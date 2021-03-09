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Новости Агрессия России против Украины
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Готовится нормандская встреча: если ее не будет, встречусь с каждым из лидеров "четверки" отдельно, - Зеленский

Готовится нормандская встреча: если ее не будет, встречусь с каждым из лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе не удастся, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран отдельно.

"В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: не будет встречи в нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно", - сказал Зеленский на пресс-конференции на полях форума "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава Украинского государства также добавил, что решение "этого важного вопроса" откладываться не будет

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о блокировке каналов Медведчука: Работаем над тем, чтобы на YouTube они получили пожизненную блокировку. ВИДЕО

Зеленский также отметил, что после блокирования деятельности телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, увеличилось количество вооруженных провокаций на Донбассе. "Я не хочу связывать именно с этим (закрытием телеканалов . - Ред.), но мы видим, что это в одно время происходит", - сказал президент.

Зеленский также напомнил, что в среду состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) переговоры (4915) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
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Каменяр

Люблю коли оточення Зеленського дає інтерв'ю. Тому що це прекрасний момент для того щоб зрозуміти поточну ситуацію в клоаці, очима її жителя.

Чистий, неукоджений інтелектом думальний апарат оточення Зеленського, прикривши наготу мислення фіговим листочком примітивних маніпуляцій і лесних епітетів, видає на-гора все те що відбувається там.

Коломойський, якого Мендель ще зовсім недавно характеризувала словами: "У мене до нього якесь почуття ревнощів, він перетворився на якогось spokeperson, речника неофіційного. Ну ось забирає в мене функції, розумієте?", сьогодні в її словах характеризується наступним: "Людина живе собі на втіху. Гедоніст можна сказати".

Що в перекладі з мендельської на українську означає:
"Я офігівала і схилялася перед Коломойським, який настільки впливав на Зеленського, що скоріше ніж офіційні представники озвучував рішення, які пізніше "приймав Зеленський. Але після санкцій США, Зеленський прийняв рішення дистанціюватись від Коломойського (принаймні публічно), але не сваритись з ним, тому тут я залишу таку нібито негативну, але доволі нейтральну дистанційовану характеристику цієї персони".
Особливо смішно це все читається на фоні паралельних розповідей про деолігархацію імені Зеленського, санкції проти Коломойського і таке інше)

Чи, приміром, смішне про Богдана:

В листопаді 2019: "Мене зараз заплюють, але це професіонал як для людей які входять в політику".
Сьогодні: "Він потєряний, але як юрист він професійний"
Що в перекладі з мендельської на українську означає:
"Ми його вже списали, але ще остерігаємось" і ще "Зализати керівництво до ран в нашій клоаці, а потім списати - це ключ до успіху".

Про що свідчить характеристика Єрмака, який зараз, виходячи з характеристики, є главним в клоаці.

Авакова - теж остерігаються. Дуже
Порошенка - бояться
Кравчук став ручним шутом, який підтакує клоуну, відображаючи своїми фразами весь клоунський патріотизм, тому й став патріотом сам
Дуже смішна проекція (з психології) на Цеголка. Тобто, Цеголко в очах Мендель відображає всі ті негативні речі, які характерні їй самій. Ну і ще заздрість, звісно.

Що найгірше в цій усій історії: це те, що ці неушкоджені інтелектом особи прагнуть слави, вони ганяються за славою. Це й спонукає їх до подібних інтерв'ю, в яких вони намагаються наділити себе історичними ролями, акцентувати на власному неабиякому впливі на процеси.

І ці голі амбіції помножені на незайманий інтелектом думальний апарат повною мірою показують ворогу наскільки слабкою є влада в Україні, і наша держава в цілому.

А щодо історичної ролі, то тут все просто. Вони, звичайно ж, увійдуть у підручники. Але зовсім не так як би хотіли. Зовсім не так як заспокоюють одне одного і як вигадують собі в рольових іграх.

