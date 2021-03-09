На программу медгарантий в 2020 году использовано 89 млрд грн, - глава НСЗУ Виленский
В целом на программу медиагарантий в 2020 году использовано 89 миллиардов гривен.
Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"В целом на программу медиагарантий в 2020 году использовано 89 миллиардов гривен. Это все пакеты услуг. На COVID-19 мы запланировали и использовали около 15 млрд грн. К этой сумме добавились еще 5 млрд грн доплат врачам, не связанных с COVID-19.
На оказание помощи пациентам с COVID-19 было использовано19 млрд грн. В начале эпидемии очень трудно было спрогнозировать, как все будет развиваться, сколько средств нужно, но мы почти уложились в запланированную сумму. Средства были распределены следующим образом: 11 млрд грн на стационарную медицинскую помощь пациентам, 7 млрд грн - на "экстренную", остаток пошел на оплату работы мобильных бригад, которые забирали материал для ПЦР-исследований, а также учреждениям, которые не соответствовали нашим требованиям, но оказывали помощь в апреле", - отметил Виленский.
По его словам, несмотря на предостережения, что реформе не время из-за пандемии COVID-19, ПМГ не только заработала в 2020 году, но и помогла эффективно использовать средства, направив их именно туда, куда нужно.
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Хз, кому і що там гарантується.
09.03.21 14:45 На программу медгарантий в 2020 году использовано 89 млрд грн, - глава НСЗУ Виленский https://censor.net/ru/news/3252160/na_programmu_medgarantiyi_v_2020_godu_ispolzovano_89_mlrd_grn_glava_nszu_vilenskiyi
За эти 4 минуты в Национальную службу здоровья назначили главу?
Это уровень ЦензорНет - и так сойдёт, всё равно никто не читает.