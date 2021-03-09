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"Вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине один государственный язык – украинский, и он на данный момент полностью защищен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил, комментируя попытки депутатов фракции "Слуга народа" изменить закон о государственном языке.

"В Конституции все четко было написано - один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - отметил глава государства.

"Если тот или иной закон не нравится депутатам, и не важно, из какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость - это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.

Читайте: "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) украинский язык (1189) язык (3777)


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Топ комментарии
+36
В першу чергу комфортні умови мають бути для україномовних громадян, бо це Україна!
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09.03.2021 12:05
+33
"Питання мови зараз не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8698
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09.03.2021 12:28
+29
"Вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - Зеленский - Цензор.НЕТ 743
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09.03.2021 12:11
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Страница 3 из 3
Защищен с законодательной точки зрения, НО рагули и кугутьі не умеют им пользоваться!!!
ось приклад кугутки https://www.youtube.com/watch?v=mqgrWIUYVZo
закон процитировать не может, соот-но не защищает сво право, а просто *********! Н епонимаете закон, не умеете им пользоваться, лучше не лезьте!
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09.03.2021 17:52 Ответить
ось рогуль львівський займається ************ - заважає людям працювати, бо купляти він нічого не буде, а прийшов устроїти тест на мову, що не лежить в його компетенції. Другий продавець був готовий надати послугу, але рогулю то не було потрібно, він прийшов самоствердитись!
https://4studio.com.ua/novyny/lviv-yany-vymagayut-shhob-prodavtsi-populyarnogo-supermarketu-rozmovlyaly-************-movoyu-video/
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09.03.2021 18:59 Ответить
Дивна в тебе позиція!!!)))
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09.03.2021 19:22 Ответить
то у тебе не вистачає, щоб її догнать.
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09.03.2021 19:32 Ответить
Що догнати?? Що порушені права людини ,що хтось срати хтів на Україну та її закони !!!)))
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09.03.2021 19:40 Ответить
у рогуля не було порушення права його, бо він не вступив у відносини покупець-продавець.
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09.03.2021 20:10 Ответить
А питання чи консультація ,це відносини чи ні???)))
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09.03.2021 20:11 Ответить
там немає питання консультації. там є приєбався. коли був привезений оцей товар (і тичеш на товар). те, що він питає, це питання тих, хто перевіряє якість продукції, усієї. по його питанню видно, що він не буде гічого купляти, бо прийшов похизуватися своїм правом.
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09.03.2021 20:17 Ответить
Питання не в тому що він запитав , а в тому якою мовою йому відповіли !!! )))
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09.03.2021 20:25 Ответить
ні, усе грає роль. але ми ще є свідками двох походів, і по другому видно, що мужик був готовий продати українською, але рогуль не збирався нічого купляти.
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09.03.2021 20:31 Ответить
Вже понад 30 років цікавлюсь цією темою ,тому на Півдні,Сході та Центрі України розмовляв з продавчинями,водіями , кондукторами та т. ін. виключно українською , а на заході України -російською !!! Маю не аби який досвід ,щоб робити якісь висновки !!!))
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09.03.2021 20:36 Ответить
