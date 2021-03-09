Судья Вовк в 6-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения: ВАКС принял решение о принудительной доставке

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже в шестой раз принял решение о принудительной доставке главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка в ВАКС для избрания ему меры пресечения, поскольку подозреваемый судья снова не явился на заседание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Судья Вовк в очередной раз не явился на заседание. Принято еще одно решение о его принудительной доставке, заседание назначено на 15 марта", - сообщили в ВАКС во вторник.

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Ранее ВАКС пять раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что защита противодействует доставке в Антикоррупционный суд председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.