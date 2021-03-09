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Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, - и.о. главы НСЗУ Виленский

Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, - и.о. главы НСЗУ Виленский

Медучреждения продолжают брать деньги с пациентов, потому что работают еще по тем правилам, к которым привыкли, и эта привычка стала почти генетической.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский

 "На самом деле в реализации универсального покрытия медицинскими услугами соревнуются все страны. Существует даже глобальная цель устойчивого развития №3, к которой присоединились все страны-члены ООН: с 2015-го по 2030 год они должны достичь прогресса в универсальном покрытии медицинскими услугами. Это означает, что любой гражданин этих стран имеет право и должен при необходимости получить необходимые ему медуслуги и лекарственные средства без катастрофических личных расходов. Собственно, он не должен платить, или платит столько, что это не представляет существенной нагрузки на его бюджет. И государство должно это обеспечить. Это и есть понятие универсального покрытия", - сообщил он.

Виоленский отметил, что это не декларативная норма, как в Конституции Украины о бесплатной медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, когда украинские пациенты из собственного кармана фактически платят около 50% расходов: "То есть норма есть, но пациенты платят. Это норма, которая должна работать, и Программа МЕДГАРАНТ является действенным инструментом по установлению этой нормы. То есть пакеты с установленным объемом услуг, которые должны быть предоставлены пациентам, и НСЗУ, соответственно, заключает договор с учреждениями, которые отвечают требованиям этих пакетов. Если это роддом, то должны быть акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи и соответствующее оборудование. Так же по инфаркту, инсульту, стационарной помощи и тому подобное. Если заведение не соответствует требованиям того или иного пакета, он не может заключить договор по ним. Как раз тогда, когда это начинает работать, мы и достигаем результата для пациента в лечении, даже для самых бедных семей, которые могут эти средства потратить на образование детей, улучшение бытовых условий и тому подобное. И это очень важно. Государство должно обеспечить равный доступ к гарантированному пакету медуслуг".

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"Когда мы говорим о введении правил игры, следует понимать, что поведение поставщиков услуг меняется не сразу. Клиники работают еще по тем правилам, к которым привыкли. Они привыкли брать средства у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, так как уже два поколения врачей работает по этим правилам, и им трудно отойти от этого. А пациент, в свою очередь, привык, что переступив порог больницы, он должен заплатить. Но в рамках Программы МЕДГАРАНТ платить уже не надо", - сообщил глава НСЗУ.

Отвечая на вопрос журналиста, почему пациенты продолжают писать в различных пабликах, что все равно покупают лекарства сами, что им, больным COVID-19 в больнице ничего не дали, Виленский сказал: "Потому что заведение продолжает работать так, как привыкло. На счетах у него были средства, однако оно не потратило их ни на зарплату врачам, которые получали эту зарплату частично из кармана пациентов, ни на закупку лекарств, расходных материалов и т. п. Сейчас мы начинаем активный мониторинг этой ситуации, реагируем на любую подобную жалобу, если она подана официально через контакт-центр, или в письменном виде. Мы понимаем, что заведение получило деньги, они есть на счету, но оно все равно берет деньги у пациента. Это нарушение договора. Соответственно, мы информируем такое заведение о данном факте и предлагаем компенсировать средства. И сейчас все больше случаев, когда это происходит по уже зафиксированным фактам".

Напомним, ранее глава НСЗУ сообщил, что в 2020 году на стационарное лечение больных коронавирусом было потрачено 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн. 

медицина (2518) НСЗУ (171) Виленский Андрей (17)


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Топ комментарии
+5
А как же : "на лечение одного пациента было потрачено 45 тыс. грн бюджетных средств" ?
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09.03.2021 14:44
+3
Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 6110
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09.03.2021 14:49
+3
Клініки звикли брати гроші у пацієнтів, і ця звичка стала майже генетичною, - в.о. глави НСЗУ Віленський - Цензор.НЕТ 4164 взять все и поделить,за остальное пусть Короновируцс думкает
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09.03.2021 15:12
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Правила форума Совет форумчан
А как же : "на лечение одного пациента было потрачено 45 тыс. грн бюджетных средств" ?
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09.03.2021 14:44 Ответить
ЭТО НА ВСЮ СТРАНУ ОСТАЛЬНОЕ ДЕРУТ В ТРИ ШКУРЫ ИЗ КАРМАНОВ ЛЮДЕЙ
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09.03.2021 18:35 Ответить
Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 6110
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09.03.2021 14:49 Ответить
Бизнес проект Короновирус закончится лет через 10
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09.03.2021 14:50 Ответить
5 триллионов долларов вложено чуваки...,бабло надо вернуть...
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09.03.2021 14:51 Ответить
Тут все проще. Два варианта.
1) Предприятие государственное. 100% прибыли - в госбюджет.
2) Предприятие частное. Часть прибыли в виде налогов - в бюджет.
Чтобы вариант 2 был выгоднее варианта 1 нужно хотя бы 2,5 кратное превышение в объемах этой самой прибыли. Просто чтоб сравняться.
Отсюда и возможности по расходам на здравоохранение.
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09.03.2021 14:54 Ответить
Ясно,вложились -теперь медиков трусить будут...в пандемию
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09.03.2021 14:55 Ответить
Этот гражданин Виленский, протеже Степанова, получил свою должность БЕЗ конкурса ( потому "и.о"), бо Степанову "ковид" конкурс провести мешает.

