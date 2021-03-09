"Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, - и.о. главы НСЗУ Виленский"

Медучреждения продолжают брать деньги с пациентов, потому что работают еще по тем правилам, к которым привыкли, и эта привычка стала почти генетической.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский

"На самом деле в реализации универсального покрытия медицинскими услугами соревнуются все страны. Существует даже глобальная цель устойчивого развития №3, к которой присоединились все страны-члены ООН: с 2015-го по 2030 год они должны достичь прогресса в универсальном покрытии медицинскими услугами. Это означает, что любой гражданин этих стран имеет право и должен при необходимости получить необходимые ему медуслуги и лекарственные средства без катастрофических личных расходов. Собственно, он не должен платить, или платит столько, что это не представляет существенной нагрузки на его бюджет. И государство должно это обеспечить. Это и есть понятие универсального покрытия", - сообщил он.

Виоленский отметил, что это не декларативная норма, как в Конституции Украины о бесплатной медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, когда украинские пациенты из собственного кармана фактически платят около 50% расходов: "То есть норма есть, но пациенты платят. Это норма, которая должна работать, и Программа МЕДГАРАНТ является действенным инструментом по установлению этой нормы. То есть пакеты с установленным объемом услуг, которые должны быть предоставлены пациентам, и НСЗУ, соответственно, заключает договор с учреждениями, которые отвечают требованиям этих пакетов. Если это роддом, то должны быть акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи и соответствующее оборудование. Так же по инфаркту, инсульту, стационарной помощи и тому подобное. Если заведение не соответствует требованиям того или иного пакета, он не может заключить договор по ним. Как раз тогда, когда это начинает работать, мы и достигаем результата для пациента в лечении, даже для самых бедных семей, которые могут эти средства потратить на образование детей, улучшение бытовых условий и тому подобное. И это очень важно. Государство должно обеспечить равный доступ к гарантированному пакету медуслуг".

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"Когда мы говорим о введении правил игры, следует понимать, что поведение поставщиков услуг меняется не сразу. Клиники работают еще по тем правилам, к которым привыкли. Они привыкли брать средства у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, так как уже два поколения врачей работает по этим правилам, и им трудно отойти от этого. А пациент, в свою очередь, привык, что переступив порог больницы, он должен заплатить. Но в рамках Программы МЕДГАРАНТ платить уже не надо", - сообщил глава НСЗУ.

Отвечая на вопрос журналиста, почему пациенты продолжают писать в различных пабликах, что все равно покупают лекарства сами, что им, больным COVID-19 в больнице ничего не дали, Виленский сказал: "Потому что заведение продолжает работать так, как привыкло. На счетах у него были средства, однако оно не потратило их ни на зарплату врачам, которые получали эту зарплату частично из кармана пациентов, ни на закупку лекарств, расходных материалов и т. п. Сейчас мы начинаем активный мониторинг этой ситуации, реагируем на любую подобную жалобу, если она подана официально через контакт-центр, или в письменном виде. Мы понимаем, что заведение получило деньги, они есть на счету, но оно все равно берет деньги у пациента. Это нарушение договора. Соответственно, мы информируем такое заведение о данном факте и предлагаем компенсировать средства. И сейчас все больше случаев, когда это происходит по уже зафиксированным фактам".

Напомним, ранее глава НСЗУ сообщил, что в 2020 году на стационарное лечение больных коронавирусом было потрачено 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн.