Требовал $3 тыс. за влияние на госрегистратора: на Львовщине на взятке задержан архитектор горсовета. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении архитектору одного из коммунальных предприятий Дрогобычского горсовета за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
"Установлено, что служащий требовал от физического лица 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды за влияние на государственного регистратора. За эти средства регистратор должен был внести в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество сведения о праве собственности на нежилое помещение - магазин на основании технического паспорта на квартиру", - сказано в сообщении.
Архитектор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении последней части неправомерной выгоды в размере 900 долларов США, средства изъяты.
Подозреваемый отстранен от должности, он находится под домашним арестом.
Досудебное расследование продолжается.
Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно со следователями Главного управления Национальной полиции во Львовской области по материалам Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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