о, панти пішли у хід. а мій комент з мовним законом не осилив. бідненький.
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09.03.2021 20:38 Ответить
А який мені сенс перед тобою понти гоняти??? Хто ти є ??)))
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09.03.2021 20:49 Ответить
це вже називається "злив". а чого ти тоді тут вже годину коменти пишеш? я то звідки знаю, чого ти їх пишеш. дай відповідь сам собі на свої питання. знайди себе нарешті.
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09.03.2021 20:52 Ответить
твоя проблема у тому, що ти все ще на підножному кормі -як їхало, те і здибало. ти не розвиваєшся зі світом, а сам собі, тому такий обмежений. досвід у тебе самоучки, а значить немає нічого спільного з **********. українцям треба бути як один, а як один - це буква закону, і вона повинна звучати від усіх однаково, а не як кому із рогулів у голову збреде. і звучати не одна, а у комплексі з іншими законами, а сплітати різні закони в ситуації школа не вчить, нікому вчити. тому ти і бачиш лише один аспект, і на ньому зависаєш, як на єдиному вірному.
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09.03.2021 20:50 Ответить
Я вже писав , що рад за тебе ,що ти такий розумний ,аж страшно !!)))
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09.03.2021 20:53 Ответить
а, ти просто так визнаєш, що ти сам то дурний. ясно.
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09.03.2021 20:55 Ответить
Мабуть нема сенса тобі відповідати,безпонту !!!))
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09.03.2021 21:29 Ответить
краще іди читай закони і вчися ними користуватись, 30річний ходок.
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09.03.2021 21:40 Ответить
промазав ти з варіантом у на початку твого комента. Зобов"язаний, ал еде там у законі стоїть, зо рагуль як дротик повинен бігати і тестувати на мову, а не купляти товар?
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05.04.2021 15:53 Ответить
*********, їхав би ти на кацапщину, обісрався - обтікай.
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05.04.2021 16:49 Ответить
покажи дорогу.
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05.04.2021 16:52 Ответить
Це не просто, а дуже просто : ЦЕ- як от звідси і куй знає куди. Зрозуміло , жиденя, покацаплене?
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05.04.2021 16:56 Ответить
ти вирішив спробувати усі обзивалки рогульо-кугутсьвкого рівня. ну давай, я запишу навіть, може ти їх усі видаш, які є. а шлях ти знаєш, бо вже сам ходив?
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05.04.2021 16:59 Ответить
Це не "абзивалкі", а дефініції, на які ти чесно заслужив. Іди в дупу, чи то пак, до кацапстану. Читати твої опуси огидно і не цікаво та ще й смердиш.
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05.04.2021 17:06 Ответить
"в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе." хамелеоновская фраза и вашим и нашим... И что значит "не ко времени" ? А что - когда-нибудь станет ко времени? мутный..мутный парень...
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09.03.2021 19:40 Ответить
Таки да, шо нет.
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09.03.2021 20:58 Ответить
Крывбасский маланец приписал себя к "розумным людям". Опять новый анекдот от преЗЕдента.
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09.03.2021 20:56 Ответить
Ну это как посмотреть. Если бубочка кукарекает о своем квартале, то на фоне этих дятлов, типа лысого, юзика то может быть. Ну а если взять Украину, то такого долбодятле, как Зеля, надо еще поискать.
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10.03.2021 11:28 Ответить
Ага, так захищена, що саме, поки не стало пре-зе-дентом (шоб ти сказилося), нею не володіло.
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09.03.2021 22:17 Ответить
для зеленого совка українська мова буде завжди не на часі.
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09.03.2021 22:45 Ответить
https://site.ua/lirnyksashko/ Сашко Лірник
топ-автор

