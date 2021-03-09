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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Порошенко уволил Гладковского через неделю после скандала, а Зеленский уже четвертый месяц "отмазывает" Татарова, - Шабунин

Порошенко уволил Гладковского через неделю после скандала, а Зеленский уже четвертый месяц

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова, которого подозревают в коррупции, продолжением "рук" Портнова.

Об этом Шабунин заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Татаров сам по себе - никто и звать его никак. Это продолжение "рук" Портнова. Вся сила воздействия Татарова состоит из двух частей. Первая - контакты Портнова (но и они сами по себе - пустое место). Вторая - "Я действую от имени Зеленского, потому что являюсь заместителем председателя его Офиса", - отметил глава ЦПК.

По его словам, когда эти две составляющие накладываются друг на друга, в этом проявляется единственная сила Татарова.

"Меня трудно назвать фанатом Петра Алексеевича Порошенко. Однако в аналогичной ситуации он вел себя более достойно. Гладковского (первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен Порошенко, которого подозревали в хищении в оборонке. - Ред.) был уволен через семь дней после первой серии скандала. Хотя в том кейсе было журналистское расследование, данные которого еще нужно было подтвердить. По Татарову же - официальное подозрение. А Зеленский уже четвертый месяц его "крышует" и "отмазывает", используя Печерский, Шевченковский, Киевский Апелляционный суды, супер-пупер реформированный Верховный Суд, ГБР и СБУ. Еще немного и ЖЭКи будут "отмазывать" Татарова", - подчеркнул Шабунин.

Глава ЦПК добавил, что "президент страны говорит о борьбе с коррупцией, справедливости, судопроизводстве и реформах, и одновременно "крышует" Татарова, которому вручили подозрение. А тот, прикрываясь именем президента, незаконным способом решает дело в судах".

Полный текст интервью с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным читайте здесь.

Читайте: Офис Генпрокурора открыл производство в отношении руководства ОП за "сокрытие информации о Татарове", - нардеп "Голоса" Юрчишин

18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Читайте: Зеленский сегодня фактически отмазал Татарова, - Шабунин

Автор: 

Порошенко Петр (19589) Шабунин Виталий (535) Гладковский Олег (158) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+34
Шабунін, ну і хто тут барига?
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09.03.2021 15:35
+26
Порошенко-Президент Украины.А в слове ПреЗидент Зе нет.Зе есть в слове преЗерватив....
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09.03.2021 15:43
+23
Татаров і Зєлєнскій? 😲 Сміливо!
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09.03.2021 15:46
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Вот ведь ольбинос. свиночолий "уволил" свинорылую собаку кравшую МИЛЛИОНАМИ долларов у АРМИИ (свынорылый ес - как там у вас чабанов "армія, мова...") При этом на армию заплатил народ Украины (вы только красть могли). А свинорылый гавнокмоандовач должен был сделать все что тварь свыноподобную посадили чем быстрее, вместе с пособниками. А оно тупое "уволило".
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09.03.2021 18:38 Ответить
********* - чо ты несешь? кто крал? гладковский возил в армию запчасти которые нельзя было купить официально. дебила ты кусок
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09.03.2021 19:00 Ответить
Дебилы ты наш, а тебе известно что свинарчук продавал армии запчасти, которые считались пропавшими, БУ под видом нового.
Теперь про ахеренного "доставалу".
Они наваривали по 300-400%. Это раз. Продавли БУ под видом нового, непригодное и т.д. Давали взятки. крыша аж от свынорылого была.
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09.03.2021 19:10 Ответить
вот за этот вброс для таких тупых как ты бигус и влетел в суде
а ты жри говно дальше дебила кусок
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09.03.2021 19:12 Ответить
Слух, получается бигус дно,а гладковский святой. Именно поэтому "переговорЫ" о взятках (факты то есть), отмазках и ценах 300-400% нужно признать святыми речами а их дела богоугодными.
Но вот тогда вообще непонятно за что свинорилий уволил такого "прекрасного" свиноподобного человека? Доверия бигусу в разы больше чем вашему слепому гецьману.
Немного гамна на вентилятор. Как там поступал уголек с ОРДЛО? Или он де юре был с ******** (откуда угодно), а де факто с луганды и дамбабве. Но гецьман адЫн и не мог все знать. Классический варик ******** - Царь хороший бояре плохие. Угу.
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10.03.2021 07:45 Ответить
ну верь дальше. он в судах проигрывает и дела по его "расследованиям" закрывают при бубочке из-за отсутствия состава преступления а вы дауны продолжайте вонять про "свинарчука". дебилы. вот так на лохах бабло и зарабатывается
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10.03.2021 09:52 Ответить
Уволил. А потом отмазал в карманных судах.
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09.03.2021 19:24 Ответить
Порошенко звільнив Гладковського через тиждень після скандалу, а Зеленський вже четвертий місяць "відмазує" Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1393
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10.03.2021 00:08 Ответить
Постепенно прозревает зебилье и "лишь бы не Порох", жаль только , что два года не просто потеряны, а откатили нас назад лет на 5, а могли бы в это время заканчивать уже судову и медичну реформу...
Мир спасет не красота, а запрет голосовать идиотам!
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10.03.2021 00:12 Ответить
А что была реформа? Иди проспись. Реформы не было, была ИМИТАЦИЯ. Бабки тупо профуканы в воздух.
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10.03.2021 07:46 Ответить
Смотришь на белобрысую харю Шабунина и тут же вспоминается истерический припадок Остина Пауэрса из к/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер" (2002):
"Мушка! ******-мушка! Я должен делать вид, что в упор не вижу эту ******-мушку! Но эта ******-мушка колит мне глаза! Я отрежу её! Я раздавлю её как навозную муху! Раз-дав-лю!!!"©
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10.03.2021 08:27 Ответить
То що не так сказав Шабунін?
Ботоферма не даремно отримує свої гроші. Про Татарова вже і забули, перевели стрілки на гладковського,Порошенка , ще на когось..... Але від цього проблема не зникла.
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10.03.2021 09:59 Ответить
ПОРОШЕНКО СЕБЯ ИЗЖИЛ НО ОСЕЯЛ ВОЙНУ НА ДОНБАСЕ США ЕГО ЗАМЕНИЛИ В АМЕРИКАНСКИХ ТРАДИЦИЯХ ДОБРЫМ КЛОУНОМ А ПРОГРАМА ТАЖЕ ВЙНА С РОССИЕЙ И ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ .НО КЛОУН ПОПУТНО ПОЧИСТМТЬ КАРМАНЫ УКРАИНЦЕВ И ЧТО НИБҮТЬ ПРОДАТЬ НЕ ДУРАК КОРНИ ТО ЕВРЕЙСКИЕ БЕРҮТ СВОЁ
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20.04.2021 12:13 Ответить
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