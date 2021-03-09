Пять судей сняли свои кандидатуры с выборов в Высший совет правосудия: теперь на 4 должности претендуют 29 кандидатов

Пять кандидатов на избрание XVIII съездом судей Украины в Высший совет правосудия сняли свои кандидатуры с рассмотрения делегатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, о снятии своей кандидатуры объявила председатель Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач с трибуны в зале, где проходит съезд судей.

"Хочу отметить, что я являюсь председателем Днепровского апелляционного суда и когда я подавала заявление на то, что я буду участвовать в конкурсе, я собиралась касательно применить свой опыт в должности судьи, поскольку я 33 года работаю в суде, а в общей сложности в судебной системе более 40 лет. Однако как председатель Днепровского апелляционного суда я, во-первых, должна принять все зависящие от меня меры для того, чтобы должным образом работал вверенный мне коллектив", - заявила Деркач.

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Она добавила, что сегодня Днепровский апелляционный суд "входит в тройку мощных судов с очень большой нагрузкой".

"Поскольку судебная система является независимой за счет надлежащей работы судов, я считаю необходимым как председатель суда сделать заявление, что я снимаю свою кандидатуру и думаю, что с пониманием делегаты и приглашенные отнесутся к такой моей позиции", - сказала глава Днепровского апелляционного суда.

Также председатель Совета судей Украины Богдан Монич сообщил о поступлении заявлений от нескольких кандидатов о снятии своей кандидатуры по избранию в Высший совет правосудия.

"Так же к нам поступили еще ряд заявлений от кандидатов в Высший совет правосудия... Съезду судей от кандидата на должность члена Высшего совета правосудия Денисюк Татьяны Станиславовны заявление: снимаю свою кандидатуру с выборов кандидатов в члены Высшего совета правосудия", - озвучил Монич.

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Аналогичные заявления, по словам Монича, поступили также от Виктора Данко, Андрея Рябишина и Елены Журавской.

Таким образом, пока на 4 должности в Высшем совете правосудия претендуют 29 кандидатов на избрание XVIII съездом судей Украины.