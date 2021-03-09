Переговоры Украины и Израиля о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 уже можно назвать успешными, - посольство
Посольство Украины заявило, что ведет активные переговоры с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 и считает их успешными.
Об этом говорится в комментарии посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука, размещенном на странице посольства Украины в Израиле в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня речь не идет о названиях вакцин и их производителях. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются", - подчеркнул Корнейчук.
По его словам, инициатором этих переговоров является израильская сторона, а Украина является одной из первых среди европейских стран, которая имеет возможность достичь реальных договоренностей.
"Мы можем говорить, что в этом заинтересована и израильская сторона в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умани. В свою очередь, Украина получает возможность открыть границы с Израилем. Это позволит восстановить прежде всего бизнес-туризм, так как нашей стране нужны инвестиции, а также позволит развивать медицинский туризм в обоих направлениях. Посольство Украины ведет переговоры в тесном согласовании действий с Министерством иностранных дел Украины и Кабинетом Министров Украины. Это наша совместная работа", - отметил посол.
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этого чувачка зеленский наладил Лохов наплужать
корнийчук ничего не говорил ?
этим братьям/акробатьям брехать не привыкать ...
Все благодарности -----> Вове 😀
Чим вони вакциновані, коли, де?
Скандал же був із контрабандними вакцинами.
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Источник: https://censor.net/ru/n3252114
Угу. Як і з МВФ, "успєшньіє, патаму шта вєдутся".)
Получается избранные не прививаются препаратом Covishield.
Потому и визнають ВСЕ!
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Самое смешное, что наших евреев в Израиль не пустят без справок о вакцинации, а вакцинация этим индийский фуфлом там не принимается Все благодарности -----> Вове
В Украине эта вакцина тоже не имеет регистрации. Регистрирующий орган не хочет регистрировать - подсудное ж дело, а Степанов и Зеленский думают что еще долго будут сидеть в креслах Сидеть вы будете долго ...
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1369227271425429504 1 ч Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.