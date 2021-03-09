Судья Вовк в 6-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения: ВАКС принял решение о принудительной доставке
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже в шестой раз принял решение о принудительной доставке главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка в ВАКС для избрания ему меры пресечения, поскольку подозреваемый судья снова не явился на заседание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Судья Вовк в очередной раз не явился на заседание. Принято еще одно решение о его принудительной доставке, заседание назначено на 15 марта", - сообщили в ВАКС во вторник.
Ранее ВАКС пять раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.
Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что защита противодействует доставке в Антикоррупционный суд председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
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А до дільничного не зверталися?
P.S. Кто не знает что это,загуглите.
и на принудительный привод тоже
Стаття 126 Конституції. "Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину".
Получається "привести на суд" можно, але попередньо затримати не можна. Вовк знає коли буде суд, ховається, чи іде на лікарняний , ВАКС збирається, Вовка не має, знову усе по-новому
Ну, а Вища рада правосуддя, самі розумієте Вовка не видасть, бо вони самі там з Вовком пов"язані.
"Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/
Хто переможе ВАКС чи ВОВК?!!
Суддю цього звати Павло Вовк. І він, здається, не потребує представлення. У "портфоліо" очолюваного ним Окружного адмінсуду Києва більшість найгучніших рішень останніх років." https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/03/15/7286594/