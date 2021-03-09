Требовал $3 тыс. за влияние на госрегистратора: на Львовщине на взятке задержан архитектор горсовета. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении архитектору одного из коммунальных предприятий Дрогобычского горсовета за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Установлено, что служащий требовал от физического лица 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды за влияние на государственного регистратора. За эти средства регистратор должен был внести в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество сведения о праве собственности на нежилое помещение - магазин на основании технического паспорта на квартиру", - сказано в сообщении.

Архитектор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении последней части неправомерной выгоды в размере 900 долларов США, средства изъяты.

Подозреваемый отстранен от должности, он находится под домашним арестом.

Досудебное расследование продолжается.

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Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно со следователями Главного управления Национальной полиции во Львовской области по материалам Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.



Фото: сайт Офис генерального прокурора