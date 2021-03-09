Санкции против каналов Медведчука и провокации на Донбассе не хочу связывать между собой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский констатировал, что после введения санкций СНБО против телеканалов из пула Виктора Медведчука количество провокаций в зоне конфликта на Донбассе увеличилось, но он не хочет связывать эти два факта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30".

Отвечая на вопрос о возможном влиянии введения санкций против телеканалов из пула Медведчука на ход переговоров в ТКГ Зеленский сказал: "Повлияло ли, сложно сказать. Я считаю, что если люди со здравым смыслом, это не должно влиять. Но мы понимаем, что последствия есть. Мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит".

Он добавил, что в среду должны состояться переговоры "очередные важные об усиленном контроле" за ситуацией в зоне конфликта на Донбассе, и отметил, что хочет услышать "выводы после этих разговоров".

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