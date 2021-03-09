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Новости Судебная реформа
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В судебной системе есть "пятая колонна", но мы от этого избавимся, - глава Верховного Суда Данишевская

В судебной системе есть

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская призывает делегатов XVIII очередного съезда судей избрать достойных представителей судебного корпуса в органы судебного управления и самоуправления.

Выступая во вторник на открытии съезда судей в Киеве, Данишевская отметила, что доверие к судьям в Украине восстанавливается не так быстро, как этого бы хотелось. "Определенное количество таких людей (которые не доверяют судьям. - Ред.) сопровождают, условно говоря, наш съезд. Чего хотят эти люди? Чтобы в судебных органах были люди с совершенной репутаций, добропорядочные, профессиональные. И мы этого хотим. Единственная разница лишь в том, что нас призывают не проводить этот съезд", - отметила глава Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данишевская обратила внимание на то, что формирование органов судебного управления и самоуправления является конституционной обязанностью судей. "Мы не можем прислушиваться к предложениям нарушать закон", - добавила она.

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Глава Верховного Суда выразила надежду на то, что делегаты съезда судей выберут достойных людей в судебные органы.

"Надеюсь, что все вы сегодня настроены на то, чтобы избрать наиболее достойных, и я призываю вас к этому. Мы должны показать, что хотя мы и идем своим путем, проводим этот съезд, но мы предложим в эти органы людей, у которых безупречная репутация", - подчеркнула Данишевская.

Она признала, что судебной системе еще следует работать над тем, чтобы получить реальную независимость, "чтобы каждый судья чувствовал себя свободным и независимым от какого-либо давления – со стороны власти, общественности".

"Мы можем сказать, что у нас есть и внутреннее давление. Не жалеют ни времени, ни денег те наши внутренние силы, которые пытаются посеять раздрай между судьями разных регионов, разных инстанций", - сказала глава Верховного Суда.

В этом контексте Данишевская добавила: "Конечно, и в судебной системе есть своя "пятая колонна", но я уверена, что те люди, которые забыли о присяге или те, кто считает нашу присягу только фарсом, рано или поздно уйдут от нас – или силами наших органов, или силами общественности, но судебная система со временем будет достойно выглядеть среди других государственных органов и получит надлежащее уважение".

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XVIII очередной съезд судей Украины проходит в Киеве 9-11 марта, на повестке дня съезда – избрание судья Конституционного Суда Украины, членов Высшего совета правосудия, Совета судей Украины.

Автор: 

Верховный Суд (1096) судебная реформа (1802) судья (2644) съезд (367) Данишевская Валентина (41)


