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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске критическая: наибольшая заболеваемость и смертность за все время пандемии, - Марцинкив

Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске критическая: наибольшая заболеваемость и смертность за все время пандемии, - Марцинкив

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит областную власть открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных COVID-19, поскольку ситуация в городе критическая.

Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений - сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали", - отметил Марцинкив.

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По его словам, только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. "Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковид", - подитожил Марцинкив.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к Кабинету Министров с просьбой предоставить больше вакцин от COVID-19 для города, а также помочь с развертыванием дополнительных коек в медуреждчениях.

СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА. #безпека_ІФ Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення...

Опубликовано Русланом Марцінківом Понедельник, 8 марта 2021 г.
Ивано-Франковск (827) карантин (16729) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Буковель працює.Може там хворих розміщувати, в комфортабельних номерах.
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09.03.2021 12:04
+5
Это тот самый мер, который ранее ВСЕГДА был против карантинных ограничений?
Уже надо не бизнес а людей спасать? А шо случилось? Туристический сезон закончился, межсезонье?
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09.03.2021 12:08
+2
У нас по всім населеним пунктам концерти до 8 березня провели. Чекаю повної дупи.
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09.03.2021 12:03
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закрити кардіоцентр та відкрити ковідне? А сердечникам що робить?
Може бенін буковель перепрофілювати?
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09.03.2021 12:02 Ответить
на "святое" покушаешься!
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09.03.2021 12:07 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан, мобілізовувати медиків та розгортати військові шпиталі на території лікарень. Потрібні додаткові вакцини для Івано-Франківської області для груп ризику - медиків, поліціянтів, продавців, кур'єрів, працівників транспорту та комунальних служб, чиновників та працівників сфери послуг які приймають громадян. Центральна влада робить недостатньо і в цьому велика проблема!
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09.03.2021 12:10 Ответить
Ивано-Франковск отказался от введения полного локдауна и сделал выходные рабочими.

https://interfax.com.ua/news/general/703213.html

а теперь орет-памагите!
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09.03.2021 16:56 Ответить
У нас по всім населеним пунктам концерти до 8 березня провели. Чекаю повної дупи.
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09.03.2021 12:03 Ответить
правильно, совки должны страдать. докторам тоже джипы надо обновлять, а не только попам

Антиколорадос писал шо тока шоп наложить поциента в больницу - просят 125к.
чет аж не верится если честно. а, ну и снадобья и прочее - тоже не бесплатно
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09.03.2021 12:06 Ответить
Буковель працює.Може там хворих розміщувати, в комфортабельних номерах.
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09.03.2021 12:04 Ответить
якщо списувати все на ковід за допомогою гівнотестів, то й не такі показники вийдуть
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09.03.2021 12:08 Ответить
Это тот самый мер, который ранее ВСЕГДА был против карантинных ограничений?
Уже надо не бизнес а людей спасать? А шо случилось? Туристический сезон закончился, межсезонье?
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09.03.2021 12:08 Ответить
звіт 22 вчених про те, що гівнотести дають до 90 і більше хибнопозитивних результатів
https://cormandrostenreview.com/report/

тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс
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09.03.2021 12:09 Ответить
Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске критическая: наибольшая заболеваемость и смертность за все время пандемии, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 301
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09.03.2021 12:11 Ответить
Что непонятного. Массовую вакцинацию начинать с красных регионов, перед этим у участников провести тесты на наличие антител.
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09.03.2021 12:32 Ответить
Коли всі міста вводили локдаун Руслан Марцінків рятував бізнес. То чому зараз він репетує та звертається до інших міст по допомогу? Чому не звернеться до врятованого ним бізнесу?
За свої промахи треба відповідати особисто.
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09.03.2021 12:46 Ответить
А хто там зібрав всю шоблу кататися на лижах? Невідомо?
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09.03.2021 13:02 Ответить
Люди не поймут опасности пока журналисты не начнут дежурить под больницами и не начнут показывать как выносят трупы и в больших и в районных городах. И пока по телевизору не начнут каждый день трещать про елементарные правила гигиены отнсоительно того как защищаться от воздушно-капельной инфекции. Руки мыть недостаточно.
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09.03.2021 13:25 Ответить
Треба всі школи перевести на дистанційну форму навчання і це зупинить кількість хворих на короновірус.
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09.03.2021 13:51 Ответить
 
 