Всем им, Слугам Народа, честно работать что-то да мешает, как тому танцору...
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09.03.2021 15:04 Ответить
СУКИ НАРОДА ПРИШЛИ НЕ РАБОТАТЬ А РВАТЬ
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09.03.2021 18:36 Ответить
Лет 10 назад один Пастор Евангельской церкви рассказал мне такое...
Я взял кредит в банке под 9% годовых,и начал бизнес-проект согласно плану сделать из 20 тысч долларов 100 маржи за 2 года.Кредит отдал за полгода,нашел ЛОХов остальное было делом техники...
Точно эту же схему реализовывают и Короновирусники,только с миллиардами долларов от каждой страны Мира... все простое Гениально по своей сути...
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09.03.2021 14:58 Ответить
"Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, - и.о. главы НСЗУ Виленский"

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПРИЗНАКИ НЕ НАСЛЕДУЮТСЯ - основной закон генетики.
У "и.о. главы НСЗУ Виленского"", простите, какое образование?
Киздец, искьюз май френч, это же в школе, на уроках биологии, проходят.
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09.03.2021 14:58 Ответить
ну вот клептомания говорят генетически передается... (в т.ч.)
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09.03.2021 15:19 Ответить
Уголовные склонности?
Без сомнения.
Правда, как наследуемый признак, уголовная предрасположенность проявляется избирательно (рецессивные гены уголвшины?)

Я всегда считала, что склонность к уголовщине - наследуемый признак, генетическая предрасположенность, ведь должна же быть некая причина, по которой человек УК считает просто досадной помехой, и никакие большие сроки (или даже смертная казнь) его не отвращают от уголовщины, ибо уголовник садится на нары вообще никогда не собирается?
Уголовник отлично знает, что нарушает закон, да только тот закон ему не закон, а так - досадная помеха.
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09.03.2021 15:27 Ответить
Такие сложные поведенческие паттерны (склонность к уголовщине, воровству, вранью) возникают в результате сложного сочетания внешней среды (воспитания, окружения) и генетических факторов.
Если опустить внешние факторы и заострить внимание только на генетике, то и тут все куда сложнее школьных примеров про "рецессивные и доминантные" гены. Это скорее полигенное наследование - когда влияние нескольких генов сочетается таким образом, что возникает определенный фенотипические признак.
Самый простой вариант - гены приводят к повышенному производству андрогенов и кахетоаминов и/или увеличению чувствительности рецепторов к ним в ЦНС. Как итог - малейший раздражитель вызывает выброс гормонов, которые приводят человека в ярость. Вот вам и готовый уголовник -- который чуть что бросается с кулаками, а то и ножами с самого детства, а там уж окружение МЛС и СИЗО "доделает" личность.
Учитывая, что биохимию мозга мы знаем хорошо если на 20%, таком механизм может быть в основе практически любых поведенческих реакции
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09.03.2021 16:08 Ответить
"Как итог - малейший раздражитель вызывает выброс гормонов, которые приводят человека в ярость."

Нет, я подразумеваю иное: тот факт, что уголовник прекрасно отдает себе отчет в том, что он нарушает закон, совершая преступление и все-таки УК для него является просто помехой.
Вот какой "био-химический процесс в мозгу" приводит к тому, что 10 заповедей и даже УК для человека явлаются просто помехой, полное отсутствие в мозгу некоего ограничителя, блокатора - вот это вот интересный исследовательский проект.

"а там уж окружение МЛС и СИЗО "доделает" личност"

Лично знала уголовные натуры, никогда не сидевшие и не привлекавшиеся, однако это не отменяло того факта, что эт были самые настоящие уголовники.
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10.03.2021 04:44 Ответить
Смотря у каких медиков. Кому-то может показаться удивительным, но есть случаи, когда медики не только не вымогают денег (ни официально, ни не официально), но и отказываются от предложенных. Да - в период эпидемии КОВИД, и да - в КОВИДных же отделениях больниц...
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09.03.2021 15:00 Ответить
Есть. И даже сам видал как не только медики, но и медсёстры отказываются брать за замену памперса с оттиранием жёппы.

