"Вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине один государственный язык – украинский, и он на данный момент полностью защищен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил, комментируя попытки депутатов фракции "Слуга народа" изменить закон о государственном языке.

"В Конституции все четко было написано - один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - отметил глава государства.

"Если тот или иной закон не нравится депутатам, и не важно, из какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость - это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.

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