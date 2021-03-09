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Новости Коронавирус и карантин
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Несмотря на "красную" зону, в Черновцах разрешили работу крупнейшего в регионе рынка

Несмотря на

Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что 10 марта самый крупный коммунальный рынок города возобновляет свою работу.

Об этом он сказал во время акции протеста предпринимателей Калиновского рынка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В четверг мы написали обращение к областной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснения в отношении принятого протокола карантина красной зоны. Ведь в пункте 9 решения госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС есть запрет на работу непродовольственных рынков, но не указано относительно работы рынков смешанного типа, каким является наш коммунальный Калиновский рынок. На самом деле, мы так и не дождались разъяснения и поэтому принимаем решение, что открываем рынок с завтрашнего дня", - сказал Роман Кличук.

Пикетчики с аплодисментами восприняли слова мэра города. В то же время он попросил людей не забывать, что коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предприниматели пикетируют Черновицкую ОГА, протестуя против введения карантина "красной" зоны. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) Черновцы (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
ура - даешь 150 % заполненность ковид-коек..., можно 2-х этажные нары...
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09.03.2021 13:47
+6
Бабло и зло где-то рядом .
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09.03.2021 13:46
+5
Вы не совсем правы, пойдут. Там выбор бОльший, и более разнообразный, чем в торговых центрах. С моей точки зрения, как жителя Черновцов .
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09.03.2021 13:59
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Бабло и зло где-то рядом .
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09.03.2021 13:46 Ответить
В Одессе разрешили заплывать за буйки.....в Закарпатье - можно стоять под стрелой.....в Киеве строителям можно ходить без каски........красота!))
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09.03.2021 14:01 Ответить
говорят, что обсуждают еще один зе -закон в Раде - чтобы на всех светофорах в стране постоянно горел только ЗЕЛЕНЫЙ свет!
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09.03.2021 14:06 Ответить
ура - даешь 150 % заполненность ковид-коек..., можно 2-х этажные нары...
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09.03.2021 13:47 Ответить
реанімація на одне місце заповнена на 200%
такі маніпуляції
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09.03.2021 14:11 Ответить
Це перемога!
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09.03.2021 13:48 Ответить
И какой самоубийца туда пойдет?
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09.03.2021 13:49 Ответить
Вы не совсем правы, пойдут. Там выбор бОльший, и более разнообразный, чем в торговых центрах. С моей точки зрения, как жителя Черновцов .
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09.03.2021 13:59 Ответить
Этот поц
У "червоних" Чернівцях дозволили роботу найбільшого в регіоні ринку - Цензор.НЕТ 585
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09.03.2021 14:02 Ответить
Ему это не нужно, у него половина Черновцов в торговых точках.
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09.03.2021 14:29 Ответить
Ну що тут можна сказати... Дебіли,б##дь!
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09.03.2021 13:50 Ответить
чим краще йти в супермаркет за тими товарами, які можна купити на ринку?
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09.03.2021 14:11 Ответить
Як це - "чим краще"? Там дорожче.
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09.03.2021 16:23 Ответить
Копайте траншеи, ям боюсь не хватит на всех.
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09.03.2021 13:57 Ответить
навіщо ями? через що? через вірус з летальністю щонайбільше 0,2%, ймовірність передачі якого надворі близька до нуля?
чим краще йти в супермаркет за тими товарами, які можна купити на ринку?
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09.03.2021 14:10 Ответить
Звідки ви взяли 0,2% летальності?
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09.03.2021 14:14 Ответить
Із звіту на сайті ВООЗ
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

Насправді вона ще менша, бо:
кількість смертей від ковіду сфальсифікована (завищена)
справжня кількість усіх інфікованих невідома, бо більша частина безсимптомних випадків не реєструється
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09.03.2021 14:16 Ответить
Летальність це сппіввідношення померлих до захворівших. Станом на сьогодні в Україні померло 27204 л.дини, а захворіло 1410061 людина, тобто летальність становить 1,93%. У світі померло 2598660 людей, а захворіло 117103005 людей, тобто летальність 2,22%. Про які 0,2% ви пишете?
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09.03.2021 14:23 Ответить
"Станом на сьогодні в Україні померло 27204 людини"

як доведено, що ці 27204 людини померли саме від ковіду?

"а захворіло 1410061 людина"

а скільки безсимптомних не зафіксовано?

Навіщо ти мені суєш в очі цю брехливу статистику, яка спирається на результати гівнотестів, що дають 90% хибнопозитивних результатів?
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09.03.2021 14:40 Ответить
А с какого рожна тогда вы утверждаете что смертность 0.2%?
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09.03.2021 15:16 Ответить
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

особисто для тебе дублюю посилання на звіт з сайту ВООЗ
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09.03.2021 15:18 Ответить
І для початку навчися бачити різницю між смертністю і летальністю.
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09.03.2021 15:19 Ответить
Не нужно манипулировать цифрами - еще раз сделаю вам копи паст:
Летальність це сппіввідношення померлих до захворівших. Станом на сьогодні в Україні померло 27204 л.дини, а захворіло 1410061 людина, тобто летальність становить 1,93%. У світі померло 2598660 людей, а захворіло 117103005 людей, тобто летальність 2,22%. Про які 0,2% ви пишете?
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10.03.2021 08:50 Ответить
"Україні померло 27204 л.дини" - від чого померли? як це встановлено?

