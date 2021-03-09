Зеленский слушает не тех, кто разбирается в международных отношениях, а Ермака, который "шарит" в "терках", - Шабунин
Нельзя говорить о том, что мы хотим жить в цивилизованном западном мире, получать их поддержку в войне с Россией и при этом вести себя, как в РФ.
Об этом глава ЦПК Виталий Шабунин заявил в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам, это несовместимые истории.
"Так не бывает. Поэтому рано или поздно Зеленскому все равно придется выбирать, в какой он парадигме. ... Очень простая история - с траншем МВФ. Есть разные оценки. В среднем, скорее всего, это будет сентябрь. Сейчас судебной реформой еще крепче "забетонируют" судебную мафию, по политическим мотивам "снесут" директора НАБУ, ВСП уволит судей Антикоррупционного суда, и МВФ нам принесет деньги, американцы дадут оружие, а ЕС будет очень помогать. Создается впечатление, что Зеленский не слушает тех, кто разбирается в международных отношениях. Ермак "шарит" в "терках". Но это не международные отношения. Вокруг президента есть люди, которые в этом разбираются. Даже на соответствующих должностях", - подчеркнул Шабунин.
Глава ЦПК отметил, что такие люди есть в МИД Украины, вице-премьер, а также в Офисе Президента.
"Но начните же их слушать! Цивилизованный взрослый мир действует по правилам. Смотрите, президент подписывает меморандум, где говорится о том, что мы обязуемся не увольнять директора НАБУ по политическим мотивам, а исключительно способом, предусмотренным законом. А его правительство подает законопроект с противоположным, депутаты его фракции собирают подписи на это голосование. Тогда цена слову президента в глазах взрослых людей в цивилизованном мире - ноль!" - считает Шабунин.
Полный текст интервью с Виталием Шабуниным читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Новость то в чем?
Куда ни глянь - Зеленскому шлют сигналы со всех сторон. Подсказывают нашему величайшему лидеру, как завязывать шнурки, разоблачают кротов в его окружении, разве что жену в кино не водят. Осталось дождаться, когда сигнал Зеленскому отправит сам Зеленский. Но пока что вместо него потеют другие люди.
Если помните традицию называть не особо успевающего человека «подшефным» и закреплять за более матёрым коллегой, это именно она. Американцы утюжат Коломойского санкциями, давят волосатые прыщи во фракции «Слуга народа» и кивают: мол, сигнал принят?
Европа тоже говорит о реформах. Тех, которых нет. МВФ забирает свою миссию от греха подальше и шлёт сигналы покрепче. Но тут я захожу на сайт Администрации президента, которую издевательски переименовали в ОПУ - и вижу вовсе не ту реакцию, которую был бы рад подметить.
Прямо сейчас эта страничка выглядит натуральным издевательством не только над нами, но и нашими партнёрами также. На ней ряд пламенных обращений. Среди них я бы выделил подвигhttps://www.president.gov.ua/news/yuliya-sviridenko-********-ta-ssha-povinni-pracyuvati-razom-66989 https://www.president.gov.ua/news/yuliya-sviridenko-********-ta-ssha-povinni-pracyuvati-razom-66989 Юлии Свириденко . Ведь настолько уважаемая дама трёт о том, как США и Украина следует совместно трудиться ради защиты демократии и свободы.
Если что, это заместительница главы Офиса президента. Умная, сразу видно. Защищать демократию и свободу - неплохо ведь, кто в здравом уме откажется? Увы, если зайти дальше заголовка - откажутся таки все. Ведь «работать вместе» значит «прилагать совместные усилия», пахать над заданием. А слова «демократия» и «свобода» подразумевают цели.
То есть Штаты, у которых в полном порядке свобода слова и демократическое право граждан, должны защищать эти понятия. Причём делать это рядом со страной, перевыборов боящейся как удара кирпичом в промежность. Вместе с государством, где понятие «свобода слова» до сих пор зависит от решения Нацсовета, в котором работают выкидыши олигархического телеканала «1+1».
Если углубиться в публикацию, речь пойдёт о торгово-инвестиционном сотрудничестве. Ну вы знаете, торговля и защита демократии. Это похожие вещи, буквально родственные друг другу. Брат и сестра, отец и сын, Бока и Жока современной дипломатии.
По мнению очередного заместителя человека-Ермака, Украина очень надеется на сотрудничество в таких сферах:1) сельское хозяйство;
2) ядерная и возобновляемая энергетика;
3) аэрокосмический сектор.
А также подразумевается увеличение двусторонней торговли и привлечение американских инвесторов в Украину. Здесь уже в одностороннем порядке, ведь украинские инвесторы в Штаты почему-то не спешат.
Это ещё не всё. Кроме всех вышеуказанных обязанностей, Украина, Евросоюз и США должны координировать свои действия по Донбассу. Вот тут у меня уже рвануло.
Такое ощущение, будто Евросоюз и США не ждут от нас хоть какой-то инициативы.
Такое ощущение, будто наше население не ждёт от власти хоть какой-то инициативы.
Такое ощущение, будто армия вообще не ждёт решений командования, пока то запрещает стрелять по стремительно наглеющему врагу.
