Голосовавший за "законы 16 января" Литвин выдвинул свою кандидатуру на пост ректора КНУ им. Т. Шевченко. ДОКУМЕНТ
Владимир Литвин, глава Адмииистрации Президента Украины времен Леонида Кучмы, выдвинул свою кандидатуру на пост ректора Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Дома-музея Тараса Шевченко в Киеве Мирон Гордийчук, обнародовав указ Министерства образования и науки о выборах ректора.
Гордийчук напомнил, что Литвин голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.
Литвин - доктор исторических наук, член Национальной академии наук Украины. Скандально известный по обвинению в причастности к делу Гонгадзе и "кассетному скандалу", участию в ратификации Харьковских соглашений с Российской Федерацией (2010), принятию Закона об основах государственной языковой политики (2012), "диктаторских законов" (2014).
Осенью 2016 призвал восстановить отношения с Россией и забыть о Евросоюзе. Несколько раз был объектом обвинений в научном и публицистическом плагиате.
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Українці - не раби, тільки ворогів пробачають, сподіваючися на те, що вони зміняться у кращий бік.
Але, як показало життя після Майдану, непокараний ворог стає ще більш нахабним.
Достал уже совок всех
Вот приведу Вам пример , в Вене есть Технический музей . Детей туда водят с ясельного возраста . Потому сегодня такие сильные австрийские инженеры
Видео музея https://youtu.be/rwR6C9L2eHc
В университетах у них тоже много молодежи преподаёт - и они со студентами хорошо друг друга понимают
Ну, надіюсь що, Шевченко витримає традицію і голосуватиме за власних кандидатів, які давно там працюють і яких вони добре знають. Та й вряд чи студентство погодиться.
"В 1995 - защитил свою книгу «Политическая арена Украины: лица и исполнители» в качестве докторской диссертации под названием «Политическая арена Украины: действующие лица и исполнители (Общественно-политическое развитие Украины во второй половине 90-х годов)».
Ходять по кругу!!!
Все своє життя принезалежній Україні розвалював армію, або допомагав розвалювати, ратифікував продовження базування ЧФ паРаші в Криму і до цього часу не дохле!
Довбана українська дермократія!
на смiтник iсторii его!
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».