Около 5 тыс. семей смогут воспользоваться "Доступной ипотекой" в 2021 году, - глава Минфина Марченко

1 марта 2021 стартовала работа государственной программы "Доступная ипотека 7%", в этом году около 5 тыс. семей смогут ею воспользоваться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр Сергей Марченко.

"Программа "Доступная ипотека 7%" позволит разблокировать ипотечное кредитование в стране, оживит ипотечный рынок, рынок строительства жилья и в будущем даст толчок для экономического развития. Рассчитано, что около 5 тыс. семей смогут воспользоваться программой в 2021 году", - отметил глава Минфина.

По словам Марченко, плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн.

"Программа будет действовать и в дальнейшем. Сегодня мы рассматриваем трехлетний период среднесрочного бюджетного планирования и рассчитываем средства на последующие периоды для того, чтобы программа доступной ипотеки под 7% развивалась", - добавил глава Минфина.

Ранее сообщалось, что "Доступная ипотека" под 7% стартовала. В Украине подписаны первые кредитные договоры.

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