Ввійдуть в історію як ідіоти, брехуни, злодії і зрадники.
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09.03.2021 11:54
+18
Это реклама приватного танца?
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09.03.2021 11:53
+16
Невже і з Ху"лом?
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09.03.2021 11:52
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Правила форума Совет форумчан
Невже і з Ху"лом?
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09.03.2021 11:52 Ответить
з ним першим )))
одне побажання - хай свою вдачу - бідоносця - спробує на *****...
щоби не дарма зустрічався...
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09.03.2021 11:59 Ответить
Хіба що в Ростові.
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09.03.2021 12:04 Ответить
Їдь зразу в мокшу.
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09.03.2021 11:52 Ответить
Это реклама приватного танца?
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09.03.2021 11:53 Ответить
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09.03.2021 11:54 Ответить
Скоріше приватної гри на фортепіано
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09.03.2021 12:07 Ответить
шо и ***** в глаз тет-а-тет заглянешь?
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09.03.2021 11:53 Ответить
Так под встречу с ним - это всё и делается
Макрон и Меркель не захотят с ним встречаться , т к сильно уж замазался со своим окружением в коррупции да и Байден бубочке не звонит , остаётся только *****
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09.03.2021 13:03 Ответить
Каменяр

Люблю коли оточення Зеленського дає інтерв'ю. Тому що це прекрасний момент для того щоб зрозуміти поточну ситуацію в клоаці, очима її жителя.

Чистий, неукоджений інтелектом думальний апарат оточення Зеленського, прикривши наготу мислення фіговим листочком примітивних маніпуляцій і лесних епітетів, видає на-гора все те що відбувається там.

Коломойський, якого Мендель ще зовсім недавно характеризувала словами: "У мене до нього якесь почуття ревнощів, він перетворився на якогось spokeperson, речника неофіційного. Ну ось забирає в мене функції, розумієте?", сьогодні в її словах характеризується наступним: "Людина живе собі на втіху. Гедоніст можна сказати".

Що в перекладі з мендельської на українську означає:
"Я офігівала і схилялася перед Коломойським, який настільки впливав на Зеленського, що скоріше ніж офіційні представники озвучував рішення, які пізніше "приймав Зеленський. Але після санкцій США, Зеленський прийняв рішення дистанціюватись від Коломойського (принаймні публічно), але не сваритись з ним, тому тут я залишу таку нібито негативну, але доволі нейтральну дистанційовану характеристику цієї персони".
Особливо смішно це все читається на фоні паралельних розповідей про деолігархацію імені Зеленського, санкції проти Коломойського і таке інше)

Чи, приміром, смішне про Богдана:

В листопаді 2019: "Мене зараз заплюють, але це професіонал як для людей які входять в політику".
Сьогодні: "Він потєряний, але як юрист він професійний"
Що в перекладі з мендельської на українську означає:
"Ми його вже списали, але ще остерігаємось" і ще "Зализати керівництво до ран в нашій клоаці, а потім списати - це ключ до успіху".

Про що свідчить характеристика Єрмака, який зараз, виходячи з характеристики, є главним в клоаці.

Авакова - теж остерігаються. Дуже
Порошенка - бояться
Кравчук став ручним шутом, який підтакує клоуну, відображаючи своїми фразами весь клоунський патріотизм, тому й став патріотом сам
Дуже смішна проекція (з психології) на Цеголка. Тобто, Цеголко в очах Мендель відображає всі ті негативні речі, які характерні їй самій. Ну і ще заздрість, звісно.

Що найгірше в цій усій історії: це те, що ці неушкоджені інтелектом особи прагнуть слави, вони ганяються за славою. Це й спонукає їх до подібних інтерв'ю, в яких вони намагаються наділити себе історичними ролями, акцентувати на власному неабиякому впливі на процеси.

І ці голі амбіції помножені на незайманий інтелектом думальний апарат повною мірою показують ворогу наскільки слабкою є влада в Україні, і наша держава в цілому.

А щодо історичної ролі, то тут все просто. Вони, звичайно ж, увійдуть у підручники. Але зовсім не так як би хотіли. Зовсім не так як заспокоюють одне одного і як вигадують собі в рольових іграх.