Такое ощущение, будто мы не превратили Трёхстороннюю контактную группу в кладбище сбитых лётчиков и не назначали туда всех престарелых политиков по очереди.
Нет, всё нормально. Просто нужно координировать действия. Сразу полегчает, и твоё колено больше не будет болеть.
Интересно, как выглядит это координирование в глазах авторов. «Дядя Джон, можно нам назначить в переговорную комиссию дедушку Лёню? Нет, нельзя? А мы назначим всё равно. Вот дата, вот подпись». Потрясающий план. Никогда не догадывался, что кому-то физически необходимо услышать слово «нет» на скорости пулемётной очереди.
Сама постановка вопроса подразумевает некомпетентность. И это не онлайн-версия журнала «Перец», а официальный сайт Президента Украины. Тот, который читают в посольствах и переводят нужные фрагменты (если их не перевели сами авторы).
Короче говоря, обсуждать лютую свиридовщину на сайте Офиса президента можно долго. Но меня пугает другое. Если листать публикации, вы увидите вопросы о детях, поездки Жовквы в Литву, очередные рассказы Ермака о НАТО.
Но вы не увидите там частых упоминаний президентских инициатив. Того человека, которому вроде как весь мир сигналы шлёт чётко по расписанию.
Вместо Зеленского комедию перед американцами ломает какая-то Юлия. О евроатлантических перспективах рассказывает какой-то Андрей. Везде какие-то люди, чёрт их разбери, сколько - имя им легион. И все дружно вещают о необходимости двигаться в сторону Запада, пока Украина стоит на месте. Только их начальника нигде не видно. Может, снова в отпуск укатил за государственный счёт, мало ли.
Сигналы шлёте президенту? А вот вам его сигнал. Нам все должны, без нас никуда. Точка, конец связи. Наверное, все эти входящие звонки не имеют смысла. Некому их принимать. Ведь обычный кризис - даже мирового масштаба - не способен образумить нашего президента, поскольку он всю жизнь проводит в другом измерении.
Ему нравилось снимать фильмы в России, пока наши земляки уходили на небо - а теперь нравится обвинять кого-то в сдаче Крыма. Ему нравилось лепить из себя самодержца, теперь нравится прикидываться великим патриотом. Жаль, что предпочтения Зеленского никак не пересекаются со списком наших заданий как государства.
Но пока он сам не подаст себе сигнал - никакие пинки извне не попадут чётко по адресу. А он не подаст ровно ничего. Потому я очень надеюсь, что вскоре предпочтения гарантасилком приведут к государственным ценностям. Так, чтобы цель была общей.
Ведь у нас проблем хватает давно - а у Владимира Александровича они лишь появятся в ближайшее время. Я сейчас не о рейтингах говорю, с ними у него давно плохи дела. Но шанс очутиться за решёткой из-за срыва операции по «вагнеровцам» - уже вопрос выживания. Ощущается привкус новизны.
Ты, Вова, приёмник включай, из него сигналы так и летят. Скоро премьера фильма Bellingcat. Так что вылезай из тёплой ванны, хоть симпатизировать никто и не будет (просто станет чуть менее стыдно). Пожалуйста, мистер Ермак, действуйте - хотя бы подайте главнокомандующему халатик. Пусть срамоту прикроет.
Господи, я люблю США, но не готов так перед ними позориться. Торговля упала к чертям по ряду причин, но и по вине нашей власти - тоже. Зато поставками обмениваться мы хотим именно с американцами. Так, будто им жизненно необходимо кушать именно наше масло, другого нет. Стандарты подтянуть не хотим, торговать хотим. Чукча не читатель.
Это у нас дыра в бюджете напоминает глюк калькулятора - но именно мы требуем от американцев инвестиций. Таким настойчивым тоном, будто инвесторы добровольно полетят к такому днищу. Что, Байден заставит кого-то вложить лишний миллиард? Куда - в страну клоунов и коррупционеров? Не забывайте, власть - зеркало народа. У нас сейчас с физиономией дела обстоят не лучшим образом.
Свою энергетику подбили из базуки, самостоятельно целясь и нажимая гашетку. И что, латаем дыры, закрываем долги, оптимизируем процесс? Нет. Но кто должен помочь? Правильно, добрый дядя Сэм. Больше ведь некому присмотреть за подшефным дурачком. В общем, мы не дядя Сэм. И нам эту власть надо менять хотя бы потому, что такой позор Украине придётся смывать годами. Чем дальше - тем хуже.
Очень подмывает представить типичный вечер американского политика, который случайно весь этот список увидит. Так и вижу: солнце садится, виски тихо льётся в стакан с камешком. Техасский сенатор садится у камина и читает сообщения в телефоне. Список важных миссий на следующую недельку понятен.
С понедельника начинаем защищать демократию и свободу совместно с Украиной. В среду защита экономики - но при активном содействии венесуэльских и северокорейских аналитиков. В пятницу запланирована миссия по защите собак от кулинарного геноцида. Под эгидой правительства Вьетнама.
