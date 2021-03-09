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Новости Агрессия России против Украины
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Украина подготовила сообщение в суд в Гааге об обстрелах Россией больниц и домов на Донбассе, - Мамедов

Украина подготовила сообщение в суд в Гааге об обстрелах Россией больниц и домов на Донбассе, - Мамедов

Офис Генпрокурора подготовил информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда о систематических обстрелах гражданских объектов силами РФ на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Информационное сообщение подписал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Обращение содержит информацию о фактах систематического применения РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями вооружения неизбирательного действия, последствия поражения которых непрогнозируемые, и об осуществлении обстрелов гражданских объектов", - говорится в сообщении.

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Речь идет об артиллерийских обстрелах больниц, жилых домов, объектов газо-, водо-, электроснабжения, то есть той инфраструктуры, которая не используется в военных целях, а, следовательно, запрещены Женевской конвенцией 1949 года.

"Органы прокуратуры вместе с правозащитниками делают масштабную работу. Осуществлен анализ и собранная доказательная база доказывает систематичность преступных действий в отношении мирных жителей Луганщины и гражданских объектов, обеспечивающих жизнедеятельность городов и оказывают медицинскую помощь. В областных прокуратурах на Донбассе введен реестр пострадавших в результате вооруженного конфликта, который позволяет предоставить соответствующую правовую оценку действиям представителей оккупационных администраций, определить объем ущерба и восстановить права жертв. В уголовных производствах в отношении преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, установлено более 4,2 тысячи пострадавших, из которых более 90% - именно физические лица. 328 гражданских получили телесные повреждения, а 197 погибли в результате вражеских обстрелов", - сообщил Мамедов.

В сообщении изложеныа информация о 34 фактах неизбирательных обстрелов. Последствиями таких действий со стороны оккупантов были многочисленные повреждения водопроводов, гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования, перерывы в водоснабжении и электропитании в поселках Новотошковское, Вовчояровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Горное, Золотое и Попасная с общим количеством населения более 40 тысяч.

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"С 2014 года установлено свыше 7 тыс. поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области. Только за последний год задокументировано 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных граждан и один погиб", - сообщили в пресс-службе.

В целом в Офис прокурора МУС уже направлены 16 информационных сообщений относительно нарушений международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.

Автор: 

Гаага (298) Мамедов Гюндуз (115) Международный уголовный суд (233) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+5
а обстріли з території рф ... як наприклад з Гуково ?
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09.03.2021 12:33
+4
а кацапам нехай скабєтова розповідає про "алєю ангєлов"
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09.03.2021 12:28
+2
А домыслы преступника суд не рассматривает...
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09.03.2021 12:28
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А домыслы преступника суд не рассматривает...
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09.03.2021 12:28 Ответить
Україна підготувала повідомлення до суду в Гаазі про обстріл Росією лікарень і будинків на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 5445
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09.03.2021 14:54 Ответить
а кацапам нехай скабєтова розповідає про "алєю ангєлов"
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09.03.2021 12:28 Ответить
а обстріли з території рф ... як наприклад з Гуково ?
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09.03.2021 12:33 Ответить
А думку ***** ль також направили? Вона там щось про ВСУ розповідала разом із Сівохою.
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09.03.2021 13:01 Ответить
Ну и смысл? Все равно большинство комментаторов цензора это только поддерживают
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09.03.2021 14:50 Ответить
У вересні 2014 року з Веселої Гори, зайнятої російськими військами та колаборантами, по м.Щастя Луганської області був нанесений артобстріл. Вдень. До лікарні м.Щастя були доставлені 13 місцевих жіночок різного віку з осколковими пораненнями різного ступеню важкості та один легкопоранений боєць 24 ОШБ ЗСУ "Айдар". Чотирнадцята жіночка (мати двох дітей) була вбита практично на території лікарні (уламок міни зніс їй теменну кістку). Фото цієї загиблої та фото як бійці "Айдару" відвозять легкопоранену літню жінку після меддопомоги додому на своїй автівці в мене є. Одна з тих жіночок була прооперована але вмерла на наступний день. Тобто дві місцеві мешканки були вбиті московитами. Як ст. лейт. медичної служби бат. "Айдар" я безпосередньо після надання меддопомоги пораненим намагався довгий час зв'язатися з ОБСЄ чи їх представниками щоби повідомити про військовий злочин рф на території України. Але зміг додзвонитися тільки в київський офіс цієї контори. Молода дівчина мені відповіла, що зв'язку з працівниками цього ОБСЄ немає і невідомо коли з'явиться.
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09.03.2021 14:53 Ответить
Мій телефон 050-835-43-69.
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09.03.2021 14:54 Ответить
А НАФИГ ТВОЙ ТЕЛЕФОН !?)
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09.03.2021 15:27 Ответить
ШЕСТЬ ЛЕТ ГОТОВИЛИ !!!???
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09.03.2021 15:27 Ответить
 
 