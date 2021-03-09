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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, украинские воины стреляли в ответ, - Минобороны

Наемники РФ с начала суток пять раз нарушили режим

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, утром враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку от Авдеевки, а в пригороде населенного пункта Красногоровка противник использовал миномет 82-мм калибра. Кроме того, неподалеку от Песков враг вел огонь из подствольных гранатометов и из стрелкового оружия.

Отмечается, что на провокационные действия вооруженных формирований РФ украинские воины открывали огонь.

"Российская Федерация последовательно не выполняет взятые на себя обязательства и международные договоренности. Вооруженные силы государства-агрессора наращивают боевой потенциал на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины, а также  продолжают проводить мероприятия провокационного характера", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали 118 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Минобороны (9287) обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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всё ещё перемирие?
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09.03.2021 14:14 Ответить
Вообще то парашная сатанинская мразь находится на захваченной территории Украины. Потому в ответ должны стрелять не Украинские воины а наоборот. И подыхать должна клятая порода сатанинских парашных смрадных мутантов в 100 раз больше чем гибнет Украинских Героев на защите своей Святой Земли Украины.
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09.03.2021 14:23 Ответить
+100500
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09.03.2021 14:49 Ответить
На Донбас прибули російські солдати в новій формі без розпізнавальних знаків, - правозахисники 09/03/2021 08:49
Найманці РФ від початку доби п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, українські воїни стріляли у відповідь, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4929
Ілюстративне фото. БМП російської 37-ї омсбр на Донбасі. Фото: Necro Mancer у Twitter

Російські найманці на Донбасі ведуть підготовку до бойових дій з українською армією.
Про це https://www.facebook.com/east.hr.group/posts/2944279412497906 заявили в понеділок, 8 березня, у Східній правозахисній групі за підсумками двотижневого дослідження ситуації в ОРДЛО.
Зокрема, правозахисникам вдалося з'ясувати, що через КПП "Довжанський" і "Малинівка" проходять колони з дизельним паливом. Поставки здійснюються у вечірній і нічний час.
Крім того, про плани бойовиків можуть свідчити такі факти:на міському ринку, минулої неділі, взвод солдатів РФ здійснили закупівлі продуктів харчування. Місцеві жителі повідомляють, що їх відмінні риси - це нова випрасувана форма, відсутність шевронів на рукавах, акцент та інше;в ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони, місцеві жителі повідомляють, що на полігонах чутні вибухи і постріли. Заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня.у "Союзі добровольців Донбасу" проводять вербування добровольців з РФ для участі в бойових діях на території України. Подібні повідомлення розіслані по всіх відділеннях організації.протягом лютого 2021 року, з командирами підрозділів "народної міліції НЗФ ЛНР" проведено заняття з координації дій з іншими підрозділами в умовах бойових дій.за маршрутом Алчевськ-Стаханов-Первомайськ були доставлені лісоматеріали для зміцнення позицій на ділянці лінії фронту.у нічний час з РФ в ОРДЛО заходять колони з військовою технікою, через КПП "Ізварине". Двічі зафіксовано місцевими жителями в лютому 2021 року.
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09.03.2021 14:39 Ответить
параша готовится к полномаштабной войне на лугандоне,но зе-луп у власти это ни разу не волнует ибо они давно готовы к сдаче Украины кацапам - это их цель.
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09.03.2021 14:50 Ответить
Краще загинути, захищаючи країну, ніж задушитись від ковіду..
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09.03.2021 14:52 Ответить
Лучше убить множество врагов и освободить свою землю и закопать в нее колоборантов и не болеть))
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09.03.2021 23:57 Ответить
 
 