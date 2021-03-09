В судебной системе есть "пятая колонна", но мы от этого избавимся, - глава Верховного Суда Данишевская
Глава Верховного Суда Валентина Данишевская призывает делегатов XVIII очередного съезда судей избрать достойных представителей судебного корпуса в органы судебного управления и самоуправления.
Выступая во вторник на открытии съезда судей в Киеве, Данишевская отметила, что доверие к судьям в Украине восстанавливается не так быстро, как этого бы хотелось. "Определенное количество таких людей (которые не доверяют судьям. - Ред.) сопровождают, условно говоря, наш съезд. Чего хотят эти люди? Чтобы в судебных органах были люди с совершенной репутаций, добропорядочные, профессиональные. И мы этого хотим. Единственная разница лишь в том, что нас призывают не проводить этот съезд", - отметила глава Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Данишевская обратила внимание на то, что формирование органов судебного управления и самоуправления является конституционной обязанностью судей. "Мы не можем прислушиваться к предложениям нарушать закон", - добавила она.
Глава Верховного Суда выразила надежду на то, что делегаты съезда судей выберут достойных людей в судебные органы.
"Надеюсь, что все вы сегодня настроены на то, чтобы избрать наиболее достойных, и я призываю вас к этому. Мы должны показать, что хотя мы и идем своим путем, проводим этот съезд, но мы предложим в эти органы людей, у которых безупречная репутация", - подчеркнула Данишевская.
Она признала, что судебной системе еще следует работать над тем, чтобы получить реальную независимость, "чтобы каждый судья чувствовал себя свободным и независимым от какого-либо давления – со стороны власти, общественности".
"Мы можем сказать, что у нас есть и внутреннее давление. Не жалеют ни времени, ни денег те наши внутренние силы, которые пытаются посеять раздрай между судьями разных регионов, разных инстанций", - сказала глава Верховного Суда.
В этом контексте Данишевская добавила: "Конечно, и в судебной системе есть своя "пятая колонна", но я уверена, что те люди, которые забыли о присяге или те, кто считает нашу присягу только фарсом, рано или поздно уйдут от нас – или силами наших органов, или силами общественности, но судебная система со временем будет достойно выглядеть среди других государственных органов и получит надлежащее уважение".
XVIII очередной съезд судей Украины проходит в Киеве 9-11 марта, на повестке дня съезда – избрание судья Конституционного Суда Украины, членов Высшего совета правосудия, Совета судей Украины.
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"...ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас - або силами наших органів, або силами громадськості."
А раньше, мадам, вы чего молчали? Не видели, что происходит?
Думаю, ждали, чья возьмет.
то что мы вообще обсуждаем?!
О чем говорит эта мадам?
Где сейчас находится Труба, где Вовк? За гратами?