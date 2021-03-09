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Новости Агрессия России против Украины
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В спецслужбах РФ есть подразделения, которые занимаются исключительно кибератаками на Украину, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В составе спецслужб России действуют отдельные подразделения, которые проводят подрывные и деструктивные информационные операции в отношении Украины.

Об этом заявил начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в рамках форума "Украина 30. Культура и СМИ. Туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Есть определенные подразделения, специализация которых - именно Украина. То есть это их работа, люди за это получают заработную плату, другие средства: это могут быть государственные и негосударственные медиаресурсы. Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит", - сказал Витюк.

Он добавил, что удалось собрать доказательную базу, свидетельствующую о координации Россией действий ряда организаций, осуществлявших кибератаки на информационные ресурсы украинских органов государственной власти.

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В целом за 2020 год департамент кибербезопасности СБУ заблокировал более двух с половиной тысяч сообществ в социальных сетях с миллионной аудиторией, более 20 ботоферм с мощностью более 60 000 аккаунтов и нейтрализовал более 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов государственной власти.

Кроме того, некоторым блогерам и организаторам Телеграмм-каналов объявлено о подозрениях по обвинению в государственной измене и нарушении равноправия граждан, добавил Витюк.

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Российская сторона обычно не комментирует заявлений СБУ о кибервмешательстве в украинскую сеть.

В спецслужбах РФ есть подразделения, которые занимаются исключительно кибератаками на Украину, - СБУ 01
В спецслужбах РФ есть подразделения, которые занимаются исключительно кибератаками на Украину, - СБУ 02
В спецслужбах РФ есть подразделения, которые занимаются исключительно кибератаками на Украину, - СБУ 03
В спецслужбах РФ есть подразделения, которые занимаются исключительно кибератаками на Украину, - СБУ 04

киберпреступление (762) россия (95361) СБУ (19853) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+1
а мы не знали...
спецоперация ОП опять??
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09.03.2021 12:58
+1
І як вас це торкнулося?
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09.03.2021 13:00
+1
"Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит" ну просто кэп очевидность а ещё есть царь куйло который это возглавляет и покрывает.... представляете!...... шол 7-ой год войны.....
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09.03.2021 13:04
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Але прийшов вірус Пєтя-Б - і першим впав сайт національної кіберполіції, а другим - СБУ...
От все, що треба знати про наших борцунів.
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09.03.2021 12:57 Ответить
І як вас це торкнулося?
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09.03.2021 13:00 Ответить
Впав відразу Кредобанк на кілька днів, інформаційні системи і окремі компи контрагентів лягли - практично нічого не можна було робити кілька днів. Наше на фірмі все встояло - не ліг жоден комп, сервер, сайт - все працювало.
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10.03.2021 12:09 Ответить
а мы не знали...
спецоперация ОП опять??
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09.03.2021 12:58 Ответить
разпил бабла опять
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09.03.2021 13:46 Ответить
"Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит" ну просто кэп очевидность а ещё есть царь куйло который это возглавляет и покрывает.... представляете!...... шол 7-ой год войны.....
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09.03.2021 13:04 Ответить
не может бить !
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09.03.2021 13:30 Ответить
чому в нас нема підрозділу, який би кібератакував москалів?
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09.03.2021 13:32 Ответить
Я ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК ЗНАЮ ЧТО ОЛЬГИНСКИЕ ТРОЛИ КОТОРЫЕ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ В ПИТЕРЕ СИДЕЛИ ЕЩЕ 5 ЛЕТ НАЗАД !!! ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ЧТОБЫ ИХ УНИЧТОЖИТЬ ??? ВЫ ХОТЬ ЗА ОДНУ ИХ ГОЛОВУ НАГРАДУ НАЗНАЧИЛИ !!!???
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09.03.2021 15:23 Ответить
СБУ ЛЫСОЕ )))
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09.03.2021 15:23 Ответить
Цей підрозділ в основному на цензорі й тусується. Часто порохоботами прикидається.
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09.03.2021 16:53 Ответить
Именно для противодействия врагу (мокселям) в информационной сфере необходимо было давно создать и запустить Центр/Агентство про противодействию дезинформации.
Министерство информации полностью провалилось в этом плане и заслуженно находится в состоянии ликвидации.
Госслужащие не умеют/не могут/не понимают как вести контрпропаганду и как вообще работать в соцсетях, с гражданским обществом на форумах и т.д. Тем более, они дупля не отстреливают как легко выявлять тролей и как отличить реального пользователя от ботов.

По-этому предлагаю: в Центр/агентсво по противодействию дезинформации, которое Министр Ткаченко собирается через месяц создать - набирать исключительно гражданских активистов,работающих в соцсетях, на форумах, с соцсетями и форумами, блогеров/журналистов экспертов в информационно-социальной сфере. Каждый приходит и рассказывает, что конкретно и как он делает в плане противодействия пропаганде, фейкам, дезинформации и т.д.

Никаких конкурсов для госслужащих, иначе это будет очередной провал и трата бюджетных денег.
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10.03.2021 11:51 Ответить
Цікаво, як вони будуть відрізняти дезінформацію від інформації?
Певно по методичках напівпритомної мендель...
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11.03.2021 13:27 Ответить
 
 