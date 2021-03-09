Голосовавший за "законы 16 января" Литвин выдвинул свою кандидатуру на пост ректора КНУ им. Т. Шевченко. ДОКУМЕНТ

Владимир Литвин, глава Адмииистрации Президента Украины времен Леонида Кучмы, выдвинул свою кандидатуру на пост ректора Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Дома-музея Тараса Шевченко в Киеве Мирон Гордийчук, обнародовав указ Министерства образования и науки о выборах ректора.

Гордийчук напомнил, что Литвин голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

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Литвин - доктор исторических наук, член Национальной академии наук Украины. Скандально известный по обвинению в причастности к делу Гонгадзе и "кассетному скандалу", участию в ратификации Харьковских соглашений с Российской Федерацией (2010), принятию Закона об основах государственной языковой политики (2012), "диктаторских законов" (2014).

Осенью 2016 призвал восстановить отношения с Россией и забыть о Евросоюзе. Несколько раз был объектом обвинений в научном и публицистическом плагиате.