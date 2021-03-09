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Требовал $3 тыс. за влияние на госрегистратора: на Львовщине на взятке задержан архитектор горсовета. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении архитектору одного из коммунальных предприятий Дрогобычского горсовета за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Установлено, что служащий требовал от физического лица 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды за влияние на государственного регистратора. За эти средства регистратор должен был внести в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество сведения о праве собственности на нежилое помещение - магазин на основании технического паспорта на квартиру", - сказано в сообщении.

Архитектор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении последней части неправомерной выгоды в размере 900 долларов США, средства изъяты.

Требовал $3 тыс. за влияние на госрегистратора: на Львовщине на взятке задержан архитектор горсовета 01

Подозреваемый отстранен от должности, он находится под домашним арестом.

Досудебное расследование продолжается.

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Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно со следователями Главного управления Национальной полиции во Львовской области по материалам Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Требовал $3 тыс. за влияние на госрегистратора: на Львовщине на взятке задержан архитектор горсовета 02

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Требовал $3 тыс. за влияние на госрегистратора: на Львовщине на взятке задержан архитектор горсовета 03
Фото: сайт Офис генерального прокурора

взятка (6151) Львов (4580) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+4
Кто бы сомневался, зачем тогда нужна эта должность 'архитектор горсовета'-взятки брать, конечно, не заниматься же архитектурой , в самом деле
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09.03.2021 12:51
+1
Как их послать,если у них законные полномочия и права,если они откатывают со своих заработков тем,кто пишет законы,это замкнутый круг,который может разорвать только сторонники мистера Линьча.
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09.03.2021 13:07
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Кто бы сомневался, зачем тогда нужна эта должность 'архитектор горсовета'-взятки брать, конечно, не заниматься же архитектурой , в самом деле
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09.03.2021 12:51 Ответить
На шее бизнеса висят десятки контор со взяточниками,это система,которую сломать почти невозможно.
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09.03.2021 12:55 Ответить
Все можно сделать, но никто не решается послать далеко всех этих решал и запрещал . Все обещают дерегуляцию, но воз и ныне там.
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09.03.2021 13:05 Ответить
Как их послать,если у них законные полномочия и права,если они откатывают со своих заработков тем,кто пишет законы,это замкнутый круг,который может разорвать только сторонники мистера Линьча.
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09.03.2021 13:07 Ответить
Просто ликвидировать должность этого никому ненужного штатного архитектора. Ведь он,скорей всего, и не знает, какая у него зарплата
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09.03.2021 13:11 Ответить
Должность и полномочия созданы для зарабатывания на взятках,как это ликвидировать источник своих доходов,только потому что вы этого хотите,так не бывает.
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09.03.2021 13:14 Ответить
Бизнес тащит на себе всех этих иждивенцев, когда вместо или вместе с налогами оплачиваются ещё и чиновники. Какая польза в этом ? Эти чиновники - тупиковая ветвь в развитии общества, рудимент, который рано или поздно отпадёт, конечно, они сопротивляются, где ж ещё найти такую работу непыльную, Но это меняет их перспективу никак. Должны произойти изменения в Украине на уровне государства, а местные власти тогда уже не смогут больше дурить людям головы. Надо же, скотина, мало того, что нет работы, пандемия, так ему ещё дай денег, жаль, что его по земле не поваляли вместе с его сумкой
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09.03.2021 13:22 Ответить
Главный архитектор Тернополя в свое время получил 15 лет за то, что не дал уничтожить испорический центр города
Тянул он свой срок на должности главного архитектора Кировограда.
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09.03.2021 13:23 Ответить
где еще 100 !
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09.03.2021 13:55 Ответить
Уже очень давно архитекторы в Украине не про архитектуру, а про взятки и порешать. Достаточно взглянуть на современную застройку.
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09.03.2021 14:46 Ответить
 
 