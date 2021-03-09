Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске критическая: наибольшая заболеваемость и смертность за все время пандемии, - Марцинкив

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит областную власть открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных COVID-19, поскольку ситуация в городе критическая.

Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений - сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали", - отметил Марцинкив.

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По его словам, только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. "Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковид", - подитожил Марцинкив.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к Кабинету Министров с просьбой предоставить больше вакцин от COVID-19 для города, а также помочь с развертыванием дополнительных коек в медуреждчениях.