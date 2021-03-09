Наемники РФ с начала суток пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, украинские воины стреляли в ответ, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, утром враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку от Авдеевки, а в пригороде населенного пункта Красногоровка противник использовал миномет 82-мм калибра. Кроме того, неподалеку от Песков враг вел огонь из подствольных гранатометов и из стрелкового оружия.

Отмечается, что на провокационные действия вооруженных формирований РФ украинские воины открывали огонь.

"Российская Федерация последовательно не выполняет взятые на себя обязательства и международные договоренности. Вооруженные силы государства-агрессора наращивают боевой потенциал на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины, а также продолжают проводить мероприятия провокационного характера", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

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