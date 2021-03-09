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Около 5 тыс. семей смогут воспользоваться "Доступной ипотекой" в 2021 году, - глава Минфина Марченко

Около 5 тыс. семей смогут воспользоваться

1 марта 2021 стартовала работа государственной программы "Доступная ипотека 7%", в этом году около 5 тыс. семей смогут ею воспользоваться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр Сергей Марченко.

"Программа "Доступная ипотека 7%" позволит разблокировать ипотечное кредитование в стране, оживит ипотечный рынок, рынок строительства жилья и в будущем даст толчок для экономического развития. Рассчитано, что около 5 тыс. семей смогут воспользоваться программой в 2021 году", - отметил глава Минфина.

По словам Марченко, плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн.

"Программа будет действовать и в дальнейшем. Сегодня мы рассматриваем трехлетний период среднесрочного бюджетного планирования и рассчитываем средства на последующие периоды для того, чтобы программа доступной ипотеки под 7% развивалась", - добавил глава Минфина.

Ранее сообщалось, что "Доступная ипотека" под 7% стартовала. В Украине подписаны первые кредитные договоры.

Также читайте: Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский

Автор: 

ипотека (133) Марченко Сергей (298)


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дети прокуроров, судей, ментов, налоговиков улучшат мат положение, получив доступное жилье на продажу...
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09.03.2021 11:45 Ответить
Таке вже було, проходили років десять тому.
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09.03.2021 11:51 Ответить
5 тыс семей "по спискам обкома"...
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09.03.2021 11:47 Ответить
5 тисяч, ви не жартуєте? Можна висловити здогадку відносно цих сімей?
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09.03.2021 11:50 Ответить
Тобто вся рідня 95-го.
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09.03.2021 11:54 Ответить
Іпотека використає 5 тис сімей...
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09.03.2021 12:11 Ответить
...5 тысяч на пусть даже не 40, а на 20 млн. населения? ...этауспехйащитаю!!!
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09.03.2021 12:13 Ответить
И только на новострои-недострои, даже не смешно---кто лоббист понятно)))
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10.03.2021 00:49 Ответить
 
 