Переговоры Украины и Израиля о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 уже можно назвать успешными, - посольство

Посольство Украины заявило, что ведет активные переговоры с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 и считает их успешными.

Об этом говорится в комментарии посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука, размещенном на странице посольства Украины в Израиле в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня речь не идет о названиях вакцин и их производителях. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются", - подчеркнул Корнейчук.

По его словам, инициатором этих переговоров является израильская сторона, а Украина является одной из первых среди европейских стран, которая имеет возможность достичь реальных договоренностей.

"Мы можем говорить, что в этом заинтересована и израильская сторона в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умани. В свою очередь, Украина получает возможность открыть границы с Израилем. Это позволит восстановить прежде всего бизнес-туризм, так как нашей стране нужны инвестиции, а также позволит развивать медицинский туризм в обоих направлениях. Посольство Украины ведет переговоры в тесном согласовании действий с Министерством иностранных дел Украины и Кабинетом Министров Украины. Это наша совместная работа", - отметил посол.

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