Ввійдуть в історію як ідіоти, брехуни, злодії і зрадники.
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09.03.2021 11:54 Ответить
Будем всех бамбить?
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09.03.2021 11:54 Ответить
всаєйгалавє
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09.03.2021 11:55 Ответить
Просто----БАЛАБОЛ.
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09.03.2021 11:55 Ответить
Ну с Германией и Францией понятно. А ботоксная крыса? Клован будет за ней по дворцу в Геленджике бегать?
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09.03.2021 11:56 Ответить
Клоунпозорный, тебя все давно раскусили, язык твой , как помело ,иди лижи очко путлеру увидиш «мир кровавый «
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09.03.2021 11:57 Ответить
... а четвёртый кто? Визит к самому себе и встреча будут по моему самыми результативными!!!)))
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09.03.2021 11:57 Ответить
Кому этот шут гороховый нужен?
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09.03.2021 11:58 Ответить
Дурко... Один на один с теской - питерским.. Да он его проглотит не жуя... С Меркель, Макроном или Бушем возможно, но только не с Путиным. Пока происходит война и оккупация хотя бы 1 м2 украинской земля, будь то ОРДЛО, Крым или Севастополь встречаться с Путиным ( один на один) это не просто глупость, это по сути самоубийственно ( не только , для Зеленского) , для страны. Это встреча "удава" и "кролика" или карточного шулера ( да еще и с автоматом) с дилетантом впервые увидевшим карты. А учитывая вероятность того что в окружении Зеленского еще и значительное число агентуры Кремля, это вообще идиотизм.
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09.03.2021 12:01 Ответить
Не просто идиотизм, а полный идиотизм!
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09.03.2021 16:11 Ответить
зря гавкнул....надо было без предупреждения...как в Оман...))))
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09.03.2021 12:01 Ответить
внял себя Наполеоном, решит все и всех , только недопонимает он - весовая категория не соответсвует его представительства имея высокий чин.
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09.03.2021 12:02 Ответить
Зєля! Мовчи! Так ти за розумного зійдеш!
Але вже пізно. Тебе вже всі знають, як дебіла
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09.03.2021 12:03 Ответить
ты его же выбрал умник...)))
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09.03.2021 15:21 Ответить
Дурик, кому ты там нужен. Все вопросы решаются без тебя, за тебя, вместо тебя.
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09.03.2021 12:04 Ответить
Проблема, що це не тільки його питання. Це ще і наші питання
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09.03.2021 12:08 Ответить
Другая проблема, что это уже не имеет ровно никакого значения. Раньше с Украиной считались, теперь об нее вытирают ноги. Крайне сложно будет все вернуть назад.
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09.03.2021 12:10 Ответить
Все від нас залежить
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09.03.2021 13:09 Ответить
Глаз к глазу с пуйлом.
Так это самый желанный для Зели вариант!
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09.03.2021 12:05 Ответить
Так вот зачем ишак грудь побрил
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09.03.2021 12:11 Ответить
Это он так хочет оправдать ,свою намеченную встречу с х-лом.
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09.03.2021 12:20 Ответить
Нахріна, цей "нормандський формат"? Для красивої картинки і селфіків?