"Празнік" бидла.
https://site.ua/lirnyksashko/34119-praznik-bidla/

Пообідав Сашко в ресторані під Уманню
...............

І на фінал- «ахвіцери, ахвіцери , ваше сєрце пад пріцелам, ахвіцери - УМАНЧАНЄ, пусть свабода вассіяєт...
АААААААА
Реально ця херня викликає фізичний біль і судоми.
Я думав не про смаженого коропа а про вогнемет...
Я ригаю від згадки про цей аццький треш.
Який нахрін народ?
Те що мертве вмерти не може
Це навіть не бидло. Це булькаюче гавно на стадії агонії.
Це не лікується.
Я краще здохну в своїй «бульбашці».
Пи Си. Згадав як Мойсей пішов на гору до Бога, а коли повернувся, то побачив що «народ» зробив золоте теля і поклоняється йому, і радісно бухає і веселиться.. Тоді Мойсей взяв своїх родичів і вони вночі закололи всіх цих «поклонятелів».
Завжди жахався від цієї історії- ну як же так можна? Це ж «свої», ну проспляться, ну очуняють, ну прозріють..
Тепер я його розумію.
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10.03.2021 01:08 Ответить
вату треба нищити, інакше вона не дасть жити всім.
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10.03.2021 10:09 Ответить
Тоді потрібно відрізати пів країни. А у тій що залишиться, третину винищити. І, навіть, із залишку ще третина втече на захід. Решта становитиме приблизно 20 відсотків від поточної кількості населення. Приблизно таким за чисельністю буде насення Бельгії, якщо з нього прибрати мігрантів.
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10.03.2021 13:29 Ответить
А який інакше сенс ?
Ви ж бачите , що ніхто нічого не хоче. То така вже проблема українською обслуговувати.
Хіба то українці....
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10.03.2021 15:33 Ответить
Інших нема. Все що буде, може вирости лише з того, що є.
Ізраїль створили люди, які хотіли саме створення власної держави. Попри усі складнощі. І їхали туди саме заради цього. Тому вистояли серед ворогів. І поза тим, для утвердження знадобилось принаймні 30 років. А в нас люди пройшли не лише через селекцію і відбір пристосуванців. А ще через пізній совок, де не вкрадеш,- не проживеш. Проте, на відміну від інших республік сови, саме серед українців існувала значна маса бунтарів проти спільного комуністичного майбутнього і заради національної держави. Така собі закваска в тісті, що сама не має власних бажань. Може вкритися пліснявою, а може підійти до смачного хлібу.
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10.03.2021 17:21 Ответить
Інших нема, тому треба привчати до України цих.
Але ж у нас традиція - крок вперед, десять назад. Знущання якесь. Порядку немає. Держави немає. Чужинці паплюжать тут все і насміхаються з безпорадності господарів. Про це ще Тарас Григорович писав.
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10.03.2021 18:58 Ответить
Вопрос языка- вопрос существования государства Украина. Это вопрос самоидентификации. Либо мы колония России либо САМОБЫТНОЕ государство со своей МОВОЙ,РЕЛИГИЕЙ,АМБИЦИЯМИ. Кто этого не понимает либо дурень либо враг. ВСЕГДА колонизатор насаждал свой язык( через него менталитет). Раз в Украине русский то чем она отличается от метрополии? Вторая Раша? В быту пусть каждый общается как желает НО ВСЕ ГОСУДАРСВЕНОЕ только на украинском.Мягко проводить украинизацию,доплачивать чиновникам переходящим с русского на украинский ,например +30%. И никого агитировать не надо. Нарушающих закон НАВСЕГДА лишать возможности госслужбы как НЕ законопослушных граждан. Чем выше должность тем сильнее наказание. Израиль после двух тысяч лет восстановил государство и СОЗДАЛ язык,которым большинство НЕ говорило! Вы умнее израильтян В.А? Или нам не нужно?
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10.03.2021 01:37 Ответить
жалок человек, слаб человек, невежествен, если ему пофиг язык общения, название улицы, идеалы...
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10.03.2021 07:55 Ответить
всё верно заявил.
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10.03.2021 08:01 Ответить
Українці мають бути агресивні до любих проявів українофобства,бо Україна земля Українців.
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10.03.2021 09:01 Ответить
Коли ж українська мова буде на часі ??
Це вже відверта неповага до держави.
Треба таких малоросів та приживал іншої нації ставити на місце.
Нехай валить в Ізраїль, нафіга те чмо нам тут...
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10.03.2021 10:08 Ответить
Что опять не так, бесноватые порохоботы?)) Зеленский фактически похвалил Порошенко, прямо заявив, что украинский язык в стране полностью защищён. Чего вы снова взвыли? Языковой закон Петро обозначил, как одну из своих главных побед, о чём он писал на каждом своём предвыборном бигборде. Если нужно ещё что-то принимать по языку, значит не было никакой перемоги? Гетьман збрехамши?))
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10.03.2021 11:39 Ответить
Запам'ятайте, касаби, жиди й інша помоскалена наволоч:
"Зачепите, Армію, Мову, Віру - будете знищені, сліду не залишиться, тебе афанасій, це також стосується.
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05.04.2021 16:54 Ответить
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