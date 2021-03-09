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Во Львове мужчина расстрелял жителя Одессы и покончил с собой. Пострадавший в реанимации, - полиция. ФОТО

Во Львове местный житель четыре раза выстрелил в приехавшего из Одессы мужчину, после чего покончил с собой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"7 марта около 21:40 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Городецкой во Львове неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину, который как раз вышел из кафе, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность раненого - 34-летнего жителя города Одесса. Медики обнаружили у него четыре огнестрельных раны - сейчас мужчина находится в реанимации", - сказано в сообщении.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность злоумышленника, стрелявшего в одессита - им оказался 53-летний львовянин. Его тело с огнестрельным ранением в области головы правоохранители обнаружили по месту жительства - вернувшись домой, мужчина совершил самоубийство.

Во Львове мужчина расстрелял жителя Одессы и покончил с собой. Пострадавший в реанимации, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Оружие, из которого были произведены выстрелы, полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Драка со стрельбой произошла в центре Одессы, три человека получили ранения, - Нацполиция. ФОТО

Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции, под процессуальным руководстваом Львовской местной прокуратуры №1, открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №3, открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Проводится расследование.

Львов (4580) Нацполиция (16427) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+23
Красиво цензор раздувает ненавить по признаку местожительства,из лубянки явно поступит хорошая премия.
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09.03.2021 13:11
+16
очень похоже на месть. за близкого человека
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09.03.2021 13:10
+14
Шановний "Цензор" у Львові немає вулиці Городецкой є вулиця Городоцька від назви міста Городок на "рузьке" Городоцкая.
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09.03.2021 14:01
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Правила форума Совет форумчан
очень похоже на месть. за близкого человека
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09.03.2021 13:10 Ответить
Схоже на те що москалі вже задовбали місцеве населення.
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09.03.2021 14:29 Ответить
...скорее, один шизофреник ляшенко уже задолбал целый форум своими псевдоэкспертными изречениями Игарешка, ширнись уже галоперидолом и отдохни от борьбы со своей графоманией
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09.03.2021 14:52 Ответить
Явно не маньяк. Чем-то один крепко достал другого, что тот решился на убийство, к тому же ценой своей жизни.
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09.03.2021 13:11 Ответить
Красиво цензор раздувает ненавить по признаку местожительства,из лубянки явно поступит хорошая премия.
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09.03.2021 13:11 Ответить
креститься тебе надо )
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09.03.2021 13:13 Ответить
...причем дубовым поленом с размаху
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09.03.2021 13:14 Ответить
Его одни мокшанские лайкают. Явно ватная шляпа
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09.03.2021 13:23 Ответить
То кацап. Троль.
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09.03.2021 13:24 Ответить
...вот это и называется "ловля на живца"
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09.03.2021 13:25 Ответить
Признак местожительства-это чего такое? Типа расовой теории?
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09.03.2021 13:23 Ответить
Теория сегрегации,московские интриги - разделить украинское общество и стравить,а потом ждать,что кто то из них попросит помощи у путина педофила,цензор принимает в этом активное участие.
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09.03.2021 13:27 Ответить
Чому ти ще не забанений, недолугий какацап?
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09.03.2021 13:30 Ответить
Делиться и травиться я так понимаю нужно в контексте места проживания. Но ведь украинцам пох на эту теорию. На неё онанируют лишь кацапы.
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09.03.2021 13:39 Ответить
а в чём тут "раздувание"? и что такое "ненавить"?
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09.03.2021 13:32 Ответить
Финансовые терки или просто чердак протек.
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09.03.2021 13:12 Ответить
так просто нічого не трапляється, хіба що депутуни плодяться.
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09.03.2021 13:23 Ответить
Гоп-стоп, ти був неґречний щодо нас,
Гоп-стоп, мабуть тому, що ти москаль
А в горах влітку троха парко,
Ти скинув маринарку,
Ліпше б ти її не скинув,
Куме, глянь на спину,
Ну хто відправив ту скотину в Карпати У футболці СССР.
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09.03.2021 13:13 Ответить
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09.03.2021 16:25 Ответить
Шершеляфам?
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09.03.2021 13:14 Ответить
Тобі краще знати.
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09.03.2021 13:18 Ответить
При чому, написала одним словом, хоча в французькій фразі їх аж три!
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09.03.2021 13:26 Ответить
Мабуть в Одесі такий правопис.
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09.03.2021 13:29 Ответить
Яка парфюмерія-такий і правопис.
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09.03.2021 13:39 Ответить
за мову?
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09.03.2021 13:19 Ответить
В Одесі є і львівські заробітчани.
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09.03.2021 14:12 Ответить
Кажете зброю не можна? Як бачимо люди забили на всілякі формальності. Нафіг їм той закон від благодєтєлєй здався?
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09.03.2021 13:22 Ответить
яка ж це війна?
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09.03.2021 13:24 Ответить
а гражданский мир - это когда кацапня добровольно,без напоминаний по бутылкам рассаживается?
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09.03.2021 13:25 Ответить
з такими методичками інформаційну війну не виграти, москалю
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09.03.2021 13:24 Ответить
Чечня- круто! Не?
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09.03.2021 13:26 Ответить
Цензор ? Ви ж такі «правильні патріотичні ві невротїбісь , і тд і тп ? Шо це млять за заголовок ? На"уя акцентується на місцепроживанні осіб ?
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09.03.2021 13:29 Ответить
На справді, ті двоє могли бути із одного аула і не поділили якусь козу ще в юнатстві.
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09.03.2021 13:41 Ответить
Если учесть,что одному 53 а второму 34, то интересно было бы посмотреть на ту козу,которую они не поделили в юности.
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09.03.2021 13:53 Ответить
судя по возрасту старшего, эта "коза" вполне может оказаться его дочерью, одного возраста с подстреленным...
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09.03.2021 14:32 Ответить
Шановний "Цензор" у Львові немає вулиці Городецкой є вулиця Городоцька від назви міста Городок на "рузьке" Городоцкая.
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09.03.2021 14:01 Ответить
А какая Зе-разница: Львув, Лемберг чи Львів
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09.03.2021 14:12 Ответить
Такое впечатление, что мужик разгуливал по Львову с табличкой "Я из Одессы. Пожалуйста, не стреляйте в меня, дорогие львовяне". Заголовки конечно очень творческие у Цензора.
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09.03.2021 14:10 Ответить
ЕСЛИ ОДЕССУ НЕ ЗАЧИСТИТЬ ОТ СЕПАРАТИСТОВ ТО ПРИЙДЕТСЯ ЗАЧИЩАТЬ ЛЬВОВ И ОДЕССУ !!!
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09.03.2021 14:51 Ответить
Яке прикре самогубство.
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09.03.2021 15:07 Ответить
Гівно варта тема
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09.03.2021 15:49 Ответить
Для новин по "Г+Г" підходить.
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09.03.2021 17:22 Ответить
 
 