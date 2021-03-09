Несмотря на "красную" зону, в Черновцах разрешили работу крупнейшего в регионе рынка
Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что 10 марта самый крупный коммунальный рынок города возобновляет свою работу.
Об этом он сказал во время акции протеста предпринимателей Калиновского рынка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В четверг мы написали обращение к областной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснения в отношении принятого протокола карантина красной зоны. Ведь в пункте 9 решения госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС есть запрет на работу непродовольственных рынков, но не указано относительно работы рынков смешанного типа, каким является наш коммунальный Калиновский рынок. На самом деле, мы так и не дождались разъяснения и поэтому принимаем решение, что открываем рынок с завтрашнего дня", - сказал Роман Кличук.
Пикетчики с аплодисментами восприняли слова мэра города. В то же время он попросил людей не забывать, что коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.
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такі маніпуляції
чим краще йти в супермаркет за тими товарами, які можна купити на ринку?
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Насправді вона ще менша, бо:
кількість смертей від ковіду сфальсифікована (завищена)
справжня кількість усіх інфікованих невідома, бо більша частина безсимптомних випадків не реєструється
як доведено, що ці 27204 людини померли саме від ковіду?
"а захворіло 1410061 людина"
а скільки безсимптомних не зафіксовано?
Навіщо ти мені суєш в очі цю брехливу статистику, яка спирається на результати гівнотестів, що дають 90% хибнопозитивних результатів?
особисто для тебе дублюю посилання на звіт з сайту ВООЗ
Летальність це сппіввідношення померлих до захворівших. Станом на сьогодні в Україні померло 27204 л.дини, а захворіло 1410061 людина, тобто летальність становить 1,93%. У світі померло 2598660 людей, а захворіло 117103005 людей, тобто летальність 2,22%. Про які 0,2% ви пишете?
"а захворіло 1410061 людина" - чим захворіли? як це встановлено?
ти оперуєш двома брехливими показниками, ділиш одне на інше і отримуєш ще більш брехливий, некоректний показник
що тобі не зрозуміло?
ось цифри по усьому світу, тупий дегенерат
Значення 0,2% спирається на іншого типу дослідження. Це зрозуміло?
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Насправді вона ще менша, бо:
кількість смертей від ковіду сфальсифікована (завищена)
справжня кількість усіх інфікованих невідома, бо більша частина безсимптомних випадків не реєструється.
А якщо взяти людей, які не мають купу хронічних патологій, вік яких менше середньої тривалості життя (в конкретному регіоні), і у яких вітамін Д в крові в нормі (55 нг/мл і вище), то серед них летальність від ковіду дорівнює НУЛЮ.
як доведено, що ці 27204 людини померли саме від ковіду?
"а захворіло 1410061 людина"
а скільки безсимптомних не зафіксовано?
Навіщо ти мені суєш в очі цю брехливу статистику, яка спирається на результати гівнотестів, що дають 90% хибнопозитивних результатів?
Не вижу никакой разницы с магазином, только плюс свежий воздух.
Не те уже сейчас рынки, как в 90-х, совсем не те. Тогда надо было взявшись за руки ходить чтоб не унесло - вот это был рассадник.