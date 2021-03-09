РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5864 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Закрытие каналов Медведчука
3 296 56

Санкции против каналов Медведчука и провокации на Донбассе не хочу связывать между собой, - Зеленский

Санкции против каналов Медведчука и провокации на Донбассе не хочу связывать между собой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский констатировал, что после введения санкций СНБО против телеканалов из пула Виктора Медведчука количество провокаций в зоне конфликта на Донбассе увеличилось, но он не хочет связывать эти два факта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30".

Отвечая на вопрос о возможном влиянии введения санкций против телеканалов из пула Медведчука на ход переговоров в ТКГ Зеленский сказал: "Повлияло ли, сложно сказать. Я считаю, что если люди со здравым смыслом, это не должно влиять. Но мы понимаем, что последствия есть. Мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит".

Он добавил, что в среду должны состояться переговоры "очередные важные об усиленном контроле" за ситуацией в зоне конфликта на Донбассе, и отметил, что хочет услышать "выводы после этих разговоров".

Читайте: "Вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Медведчук Виктор (1788) Донбасс (26955) 112 Украина (174) Newsone (175) ZIK (122)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
...зеля, ты идиот
показать весь комментарий
09.03.2021 12:35
+19
Стандартная бубочкина поза страуса.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:37
+18
Санкции против каналов Медведчука и провокации на Донбассе не хочу связывать между собой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 999
показать весь комментарий
09.03.2021 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хочешь,не хочешь-надо.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:33 Ответить
А це зебулонська фішка - відмовлятися бачити очевидне. Це стосується всіх зебілів, зеботів, зедротів, зевиборців.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:51 Ответить
Не Война , рашистов против Украины , а какие-то , непонятные «повстанцы» устраивают провокации, « постреливают» , но реально убивают 13 000 украинцев Клоун 🤡 Зеленский , сгинь!
показать весь комментарий
09.03.2021 13:11 Ответить
...зеля, ты идиот
показать весь комментарий
09.03.2021 12:35 Ответить
Всё его "творчество" было снято в раше . Тяжело ему с этим "наследием" .
показать весь комментарий
09.03.2021 13:16 Ответить
...тем не менее это наследие поразило как минимум 73% населения страны, увы
показать весь комментарий
09.03.2021 13:19 Ответить
он тупой
показать весь комментарий
09.03.2021 21:05 Ответить
Санкции против каналов Медведчука и провокации на Донбассе не хочу связывать между собой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 999
показать весь комментарий
09.03.2021 12:35 Ответить
От Петро допомогав Мертвенчуку і такого не було.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:36 Ответить
що за допомога?
показать весь комментарий
09.03.2021 12:42 Ответить
Нафтогін,телевізійні канали,посада на перемовинах у Мінську,вільний виліт літаками до мацкви........
показать весь комментарий
09.03.2021 12:45 Ответить
брехня.. Все брехня..
Нафтогін, виявляється, мертвечуку не належав юридично, а був касапським.
Телеанали були придбані в законий спосіб; щоб довести їх фунтовість - потрібен був час (не все так просто, фунти подшипков і козак старалися). Чи довели баканівці - покаже суд. Те ж саме і по "трубі".

