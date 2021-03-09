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Цена обслуживания карт в Украине самая высокая в Европе и постоянно растет, – эксперт

Цена обслуживания карт в Украине самая высокая в Европе и постоянно растет, – эксперт

Украинский бизнес, работающий в сфере розничной торговли, платит за обслуживание платежей по картам в десятки раз больше, чем за инкассацию наличных средств – это больше, чем где-либо в Европе и в большинстве стран бывшего СРСР.

 Об этом написал в своей авторской колонке на "Интерфакс-Украина" финансовый директор OKKO Group, член Украинского совета бизнеса Назар Купыбида.

"По своему опыту знаю, что ритейлеры платят в качестве вознаграждения за эквайринг (прим. ред. – обслуживание платежей по пластиковым картам) в десятки раз больше, чем за инкассацию наличных средств. Если взять на примере нашей компании, то мы тратим на эквайринг одной АЗС более 30 тыс. гривен в месяц, в то же время наши расходы на инкассацию составляют около 1,5 тысяч гривен, то есть в 20 раз меньше", – отмечает Купыбида.

По словам эксперта, в цивилизованных странах для сферы ритейла ставка по эквайрингу часто вообще нулевая. Тогда как в Украине она самая высокая в Европе и даже превышает тарифы в большинстве стран бывшего СССР и может составлять от 1,8 до 3% с каждой операции.

"При этом в Европе и США цифры совсем другие. В Америке, например, законодательно закреплена сумма в 20 центов. В европейских странах – например, в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Латвии, Болгарии – ставки межбанковского сбора составляют от 0,2 до 0,3%", – отмечает Назар Купыбида.

Эксперт подчеркивает, что в течение последних 5 лет эти ставки постоянно растут и вместе с ростом объемов расчетов карточкой (на 15% в год), привели к ежегодному приросту расходов на эквайринг в размере более 25%, что совершенно не сопоставимо с ростом расходов банков на эквайринг и всю платежную инфраструктуру.

Как сообщалось ранее, по мнению Украинского совета бизнеса, снижение стоимости платежей позволит также снизить цены на товары и поддержать малый и средний бизнес, которые больше всего страдают от последствий пандемии.

Автор: 

банки (1935) платежи (38)


