Несмотря на "красную" зону, в Черновцах разрешили работу крупнейшего в регионе рынка

Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что 10 марта самый крупный коммунальный рынок города возобновляет свою работу.

Об этом он сказал во время акции протеста предпринимателей Калиновского рынка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В четверг мы написали обращение к областной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснения в отношении принятого протокола карантина красной зоны. Ведь в пункте 9 решения госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС есть запрет на работу непродовольственных рынков, но не указано относительно работы рынков смешанного типа, каким является наш коммунальный Калиновский рынок. На самом деле, мы так и не дождались разъяснения и поэтому принимаем решение, что открываем рынок с завтрашнего дня", - сказал Роман Кличук.

Пикетчики с аплодисментами восприняли слова мэра города. В то же время он попросил людей не забывать, что коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

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