Готовится нормандская встреча: если ее не будет, встречусь с каждым из лидеров "четверки" отдельно, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе не удастся, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран отдельно.
"В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: не будет встречи в нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно", - сказал Зеленский на пресс-конференции на полях форума "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава Украинского государства также добавил, что решение "этого важного вопроса" откладываться не будет
Зеленский также отметил, что после блокирования деятельности телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, увеличилось количество вооруженных провокаций на Донбассе. "Я не хочу связывать именно с этим (закрытием телеканалов . - Ред.), но мы видим, что это в одно время происходит", - сказал президент.
Зеленский также напомнил, что в среду состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
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одне побажання - хай свою вдачу - бідоносця - спробує на *****...
щоби не дарма зустрічався...
Макрон и Меркель не захотят с ним встречаться , т к сильно уж замазался со своим окружением в коррупции да и Байден бубочке не звонит , остаётся только *****
Люблю коли оточення Зеленського дає інтерв'ю. Тому що це прекрасний момент для того щоб зрозуміти поточну ситуацію в клоаці, очима її жителя.
Чистий, неукоджений інтелектом думальний апарат оточення Зеленського, прикривши наготу мислення фіговим листочком примітивних маніпуляцій і лесних епітетів, видає на-гора все те що відбувається там.
Коломойський, якого Мендель ще зовсім недавно характеризувала словами: "У мене до нього якесь почуття ревнощів, він перетворився на якогось spokeperson, речника неофіційного. Ну ось забирає в мене функції, розумієте?", сьогодні в її словах характеризується наступним: "Людина живе собі на втіху. Гедоніст можна сказати".
Що в перекладі з мендельської на українську означає:
"Я офігівала і схилялася перед Коломойським, який настільки впливав на Зеленського, що скоріше ніж офіційні представники озвучував рішення, які пізніше "приймав Зеленський. Але після санкцій США, Зеленський прийняв рішення дистанціюватись від Коломойського (принаймні публічно), але не сваритись з ним, тому тут я залишу таку нібито негативну, але доволі нейтральну дистанційовану характеристику цієї персони".
Особливо смішно це все читається на фоні паралельних розповідей про деолігархацію імені Зеленського, санкції проти Коломойського і таке інше)
Чи, приміром, смішне про Богдана:
В листопаді 2019: "Мене зараз заплюють, але це професіонал як для людей які входять в політику".
Сьогодні: "Він потєряний, але як юрист він професійний"
Що в перекладі з мендельської на українську означає:
"Ми його вже списали, але ще остерігаємось" і ще "Зализати керівництво до ран в нашій клоаці, а потім списати - це ключ до успіху".
Про що свідчить характеристика Єрмака, який зараз, виходячи з характеристики, є главним в клоаці.
Авакова - теж остерігаються. Дуже
Порошенка - бояться
Кравчук став ручним шутом, який підтакує клоуну, відображаючи своїми фразами весь клоунський патріотизм, тому й став патріотом сам
Дуже смішна проекція (з психології) на Цеголка. Тобто, Цеголко в очах Мендель відображає всі ті негативні речі, які характерні їй самій. Ну і ще заздрість, звісно.
Що найгірше в цій усій історії: це те, що ці неушкоджені інтелектом особи прагнуть слави, вони ганяються за славою. Це й спонукає їх до подібних інтерв'ю, в яких вони намагаються наділити себе історичними ролями, акцентувати на власному неабиякому впливі на процеси.
І ці голі амбіції помножені на незайманий інтелектом думальний апарат повною мірою показують ворогу наскільки слабкою є влада в Україні, і наша держава в цілому.
А щодо історичної ролі, то тут все просто. Вони, звичайно ж, увійдуть у підручники. Але зовсім не так як би хотіли. Зовсім не так як заспокоюють одне одного і як вигадують собі в рольових іграх.
Ввійдуть в історію як ідіоти, брехуни, злодії і зрадники.
Але вже пізно. Тебе вже всі знають, як дебіла
Так это самый желанный для Зели вариант!
Які результати попереднього заглядування в "очі" фуйла?
"Нет темы для базара, лошара!".
Донедавна мав на меті, запис серій відеолекцій по реформуванню країни(детальній методиті з схемами і графіками їх реалізації), та почитавши місяць коменти на різних рессурсах, дійшов висновку, що то нераціональна трата часу і енергії в нікуди.
Доцільніше зняти відео для ютуба на розважальну тематику.
Нам треба терміново узгодити когось нормального на дострокові. Якогось одного(не Пєцю і не Юлю). Є в нас такі
Підсумок роботи Петі - країна за 5 років стала незрівнянно сильнішою в всіх сферах: від військової і економічної, до культурної і духовно-релігійної. Кацапня просікла, що ми отримали справжнього вовка і мобілізувала всі ресурси і агентуру на його повалення.
Всі ці настоящі вічнонепрожідні палковнікі, які по 900 з лишком танків на "металолом списували" і грузинські руферматори, які зараз сидять на півмільйонній заррлаті з язиками з сраці(очевидно їх все влаштовує), семени-семенченки-грішини(випускники щукінського факультету режисури) воювали проти Петі, разом с лещенками із квартирами сбєрбанка, наємами з зарплатами по півляма.
А я більше не хочу віддавати свій залишок життя і енергії, поки моя сусідка з виводком буде дивитись голобородька і бойка по трк україна.
Ця країна мала реальний шанс стати польшею часів 2000-их, якби в 19-му оптом не збожеволіла. Зараз ми вернулись навіть не в 14-ий, а можливо в 94-ий тільки з голим задом, і з збожеволівшими пасажирами на літакі, які виперли пілота і посадили за штурвал вовочку в надії на автопілот.
Я понимаю, что для тебя это тяжело, но подумай как-нибудь над этим. Согласовывать кандидатуру на президентский пост должны не простые люди, а партии и люди, имеющие влияние. А для этого им нужно как-то договариваться еще до выборов. В противном случае на выходе опять будет очередной Клоун, подсунутый сходкой олигархов.
Тому зразу пензлюй до *****, він тебе прийме, нерухомість в Криму у вашої щурячої родини є, буде де жити..
Свою Мендель и самого себя бороть будет?
Оказывается, Байден не звонит Вове потому, что он "ещё не сформировал свою администрацию"!
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира,!
Ваван в игноре🤣
ҐґОсобливо популярний серед ішаків.😷
ЛЕВИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С НИМ НАМЕКНУЛ , ЧТО КАНДИДАТ - "ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.
"У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА", - УВЕРЯЕТ ФРАНЦУЗ.
Удивила Леви позиция Зеленского относительно агрессора Владимира Путина.
Шоумен хвастался, что сможет его рассмешить
"Молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - заявил он французу.
По какой-то причине его волновала больше молодежь РФ, а не собственной страны.
https://www.dialog.ua/ukraine/176420_1555448237
"У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА"
Для чего с ним встречаться?
Только зря тратить время
Пустая бурная деятельность по встречам.