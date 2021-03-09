Готовится нормандская встреча: если ее не будет, встречусь с каждым из лидеров "четверки" отдельно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе не удастся, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран отдельно.

"В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: не будет встречи в нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно", - сказал Зеленский на пресс-конференции на полях форума "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава Украинского государства также добавил, что решение "этого важного вопроса" откладываться не будет

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Зеленский также отметил, что после блокирования деятельности телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, увеличилось количество вооруженных провокаций на Донбассе. "Я не хочу связывать именно с этим (закрытием телеканалов . - Ред.), но мы видим, что это в одно время происходит", - сказал президент.

Зеленский также напомнил, что в среду состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.