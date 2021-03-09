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Новости Закрытие каналов Медведчука
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Каналы Медведчука закрыты, но украинцы все равно активно смотрят российское телевидение, - Ткаченко

Каналы Медведчука закрыты, но украинцы все равно активно смотрят российское телевидение, - Ткаченко

Доступ к российскому телевидению достаточно значительный, и украинцы активно его смотрят.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ходе форума "Украина 30".

"Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука, украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему достаточно значительный", - отметил Ткаченко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Также народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Также читайте: После введения санкций США против Коломойского вещание медиагруппы "1+1 Media" должно также стать предметом рассмотрения СНБО, - Костинский

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) россия (95361) Ткаченко Александр (429) телевидение (897) 112 Украина (174) Newsone (175) ZIK (122)


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Топ комментарии
+25
Надо еще лучше закодировать украинские каналы на спутниках и денег за них по-больше втулить - может тогда смотреть начнут украинские?..
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09.03.2021 12:13
+21
украинцы российское телевидение не смотрят
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09.03.2021 12:13
+11
Я таких «укгаінцав» не знаю.
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09.03.2021 12:12
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Згадалось: "голосують за прикольних, а хочуть жити, як при розумних".
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09.03.2021 12:58 Ответить
вот и ответ на ваш вопрос
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09.03.2021 13:00 Ответить
Кацапи те ж саме говорять про своє ТБ . .
ТБ зараз все маргінальне , дивляться його в основному люди похилого віку , рідше середнього ,, а молодь взагалі ігнорує , і сидить в "телефоні " ( інтернеті ) ..
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09.03.2021 12:29 Ответить
это миф, которому верят моргиналы
дети не смотрят
а вот 25+ смотрят, кто больше кто меньше
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09.03.2021 12:35 Ответить
В тебе діти є, чи внуки , "міф" .? Ти хоч коли небудь бачив щоб вони сиділи біля ящика і дивились ту х... що там показують ( миняю жінку , дебільні ток шоу , або безперервну рекламу ) . . ?? Я впевнений що те ж саме і в США .
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09.03.2021 12:44 Ответить
для начала - посмотри тв сша
а потом будь впевнений - а то гадаеш как цыганы на сонце
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09.03.2021 12:50 Ответить
. Та щасс .. Чого б я його дивився ? От мені більше нема чого робити як тільки шукати американські телеканали .

