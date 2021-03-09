Во Львове мужчина расстрелял жителя Одессы и покончил с собой. Пострадавший в реанимации, - полиция. ФОТО

Во Львове местный житель четыре раза выстрелил в приехавшего из Одессы мужчину, после чего покончил с собой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"7 марта около 21:40 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Городецкой во Львове неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину, который как раз вышел из кафе, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность раненого - 34-летнего жителя города Одесса. Медики обнаружили у него четыре огнестрельных раны - сейчас мужчина находится в реанимации", - сказано в сообщении.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность злоумышленника, стрелявшего в одессита - им оказался 53-летний львовянин. Его тело с огнестрельным ранением в области головы правоохранители обнаружили по месту жительства - вернувшись домой, мужчина совершил самоубийство.



Фото: сайт полиции

Оружие, из которого были произведены выстрелы, полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

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Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции, под процессуальным руководстваом Львовской местной прокуратуры №1, открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №3, открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Проводится расследование.