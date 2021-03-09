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"Мы готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа рассчитана на 9-10 лет", - Зеленский

Для возрождения украинского села прежде всего необходимо позаботиться о рабочих местах и ​​восстановлении инфраструктуры в сельской местности, и в этом направлении уже началась работа.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на веб-сайт Официального интернет-представительства Президента Украины.

"Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной - четыре года ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции

Владимир Зеленский напомнил, что молодежь и люди трудоспособного возраста сейчас покидают села из-за отсутствия работы. Постепенно приходят в упадок и другие области жизнедеятельности сельских населенных пунктов, ведь людям старшего и пожилого возраста не нужны дошкольные и школьные образовательные учреждения и тому подобное.

Глава государства отметил, что первый опыт по восстановлению жизни в селах власть получила вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье, Новотроицком, Станице Луганской. Там была организована работа центров админуслуг, банковских и почтовых отделений, магазинов, аптек, и люди, в том числе из соседних сел, их активно посещают.

На примере этих КПВВ, как рассказал президент, можно увидеть, какие услуги работают, а чего не хватает и стоит добавить. В частности, речь идет об обустройстве информационных центров, где не только будет предоставляться необходимая информация, но и будут проводиться различные мероприятия, зон отдыха, парковых зон и детских площадок.

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Владимир Зеленский отметил, что реализация таких проектов может быть профинансирована за счет спонсоров или при поддержке бизнеса.

По словам президента, отдельно для села также разрабатываются экономическая программа, программа по развитию АПК, связанная с малыми фермерскими хозяйствами и их поддержкой, программа развития животноводства.

"Считаю, что мы поднимем эту реформу. Надо много денег, но у нас большое желание ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский Владимир (20224) село (155) реформы (3951)


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Топ комментарии
+18
Как показало кино, вытянуть Зеленского из села можно, а вот село из Зеленского - не получается !!!
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09.03.2021 13:52
+16
Фантазер??? Нет. Наглый подонок.
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09.03.2021 13:55
+12
Який оптимістичний зрадник))
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09.03.2021 13:53
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Президента та депутатів вибирають не для того аби вони власним указом виділяли з бюджету гроші на будівництво сільської аптеки чи поштового відділення, а для того аби вони через закони створювали умови за яких по усім селам люди зможуть заробити кошти, які можна вже витрачати в аптеці чи на стадіоні. Оте все перераховане відноситься до компетенції місцевих влад і приватного бізнесу. Якщо є у селян робота то, є у них гроші на додаткові витрати, є у місцевої влади податки з яких вона може розвивати місцеву інфраструктуру. Тоді залежно від попиту приватні аптеки чи логістичні компанії та банки відкривають свої представництва.
Якщо у людей немає де заробити грошей то, як в Совку там загнуться і державні структури. Населення там не буде і не буде кому витрачати кошти.
Це, базові основи які розуміє кожен гомо сапієнс, якщо не спився чи не знюхався вкрай. Треба бути зовсім гомо еректусом аби цього не розуміти.
Чому ж, Зеленський гоне таку пургу? Може це пов'язано зі скорим виходом фільму від Білінгкет?
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09.03.2021 16:00 Ответить
"...ведь людям старшего и пожилого возраста не нужны дошкольные и школьные образовательные учреждения... Источник: https://censor.net/ru/n3252144 Что оно несет? Причем тут нужны школы школы, или нет? Село вымирает и школы закрывают, независимо от желания людей.
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09.03.2021 16:13 Ответить
Яких вам ще реформ треба? )))
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09.03.2021 16:31 Ответить
Мы тебя выгоним раньше.9-10 лет Украина Зеленского не выдержит.
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09.03.2021 16:32 Ответить
Представляем вашему вниманию 5 самых красивых английских деревень, посетить которые - всё равно, что побывать в сказке.
Касл Комб (Castle Combe), Уилтшир ...Ламберхёрст (Lamberhurst), Кент ...Кловелли (Clovelly), Девон ...Байбери (Bibury), Глостершир ...Полперро (Polperro), Корнуолл
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09.03.2021 16:44 Ответить
"Ми готуємо 1600 інфраструктурних проєктів у кожне село. Програма розрахована на 9-10 років", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1689
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09.03.2021 17:04 Ответить
Очередной треп
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09.03.2021 17:10 Ответить
Вова знову бреше.
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09.03.2021 17:18 Ответить
Только планы строить и могут, а в реале обсироны каждый день и ни одного стоящего дела. Стадо воровитых крысюков.
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09.03.2021 17:52 Ответить
ЗЕ , судячи по термінах "витягнути село", претендент на другий термін президентства.От чи залишаться ще села після продажу землі і в якому стані?
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09.03.2021 18:34 Ответить
чудило по имени зе
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09.03.2021 19:20 Ответить
Після здійсненої телемедицини на селі єдиним інфраструктурним об'єктом на селі може бути тільки велика срака, яка не вимагає великих капіталовкладень і що дуже вдасться кожній владі.
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09.03.2021 19:51 Ответить
Після здійсненої телемедицини на селі єдиним інфраструктурним об'єктом на селі може бути тільки велика срака, яка не вимагає великих капіталовкладень і що дуже вдасться кожній владі.
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09.03.2021 19:52 Ответить
Вова здай анализы
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09.03.2021 23:52 Ответить
хитрый, очень хитрый наш "валодя".
эта заява вообще не имеет отношения к реалиям, а сама идея настроить школ и других парковых зон не имеет ничего общего с тем, что молодеж "массово покидает село". от школ и информцентров рабочих мест не добавится же? помоему началась предвыборная компания В. Зеленского на второй президентский срок. Это первое). Второе, помоему, распил на "бальшом крадивныцтве" будет продолжен и распространен не только на дороги).
ну в еще одно... президент и законодательная власть должны разрабатывать законы, проводить реформы что б не в ручном режиме там строить аптеку и зону отдыха, а стимулировать БИЗНЕС быть в этих населенных пунктах и не только быть но и развиваться там же, принимать участие в общественно значимых проэктах...а так потемкинские деревни за очень-очень дорого выйдет снова, ну и пиар, пиар, пиар, пиар...
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10.03.2021 10:56 Ответить
Скорее бы вас уже выгнали ! А то вы настроите так , как и бракованные дороги!! Лучше ничего не делаете и будет меньше убытков, чем ваша бездарная работа!!
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10.03.2021 11:30 Ответить
Це крутіше ніж зарплата 4000 доларів для вчителів.
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10.03.2021 12:49 Ответить
Это чмо собирается сидеть в президентском кресле еще 10 лет?
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10.03.2021 13:10 Ответить
идиото-даунито-хромосом !
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10.03.2021 14:21 Ответить
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