Если медсистема будет перегружена, то от локдауна никуда не деться, - "слуга народа" Радуцкий

Европейские страны ужесточают карантинные меры и вводят локдаун. В случае, если медицинская система Украины не будет выдерживать нагрузку, то от локдауна никуда не деться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Комитета по вопросам здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"По данным ВОЗ, третья волна вызвана в первую очередь распространением мутировавшего британского и африканского штамма. В Ивано-Франковской области подтверждено наличие этого вируса. Третью волну прогнозировали на март-апрель, к сожалению, прогнозы сбываются", - отметил Радуцкий.

По его словам, в Украине возможно введение нового локдауна.

"Сегодня Эстония полностью закрылась на локдаун, Чехия в локдауне, в Хорватии ввели комендантский час, продлили локдаун в Германии... К сожалению, третья волна никуда не делась, она распространяется. Мы понимаем, что если система здравоохранения не будет выдерживать нагрузки, то нам никуда не деться от локдауна. Это то, что сказал премьер-министр. Единственное, что мы все будем знать не менее чем за семь дней о том, что правительство планирует усилить карантин. А если много областей окажутся в красной зоне, то его придется усилить", - объяснил нардеп.

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