Які результати попереднього заглядування в "очі" фуйла?
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09.03.2021 12:27 Ответить
Далёкий от политики человек, беда как сапоги идёт тачать пирожник, а пироги печёт сапожник.
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09.03.2021 12:34 Ответить
Щось схоже, що наш Зе отримає відповідь однакову від усіх:
"Нет темы для базара, лошара!".
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09.03.2021 12:34 Ответить
який він все таки дурак-Макрон і Меркель це шлюхи *****
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09.03.2021 12:40 Ответить
Уже даже Кравчук послал Расию....
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09.03.2021 12:47 Ответить
Ага, курну хорошенько, и встречусь. Заочно.
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09.03.2021 12:55 Ответить
вопрос захотят ли с тобой клоуном встретиться
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09.03.2021 13:00 Ответить
О, а от и шантаж пошел в стиле овоча: если вы меня не захотите - пойду к ху@лу. Америка на порог не пускает, даже европейских толерастов все это шапито своей дичью уже конкретно замахало. Свято наблыжаеться, свято наближаеться.
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09.03.2021 13:02 Ответить
Фігове свято. Зєлю в Світі асоціюють з усіма українцями. Засування голови в пісок - поганий спосіб вирішення геополітичних викликів
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09.03.2021 14:11 Ответить
з тими "українцями" навіть я себе не асоціюю(мейд-ін і вирісший на Волині). Це тупе малороське бидло, селекційоване десятліттями: геноциду, репресій, колективізаціями і окацаплення.
Донедавна мав на меті, запис серій відеолекцій по реформуванню країни(детальній методиті з схемами і графіками їх реалізації), та почитавши місяць коменти на різних рессурсах, дійшов висновку, що то нераціональна трата часу і енергії в нікуди.
Доцільніше зняти відео для ютуба на розважальну тематику.
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09.03.2021 14:25 Ответить
Коли смажений півень дзьобне в дупу, то і в мізках поміняється. В Дамбасі вже у багатьох помінялось.
Нам треба терміново узгодити когось нормального на дострокові. Якогось одного(не Пєцю і не Юлю). Є в нас такі
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09.03.2021 14:49 Ответить
моїм мізкам 36 років, з яких 12 я віддав правоохоронній діяльності, 6 років віддавав частину заробітку і вчив молодняк смажити півнів з півкілометрової дистанції. Мене влаштовував Петя, при всій його неідеальності. Це був главком, який вмів грати в шахи, як гросмейстер(без пафосу). При абсолютній неспівставності ресурсів і внутрішніх дивесріях, він зумів не просто скувати ворога в маневрах, але і заблокувати всі його атаки, в той час як самі ми стали нарощувати силу. Стратегію Петі далеко не всім дано осягнути, бо для цього потрібно знати десятки тисяч комбінацій. Я не хочу тут за Петю сфінктер рвати, але реально його по-людськи шкода.
Підсумок роботи Петі - країна за 5 років стала незрівнянно сильнішою в всіх сферах: від військової і економічної, до культурної і духовно-релігійної. Кацапня просікла, що ми отримали справжнього вовка і мобілізувала всі ресурси і агентуру на його повалення.
Всі ці настоящі вічнонепрожідні палковнікі, які по 900 з лишком танків на "металолом списували" і грузинські руферматори, які зараз сидять на півмільйонній заррлаті з язиками з сраці(очевидно їх все влаштовує), семени-семенченки-грішини(випускники щукінського факультету режисури) воювали проти Петі, разом с лещенками із квартирами сбєрбанка, наємами з зарплатами по півляма.