посада в ТКГ - була обмежена функціоналом, який був корисний Україні.
вільного вильоту в касапію - не було (з пересадками - було; але тут це контролю не підлягало); а прямий - лише з дозволу Пороха, по функціоналу посади в ТКГ, і не більше того.
показать весь комментарий
09.03.2021 13:00 Ответить
Все що робив Адольф Гітлєр повністю відповідало законам Третього Рейха,ви про це не знали?Все що робе зараз Ху"ло теж відповідає законам московії.Отак і з законами при Петрі.
показать весь комментарий
09.03.2021 13:10 Ответить
...вопрос уплаты налогов липецкой фабрикой не раскрыт... так что низачОт
показать весь комментарий
09.03.2021 13:17 Ответить
А шо не було сплати податків?
показать весь комментарий
09.03.2021 13:31 Ответить
Санкції проти каналів Медведчука і провокації на Донбасі не хочу пов'язувати між собою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2674
показать весь комментарий
09.03.2021 13:34 Ответить
дебіл зебільний, в часи гітлера не існувало ні нормандського, ні женевського, ні будапештського форматів. Не існувало навіть Радбезу ООН (хоч Ліга Націй, предтеча ООН, і доживала останні дні). Навіть не існувало такого поняття, як "гібридна війна"!
Висновки з цих очевидних історичних фактів зможеж зробити самостійно?
показать весь комментарий
09.03.2021 14:39 Ответить
Хоспаді ...
1. Гібридні війни існували в усі часи. І що як самого терміну не існувало ? Методи застосовувались.
2. Ну ... є Радбез ? І що він вирішує ? Мало того РФ член Радбезу.
І які історичні висновки, Ви хочеш прочитати ?
показать весь комментарий
09.03.2021 18:18 Ответить
Давайте на минутку забудем про плохого Порошенко и вспомним как получилось, что при хорошем Зеленском мертвечук купил канал ЗИК летом позапрошлого года, уже при зеленой власти. Не знаете почему?
показать весь комментарий
09.03.2021 15:00 Ответить
в то время пока вава полу герекл геракл и 300 квартальцев были убиты кокосом в атаке под Дебаплью
показать весь комментарий
09.03.2021 12:42 Ответить
І тут пуйла та його посіпак відмазує.
Готується до чергового заглядування в дупло трухлявого пенька Пу.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:37 Ответить
Стандартная бубочкина поза страуса.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:37 Ответить
"Я считаю, что если люди со здравым смыслом, это не должно влиять". Зеленский,а тебе не надоело искать на рашке людей со здравым смыслом?
показать весь комментарий
09.03.2021 12:38 Ответить
Десь у Африці далекій біля річки Лімпокекі є плем'я, яке не знає звідки беруться діти. Вони живуть собі якось, сплять разом і потім у них з'являються діти. Вони теж не бачать причинно наслідкового зв'язку "спати разом -> народжуються діти". Отакі проблеми і в нашого зебільчика з причинно-наслідковим зв'язком…
показать весь комментарий
09.03.2021 12:40 Ответить
на что люди только не идут чтоб алименты не платить
показать весь комментарий
09.03.2021 13:09 Ответить
Принял позу страуса?
показать весь комментарий
09.03.2021 12:41 Ответить
Это была дебильная шутка 95-го квартала, кто не понял. Атавизм КВН не пропьешь. Придурок он и в кресле президента придурок.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:42 Ответить
Дебілам закони не писані...
показать весь комментарий
09.03.2021 12:44 Ответить
Надо же какой нехочуха!!! Тут видосик один все с нетерпением хотят увидеть от звенящих котиков....Посмотрим что ты потом не будешь хотеть!!!
показать весь комментарий
09.03.2021 12:46 Ответить
Прийдеться рано,чи пізно "пов'язувати"
показать весь комментарий
09.03.2021 12:49 Ответить
До чого тут: хочу чи не хочу? Обставини треба, сприймати такими як вони є, і відповідно до них діяти. Зеленський, на жаль, діє для того, щоб комусь сподобатись.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:54 Ответить
це свідчить про те що зє живе в бульбашці в якій немає війни, корупція подолана і вову усі *******.
показать весь комментарий
09.03.2021 14:12 Ответить
Он хоть что то сам понял, из того, что наплел? Мы думаем, он боится "вагнергейта", да ему на все нас'ать. Даже если завтра Беллингкет, цру, Байден и ми6 в один голос скажут: ваш бубочка с Ермаком работают на кремль, он прикинется блаженным и будет шутить свои шутеечки. Даже старый лис Кравчук понял, откуда ветер веет и переобувается в полете, этому все фиолетово. он войну закончил в голове, там же поборол эпидемию, олигархов и бедность и почивает на лаврах.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:55 Ответить
Та зараз....Цей невіглас так боїться аж сереться на ходу...Бо недосидить - витягнуть за пейси з крісла і як що всі злодії до нього на посту президента були хитрими більш-менш тваринами то це лайно придуркувате на всю макітру і саме з цього ганебного непотрібу зроблять цапа-відбувайла та посадять з конфіскацією аж бігом.. І за два роки вже давно юридично є за що..Всі це знають але засунули у сраки язики щоб " не паплюжити інституцію" яка, як одиниця Україні вже давно нахрін не потрібна. Потрібен парламент і крапка. Досить вже плодити цих обісраних козлів які збагачуються особисто на посаді - і більш нічого не роблять суттєвого для країни поки не пнеш у сраку і то - по 10 відсотків від потрібного. За час з 1991 року у на не було ні одного пробачте за вираз "президента" якого не можна було б після реально чесного правосуддя посадити пожиттєво з повною конфіскацією включаючи усіх дармоїдських родичів. А ні одного! І про це всі соромляться говорити. Це не кажучи про більш-менш може у деяких менших злодійств серед депутатів, міністрів, мусорів, суддів ,прокурорів , ФСБУшників і іншої наволочі, та космічних грабунків олігархів. І допоки не прийде ( бідло тупе не вибере) лідера який не побоїться а ні Европи а ні кого ще та не почне все це стріляти та ******* ( Кузьма Скрябін) - до того часу країна буде варитися років з десять ( на більше не вистачить) , у цім лайні а потім перестане існувати..А всі ці покидьки які зараз нам вистави вчиняють зі змаганням між собою хто буде жерти більший шмат - чомусь опиняться на заході з награбованим , та разом обнімаючись там будуть пити та жерти по саунах з хвойдами розказуючи як вони розвели дебілів. А інтерпол поробить вигляд з роки два, що він їх шукає , поки західні виборці з діаспор забудуть усе по своїм проблемам як і те що була така країна. Ото буде і по всьому..
показать весь комментарий
09.03.2021 13:57 Ответить
Багато тексту. Прочитайте краще біографії усих Президентів - усі вихідці з народу.
При чому - реально.
показать весь комментарий
09.03.2021 18:27 Ответить
Пишіть правильно. УсІх... Як що тяжко вичитати десять рядків то я Вам співчуваю. Коли йдеться про правду то об'єм написаного не має значення . І до того - що змінює те що "з народу" ? Ви плутаєте народ з "бидлодом". Та чому на одне падло не зробило ладу в Україні ( це як для погано розуміючих ) бо на кожного де небудь у руках тих хто тут пасеться - є кілька папок ціною у 15 ( в Україні) та 200 ( у США) років з майном у вигляді самих трусів. Тому ніхто нікого не садить за крадіжки бо по факту слідства спливуть факти по яким "вийдуть самі на себе" Хоч це зрозуміло?
показать весь комментарий
10.03.2021 10:53 Ответить
Знову купа тексту. По суті ... Усі наші Прези вихідці з народу. Ферштейн ??
Ви можете заперечити, не виляючи хвостом, сер ... ??
показать весь комментарий
10.03.2021 15:30 Ответить
По суті ... Усі наші Прези вихідці з народу. Ферштейн ??
Ви можете заперечити, не виляючи хвостом, сер ... ??

