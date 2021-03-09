"Мы готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа рассчитана на 9-10 лет", - Зеленский
Для возрождения украинского села прежде всего необходимо позаботиться о рабочих местах и восстановлении инфраструктуры в сельской местности, и в этом направлении уже началась работа.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на веб-сайт Официального интернет-представительства Президента Украины.
"Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной - четыре года ", - сказал он.
Владимир Зеленский напомнил, что молодежь и люди трудоспособного возраста сейчас покидают села из-за отсутствия работы. Постепенно приходят в упадок и другие области жизнедеятельности сельских населенных пунктов, ведь людям старшего и пожилого возраста не нужны дошкольные и школьные образовательные учреждения и тому подобное.
Глава государства отметил, что первый опыт по восстановлению жизни в селах власть получила вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье, Новотроицком, Станице Луганской. Там была организована работа центров админуслуг, банковских и почтовых отделений, магазинов, аптек, и люди, в том числе из соседних сел, их активно посещают.
На примере этих КПВВ, как рассказал президент, можно увидеть, какие услуги работают, а чего не хватает и стоит добавить. В частности, речь идет об обустройстве информационных центров, где не только будет предоставляться необходимая информация, но и будут проводиться различные мероприятия, зон отдыха, парковых зон и детских площадок.
Владимир Зеленский отметил, что реализация таких проектов может быть профинансирована за счет спонсоров или при поддержке бизнеса.
По словам президента, отдельно для села также разрабатываются экономическая программа, программа по развитию АПК, связанная с малыми фермерскими хозяйствами и их поддержкой, программа развития животноводства.
"Считаю, что мы поднимем эту реформу. Надо много денег, но у нас большое желание ", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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Якщо у людей немає де заробити грошей то, як в Совку там загнуться і державні структури. Населення там не буде і не буде кому витрачати кошти.
Це, базові основи які розуміє кожен гомо сапієнс, якщо не спився чи не знюхався вкрай. Треба бути зовсім гомо еректусом аби цього не розуміти.
Чому ж, Зеленський гоне таку пургу? Може це пов'язано зі скорим виходом фільму від Білінгкет?
Касл Комб (Castle Combe), Уилтшир ...Ламберхёрст (Lamberhurst), Кент ...Кловелли (Clovelly), Девон ...Байбери (Bibury), Глостершир ...Полперро (Polperro), Корнуолл
эта заява вообще не имеет отношения к реалиям, а сама идея настроить школ и других парковых зон не имеет ничего общего с тем, что молодеж "массово покидает село". от школ и информцентров рабочих мест не добавится же? помоему началась предвыборная компания В. Зеленского на второй президентский срок. Это первое). Второе, помоему, распил на "бальшом крадивныцтве" будет продолжен и распространен не только на дороги).
ну в еще одно... президент и законодательная власть должны разрабатывать законы, проводить реформы что б не в ручном режиме там строить аптеку и зону отдыха, а стимулировать БИЗНЕС быть в этих населенных пунктах и не только быть но и развиваться там же, принимать участие в общественно значимых проэктах...а так потемкинские деревни за очень-очень дорого выйдет снова, ну и пиар, пиар, пиар, пиар...