Ти сам його хоч коли небудь бачив ? .
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09.03.2021 13:01 Ответить
мало чем отличаетесь от своего персонажа
когда там, смотрю специально
новости, вечерние шоу
а когда коту нечего делать
то знаете сами шо происходит
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09.03.2021 13:10 Ответить
доя сравнения - прсмотрите тв сша
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09.03.2021 12:36 Ответить
Современное тв в США - это стриминговые сервисы с интернета, типа Нетфликс, а не то совковое телевидение, о покрытии которого нам тут втирают.
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09.03.2021 12:41 Ответить
это не тв, а контент
а способ передачи сигнала - то не важно
главное суть и тема
через нетфомкс на голову такую х ню
одевают, иногда рыгать нечем
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09.03.2021 12:44 Ответить
Не совсем так. Пересмотрите брифинг после окончания сегодняшнего форума. Когда журналистка переспросила Ткаченко о том, кто именно будет регулироваться по закону о медиа, он ответил что в первую очередь те, кто использует ограниченный радиочастотный диапазон. Т.е. на данный момент ставка как и прежде делается на старое доброе телерадиовещание для пенсионеров.
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09.03.2021 15:21 Ответить
этого требует рынок потребителя
кабельное и потоковое в сша стоит от 100$ в месяц
а у нас?
кто будет платить за хороший контент такие деньги у нас?
поэтому и выбрали путь радиочастот
это просто и дешево
в первую очередь для потребителя с дырявым карманом..
самый дешовый интернет в сша - 65$ в месяц
кабельное тв 100$
разницу между 65$ и 75грн ощущают все
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09.03.2021 17:01 Ответить
Разговор вообще не об этом. Разговор был о регулировании и аудитории. Украинцы УЖЕ пользуются интернетом и контентом в нём. Даже видел недавно результаты опроса среди украинцев, по которому впервые больше половины опрашиваемых предпочли интернет как источник новостей, а не тв, что как бы показательно.
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09.03.2021 17:36 Ответить
интернет - это площадка
и приоритеты ставят опять же пользователи
предпочтение ??
смешно
значит не альтернатива тв, а предпочтение
то есть перепроверяют и сравнивают инфу
а это означает одно - пока есть пульт от тв
информацию будут сравнивать
и это факт
и чем проще будет переключиться на телевизоре в 72' с потока на радио сигнал
тем больше проживет телевидение
и производители твприемников это поддержат
так как мониторы стоят гораздо дешевле
а интернет нельзя контролировать
когдато были слухи - кинотеатры вымрут в эпоху интернета
и как???
после пандемии - это будет золотое дно
я посмотрю сколько останется коморо сидеть дома
и втыкать в инет
скольким людям надоест скролить и вбивать запросы в гугель
и самое важное - лень людская
она понимает - шо в инет шо поток, шо тв
делают одни и теже люди
поэтому тв будет еще мнооого лет
интернету уже лет 30 как
а тв шоу все идут и идут
политики всех стран понимают это
и если в сети есть все
то по ящику показуют избранных
и это модно, как не странно
даже блогеры с миллионнвми подписками платят
тв шоу, шоб их показали именно в тв
это мое мнение, хотя я смотрю по тв только дискавери
а в рекламе переключаюсь, как и все
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09.03.2021 18:12 Ответить
Оце новина! На Сході майже усі приватні садиби мають по дві "тарілки" - на кацапський супутник та на "український". Коли українські канали зробили платними - почали дивитися тільки кацапські...
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09.03.2021 12:21 Ответить
В супутник поверніть канали українські. Це диверсія Рашки забрати наші канали.
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09.03.2021 12:22 Ответить
Так, на жаль в Україні дуже багато потомків зевезених кацапів після голодомору, а також великий процент потомків кацапських військових які осіли тут ще за часів совка. Приміром половина військових офіцерів часів срср під кінець служби обов'язково переводилась служити в Україну, тут отримували житло та добре плодились, свиноматки їхні просились майже кожен рік. Знаю це не з чуток, а з життя. Потім ще за радянських часів жителі північних регіонів козлостану збирались в кооперативи та будували цілі багатоквартирні будинки і потім переселялись в Україну.
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09.03.2021 12:22 Ответить
А наши каналы типа офигенно патриотичны?оттуда не вылазят агенты кремля ревка и гетьманович,никакой разницы нет.
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09.03.2021 12:25 Ответить
Як можна то кацапське лайно дивитися ??Там же через 5 хвилин нудота підкатує до горла !
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09.03.2021 12:26 Ответить
Пока не разблокуєте українські канали по супутнику, українці будуть дивитись кацапські канали, а що їм ще робити, якщо влада не долуга. Замість того щоб заблокувати кацапські канали, вони заблокували українські.
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09.03.2021 12:27 Ответить
Канали в Україні всі олігархічні , вони ж (олігархи) їх і заблокували . Держава на це не може вплинути . У кацапів навпаки , все ТБ контролює держава .
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09.03.2021 12:37 Ответить
Телевизор - самый близкий член семьи пенсионеров. Дети заняты своими делами.
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09.03.2021 12:27 Ответить
На раше смотреть что-то кроме ТВ опасно, никогда не знаешь чем это может кончиться.
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09.03.2021 12:31 Ответить
Телевизор взорвется?
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09.03.2021 16:19 Ответить
Странная у вас логика.
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09.03.2021 17:06 Ответить
https://uatv.ua/v-********-nezabarom-zapratsyuye-tsentr-protydiyi-dezinformatsiyi-prezydent/ В Україні незабаром запрацює Центр протидії дезінформації, - давно вже треба було закрити 95 ватний квартал
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09.03.2021 12:37 Ответить
Українці телеканали московії не дивляться. Ці канали дивляться тільки процапомосковські особини з паспортом громадянина України.
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09.03.2021 12:44 Ответить
Помиляєтеся щодо аудиторії московських каналів. Їх дивляться ще й ті, хто має критичне мислення. Скажу вам що деякі новини з російськомовного зоопарку досить цікаві з точки зору психіатра. )))
Українці вже мають щеплення проти того лайна, тож, стуливши мертвечуку брехливу пельку, ми лише очистили інформаційне середовище від сміття, котре і так ні на що не впливало. Просто стало приємніше переглядати українські новини.
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09.03.2021 14:23 Ответить
Проклятые твари поблокировали все подряд (и кацапское и украинское) а то что осталось,это абсолютный бред и сплошная реклама,и все это дело пренадлежит на 100% проросийским олигархам.Где эти конченые у нас вообще видели украинское на ТВ?
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09.03.2021 12:47 Ответить
Хіба так важко заборонити трансляцію всіх російських каналів? Аби було бажання.
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09.03.2021 12:50 Ответить
Так и за просмотр украинских каналов, гребут сволочи бабло.
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09.03.2021 15:55 Ответить
Їх давно вже повинні були заглушити!
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09.03.2021 13:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/110875

