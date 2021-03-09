"Вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине один государственный язык – украинский, и он на данный момент полностью защищен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил, комментируя попытки депутатов фракции "Слуга народа" изменить закон о государственном языке.
"В Конституции все четко было написано - один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - отметил глава государства.
"Если тот или иной закон не нравится депутатам, и не важно, из какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость - это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог", - добавил Зеленский.
Президент отметил, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.
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закон процитировать не может, соот-но не защищает сво право, а просто *********! Н епонимаете закон, не умеете им пользоваться, лучше не лезьте!
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топ-автор
"Празнік" бидла.
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Пообідав Сашко в ресторані під Уманню
...............
І на фінал- «ахвіцери, ахвіцери , ваше сєрце пад пріцелам, ахвіцери - УМАНЧАНЄ, пусть свабода вассіяєт...
АААААААА
Реально ця херня викликає фізичний біль і судоми.
Я думав не про смаженого коропа а про вогнемет...
Я ригаю від згадки про цей аццький треш.
Який нахрін народ?
Те що мертве вмерти не може
Це навіть не бидло. Це булькаюче гавно на стадії агонії.
Це не лікується.
Я краще здохну в своїй «бульбашці».
Пи Си. Згадав як Мойсей пішов на гору до Бога, а коли повернувся, то побачив що «народ» зробив золоте теля і поклоняється йому, і радісно бухає і веселиться.. Тоді Мойсей взяв своїх родичів і вони вночі закололи всіх цих «поклонятелів».
Завжди жахався від цієї історії- ну як же так можна? Це ж «свої», ну проспляться, ну очуняють, ну прозріють..
Тепер я його розумію.
Ви ж бачите , що ніхто нічого не хоче. То така вже проблема українською обслуговувати.
Хіба то українці....
Ізраїль створили люди, які хотіли саме створення власної держави. Попри усі складнощі. І їхали туди саме заради цього. Тому вистояли серед ворогів. І поза тим, для утвердження знадобилось принаймні 30 років. А в нас люди пройшли не лише через селекцію і відбір пристосуванців. А ще через пізній совок, де не вкрадеш,- не проживеш. Проте, на відміну від інших республік сови, саме серед українців існувала значна маса бунтарів проти спільного комуністичного майбутнього і заради національної держави. Така собі закваска в тісті, що сама не має власних бажань. Може вкритися пліснявою, а може підійти до смачного хлібу.
Але ж у нас традиція - крок вперед, десять назад. Знущання якесь. Порядку немає. Держави немає. Чужинці паплюжать тут все і насміхаються з безпорадності господарів. Про це ще Тарас Григорович писав.
Це вже відверта неповага до держави.
Треба таких малоросів та приживал іншої нації ставити на місце.
Нехай валить в Ізраїль, нафіга те чмо нам тут...
"Зачепите, Армію, Мову, Віру - будете знищені, сліду не залишиться, тебе афанасій, це також стосується.