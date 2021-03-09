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Новости Коронавирус и карантин
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На стационарное лечение пациентов с COVID-19 уже потратили 11 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 уже потратили 11 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году было потрачено 11 млрд грн, на лечение одного пациента было потрачено 45 тыс. грн бюджетных средств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.

"Мы потратили на стационарное лечение пациентов с COVID-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре", - сказал он.

Виленский уточнил, что "расходы могут быть разными".

"Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации - 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн", - сказал он.

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карантин (16729) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Виленский Андрей (17)


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Топ комментарии
+5
Это много на каждого . Сосед болел , тратил свои , не государственные .
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09.03.2021 13:25
+4
А скільки лярдів з відкатами Зеля закатав в асфальт?
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09.03.2021 13:23
+3
Ага, я понял. Это типа когда пятеро получают по 100 тыс гривен, а пиццот по 2-10 то средняя зарплата выходит 45.
Ага.
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09.03.2021 13:23
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А скільки лярдів з відкатами Зеля закатав в асфальт?
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09.03.2021 13:23 Ответить
60 минимум и уже все в ямах....
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09.03.2021 13:27 Ответить
Зеля взял деньги якобы на борьбу с эпидемией, 2/3 украл, 1/3 закатал в асфальт (в асфальт, поскольку на строительстве дорог проще красть). Потом люди стали болеть и лечиться - за свой счет, разумеется. Потом степашка объявил, что на лечение потратили 11 млрд. Откуда 11 млрд - из бюджета, естественно. Из кармана налогоплательщиков. Итого, люди заплатили за лечение 3 раза.
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09.03.2021 13:41 Ответить
На стационарное лечение пациентов с COVID-19 уже потратили 11 млрд грн, - глава НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 4733 Зепед...
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09.03.2021 13:53 Ответить
На стационарное лечение пациентов с COVID-19 уже потратили 11 млрд грн, - глава НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 2453
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09.03.2021 13:30 Ответить
Ага, я понял. Это типа когда пятеро получают по 100 тыс гривен, а пиццот по 2-10 то средняя зарплата выходит 45.
Ага.
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09.03.2021 13:23 Ответить
Это много на каждого . Сосед болел , тратил свои , не государственные .
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09.03.2021 13:25 Ответить
Вооот. Каждый, кто лечился, знает: лечишься исключительно за свои. Лекарства, взятки врачам - ковид обходится дорого. Очень дорого. Но платишь ты сам. И если степашка теперь заявляет, что на стационарное лечение пациентов с COVID-19 уже потратили 11 млрд грн, это значит, что 10 млрд украдены.

Т.е. люди платят два раза: сначала платят сами, потом степашка вынимает деньги из их же кармана, и говорит, что это за лечение.
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09.03.2021 13:35 Ответить
45 тисяч?А що входило в ті 45 тисяч?Нехай дадуть роздруковку послуг на ті тисячі а потім звіримося що в роздруковці мали надавати а що хворі із цього одержали.
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09.03.2021 13:29 Ответить
...андруша, а сколько из этих 45К капает тебе в карман?
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09.03.2021 13:29 Ответить
Все, так по факту лечишься в больнице за свой счет.
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09.03.2021 13:47 Ответить
.та не пизЬдіть,гандони...Я ,пенсіонер,перехворів,на "ковід" в середній формі.. і що??...Кончене племя,ніколи не зробить нормальну державу...Як і в "*****"...крадуть і брешуть...таке лайно з 1917 року і зараз "керує"...
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09.03.2021 13:34 Ответить
Украина под двойной атакой - ковидных вирусов и клятых парашных червей. Ясно что из двух - парашная сатанинская нечисть намного опасней и смертоносней. Да и смотрится вирус намного эстетичней чем смердячая московская сатанинская мразь.
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09.03.2021 13:41 Ответить
з них 10,9 млрд осіло в кишенях потрібних людей
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09.03.2021 14:15 Ответить
Ну значит хотели потратить. Что-то мне подзсказывает, что изоляция стоила бы дешевле...
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09.03.2021 14:48 Ответить
 
 