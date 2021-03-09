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Новости Коронавирус и карантин
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Переговоры Украины и Израиля о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 уже можно назвать успешными, - посольство

Переговоры Украины и Израиля о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 уже можно назвать успешными, - посольство

Посольство Украины заявило, что ведет активные переговоры с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 и считает их успешными.

Об этом говорится в комментарии посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука, размещенном на странице посольства Украины в Израиле в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня речь не идет о названиях вакцин и их производителях. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются", - подчеркнул Корнейчук.

По его словам, инициатором этих переговоров является израильская сторона, а Украина является одной из первых среди европейских стран, которая имеет возможность достичь реальных договоренностей.

"Мы можем говорить, что в этом заинтересована и израильская сторона в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умани. В свою очередь, Украина получает возможность открыть границы с Израилем. Это позволит восстановить прежде всего бизнес-туризм, так как нашей стране нужны инвестиции, а также позволит развивать медицинский туризм в обоих направлениях. Посольство Украины ведет переговоры в тесном согласовании действий с Министерством иностранных дел Украины и Кабинетом Министров Украины. Это наша совместная работа", - отметил посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль не одобрил препарат Covishield, поэтому могут возникнуть проблемы с признанием паспортов вакцинации для туристов, - посол Корнийчук

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (1918) карантин (16729) посольство (1079) посольство Украины (332) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Странно Израиль заявил что не признает вакцину которую наши закупили, о каком паспорте вакцинации вообще может идти речь? Они что вообще курят?
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09.03.2021 12:33
+3
Один ньюанс -"Израиль не одобрил препарат Covishield, поэтому могут возникнуть проблемы с признанием паспортов вакцинации для туристов, - посол Корнийчук".
Получается избранные не прививаются препаратом Covishield.
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09.03.2021 12:42
+2
та вы шо - увидеть Хайфу и в ней остаться - а шо мы бы сбросились и нашего клоуна туда отправили бы(в один конец - он привитый ,с ошейником, с ветпаспортом))))))
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09.03.2021 12:32
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Правила форума Совет форумчан
Шутки шутками, а люди реально не могут домой в Израиль вернуться уже несколько месяцев, как раз по причине неурегулирования этого вопроса.
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09.03.2021 12:30 Ответить
И что? Паспортов вакцинации в нашей стране просто нет. О чем могут быть переговоры???
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09.03.2021 12:56 Ответить
А люди сидят и не могут вылететь. Благо, в Израиле мало д-л-б-бов и людям сохранили зарплату, так что есть на что сидеть...
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09.03.2021 12:58 Ответить
Невозможность вылететь никак не связана с «зеленым паспортом». Это связано, будем говорить так, с неоднозначным решением правительства закрыть аэропорт для большинства рейсов.
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09.03.2021 13:02 Ответить
Переговоры Украины и Израиля о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 уже можно назвать успешными, - посольство - Цензор.НЕТ 2107
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09.03.2021 12:31 Ответить
та вы шо - увидеть Хайфу и в ней остаться - а шо мы бы сбросились и нашего клоуна туда отправили бы(в один конец - он привитый ,с ошейником, с ветпаспортом))))))
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09.03.2021 12:32 Ответить
Странно Израиль заявил что не признает вакцину которую наши закупили, о каком паспорте вакцинации вообще может идти речь? Они что вообще курят?
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09.03.2021 12:33 Ответить
ну, типа, если уколетесь пфайзером, то покатит,
этого чувачка зеленский наладил Лохов наплужать
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09.03.2021 12:37 Ответить
а про бракованные двигателя лайнера сбитого ираном по просьбе россии
корнийчук ничего не говорил ?
этим братьям/акробатьям брехать не привыкать ...
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09.03.2021 12:36 Ответить
Самое смешное, что наших евреев в Израиль не пустят без справок о вакцинации, а вакцинация этим индийский фуфлом там не принимается
Все благодарности -----> Вове 😀
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09.03.2021 12:37 Ответить
ну и блгатырёвой, он с ней в китае ещё помоев прикупил
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09.03.2021 12:39 Ответить
Доречі, саме час нашим бігусам проявити себе як журналісти, а не хлопчиками та дівчатками за викликом, послідкувати, хто із зеленої шобли відвідує Ізраїль.
Чим вони вакциновані, коли, де?
Скандал же був із контрабандними вакцинами.
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09.03.2021 12:43 Ответить
Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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09.03.2021 12:39 Ответить
"Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются", - подчеркнул Корнейчук.

Источник: https://censor.net/ru/n3252114

Угу. Як і з МВФ, "успєшньіє, патаму шта вєдутся".)
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09.03.2021 12:40 Ответить
Один ньюанс -"Израиль не одобрил препарат Covishield, поэтому могут возникнуть проблемы с признанием паспортов вакцинации для туристов, - посол Корнийчук".
Получается избранные не прививаются препаратом Covishield.
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09.03.2021 12:42 Ответить
Как нам повезло, что у нас в Умани их пророк покоиться....
Потому и визнають ВСЕ!
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09.03.2021 12:57 Ответить
Украина еще не имеет статистики по Ковишилду. А по Пфайзеру в том же Израиле - уже есть, и она не такая уж радужная. Видимо на это и будут давить наши переговорщики.
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09.03.2021 13:04 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Самое смешное, что наших евреев в Израиль не пустят без справок о вакцинации, а вакцинация этим индийский фуфлом там не принимается Все благодарности -----> Вове
В Украине эта вакцина тоже не имеет регистрации. Регистрирующий орган не хочет регистрировать - подсудное ж дело, а Степанов и Зеленский думают что еще долго будут сидеть в креслах Сидеть вы будете долго ...
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09.03.2021 13:23 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1369227271425429504 1 ч Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.
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09.03.2021 13:38 Ответить
Че-то Израиль привил кучу народу, обявил, что победил Шапковирус, а заболеваемость одна из самых высоких в мире... 4-5 тыс заболевших на 9 млн населения в день. А может вакцианция это профанация ?
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09.03.2021 14:16 Ответить
 
 