"а захворіло 1410061 людина" - чим захворіли? як це встановлено?

ти оперуєш двома брехливими показниками, ділиш одне на інше і отримуєш ще більш брехливий, некоректний показник
що тобі не зрозуміло?
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10.03.2021 11:14 Ответить
Так посмотри на цифры по всему миру. Или зашорился только на цифрах по Украине. Калькулятор тебе в помощь если в уме прикинуть не можешь. Или все вокруг врут?
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12.03.2021 09:12 Ответить
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

ось цифри по усьому світу, тупий дегенерат
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12.03.2021 11:36 Ответить
так, плр-тести - всюди однакове фуфло
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12.03.2021 11:37 Ответить
Дегенерат - это ты, придурок, ты еще и противник носить маску. Я угадал?
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14.03.2021 19:59 Ответить
Я перепрошую, а на що спираються ваші 0,2%? Не на статистику? Так вона ж по вашому брехлива. Я ще можу погодитися по статистиці в Україні, тає дуже багато нюансів, але інших даних ми все рівно не маємо. Але спеціально для того я навів вам світову статистику. Вона теж по вашому брехлива? Тільки ви один знаєте правду про 0,2%?
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10.03.2021 09:17 Ответить
Брехливі результати плр-тестів. Це встановлений факт.
Значення 0,2% спирається на іншого типу дослідження. Це зрозуміло?
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10.03.2021 11:12 Ответить
Додайте до кількості захворівших "80 % безсимптомних" і перерахуйте.
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09.03.2021 14:41 Ответить
Мери кладуть болт на зелену владу. Буковель працює, а їм ніззя?
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09.03.2021 13:58 Ответить
анархия - мать порядка... все дружно кладут друг на друга и на власть
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09.03.2021 13:59 Ответить
чим краще здихати від голоду, ніж від вірусу з летальністю щонайбільше 0,2%?
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09.03.2021 14:09 Ответить
Звідки ви взяли 0,2% летальності?
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09.03.2021 14:17 Ответить
Із звіту на сайті ВООЗ
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

Насправді вона ще менша, бо:
кількість смертей від ковіду сфальсифікована (завищена)
справжня кількість усіх інфікованих невідома, бо більша частина безсимптомних випадків не реєструється.

А якщо взяти людей, які не мають купу хронічних патологій, вік яких менше середньої тривалості життя (в конкретному регіоні), і у яких вітамін Д в крові в нормі (55 нг/мл і вище), то серед них летальність від ковіду дорівнює НУЛЮ.
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09.03.2021 14:19 Ответить
Летальність це сппіввідношення померлих до захворівших. Станом на сьогодні в Україні померло 27204 людини, а захворіло 1410061 людина, тобто летальність становить 1,93%. У світі померло 2598660 людей, а захворіло 117103005 людей, тобто летальність 2,22%. Про які 0,2% ви пишете?
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09.03.2021 14:24 Ответить
"Станом на сьогодні в Україні померло 27204 людини"

як доведено, що ці 27204 людини померли саме від ковіду?

"а захворіло 1410061 людина"

а скільки безсимптомних не зафіксовано?

Навіщо ти мені суєш в очі цю брехливу статистику, яка спирається на результати гівнотестів, що дають 90% хибнопозитивних результатів?
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09.03.2021 14:39 Ответить
Я можу сказати за кількох померлих знайомих. В одного онкологія легень(60років), в іншого - хвороба серця (63роки), в третього -діабет(42роки).Підхватили ковід-19 в лікарнях - і летальний кінець. Крім першого, інші двоє, при відповідному лікуванні,моголи б ще жити й жити.
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09.03.2021 16:56 Ответить
Ты шо вы этому идиоту пытаетесь обьяснить? Оно тупе та ще й зелене.
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14.03.2021 20:00 Ответить
Додайте до кількості захворівших "80 % безсимптомних" і перерахуйте.
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09.03.2021 14:44 Ответить
Но все таки рынок на открытом воздухе и продувается ветром. А что творится в супермаркетах, когда там выстраивается очередь? Еще и если какое то быдло без маски лезет без очереди с пивом. Про общественный транспорт я вообще молчу.
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09.03.2021 14:12 Ответить
+1
Не вижу никакой разницы с магазином, только плюс свежий воздух.

Не те уже сейчас рынки, как в 90-х, совсем не те. Тогда надо было взявшись за руки ходить чтоб не унесло - вот это был рассадник.
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09.03.2021 14:18 Ответить
В супермаркете все в масках, на базаре 99% без масок
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09.03.2021 16:06 Ответить
Так ведь и должно быть. Все как в Эвропе. Только через сраку....
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09.03.2021 14:12 Ответить
видели что творилось в магазинах 7 8 марта??? о чем Вы говорите? не несите чушь...
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09.03.2021 14:40 Ответить
...естественный отбор 73% в действии
Попри "червону" зону, в Чернівцях дозволили роботу найбільшого в регіоні ринку - Цензор.НЕТ 3972
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09.03.2021 14:41 Ответить
Якщо ринок не в приміщенні, то вірус не накопичується. Ризик заразитись мінімальний. Якщо щось закривати, то треба покривати збитки, а не бути правильним за чужий рахунок.
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09.03.2021 14:53 Ответить
 
 