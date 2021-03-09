Украина подготовила сообщение в суд в Гааге об обстрелах Россией больниц и домов на Донбассе, - Мамедов

Офис Генпрокурора подготовил информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда о систематических обстрелах гражданских объектов силами РФ на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Информационное сообщение подписал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Обращение содержит информацию о фактах систематического применения РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями вооружения неизбирательного действия, последствия поражения которых непрогнозируемые, и об осуществлении обстрелов гражданских объектов", - говорится в сообщении.

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Речь идет об артиллерийских обстрелах больниц, жилых домов, объектов газо-, водо-, электроснабжения, то есть той инфраструктуры, которая не используется в военных целях, а, следовательно, запрещены Женевской конвенцией 1949 года.

"Органы прокуратуры вместе с правозащитниками делают масштабную работу. Осуществлен анализ и собранная доказательная база доказывает систематичность преступных действий в отношении мирных жителей Луганщины и гражданских объектов, обеспечивающих жизнедеятельность городов и оказывают медицинскую помощь. В областных прокуратурах на Донбассе введен реестр пострадавших в результате вооруженного конфликта, который позволяет предоставить соответствующую правовую оценку действиям представителей оккупационных администраций, определить объем ущерба и восстановить права жертв. В уголовных производствах в отношении преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, установлено более 4,2 тысячи пострадавших, из которых более 90% - именно физические лица. 328 гражданских получили телесные повреждения, а 197 погибли в результате вражеских обстрелов", - сообщил Мамедов.

В сообщении изложеныа информация о 34 фактах неизбирательных обстрелов. Последствиями таких действий со стороны оккупантов были многочисленные повреждения водопроводов, гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования, перерывы в водоснабжении и электропитании в поселках Новотошковское, Вовчояровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Горное, Золотое и Попасная с общим количеством населения более 40 тысяч.

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"С 2014 года установлено свыше 7 тыс. поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области. Только за последний год задокументировано 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных граждан и один погиб", - сообщили в пресс-службе.

В целом в Офис прокурора МУС уже направлены 16 информационных сообщений относительно нарушений международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.