На программу медгарантий в 2020 году использовано 89 млрд грн, - глава НСЗУ Виленский

В целом на программу медиагарантий в 2020 году использовано 89 миллиардов гривен.

Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В целом на программу медиагарантий в 2020 году использовано 89 миллиардов гривен. Это все пакеты услуг. На COVID-19 мы запланировали и использовали около 15 млрд грн. К этой сумме добавились еще 5 млрд грн доплат врачам, не связанных с COVID-19.

На оказание помощи пациентам с COVID-19 было использовано19 млрд грн. В начале эпидемии очень трудно было спрогнозировать, как все будет развиваться, сколько средств нужно, но мы почти уложились в запланированную сумму. Средства были распределены следующим образом: 11 млрд грн на стационарную медицинскую помощь пациентам, 7 млрд грн - на "экстренную", остаток пошел на оплату работы мобильных бригад, которые забирали материал для ПЦР-исследований, а также учреждениям, которые не соответствовали нашим требованиям, но оказывали помощь в апреле", - отметил Виленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, - и.о. главы НСЗУ Виленский

По его словам, несмотря на предостережения, что реформе не время из-за пандемии COVID-19, ПМГ не только заработала в 2020 году, но и помогла эффективно использовать средства, направив их именно туда, куда нужно.