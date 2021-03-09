Санкции против каналов Медведчука и провокации на Донбассе не хочу связывать между собой, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский констатировал, что после введения санкций СНБО против телеканалов из пула Виктора Медведчука количество провокаций в зоне конфликта на Донбассе увеличилось, но он не хочет связывать эти два факта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30".
Отвечая на вопрос о возможном влиянии введения санкций против телеканалов из пула Медведчука на ход переговоров в ТКГ Зеленский сказал: "Повлияло ли, сложно сказать. Я считаю, что если люди со здравым смыслом, это не должно влиять. Но мы понимаем, что последствия есть. Мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит".
Он добавил, что в среду должны состояться переговоры "очередные важные об усиленном контроле" за ситуацией в зоне конфликта на Донбассе, и отметил, что хочет услышать "выводы после этих разговоров".
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Нафтогін, виявляється, мертвечуку не належав юридично, а був касапським.
Телеанали були придбані в законий спосіб; щоб довести їх фунтовість - потрібен був час (не все так просто, фунти подшипков і козак старалися). Чи довели баканівці - покаже суд. Те ж саме і по "трубі".
посада в ТКГ - була обмежена функціоналом, який був корисний Україні.
вільного вильоту в касапію - не було (з пересадками - було; але тут це контролю не підлягало); а прямий - лише з дозволу Пороха, по функціоналу посади в ТКГ, і не більше того.
Висновки з цих очевидних історичних фактів зможеж зробити самостійно?
1. Гібридні війни існували в усі часи. І що як самого терміну не існувало ? Методи застосовувались.
2. Ну ... є Радбез ? І що він вирішує ? Мало того РФ член Радбезу.
І які історичні висновки, Ви хочеш прочитати ?
Готується до чергового заглядування в дупло трухлявого пенька Пу.
При чому - реально.
Ви можете заперечити, не виляючи хвостом, сер ... ??
Ви можете заперечити, не виляючи хвостом, сер ... ??
По перше той "народ" з якого вийшли ті хто сидів сракою у кріслі - як би не зовсім народ а скоріше номенклатурне злодійське бидло. По друге - намагайтеся увімкнути сіру речовину та читайте про що йдеться ..сер.. бо таке враження що у Вас свято продовжується..
Я не хочу анализировать и оценивать ситуации РЕАЛЬНЫЕ, меня устраивают мои фантазии!
На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?
ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
Реальная причина в том, что зебильная команда наобещала кацапам еще год назад ради селфи в Нормандии кучу всего( для этого и лжеперемирие было), а выполнить этого не может---разорвут патриоты!
Оно год петляло, брехало и нам и им, прятало голову в песок, сливало наши операции (вагнеровцев, по Донецким пленным), кацапы понимают, что зебила надолго не хватит, начали давить, а то выберут Пороха --- там давить бесполезно!