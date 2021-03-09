Каналы Медведчука закрыты, но украинцы все равно активно смотрят российское телевидение, - Ткаченко
Доступ к российскому телевидению достаточно значительный, и украинцы активно его смотрят.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ходе форума "Украина 30".
"Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука, украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему достаточно значительный", - отметил Ткаченко.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Также народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.
В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.
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ТБ зараз все маргінальне , дивляться його в основному люди похилого віку , рідше середнього ,, а молодь взагалі ігнорує , і сидить в "телефоні " ( інтернеті ) ..
дети не смотрят
а вот 25+ смотрят, кто больше кто меньше
а потом будь впевнений - а то гадаеш как цыганы на сонце
Ти сам його хоч коли небудь бачив ? .
когда там, смотрю специально
новости, вечерние шоу
а когда коту нечего делать
то знаете сами шо происходит
а способ передачи сигнала - то не важно
главное суть и тема
через нетфомкс на голову такую х ню
одевают, иногда рыгать нечем
кабельное и потоковое в сша стоит от 100$ в месяц
а у нас?
кто будет платить за хороший контент такие деньги у нас?
поэтому и выбрали путь радиочастот
это просто и дешево
в первую очередь для потребителя с дырявым карманом..
самый дешовый интернет в сша - 65$ в месяц
кабельное тв 100$
разницу между 65$ и 75грн ощущают все
и приоритеты ставят опять же пользователи
предпочтение ??
смешно
значит не альтернатива тв, а предпочтение
то есть перепроверяют и сравнивают инфу
а это означает одно - пока есть пульт от тв
информацию будут сравнивать
и это факт
и чем проще будет переключиться на телевизоре в 72' с потока на радио сигнал
тем больше проживет телевидение
и производители твприемников это поддержат
так как мониторы стоят гораздо дешевле
а интернет нельзя контролировать
когдато были слухи - кинотеатры вымрут в эпоху интернета
и как???
после пандемии - это будет золотое дно
я посмотрю сколько останется коморо сидеть дома
и втыкать в инет
скольким людям надоест скролить и вбивать запросы в гугель
и самое важное - лень людская
она понимает - шо в инет шо поток, шо тв
делают одни и теже люди
поэтому тв будет еще мнооого лет
интернету уже лет 30 как
а тв шоу все идут и идут
политики всех стран понимают это
и если в сети есть все
то по ящику показуют избранных
и это модно, как не странно
даже блогеры с миллионнвми подписками платят
тв шоу, шоб их показали именно в тв
это мое мнение, хотя я смотрю по тв только дискавери
а в рекламе переключаюсь, как и все
Українці вже мають щеплення проти того лайна, тож, стуливши мертвечуку брехливу пельку, ми лише очистили інформаційне середовище від сміття, котре і так ні на що не впливало. Просто стало приємніше переглядати українські новини.
А будьте такі ласкаві-розкажіть як це зробити, або перестаньте показувати своє невігластво...