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Голосовавший за "законы 16 января" Литвин выдвинул свою кандидатуру на пост ректора КНУ им. Т. Шевченко. ДОКУМЕНТ

Голосовавший за

Владимир Литвин, глава Адмииистрации Президента Украины времен Леонида Кучмы, выдвинул свою кандидатуру на пост ректора Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Дома-музея Тараса Шевченко в Киеве Мирон Гордийчук, обнародовав указ Министерства образования и науки о выборах ректора.

Гордийчук напомнил, что Литвин голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

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Голосовавший за законы 16 января Литвин выдвинул свою кандидатуру на пост ректора КНУ им. Т. Шевченко 01

Литвин - доктор исторических наук, член Национальной академии наук Украины. Скандально известный по обвинению в причастности к делу Гонгадзе и "кассетному скандалу", участию в ратификации Харьковских соглашений с Российской Федерацией (2010), принятию Закона об основах государственной языковой политики (2012), "диктаторских законов" (2014).

Осенью 2016 призвал восстановить отношения с Россией и забыть о Евросоюзе. Несколько раз был объектом обвинений в научном и публицистическом плагиате.

Литвин (3111) ректор (130) Университет (244)


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Топ комментарии
+27
Мразь.
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09.03.2021 15:36
+22
не сидится деду на офигительно высокой пенсии дома...хоть чем-то хочется порулить. господи, когда вы все вымрете?
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09.03.2021 15:33
+18
На смітник.
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09.03.2021 15:59
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І, вірогідно, саме його зебіли "оберуть"
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09.03.2021 15:31 Ответить
Скорее запэцькы. Ведь, например, голосовавший за законы 16 января Макеенко был владельцем найдемократычнишого (после Пьятого) канала
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09.03.2021 15:34 Ответить
не згоден.
Українці - не раби, тільки ворогів пробачають, сподіваючися на те, що вони зміняться у кращий бік.
Але, як показало життя після Майдану, непокараний ворог стає ще більш нахабним.
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09.03.2021 15:40 Ответить
Как по мне -никто там не сподивался. Элементарный страх,что накажут.И непонимание,что недобитки отомстят жестоко.
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09.03.2021 15:42 Ответить
Кацап?
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09.03.2021 16:04 Ответить
у квітні 10 року.
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09.03.2021 15:42 Ответить
не сидится деду на офигительно высокой пенсии дома...хоть чем-то хочется порулить. господи, когда вы все вымрете?
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09.03.2021 15:33 Ответить
Таке не вмирає, таке здихає
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09.03.2021 15:39 Ответить
Мразь.
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09.03.2021 15:36 Ответить
сторож, вахтёр ..... ?
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09.03.2021 15:37 Ответить
По сути -----крысеныш!!!Но сладкое слово---ВЛАСТЬ------!!!!!!!
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09.03.2021 15:43 Ответить
с бегающими зенками...
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09.03.2021 15:47 Ответить
Ця гнида винна у смерті Гонгадзе.
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09.03.2021 15:49 Ответить
И в незаконной ратификации преступных харьковских угод
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09.03.2021 15:53 Ответить
Неужеле это быдло, плагиатора и псевдоученого, откровенного кугута могут избрать ректором вуза №1 Украины? Тогда - позор!
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09.03.2021 15:51 Ответить
депутати, судді, прокурори, мусора тобто особи, що приймали фаш.закони та застосовували їх до громадян повинні бути позбавлені виборчого права, права обиратися до усіх гілок влади, держслужбу, пенсійне забезпечення.
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09.03.2021 15:59 Ответить
На смітник.
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09.03.2021 15:59 Ответить
ГниДА ще та.🤮
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09.03.2021 16:02 Ответить
Может пора более молодых ректоров назначать
Достал уже совок всех
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09.03.2021 16:03 Ответить
Питання не у віці. Наче серед молоді нема щурів?
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09.03.2021 16:14 Ответить
Пан Кінь . Я совсем не про щуров , а про то, что надо заканчивать совковую практику пристраивать в университеты пенсов . Они уже из другого века и ничему современных студентов научить не смогут.