По перше той "народ" з якого вийшли ті хто сидів сракою у кріслі - як би не зовсім народ а скоріше номенклатурне злодійське бидло. По друге - намагайтеся увімкнути сіру речовину та читайте про що йдеться ..сер.. бо таке враження що у Вас свято продовжується..
показать весь комментарий
10.03.2021 17:50 Ответить
И напрасно,связь прямая.
показать весь комментарий
09.03.2021 12:56 Ответить
Треба заглянути у очі мертвечука... там - ху.ло і ...
показать весь комментарий
09.03.2021 12:59 Ответить
Не хочу связывать между собой 2+2 и 4... Мерзавец!
показать весь комментарий
09.03.2021 13:00 Ответить
и теперь скажите шо не ДЕБИЛ ! потому как только недоумок может во всеуслышание заявить
Я не хочу анализировать и оценивать ситуации РЕАЛЬНЫЕ, меня устраивают мои фантазии!
показать весь комментарий
09.03.2021 13:09 Ответить
Первая часть пятого сезона "СЛУГА НАРОДА" уже отснят Белингкат и скоро выйдет на широкие экраны.
показать весь комментарий
09.03.2021 13:14 Ответить
Такого немічного і бездарного г.вна при владі в Україні ще не було.
показать весь комментарий
09.03.2021 14:13 Ответить
Барыга на крови, когда войну закончишь? Стрелять перестал, и что, помогло, клован?
показать весь комментарий
09.03.2021 14:16 Ответить
https://ukranews.com/news/761397-na-vtoroj-srok-zelenskij-zaplaniroval-realizovat-programmu-novoe-selo "Президент Владимир Зеленский заявляет, что реализация программы "Новое село" рассчитана на 3,5 года в первую очередь и последующие 5-6 лет - во вторую".
На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?
ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
показать весь комментарий
09.03.2021 14:34 Ответить
Дебіли ніколи не можуть зв'язати свій мозок із своєю дупою. Мозок відсутній.
показать весь комментарий
09.03.2021 14:47 Ответить
Логорея. Однозначно, логорея!
показать весь комментарий
09.03.2021 14:56 Ответить
А понятно - дальтоник!
показать весь комментарий
09.03.2021 15:38 Ответить
Ничего не вижу,ничего не слышу,ничего...
показать весь комментарий
09.03.2021 15:43 Ответить
Прогрессивная общественность Украины должна сделать выводы из прошлых ошибок, и не допустить, чтобы этому мудаку удалось убежать, как это смог сделать витяхам
показать весь комментарий
09.03.2021 16:08 Ответить
Да Б-г, що на другий термін не попав. І то добре буде.
показать весь комментарий
09.03.2021 18:22 Ответить
Санкції проти каналів Медведчука і провокації на Донбасі не хочу пов'язувати між собою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3979
показать весь комментарий
09.03.2021 17:19 Ответить
Це мабуть називається "когнітивний дисонанс" ... Розрив шаблону ... Інфантилізм ... Непрофесійність ... Боязливість ...
показать весь комментарий
09.03.2021 18:21 Ответить
Действия против каналов это только внешний толчок!

Реальная причина в том, что зебильная команда наобещала кацапам еще год назад ради селфи в Нормандии кучу всего( для этого и лжеперемирие было), а выполнить этого не может---разорвут патриоты!

Оно год петляло, брехало и нам и им, прятало голову в песок, сливало наши операции (вагнеровцев, по Донецким пленным), кацапы понимают, что зебила надолго не хватит, начали давить, а то выберут Пороха --- там давить бесполезно!
показать весь комментарий
10.03.2021 00:28 Ответить
 
 