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Топ комментарии
+21
А за весь цей шабаш банків платимо ми з вами. Супермаркет чи заправка заздалегідь включає затрати на це в ціну товару. Я ніде не бачив, щоб якийсь бізнесмен витрачався на рекламу чи на спосіб розрахунку із своєї кишені. Все вкладається в ціну послуги чи товару. Так шо пожаліти треба користувачів послуг чи покупців в магазині.
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09.03.2021 13:49
+16
Та нет же!
Банки много лет работают себе в убыток и даже если увеличить комиссию в 2 раза только-только к точке безубыточности приблизятся!
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09.03.2021 13:41
+14
Этот доход банков называется комиссионным. Комиссионный доход - процент с операций - у коммерческих банков в развитых странах - самый низкий в общей сумме операционных доходов банков и считается не основным. Основным доходом является процентный доход - доход от кредитования бизнеса и физических лиц. Но, в Украине, банки вывернули на изнанку - как и все остальное - рыночные отношения - в связи с тем, что неграмотный менеджмент не в состоянии разумно кредитовать экономику и с неграмотным блатным штатом сотрудников, банки завалены невозвратными кредитными портфелями, которые списывают как безнадегу за счет формирования резервов. Вот, и живут исключительно на комиссионном доходе - это все, что связано с дешевым и ненужным посредничеством - с вас сдирают в месяц по 20 грн за карту, с вас сдирают маржу за обмен валюты, и так далее. Говно, а не банковская система, абсолютно неэффективная для экономики.
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09.03.2021 14:24
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Та нет же!
Банки много лет работают себе в убыток и даже если увеличить комиссию в 2 раза только-только к точке безубыточности приблизятся!
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09.03.2021 13:41 Ответить
Ну работают же . Значит не всё так плохо ?
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09.03.2021 13:43 Ответить
скинемся смс-ками? заодно и еще одних бедолаг немного поднимем - мобильных операторов!
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09.03.2021 13:44 Ответить
Навіщо смс, попросіть в бухгалтерії щоб ваша зарплата відразу йшла куди потрібно.
Сподіваюсь що я помилився коли подумав що ви назвали збройні сили України бідолагами.
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09.03.2021 14:21 Ответить
ееее.. я навіть і не знаю, де можна було побачити в моєму коментарі відкрите чи завуальоване згадування про збройні сили україни. "глаз замылился"? (тм)
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09.03.2021 14:49 Ответить
В 2014 збирали кошти за допомогою СМС на армію, а більше таких випадків і не згадаю. Тому ваші "скинемся смс-ками? заодно и еще одних бедолаг... " нагадують лише одну подію, якщо це не так то напишіть кого ви мали на увазі.
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09.03.2021 15:23 Ответить
Джоні не гони. смсками можна сплачувати сотні різноманітних послуг.
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09.03.2021 15:43 Ответить
тю. да у меня весь фейсбук забит просьбами кинуть смс на номер в пользу погорельцев/неизлечимо больных/нужное подчеркнуть (причем зашкаливающим процентом мошенников среди них, замечу, наносится огромный вред реальным волонтерам и благотворителям). ваше замечание напоминает рф-ских православных и дидовваевалов, с их готовностью оскорбиться.
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09.03.2021 15:50 Ответить
Тоді вибачайте що подумав про вас погане.
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09.03.2021 16:17 Ответить
та ладно, этож интернет, тут если всех идиотов призывать к порядку - жизни не хватит. не тратьте время на такое, если позволите дать совет.
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09.03.2021 16:22 Ответить
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09.03.2021 15:27 Ответить
ну при чому тут кацапи і євреї?
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09.03.2021 13:43 Ответить
по продуктом питания, по многим позициям ,уже то же самое - удивительно просто ))))
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09.03.2021 13:44 Ответить
на днях выдали -обслуживание безплатно. а страховка-15гр.(ОТP банк)
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09.03.2021 13:46 Ответить
Пока Рожкова сидит в НБУ и регулярно получает заносимое от банков, так и будет.
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09.03.2021 14:17 Ответить
Цена обслуживания карт в Украине самая высокая в Европе и постоянно растет, – эксперт - Цензор.НЕТ 5936
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09.03.2021 13:46 Ответить
До того ж розрахунки картою уповільнюють роботу кас і збільшують черги до них.
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09.03.2021 13:47 Ответить
??? Це сарказм ?
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09.03.2021 13:48 Ответить
Нууу так было лет пять назад ещё. Авот я ещё помню времена когда слип с карточки снимали... и в банк названивали на всякий случай...
Вот тогда реально наличкой было ого как быстрее
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09.03.2021 14:09 Ответить
А за весь цей шабаш банків платимо ми з вами. Супермаркет чи заправка заздалегідь включає затрати на це в ціну товару. Я ніде не бачив, щоб якийсь бізнесмен витрачався на рекламу чи на спосіб розрахунку із своєї кишені. Все вкладається в ціну послуги чи товару. Так шо пожаліти треба користувачів послуг чи покупців в магазині.
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09.03.2021 13:49 Ответить
Короче, каждый день приезд инкассаторов стоит 50 грн. (1500 грн/мес) !?
И шо это за демпинг такой ???
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09.03.2021 13:50 Ответить
У привата - от 70-ти например.
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09.03.2021 14:00 Ответить
Я думаю это одна инкассация раз в 2-3 дня.
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09.03.2021 14:04 Ответить
Если в населённом пункте есть банк - то каждый день нужно сдавать, нет - раз в пять дней можно.
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09.03.2021 14:06 Ответить
никак не нажрутся...
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09.03.2021 13:51 Ответить
значит мы не Европа.
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09.03.2021 14:19 Ответить
Звісно що кацапа лаптєнога не Європа. Ніхто й не сумнівався.
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09.03.2021 14:27 Ответить
чо жидяра?
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09.03.2021 14:48 Ответить
Ти **#нько, й це не питання.
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09.03.2021 21:17 Ответить
Этот доход банков называется комиссионным. Комиссионный доход - процент с операций - у коммерческих банков в развитых странах - самый низкий в общей сумме операционных доходов банков и считается не основным. Основным доходом является процентный доход - доход от кредитования бизнеса и физических лиц. Но, в Украине, банки вывернули на изнанку - как и все остальное - рыночные отношения - в связи с тем, что неграмотный менеджмент не в состоянии разумно кредитовать экономику и с неграмотным блатным штатом сотрудников, банки завалены невозвратными кредитными портфелями, которые списывают как безнадегу за счет формирования резервов. Вот, и живут исключительно на комиссионном доходе - это все, что связано с дешевым и ненужным посредничеством - с вас сдирают в месяц по 20 грн за карту, с вас сдирают маржу за обмен валюты, и так далее. Говно, а не банковская система, абсолютно неэффективная для экономики.
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09.03.2021 14:24 Ответить
Ты же сам написал, что в Украине все бизнесы перевернуты. Это касается и банков и их клиетов. Вот и кредитуют эти "перевернутые бизнесы", потом портфели в банках, все просроченные. Твое утверждение, что "в банках сидят одни олухи приносящие убытки своему акционеру в виде невозвратных кредитов", а акционер мирится с "блатными" и не только продолжает их держать на работе, а еще и платит им "блатную" заплату, очень достоверно. Везде в Украине, в любых бизнесах одни и те же косяки, независимо ни от видов деятельности, ни от размеров, ни от акционеров. Так,плюс-минус. Все с усами.
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10.03.2021 00:16 Ответить
Вот! Опять лапа Коломойского торчит...
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09.03.2021 14:24 Ответить
ОККО тоже компания не промах. На соседней Брсм-Нафта дизель продают по 24,99 а ОККО предлагает мне по акции залить 25 литров у них по цене 29,99 и получить 4 гривны с каждого литра на бонусную карту. Как то так, все по честному, такой бизнес по украински.
Недавно улыбнуло еще, покупал бейсболку в интернет-магазине, по скидке 299, но тут выходит доставка стоит 100 гривен. Но тут мне предлагают еще акцию : купи у них майку и за доставку платить не надо, привезут за те 100 гривен которые уже взяли за доставку кепки, вот это пруха пошла. Так же и с обслуживанием карточек, банки нагибают клиентов слегка.
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09.03.2021 14:25 Ответить
А Ви 'Пєрвий Второй' не бажаєте безкоштовно попрацювати доставщиком? Гадаю що ні. То приклад про футболку безглуздий.
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09.03.2021 14:30 Ответить
По-перше доставка не курьером, а Нова Пошта у відділення. На доставку курьера є також ліміт, по фаст-фуду безкоштовно і від 300 гр і від 500 привозили.
А приклад про бізнес по совковські, обмани ближнього хоть у чомусь і зароби собі гешефт. У цьому ланцюжку працюе 90%
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09.03.2021 14:58 Ответить
Ну вот, а вы говорите: Почему кредиты невозможно получить и % ставка зашкаливающая. Накуя банкам эти геморои с кредитами, когда они суперприбыли от эквайринга имеют. И что на это говорит госрегулятор(НБУ)? А никуя.
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09.03.2021 14:38 Ответить
самый главный вопрос кто в Украине платит налоги!!!!!!!!!!!!!!!!!! отвечаю в Украине все налоги ЗА ВЕСЬ БИЗНЕС ПОЛАТИТ КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, почему))) потому что все расходы вкладываются В ЦЕНУ а это налоги, электроенергия, зарплаты и т.д. а цену товара или услуги, а кто в конце цепочки отдает деньги ))) да мы с вами)))то есть 20% НДС, 18% подоходного, на прибуток, акциз, пошлина, рента на видобуток газа чи нафти( заложена в цене газа или нефти)
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09.03.2021 14:42 Ответить
ВО ВСЕХ СТРАНАХ налоги за весь бизнес платит конечный покупатель.
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09.03.2021 14:51 Ответить
НЕ вовсех, есть налог на выведенный капилл, но у нас президент выводит свои доходы)
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09.03.2021 15:11 Ответить
Коли депозити коштують шалені 6-7% річних, а кредити рекордно низькі 3,5% в місяць про яку халяву при обслуговуванні карток може йтися!?? Бідні банки лед-ледь виживають.
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09.03.2021 14:47 Ответить
В 2008 закрив всі рахунки в українських "банках". І досі не шкодую! Замість того щоб отримувати відсоток за кредитування банку я тут маю платити за картку, за зняття, за поповнення рахунку. Це ж відвертий грабунок! А тим часом залишки моїх коштів в "Барклі" і "Халіфаксі" поступово зростають...
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09.03.2021 15:03 Ответить
якщо ти в слово кошти вкладаєш масу з коштовностой, то згоден а якщо папір чи віртуальне число то
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09.03.2021 15:24 Ответить
Тю... Залишки ще з 2000-х. Все одно тут їх зняти ну ніяк, але сам "факт" приємно тішить.
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09.03.2021 16:04 Ответить
у нас много что не соответствует. например: высокие з/п чиновников и нищенские пенсии и зарплаты. или уровень жизни в стране как в сомали, а тарифы и цена продуктов - как в европе.
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09.03.2021 15:15 Ответить
Надо признать , что украинские банки занимались откровенным грабежом украинцев все эти годы, и никто за это не ответил
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09.03.2021 15:26 Ответить
Выделить в чеке отдельной строкой
' Оплата за безналичный расчет 3%'
и при возможности его не платить при расчете наличкой то мало кто будет платить карточкой
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09.03.2021 15:38 Ответить
В Вене в арабских магазинах и супермаркетах часто при покупке до 5 - 10 евро расчет только наличкой. Тоесть за карту банк дерет прилично с продавца. У нас такого маразма пока нет.
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09.03.2021 16:46 Ответить
о чем вы? банковская сфера отремонтирована и отреформирована и очищена величайшим банкиром вселенной лерочкой говнотарьовой. теперь только сливки собирают правильные банки с потребителя, а хозяева Украины с правильных банков.
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09.03.2021 17:18 Ответить
Гонтарева прикрьіла откровенно говенную половину банков, а оставшаяся половина на 80% просто говенная
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30.03.2021 00:52 Ответить
а критерии этой самой говенности известны только самой говнотарьовой. но чем бы она не руководствовалась в своей "реформе", ни одной дочки банков паРашы она не тронула. все остались на месте, все они оказались ликвидными, стабильными и не выводящими капитал. вот как-то так.
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30.03.2021 08:54 Ответить
У банковской мафии крышеватель сам гетьманович,эта крыса явно сидит на проценцах от прибылей.
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09.03.2021 19:54 Ответить
Украинские банки- это преступные организации по выкачиванию денег из доверчивого населения!
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09.03.2021 22:10 Ответить
Странные слезы у бизнесмена. Он вообще к кому обращается? Его обслуживание в банке не устраивает? Иди в другой. В другом цены такие же? Ну если мы все начнем жаловаться на высокие цены на бензин в ОККО? Шо ответят в ОККО- "погуляйте бо базару"! И точно, цены плюс-минус на качественное топливо, но все равно высокие. Скажем так-на рынках продажи топлива и на банковском очень серьезная конкуренция за за клиента и если при этом цена не падает-"походите по базару".
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10.03.2021 00:05 Ответить
 
 