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Топ комментарии
+19
Кого может избрать толпа подонков и моральных уродов? Риторический вопрос.
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09.03.2021 11:47
+18
В украинской судебной системе все колоны - пятые.
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09.03.2021 11:57
+8
Яка 5-та колона?! Там вся система прогнивша і йдуть вони однією колоною.
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09.03.2021 12:02
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Правила форума Совет форумчан
Ура, там от Зеленского пытаются избавиться. Круто.
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09.03.2021 11:44 Ответить
Скорее, её заявление смахивает на анонс суицида, но кто ж ей поверит?..
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09.03.2021 11:46 Ответить
Судді непросто прагнуть зберегти власну безкарність, виявляється виконують конституційний обовьязок.
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09.03.2021 11:47 Ответить
Закликає го*ноїдів бути чистоплотними.
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09.03.2021 12:23 Ответить
Якщо у 5 колоні більше 7 тисяч суддів, то скільки душ суддів в решті колон?
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09.03.2021 11:46 Ответить
5 суддівська колонна - це чесні судді.
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09.03.2021 12:06 Ответить
Кого может избрать толпа подонков и моральных уродов? Риторический вопрос.
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09.03.2021 11:47 Ответить
Ну она видать считает, что если в стае шакалов надо найти льва, то на эту роль сгодится и самый рыжий шакал...
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09.03.2021 12:13 Ответить
Ото коли вони всі там зберуться,то треба зробити там Будинок Профспілок.Тоді щось змінеться у судочинстві України.
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09.03.2021 11:50 Ответить
Пятая колонна - случайно не Портнов ???
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09.03.2021 11:52 Ответить
Нет, скорее всего по мнению судеек пятая колонна это относительно честные судьи (не всегда берут взятки, в отличие от остальных), и от таких разборчивых они и хотят избавиться.
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09.03.2021 15:16 Ответить
Портнов под омоформ САМОГО.
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09.03.2021 16:37 Ответить
В украинской судебной системе все колоны - пятые.
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09.03.2021 11:57 Ответить
Сборище взяточников против общества,кто же победит,если презик лох,а законодатель сам по уши грязи?сложный вопрос.
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09.03.2021 11:58 Ответить
сук@, до сліз....
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09.03.2021 11:59 Ответить
Яка 5-та колона?! Там вся система прогнивша і йдуть вони однією колоною.
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09.03.2021 12:02 Ответить
говорят в здании , где съезд судей, старые трубы и возможна утечка газа....И ни на что не намекаю
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09.03.2021 12:04 Ответить
Бла-бла-бла... Ні про що.
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09.03.2021 12:06 Ответить
КС ликвидируйте, и нафик не нужен
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09.03.2021 12:10 Ответить
Диві заяви людини, яка мала б працювати в інтересах суспільства по те, що оте суспільство, виявляється їй заважає. Суд повинен обслуговувати саме суспільство, але аж ніяк не навпаки. Бо саме суспільство своєю працею і податками щабещпечує суддям добробут. Тому судова система не лише не повинна нарікати на суспільну негативну реакцію, але й прислухатися до суспільних вимог, коли вони стсубиься несправедливо, часто незаконного судочинства. Це - аксіома.
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09.03.2021 12:13 Ответить
Та й логіка в неї кульгає. Після нападу на суспільство заявила пізніше:
"...ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас - або силами наших органів, або силами громадськості."
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09.03.2021 12:56 Ответить
Поняття достойності серед судей має свою специфіку. В те що, виберуть найповажніших та "найдостойніших" зі свого оточення можна навіть не сумніватися.
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09.03.2021 12:27 Ответить
В нашій країні достойні люди в системі влади- це в основному "достойні люди"
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09.03.2021 12:34 Ответить
Вообще-то, заявление председателя Верховного суда о наличии в судействе "пятой колонны" факт вопиющий, ибо, появилась эта колонна не вчера.
А раньше, мадам, вы чего молчали? Не видели, что происходит?
Думаю, ждали, чья возьмет.
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09.03.2021 12:44 Ответить
ФИО В СТУДИЮ !
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09.03.2021 12:53 Ответить
"Виступаючи у вівторок на відкритті з'їзду суддів у Києві, Данішевська зазначила, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б". - Просто казкова... суддя.
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09.03.2021 13:03 Ответить
Прогнивша, корумпована судівська система і є пята колона через яку ворог знищує державу Україна з середини.
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09.03.2021 13:10 Ответить
До кого вона звертається? До корупціонерів із закликом бути незалежними і чесними? Це просто треш.
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09.03.2021 13:21 Ответить
Це ви так собі думаете
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09.03.2021 13:23 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат открою тебе секрет, пятую колону как и 4 и 3 создал ты сам, пригрев недобитых рЫговских Петухов портного, татарова и т.д......
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09.03.2021 13:38 Ответить
Чёрного кобеля не отбелишь до бела.
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09.03.2021 14:54 Ответить
Пересматривать когда решения будут?
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09.03.2021 15:04 Ответить
"Зарікалась свиня гівна не їсти", так це про заяви "суддів" про очищення та чесність.
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09.03.2021 15:19 Ответить
если вся система кривосудия и есть пятая колонна, то кого они могут выбирать? реально нечисть, отборная роSSийская и пророSSийская нечисть.
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09.03.2021 15:56 Ответить
Если по леву и праву руку от Зєли находятся такие личности как Портнов и Татаров,
то что мы вообще обсуждаем?!
О чем говорит эта мадам?
Где сейчас находится Труба, где Вовк? За гратами?
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09.03.2021 16:40 Ответить
у нас пятая колона везде есть ВР, ОП, ГП, СБУ, МВД, и даже ГШ ВСУ да и самое интересное а президент у нас какая колонна)
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09.03.2021 17:49 Ответить
все вы пля такие грамотные перед журналистами , данишевская, а потом мразина на бентли едет и спрашивает по телефону сколько своему ребенку сучьему платить в Лондоне за учебу
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09.03.2021 21:35 Ответить
 
 