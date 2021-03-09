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Новости Судебная реформа
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Люстрированный член ВККС времен Януковича Марцинкевич принимает участие в XVIII съезде судей, - Шабунин

Член Высшей квалификационной комиссии судей времен Януковича Анатолий Марцинкевич принимает участие в съезде судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Хотите узнать, кого "независимый" съезд судей выберет в ВСП и КСУ? Спросите у Анатолия Марцинкевича. Это член ВККС времен Януковича, люстрированный после Революции Достоинства. Марцинкевич - серый кардинал судебной системы, и из года в год организует избрание членов ВСП и ВККС, судей КСУ", - говорится в сообщении.

Люстрированный член ВККС времен Януковича Марцинкевич принимает участие в XVIII съезде судей, - Шабунин 01

По словам Шабунина, сегодня Марцинкевич тоже на съезде и "уже успел раздать делегатам списки с фамилиями тех, за кого они должны проголосовать".

"Президенты и парламенты меняются, судейская мафия остается неизменной", - подытожил глава ЦПК.

Также читайте: США вводят санкции против Коломойского, а Венедиктова продолжает "его отмазывать". Зеленский ждет, что с олигархами будет бороться Байден? - Шабунин

Автор: 

КС (2248) судебная реформа (1802) Шабунин Виталий (535) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501)


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Топ комментарии
+10
Так вот ты какое, лицо судебной системы...
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09.03.2021 14:54
+7
и шо? что-то новое?
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09.03.2021 14:37
+7
Всех судей, высших чиновников, а особенно министров времен Януковича надо посадить на цепь
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09.03.2021 14:44
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и шо? что-то новое?
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09.03.2021 14:37 Ответить
член та иди уже на пенсию)) потёртый))
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09.03.2021 14:43 Ответить
Всех судей, высших чиновников, а особенно министров времен Януковича надо посадить на цепь
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09.03.2021 14:44 Ответить
Так вот ты какое, лицо судебной системы...
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09.03.2021 14:54 Ответить
Тише,тише. Глава верховного суда сказала,что это "пятая колонна". Ну..как бы))
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09.03.2021 14:57 Ответить
Як це все вже дістало!
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09.03.2021 15:12 Ответить
Це ліцо разводяще-смотряще!
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09.03.2021 15:23 Ответить
Люстрований член ВККС часів Януковича Марцинкевич бере участь у XVIII з'їзді суддів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2538
Прекрасно! Чудесно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои дорогие товарищи -соратники ЗЕбилы - капитулянты!
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво уничтожать Украину как державу, воровать и руководить "новроссией" !
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09.03.2021 16:19 Ответить
Гроші треба.
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09.03.2021 18:07 Ответить
 
 