Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, - и.о. главы НСЗУ Виленский
Медучреждения продолжают брать деньги с пациентов, потому что работают еще по тем правилам, к которым привыкли, и эта привычка стала почти генетической.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский
"На самом деле в реализации универсального покрытия медицинскими услугами соревнуются все страны. Существует даже глобальная цель устойчивого развития №3, к которой присоединились все страны-члены ООН: с 2015-го по 2030 год они должны достичь прогресса в универсальном покрытии медицинскими услугами. Это означает, что любой гражданин этих стран имеет право и должен при необходимости получить необходимые ему медуслуги и лекарственные средства без катастрофических личных расходов. Собственно, он не должен платить, или платит столько, что это не представляет существенной нагрузки на его бюджет. И государство должно это обеспечить. Это и есть понятие универсального покрытия", - сообщил он.
Виоленский отметил, что это не декларативная норма, как в Конституции Украины о бесплатной медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, когда украинские пациенты из собственного кармана фактически платят около 50% расходов: "То есть норма есть, но пациенты платят. Это норма, которая должна работать, и Программа МЕДГАРАНТ является действенным инструментом по установлению этой нормы. То есть пакеты с установленным объемом услуг, которые должны быть предоставлены пациентам, и НСЗУ, соответственно, заключает договор с учреждениями, которые отвечают требованиям этих пакетов. Если это роддом, то должны быть акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи и соответствующее оборудование. Так же по инфаркту, инсульту, стационарной помощи и тому подобное. Если заведение не соответствует требованиям того или иного пакета, он не может заключить договор по ним. Как раз тогда, когда это начинает работать, мы и достигаем результата для пациента в лечении, даже для самых бедных семей, которые могут эти средства потратить на образование детей, улучшение бытовых условий и тому подобное. И это очень важно. Государство должно обеспечить равный доступ к гарантированному пакету медуслуг".
"Когда мы говорим о введении правил игры, следует понимать, что поведение поставщиков услуг меняется не сразу. Клиники работают еще по тем правилам, к которым привыкли. Они привыкли брать средства у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, так как уже два поколения врачей работает по этим правилам, и им трудно отойти от этого. А пациент, в свою очередь, привык, что переступив порог больницы, он должен заплатить. Но в рамках Программы МЕДГАРАНТ платить уже не надо", - сообщил глава НСЗУ.
Отвечая на вопрос журналиста, почему пациенты продолжают писать в различных пабликах, что все равно покупают лекарства сами, что им, больным COVID-19 в больнице ничего не дали, Виленский сказал: "Потому что заведение продолжает работать так, как привыкло. На счетах у него были средства, однако оно не потратило их ни на зарплату врачам, которые получали эту зарплату частично из кармана пациентов, ни на закупку лекарств, расходных материалов и т. п. Сейчас мы начинаем активный мониторинг этой ситуации, реагируем на любую подобную жалобу, если она подана официально через контакт-центр, или в письменном виде. Мы понимаем, что заведение получило деньги, они есть на счету, но оно все равно берет деньги у пациента. Это нарушение договора. Соответственно, мы информируем такое заведение о данном факте и предлагаем компенсировать средства. И сейчас все больше случаев, когда это происходит по уже зафиксированным фактам".
Напомним, ранее глава НСЗУ сообщил, что в 2020 году на стационарное лечение больных коронавирусом было потрачено 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн.
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1) Предприятие государственное. 100% прибыли - в госбюджет.
2) Предприятие частное. Часть прибыли в виде налогов - в бюджет.
Чтобы вариант 2 был выгоднее варианта 1 нужно хотя бы 2,5 кратное превышение в объемах этой самой прибыли. Просто чтоб сравняться.
Отсюда и возможности по расходам на здравоохранение.
Всем им, Слугам Народа, честно работать что-то да мешает, как тому танцору...
Я взял кредит в банке под 9% годовых,и начал бизнес-проект согласно плану сделать из 20 тысч долларов 100 маржи за 2 года.Кредит отдал за полгода,нашел ЛОХов остальное было делом техники...
Точно эту же схему реализовывают и Короновирусники,только с миллиардами долларов от каждой страны Мира... все простое Гениально по своей сути...
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПРИЗНАКИ НЕ НАСЛЕДУЮТСЯ - основной закон генетики.
У "и.о. главы НСЗУ Виленского"", простите, какое образование?
Киздец, искьюз май френч, это же в школе, на уроках биологии, проходят.
Без сомнения.
Правда, как наследуемый признак, уголовная предрасположенность проявляется избирательно (рецессивные гены уголвшины?)
Я всегда считала, что склонность к уголовщине - наследуемый признак, генетическая предрасположенность, ведь должна же быть некая причина, по которой человек УК считает просто досадной помехой, и никакие большие сроки (или даже смертная казнь) его не отвращают от уголовщины, ибо уголовник садится на нары вообще никогда не собирается?
Уголовник отлично знает, что нарушает закон, да только тот закон ему не закон, а так - досадная помеха.
Если опустить внешние факторы и заострить внимание только на генетике, то и тут все куда сложнее школьных примеров про "рецессивные и доминантные" гены. Это скорее полигенное наследование - когда влияние нескольких генов сочетается таким образом, что возникает определенный фенотипические признак.
Самый простой вариант - гены приводят к повышенному производству андрогенов и кахетоаминов и/или увеличению чувствительности рецепторов к ним в ЦНС. Как итог - малейший раздражитель вызывает выброс гормонов, которые приводят человека в ярость. Вот вам и готовый уголовник -- который чуть что бросается с кулаками, а то и ножами с самого детства, а там уж окружение МЛС и СИЗО "доделает" личность.
Учитывая, что биохимию мозга мы знаем хорошо если на 20%, таком механизм может быть в основе практически любых поведенческих реакции
Нет, я подразумеваю иное: тот факт, что уголовник прекрасно отдает себе отчет в том, что он нарушает закон, совершая преступление и все-таки УК для него является просто помехой.
Вот какой "био-химический процесс в мозгу" приводит к тому, что 10 заповедей и даже УК для человека явлаются просто помехой, полное отсутствие в мозгу некоего ограничителя, блокатора - вот это вот интересный исследовательский проект.
"а там уж окружение МЛС и СИЗО "доделает" личност"
Лично знала уголовные натуры, никогда не сидевшие и не привлекавшиеся, однако это не отменяло того факта, что эт были самые настоящие уголовники.
И обратный вариант тоже наблюдал: одна клизьма - 5грн (1 доллар примерно на те времена).
Читать о бесконкурсном Виленском здесь:
https://hromadske.ua/ru/posts/pravitelstvo-naznachilo-novogo-vremennogo-rukovoditelya-nacsluzhby-zdorovya-konkurs-minzdrav-poka-ne-provodil
И почему я не не удивлена теперь об этом перле о "почто генетических привычках"?
Это было в 2013...не думаю что что-то изменилось за это время. Были бы у меня при себе тогда деньги, то этого бы не было, и шов был бы ниже резинки от трусов, а не на виду.
Конечно примет. Вопрос только как примет. И покуда наша медсистема система такова, что серьезно за врачебную ошибку ни один врач не пострадал. Или вот к примеру. В нашей стране работает программа относительно онко больных. Выделяются из бюджета средства на закупку лекарств. Но в больнице Вам говорят, что лекарств нет. Ждите. И у Вас есть выбор. Или покупать за свои деньги. Или ждать. Но дело в том что онко как раз не та болезнь чтобы ждать. Тем более ты не знаешь сколько ждать и чего.