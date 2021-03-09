Люстрированный член ВККС времен Януковича Марцинкевич принимает участие в XVIII съезде судей, - Шабунин
Член Высшей квалификационной комиссии судей времен Януковича Анатолий Марцинкевич принимает участие в съезде судей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
"Хотите узнать, кого "независимый" съезд судей выберет в ВСП и КСУ? Спросите у Анатолия Марцинкевича. Это член ВККС времен Януковича, люстрированный после Революции Достоинства. Марцинкевич - серый кардинал судебной системы, и из года в год организует избрание членов ВСП и ВККС, судей КСУ", - говорится в сообщении.
По словам Шабунина, сегодня Марцинкевич тоже на съезде и "уже успел раздать делегатам списки с фамилиями тех, за кого они должны проголосовать".
"Президенты и парламенты меняются, судейская мафия остается неизменной", - подытожил глава ЦПК.
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дорогой идёте, мои дорогие товарищи -соратники ЗЕбилы - капитулянты!
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво уничтожать Украину как державу, воровать и руководить "новроссией" !