А будьте такі ласкаві-розкажіть як це зробити, або перестаньте показувати своє невігластво...
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09.03.2021 14:26 Ответить
Тогда нужно объявить "тарелки" вне закона иначе ничего не получится ведь это российские спутники. Между прочим все так называемые украинские олигархи закодировали свои телеканалы даже на тарелках а вот россияне гонят в Украину свою телебрехню без ограничений поэтому их и смотрят в Украине. Да ,кстати один Порошенко не закодировал свои каналы и их можно смотреть в свободном доступе.
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09.03.2021 14:56 Ответить
Конечно смотрят. Так Украина сама так делает чтоб смотрели. Зачем принимают российские со спутника? Давно надо заблокировать.
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09.03.2021 13:04 Ответить
Мокшанське ТБ дивляться лише етнічні мокши, хто давно мав би поїхати додому на Парашу або жити з паспортом негромадянина - без права обиратись і обирати. Або просто дебіли всіх інших національностей
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09.03.2021 13:05 Ответить
А які телеканали ще українцям дивитися коли наші телеканали стали платними а територія країни Т2 покрита лише на 32% і незмінилася за час відлючення аналогового ТВ а кацапське на території України цілком безкоштовне.
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09.03.2021 13:24 Ответить
Украинские каналы мало того, что стали платными, так еще чуть ли не каждый месяц повышают оплату своего бесценного контента. У нас кабельное ТВ бабушка смотрит, из-за нее и платим провайдеру. Все больше и больше, и больше. И с удовольствием бы отключились, но не знаем пока как бабушку к интернету подключить. Все остальные зависают в интернете и ТВ не смотрят. Думаю, в других семьях также.
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09.03.2021 13:40 Ответить
А інтернет що безкоштовний буде? До речі, там де немає сигналу Т2, інтернет майже такий самий.
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09.03.2021 14:27 Ответить
Потому, что парашенское тв заточено под оболванивание, и так не очень развитых, умственно, масс, а у нас таких тоже, 2/3. Вся эта наша "ватноэстраднозведная" публика, не имеет ни одного своего проекта, все ворованое. Выламываются друг перед другом изображая "элиту". Сериальчики, пошленькие смешилки, ток шоу и прочий шлак. Как раз то, что в Украине любят. За счет этих болванов сидящих на "рейтинговых" каналах и реклама, примитивная процветает. И вообще думать не обязательно. Веселая страна, а корона вирус это выдумка.
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09.03.2021 14:12 Ответить
А что смотреть у нас??? Если что-то нормальное было,его заблокировали, закрыли, и сейчас что ни включи кругом одно американское насилие, убийства и кровища. Реклама в основном лекарств, как будто у нас не нация, а одни больные. Испоганили телевидение - дальше некуда. Вопрос - так что нам смотреть????
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09.03.2021 14:41 Ответить
лугандон,едь на парашу (рф) с барахлом и родней и смотри там и молись на расейские скрепы из говна и х.у..йла целуй в экран)))
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10.03.2021 00:00 Ответить
Ну заблокували,ну й що,є .ютюб,є інтернет телебачення,там і дивимось,так як і ці,хто блокує...Вони ж я к і з мовою,такі щирі тільки на виду,а вдома та по ресторанах-російсько мовні,блазні....
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09.03.2021 14:56 Ответить
ТАК ВНУТРЕННЯЯ РАЗВЕДКА ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА, ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПОЛУЧАЕТ !!!??? ПОРА ДАВИТЬ ГНИД !!!
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09.03.2021 14:59 Ответить
Спочатку треба хоча би озвучити українською пізнавальні та спортивні канали, а потім про щось говорити. Держава нічого не робить, бо не має грошей. Але щоб розікрасти біля $40 млрд. гроші є.
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09.03.2021 15:13 Ответить
Будь який російськомовний контент ма бути заборонено в телевізійному просторі України. Для любителів кацапщини є інтернет та "тарілки". Чому я змушений в Україні перемикати канали бо постійно натикаюсь на якусь кацапську помийку? У них все просякнуто наскрізь "вєлікоруськой" ідеологією - від серіалів до реклами.
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09.03.2021 15:23 Ответить
Да никто не смотрит это гавняное пророссийское гавно!!
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09.03.2021 16:28 Ответить
Москальське телебачення активно дивляться тільки малороси.
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09.03.2021 17:14 Ответить
Смотрят то что считают нужным. Я из украинских смотрю только евроспорт😁. А больше и нечего.
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09.03.2021 18:52 Ответить
Звичайно, що дивляться, рускагаварящая бавовна без цього жити не може. Все українське вони ненавидять, як і самих українців. До речі, є такі українці які і українських патріотів ненавидять, кидаються на них наче скажені, захищаючи якісь свої нікому невідомі інтереси. То що вже казати про кацапоукраінців, для яких Україна не рідна.
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10.03.2021 00:17 Ответить
что совсем хреново продается платное тв, говно пакеты на платном Viasat Коломойши ? И тюнеры под него ?
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10.03.2021 12:43 Ответить
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