Вот приведу Вам пример , в Вене есть Технический музей . Детей туда водят с ясельного возраста . Потому сегодня такие сильные австрийские инженеры
Видео музея https://youtu.be/rwR6C9L2eHc
В университетах у них тоже много молодежи преподаёт - и они со студентами хорошо друг друга понимают
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09.03.2021 16:31 Ответить
Есть в университете молодые преподаватели - пусть из них ректора ищут
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09.03.2021 16:34 Ответить
ні навчати не можуть ,ні керувати по новому - черговий патон.
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09.03.2021 19:11 Ответить
Це, той на кого в останньому інтерв'ю вказував Андрій Галущенко "Ендрю".
Ну, надіюсь що, Шевченко витримає традицію і голосуватиме за власних кандидатів, які давно там працюють і яких вони добре знають. Та й вряд чи студентство погодиться.
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09.03.2021 16:13 Ответить
Литвин предатель Украины!! Вон в Москву!!
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09.03.2021 16:25 Ответить
Где Литвин из Витебска прокацап, что ты едешь в Украину? Да там тебя угрохают сразу, лучше не едь, лучше тут мы с тобой рассчитаемся скоро.
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09.03.2021 16:26 Ответить
Никто не забыт, ничто не забыто. Так же, господин Литвин? Вопрос только в том, когда будет наказание...
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09.03.2021 16:29 Ответить
1994 по 2002 - работал в Администрации Президента Украины (помощник президента по внутриполитическим вопросам, заместитель главы администрации президента Украины, Первый помощник Президента Украины)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3] ."
1995 - защитил свою книгу «Политическая арена Украины: лица и исполнители» в качестве докторской диссертации под названием «Политическая арена Украины: действующие лица и исполнители (Общественно-политическое развитие Украины во второй половине 90-х годов)».
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09.03.2021 16:30 Ответить
О,мумия восстала из склепа.Тьфу.
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09.03.2021 16:33 Ответить
Не, всплыло!
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09.03.2021 21:04 Ответить
Його кандидатура безперечно повинна бути на по-життєвому ув'язненні!
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09.03.2021 16:33 Ответить
Шо, Вава опять отвязался от табуретки?
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09.03.2021 16:39 Ответить
Литвин, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", висунув свою кандидатуру на пост ректора КНУ імені Тараса Шевченка - Цензор.НЕТ 9840https://twitter.com/i/status/1368916345031655424
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09.03.2021 16:42 Ответить
Не сидиться в нафталіні...
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09.03.2021 16:55 Ответить
підла смердюча тварюка... на гілляку тебе, а не у вуз
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09.03.2021 16:57 Ответить
Его никак и не каким боком не обвиняют в убийстве Гангадзе ?
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09.03.2021 17:06 Ответить
От же ж падли!!!!
Ходять по кругу!!!
Все своє життя принезалежній Україні розвалював армію, або допомагав розвалювати, ратифікував продовження базування ЧФ паРаші в Криму і до цього часу не дохле!
Довбана українська дермократія!
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09.03.2021 17:25 Ответить
вылез из под нафталина престарелый "мачо" с кривой усмешкой
на смiтник iсторii его!
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09.03.2021 17:33 Ответить
На смітник цього пристосуванця і псевдовченого, що підбив на злочин красного директора.
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09.03.2021 17:46 Ответить
Гидота.
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09.03.2021 17:49 Ответить
Призрак из прошлого.
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09.03.2021 18:24 Ответить
Выползла старая гадина.
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09.03.2021 18:40 Ответить
уж точнее и не скажеш , живучее падло !!!
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09.03.2021 21:10 Ответить
Выкиньте это руцкае гамно на помойку. Ты старый черт здохни паскуда лишь за одни сатанинские законы. Вылезло оно мразь.
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09.03.2021 18:45 Ответить
Ая к там з грошами за партію "Ми". Вже розрахувався чи скотині старій, горів синім полум"ям разом з щурячами бігаючими очами, вибачили?
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09.03.2021 19:13 Ответить
кнунужєнлітвін......
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09.03.2021 19:35 Ответить
Це про таких як щур литвин Кобзар писав у вірші"Розрита могила":...
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
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09.03.2021 20:09 Ответить
Литвин-рыгокацапская, грязная шлюха. Позорная тварь.
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09.03.2021 20:57 Ответить
Литвин, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", висунув свою кандидатуру на пост ректора КНУ імені Тараса Шевченка - Цензор.НЕТ 3585
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09.03.2021 21:07 Ответить
Т-ю-ю,б****дь,від мертвого віслюка вуха,а не посаду ректора.
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31.05.2021 15:22 Ответить
 
 