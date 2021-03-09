ДТП с украинским автобусом в Польше: 22 человека остаются в больницах, 2 - в тяжелом состоянии

По состоянию на вторник, 9 марта, в больницах Подкарпатского воеводства Польши продолжают оставаться 22 человека, двое - в тяжелом состоянии. За последние сутки выписано три человека.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"В больницах остаются еще 22 человека, два - в тяжелом состоянии. В то же время за последние сутки выписаны из больниц три человека", - отметил Павлюк.

По его словам, двух человек за счет перевозчика отправят в Украину, а третий еще будет оставаться в Польше.

"У женщины, которую выписали, муж в тяжелом состоянии находится в другой больнице. Она поехала к нему", - сообщил конс

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По словам украинского дипломата, родственники опознали пятерых жертв катастрофы. Поэтому после получения официального письма от прокуратуры погибших сразу можно будет транспортировать в Украину.

Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погиблои 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.