В спецслужбах РФ есть подразделения, которые занимаются исключительно кибератаками на Украину, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В составе спецслужб России действуют отдельные подразделения, которые проводят подрывные и деструктивные информационные операции в отношении Украины.

Об этом заявил начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в рамках форума "Украина 30. Культура и СМИ. Туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Есть определенные подразделения, специализация которых - именно Украина. То есть это их работа, люди за это получают заработную плату, другие средства: это могут быть государственные и негосударственные медиаресурсы. Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит", - сказал Витюк.

Он добавил, что удалось собрать доказательную базу, свидетельствующую о координации Россией действий ряда организаций, осуществлявших кибератаки на информационные ресурсы украинских органов государственной власти.

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В целом за 2020 год департамент кибербезопасности СБУ заблокировал более двух с половиной тысяч сообществ в социальных сетях с миллионной аудиторией, более 20 ботоферм с мощностью более 60 000 аккаунтов и нейтрализовал более 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов государственной власти.

Кроме того, некоторым блогерам и организаторам Телеграмм-каналов объявлено о подозрениях по обвинению в государственной измене и нарушении равноправия граждан, добавил Витюк.

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Российская сторона обычно не комментирует заявлений СБУ о кибервмешательстве в украинскую сеть.