И обратный вариант тоже наблюдал: одна клизьма - 5грн (1 доллар примерно на те времена).
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09.03.2021 15:36 Ответить
Я про ЭТИ времена.
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09.03.2021 15:38 Ответить
пока руководство минздрава не определилось, куда бежать, какие учреждения закрывать, а какие укрупнять, предприимчивые главврачи на местах делают все возможное, чтобы имеющиеся на балансе помещения и свежезакупленное оборудование в час "ч" двумя-тремя движениями стало прекрасными частными клиниками.
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09.03.2021 15:00 Ответить
Виленский, до сих пор временный, должность получил БЕЗ конкурса, бо Степанову все ковид мешает конкурс провести (в Буковеле на лыжах ковид гонять не мешает, что характерно).
Читать о бесконкурсном Виленском здесь:
https://hromadske.ua/ru/posts/pravitelstvo-naznachilo-novogo-vremennogo-rukovoditelya-nacsluzhby-zdorovya-konkurs-minzdrav-poka-ne-provodil

И почему я не не удивлена теперь об этом перле о "почто генетических привычках"?
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09.03.2021 15:03 Ответить
Генетиченская привычка проста с 1917 года,народ малообразован,ленив и позволяет сам из себя делать Лохов
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09.03.2021 15:07 Ответить
Клініки звикли брати гроші у пацієнтів, і ця звичка стала майже генетичною, - в.о. глави НСЗУ Віленський - Цензор.НЕТ 4164 взять все и поделить,за остальное пусть Короновируцс думкает
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09.03.2021 15:12 Ответить
ПОТОМУ ЧТО КАЗНОКРАДЫ ПРИ ВЛАСТИ !!! НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ И СТРАНА РАСЦВЕТЕТ !!!
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09.03.2021 15:16 Ответить
так, паркуйте ваше такси и срочно в президенты!
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09.03.2021 15:18 Ответить
Я НЕ ТАКСИСТ И ТУТ НУЖЕН НЕ ПРЕЗИДЕНТ, А ПАЛАЧ !!!
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09.03.2021 15:47 Ответить
так, теперь медленно выключи капс, подними руки над клавиатурой и никто не пострадает
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09.03.2021 15:51 Ответить
НЕ ******* !!!
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09.03.2021 22:26 Ответить
Шутка юмора заключена в том,что дети демократии никогда не станут цивилизованной страной,из грязи в князи похода не будет в будущее попадут далеко не все....
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09.03.2021 15:21 Ответить
Когда то в СССре дохлом на Харьковском тракторном заводе работало 20 000 народу,сегодня на месте того завода пустое место...Построят "клинику будущего"...,где рабочих мест будет в 100 раз меньше...,и затрат на зарплату о столько же раз..
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09.03.2021 15:24 Ответить
Я погорячился,мы даже не дети демократии,а грудные младенцы никак не можем бросить мамкину соску...
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09.03.2021 15:30 Ответить
А назначать "лечение" от подобного "генетического заболевания" лет на 10 с конфискацией не пробовали.. Может бы попустило...
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09.03.2021 15:45 Ответить
а вы не давайте. Люди сами суют врачам деньги. Но я знаю людей, которые принципиально не дают взяток. И их лечат точно так же. Недавно одна блогерша говорила о роддоме. Ну не дадите вы взятку врачу, ну что он обратно вам младенца что ли засунет? Примет он роды, никуда не денется. И кстати, бескорыстные врачи всегда лучше лечат. Им сам Бог помогает.
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09.03.2021 15:58 Ответить
Мне удаляли аппендикс. Привезли поздно вечером на скорой с температурой 38. Операцию делали аж через 7 часов, видимо когда уже нельзя было ждать. У меня с собою было около 500 гривен, жена утром должна была привезти деньги, а счет на лекарства в аптеке возле больниц был на 1500. Медсестра выговаривала врачу что я почти ничего не купил (заставили идти самого в аптеку) и делать мне операцию это благотворительность, что никто ничего утром не привезет и они зря тут меня оперировать собрались. Последствия я ощущаю и сейчас - было гнойное воспаление, промывание, спайки, через месяц появился панкреатит...он навсегда.

Это было в 2013...не думаю что что-то изменилось за это время. Были бы у меня при себе тогда деньги, то этого бы не было, и шов был бы ниже резинки от трусов, а не на виду.
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09.03.2021 16:29 Ответить
Примет он роды, никуда не денется.

Конечно примет. Вопрос только как примет. И покуда наша медсистема система такова, что серьезно за врачебную ошибку ни один врач не пострадал. Или вот к примеру. В нашей стране работает программа относительно онко больных. Выделяются из бюджета средства на закупку лекарств. Но в больнице Вам говорят, что лекарств нет. Ждите. И у Вас есть выбор. Или покупать за свои деньги. Или ждать. Но дело в том что онко как раз не та болезнь чтобы ждать. Тем более ты не знаешь сколько ждать и чего.
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09.03.2021 16:37 Ответить
 
 