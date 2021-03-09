Цена обслуживания карт в Украине самая высокая в Европе и постоянно растет, – эксперт
Украинский бизнес, работающий в сфере розничной торговли, платит за обслуживание платежей по картам в десятки раз больше, чем за инкассацию наличных средств – это больше, чем где-либо в Европе и в большинстве стран бывшего СРСР.
Об этом написал в своей авторской колонке на "Интерфакс-Украина" финансовый директор OKKO Group, член Украинского совета бизнеса Назар Купыбида.
"По своему опыту знаю, что ритейлеры платят в качестве вознаграждения за эквайринг (прим. ред. – обслуживание платежей по пластиковым картам) в десятки раз больше, чем за инкассацию наличных средств. Если взять на примере нашей компании, то мы тратим на эквайринг одной АЗС более 30 тыс. гривен в месяц, в то же время наши расходы на инкассацию составляют около 1,5 тысяч гривен, то есть в 20 раз меньше", – отмечает Купыбида.
По словам эксперта, в цивилизованных странах для сферы ритейла ставка по эквайрингу часто вообще нулевая. Тогда как в Украине она самая высокая в Европе и даже превышает тарифы в большинстве стран бывшего СССР и может составлять от 1,8 до 3% с каждой операции.
"При этом в Европе и США цифры совсем другие. В Америке, например, законодательно закреплена сумма в 20 центов. В европейских странах – например, в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Латвии, Болгарии – ставки межбанковского сбора составляют от 0,2 до 0,3%", – отмечает Назар Купыбида.
Эксперт подчеркивает, что в течение последних 5 лет эти ставки постоянно растут и вместе с ростом объемов расчетов карточкой (на 15% в год), привели к ежегодному приросту расходов на эквайринг в размере более 25%, что совершенно не сопоставимо с ростом расходов банков на эквайринг и всю платежную инфраструктуру.
Как сообщалось ранее, по мнению Украинского совета бизнеса, снижение стоимости платежей позволит также снизить цены на товары и поддержать малый и средний бизнес, которые больше всего страдают от последствий пандемии.
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Банки много лет работают себе в убыток и даже если увеличить комиссию в 2 раза только-только к точке безубыточности приблизятся!
Сподіваюсь що я помилився коли подумав що ви назвали збройні сили України бідолагами.
Вот тогда реально наличкой было ого как быстрее
И шо это за демпинг такой ???
Недавно улыбнуло еще, покупал бейсболку в интернет-магазине, по скидке 299, но тут выходит доставка стоит 100 гривен. Но тут мне предлагают еще акцию : купи у них майку и за доставку платить не надо, привезут за те 100 гривен которые уже взяли за доставку кепки, вот это пруха пошла. Так же и с обслуживанием карточек, банки нагибают клиентов слегка.
А приклад про бізнес по совковські, обмани ближнього хоть у чомусь і зароби собі гешефт. У цьому ланцюжку працюе 90%
' Оплата за безналичный расчет 3%'
и при возможности его не платить при расчете наличкой то мало кто будет платить карточкой