Порошенко уволил Гладковского через неделю после скандала, а Зеленский уже четвертый месяц "отмазывает" Татарова, - Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова, которого подозревают в коррупции, продолжением "рук" Портнова.

Об этом Шабунин заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Татаров сам по себе - никто и звать его никак. Это продолжение "рук" Портнова. Вся сила воздействия Татарова состоит из двух частей. Первая - контакты Портнова (но и они сами по себе - пустое место). Вторая - "Я действую от имени Зеленского, потому что являюсь заместителем председателя его Офиса", - отметил глава ЦПК.

По его словам, когда эти две составляющие накладываются друг на друга, в этом проявляется единственная сила Татарова.

"Меня трудно назвать фанатом Петра Алексеевича Порошенко. Однако в аналогичной ситуации он вел себя более достойно. Гладковского (первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен Порошенко, которого подозревали в хищении в оборонке. - Ред.) был уволен через семь дней после первой серии скандала. Хотя в том кейсе было журналистское расследование, данные которого еще нужно было подтвердить. По Татарову же - официальное подозрение. А Зеленский уже четвертый месяц его "крышует" и "отмазывает", используя Печерский, Шевченковский, Киевский Апелляционный суды, супер-пупер реформированный Верховный Суд, ГБР и СБУ. Еще немного и ЖЭКи будут "отмазывать" Татарова", - подчеркнул Шабунин.

Глава ЦПК добавил, что "президент страны говорит о борьбе с коррупцией, справедливости, судопроизводстве и реформах, и одновременно "крышует" Татарова, которому вручили подозрение. А тот, прикрываясь именем президента, незаконным способом решает дело в судах".

Полный текст интервью с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным читайте здесь.

Читайте: Офис Генпрокурора открыл производство в отношении руководства ОП за "сокрытие информации о Татарове", - нардеп "Голоса" Юрчишин

18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Читайте: Зеленский сегодня фактически отмазал Татарова, - Шабунин