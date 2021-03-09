Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске критическая: наибольшая заболеваемость и смертность за все время пандемии, - Марцинкив
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит областную власть открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных COVID-19, поскольку ситуация в городе критическая.
Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений - сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали", - отметил Марцинкив.
По его словам, только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. "Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковид", - подитожил Марцинкив.
Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к Кабинету Министров с просьбой предоставить больше вакцин от COVID-19 для города, а также помочь с развертыванием дополнительных коек в медуреждчениях.
СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА. #безпека_ІФ Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення...Опубликовано Русланом Марцінківом Понедельник, 8 марта 2021 г.
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Може бенін буковель перепрофілювати?
https://interfax.com.ua/news/general/703213.html
а теперь орет-памагите!
Антиколорадос писал шо тока шоп наложить поциента в больницу - просят 125к.
чет аж не верится если честно. а, ну и снадобья и прочее - тоже не бесплатно
Уже надо не бизнес а людей спасать? А шо случилось? Туристический сезон закончился, межсезонье?
https://cormandrostenreview.com/report/
тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс
За свої промахи треба відповідати особисто.