А я більше не хочу віддавати свій залишок життя і енергії, поки моя сусідка з виводком буде дивитись голобородька і бойка по трк україна.
Ця країна мала реальний шанс стати польшею часів 2000-их, якби в 19-му оптом не збожеволіла. Зараз ми вернулись навіть не в 14-ий, а можливо в 94-ий тільки з голим задом, і з збожеволівшими пасажирами на літакі, які виперли пілота і посадили за штурвал вовочку в надії на автопілот.
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09.03.2021 15:23 Ответить
Вань, я в который раз повторюсь. Мы не царя себе выбираем. Для управления страной скорей всего нужна команда в тысячи человек. Уже говорили, что только президент назначает что-то около 700 кандидатур. Сам по себе один человек абсолютно ничего не решает. Даже если он самый честный, умный и неподкупный, то это не является залогом успешного президентства. Поэтому голосовать нужно не столько за личность, сколько за программу и команду.
Я понимаю, что для тебя это тяжело, но подумай как-нибудь над этим. Согласовывать кандидатуру на президентский пост должны не простые люди, а партии и люди, имеющие влияние. А для этого им нужно как-то договариваться еще до выборов. В противном случае на выходе опять будет очередной Клоун, подсунутый сходкой олигархов.
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09.03.2021 16:31 Ответить
Представляю , реакцію лідерів.
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09.03.2021 13:22 Ответить
З путіним ти зустрінешся тільки тоді, коли виконаєш його головну умову, - ліквідація України. Ти був готовий виконати цю умову у грудні 2019, але українська патріотична громадськість не дала тобі її виконати. І ніколи не дасть ні тобі клоуну, ні будь кому іншому. Тому перестань бєніть. За розумного вже не зійдеш, але хоч не виставиш себе вкотре на посміховисько.
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09.03.2021 13:29 Ответить
не рви пукан малоПИД,,,росс и не создавай видимость бурной деятельности, все ждут расследования Беллингкэт твоя роль в сливе в месте с кремлевской Крысой ермаком и конца этого ********* цирка......
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09.03.2021 13:33 Ответить
Захотят ли лидеры стран встречаться с зеленским?
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09.03.2021 13:57 Ответить
Пл... какие то вы фсе злые...))) ЗЕленский то тут причем???
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09.03.2021 14:15 Ответить
А ти подумай
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09.03.2021 14:18 Ответить
Да что тут думать? Прыгать надо! ) (дурацкая пошутилка)
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09.03.2021 14:21 Ответить
ойц, ва-вася, після 13 березня ніхто з нормальних людей тобі руки не подасть.
Тому зразу пензлюй до *****, він тебе прийме, нерухомість в Криму у вашої щурячої родини є, буде де жити..
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09.03.2021 14:15 Ответить
Колонны московитской техники входят в лугандонию, зелень все в глаза всматривается. Скоро начнется...
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09.03.2021 14:22 Ответить
Польза от нормандского формата нулевая. А если наша власть пойдёт на уступки агрессору, то это будет только во вред Украине. Разве за семь лет это невозможно понять?
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09.03.2021 14:33 Ответить
Скучив за очима пУкіна
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09.03.2021 15:09 Ответить
Хто захоче зустрічатися з зеленським після скандалу з вагнерівцями?
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09.03.2021 15:15 Ответить
А ЕСЛИ ОНИ НЕ ЗАХОТЯТ С ТОБОЙ ВСТРЕЧАТЬСЯ !? ТЫ ИМ ПРИКАЖЕШЬ !?))))))))
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09.03.2021 15:30 Ответить
Тогда он гундосик сбацает. На рояле.)))
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09.03.2021 16:26 Ответить
Лидеры стран "нормандской четверки" ничего не решат, только будут выражать озабоченность. Необходима встреча с Байденом, этот все решит. Германия и Франция будут еще сильней выражать озабоченность, а Россия с Путиным перестанет существовать, развалится на множество частей.
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09.03.2021 15:39 Ответить
Вовочка сегодня заявил,что будет бороться с дезинформацией.
Свою Мендель и самого себя бороть будет?
Оказывается, Байден не звонит Вове потому, что он "ещё не сформировал свою администрацию"!
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира,!
Ваван в игноре🤣
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09.03.2021 16:18 Ответить
Новий тип діпломатії - оманський формат.
ҐґОсобливо популярний серед ішаків.😷
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09.03.2021 16:22 Ответить
"ЛОББИСТ" КОМИКА БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ РАСКРЫЛ СКАНДАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗЕЛЕНСКОМ
ЛЕВИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С НИМ НАМЕКНУЛ , ЧТО КАНДИДАТ - "ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.
"У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА", - УВЕРЯЕТ ФРАНЦУЗ.
Удивила Леви позиция Зеленского относительно агрессора Владимира Путина.
Шоумен хвастался, что сможет его рассмешить
"Молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - заявил он французу.
По какой-то причине его волновала больше молодежь РФ, а не собственной страны.
https://www.dialog.ua/ukraine/176420_1555448237
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09.03.2021 17:12 Ответить
Уже давно все лидеры стран поняли , что ЗЄ ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.
"У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА"
Для чего с ним встречаться?
Только зря тратить время
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09.03.2021 17:15 Ответить
Шото Вова подозрительно засуєтілся...Нє к добру.
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09.03.2021 17:51 Ответить
- и каждый персонально тебя пошлёт нахер , губошлёп!!
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09.03.2021 17:56 Ответить
ЗЄ "митець" Йому притаманні художні перебільшення(піаніст). ЗЄ просто визве їх усіх по черзі на "ковйор"
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09.03.2021 18:07 Ответить
За операцию по вагнеровцам ответишь, вот к чему готовься.
Пустая бурная деятельность по встречам.
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09.03.2021 18:59 Ответить
да включи телик, послушай Смешко с Заманой на интервью с Влащенко... и нафига та встреча... разберись в турчиновым и прочей дотой...
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09.03.2021 20:03 Ответить
 
 