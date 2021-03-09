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Новости Коронавирус и карантин
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Если медсистема будет перегружена, то от локдауна никуда не деться, - "слуга народа" Радуцкий

Если медсистема будет перегружена, то от локдауна никуда не деться, -

Европейские страны ужесточают карантинные меры и вводят локдаун. В случае, если медицинская система Украины не будет выдерживать нагрузку, то от локдауна никуда не деться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Комитета по вопросам здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"По данным ВОЗ, третья волна вызвана в первую очередь распространением мутировавшего британского и африканского штамма. В Ивано-Франковской области подтверждено наличие этого вируса. Третью волну прогнозировали на март-апрель, к сожалению, прогнозы сбываются", - отметил Радуцкий.

По его словам, в Украине возможно введение нового локдауна.

"Сегодня Эстония полностью закрылась на локдаун, Чехия в локдауне, в Хорватии ввели комендантский час, продлили локдаун в Германии... К сожалению, третья волна никуда не делась, она распространяется. Мы понимаем, что если система здравоохранения не будет выдерживать нагрузки, то нам никуда не деться от локдауна. Это то, что сказал премьер-министр. Единственное, что мы все будем знать не менее чем за семь дней о том, что правительство планирует усилить карантин. А если много областей окажутся в красной зоне, то его придется усилить", - объяснил нардеп.

Также читайте: Эстония на месяц вводит локдаун из-за "британского" штамма COVID-19

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+4
хм.. а кроме локдауна мыслей больше никаких я смотрю по поводу вирусняка нет !? Тупо закрыть всех по стойлам и ждать - может вирус сам-собой пройдет !?... я правильно понял !?
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09.03.2021 14:58
+3
И "найумнейших" на "вторую волну" в Трускавец.
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09.03.2021 14:55
+3
Если медсистема будет перегружена, то от локдауна никуда не деться, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9120
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09.03.2021 14:55
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Сначала всех эшелонами сослать в Буковель. А потом и локдаун можно вводить. Всем хорошо, и бене тоже.
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09.03.2021 14:52 Ответить
Кстати, как он собирается перегружать медсистему? Еще один фонд по строительству дорог создавать?
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09.03.2021 14:54 Ответить
И "найумнейших" на "вторую волну" в Трускавец.
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09.03.2021 14:55 Ответить
Если медсистема будет перегружена, то от локдауна никуда не деться, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9120
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09.03.2021 14:55 Ответить
І це непогана ідея. Колективний імунітет гарантовано.
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09.03.2021 14:57 Ответить
А клованов , каких мало......оказывается оч-чень много-о!!
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09.03.2021 15:49 Ответить
капитан очевидность..
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09.03.2021 14:52 Ответить
Наша песня хороша,начинай с начала...
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09.03.2021 14:52 Ответить
говнюк опять умничает
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09.03.2021 14:53 Ответить
...походу, у Кличко появился конкурент по части афоризмов
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09.03.2021 14:54 Ответить
Это ОНИ так заставляют вакцинироваться индийской хренью.
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09.03.2021 14:56 Ответить
хм.. а кроме локдауна мыслей больше никаких я смотрю по поводу вирусняка нет !? Тупо закрыть всех по стойлам и ждать - может вирус сам-собой пройдет !?... я правильно понял !?
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09.03.2021 14:58 Ответить
Ну звичайно! Спочатку ці крадуцьки "нєплохо прібарахлілісь", створили антіковід фонд, з якого "прібарахлілся" і Бєня, ні копійчини не вклали в росширення інфекційних відділень та дообладнання існуючих, а тепер "якщо не витримає, то локдаун"... Щоб вам, курвам, так жилося, як то бачить простий люд.
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09.03.2021 15:23 Ответить
. Если не ковид то что людям говорить.О тарифах,ценах?
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09.03.2021 15:27 Ответить
Это, ****, закончится уже когда-нибудь?!
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09.03.2021 15:28 Ответить
Плевал фельдшер Радуцкий на Зеленского -

https://ua24ua.net/vmesto-********-zelenskiy-poruchil-uskorit-vaktsinatsiyu/ Вместо локдауна. Зеленский поручил ускорить вакцинацию
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09.03.2021 15:30 Ответить
Какая дата производства вакцины, которые вы сейчас колите?
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09.03.2021 15:55 Ответить
Шо,- опять?
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09.03.2021 15:59 Ответить
 
 