«Отлично!» - говорит техасец и идёт в каморку. Там он вешается, чтобы в понедельник не выходить на работу. В это время (с разницей в десять часов) Юлия Свириденко набирает следующий текст. Зачем? Не знаю. Надо у неё спрашивать.
https://petrimazepa.com/tipichnyy_signal_ot_zelenskogo
09.03.2021, 16:21 • 264 • https://uainfo.org/blognews/1615289260-kirill-sazonov-golovokruzhitelnye-uspehi-oligarha-pinchuka.html#mc-container 0
"Головокружительные успехи олигарха Пинчука при президенте Зеленеском. Ни для кого не секрет, что Зеленского к власти привел Коломойсикий. В меньшей мере известно, что основное кадровое, финансовое и информационное содействие оказывал Виктор Пинчук. Например, первый Кабмин был сформирован полностью под чутким контролем олигарха. Это не под диктофон журналистам говорил сам Владимир Александрович. Если разрыв с Коломойским был очевиден с первого дня. То роль Виктора Михайловича традиционно была более закулисной и откатывать поражающие фантазию преференции для него будет также необходимо, как и решать вопросы с основным спонсором выборов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3774212945999436 пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Компании зятя Кучмы получили подачки от новой власти с первых дней. Их список впечатляет и вызывает раздражение у других олигархов. Вот некоторые из них:
• Минэкономики Петрашко сделало Интерпайп Пинчука монополистом в поставках труб для добычи нефти и газа. Оказалось, что приход в Украину на тендер государственного Нафтогаза дешевых мировых производителей - зло. Поэтому, у Петрашко на скорую руку ввели пошлины, которые полностью отрезали мировых производителей от Нафтогаза. И в итоге миллиардные тендеры начали распиливать Пинчук и Пинчук. Прекрасное расследование РБК-Украины еще и подтвердило худшие опасения: Пинчук российским государственным нефтяным компания продает в 2-3 раза дешевле, чем https://censor.net/ru/news/3250973/********************************************************************************?fbclid=IwAR30-4UnlxmXxPqe2QMeCdJHLK4CMK1-qdxhRvvfFWniJU2H3aztttPz8fQ.
Когда это вскрылось у Пинчука три дня думали и не нашли ничего лучшего, чем сказать, что это им кто-то мстит, а цены везде справедливые.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1613716847-sazonov-lgota-dlya-pinchuka-chto-pozvoleno-oligarhu-ne.html Сазонов: Льгота для Пинчука. Что позволено олигарху, не позволено парикмахеру
- Монополия в Укразализныци. Пинчуку закрыли рынок России для поставки жд-колес. Он очень старался вернуть доверия Кремля, писал пораженческие статьи в международные https://censor.net/news/421889/my_v_ssha_pytaemsya_protivodeyistvovat_rossiyiskim_informatsionnym_atakam_a_iz_ukrainy_im_podygryvayut?fbclid=IwAR0VFE5RF6WjIJyPVrTj2-9t22c8Me6-8ScvwTf9NFXKFnVo1Q5oiu7op_g Призывал дружить с Путиным и все зря. Что б отбить потери, Интерпайп насел на железнодорожную монополию. https://censor.net/ru/news/3221646/pinchuk_planiroval_prodavat_kolesa_ukrzaliznytse_v_4_raza_doroje_sebestoimosti_eksdirektor_po_finansam?fbclid=IwAR0GSLz4Sa0zUQpCqjY9iVQ-7**********************************, конечно же выше, чем цена экспортных партий. При этом нет ни одной позиции, которой УЗ покупало бы с таким усердием и впрок. Неожиданно АМКУ - это заметило. Выписало минимальный штраф, компании Пинчука отстранили от тендеров. Сейчас они активно пытаются вернуться в игру. И вернуться.
- Зеленая металлургия. Это не мем. Хотя звучит потешно. https://censor.net/ru/news/3234742/icc_ukraine_trebuet_ot_minekonomrazvitiya_ostanovit_predostavlenie_neobosnovannyh_lgot_na_tok_zavodu?fbclid=IwAR0VFE5RF6WjIJyPVrTj2-9t22c8Me6-8ScvwTf9NFXKFnVo1Q5oiu7op_g, которая позволяет ему единственному в Украине не платить за передачу электроэнергии. Подумать только, не школы и больницы, не пекарни и малый бизнес, а заводы, у которых и так самая низкая в Европе цена на электроэнергию, а теперь еще и со скидкой в 40%. Показательно, то что не доплатит Пинчук, размажут на всех. Иными словами, все мы платим Пинчуку за свет.
- Информация о продаже СТБ и ICTV Медведчуку не была фейком. Сделка сорвалась. По мнению близких к Банковой людей, причиной оказалась позиция ОП. Олигархические телеканалы обеспечивают власти тылы. Это такая лицензия на деятельность - теплая ванная на национальных тв-кнопках. К тому же, травли 24/7 на главных телеканалах у власти принять были не готовы - сделку сбили. Но как оказалось, у Пинчука в собственности его Радио-активов https://censor.net/ru/news/3251719/chast_smi_pinchuka_oformlena_na_grajdanku_rossii_natssovet_po_televideniyu_i_radioveschaniyu?fbclid=IwAR1KACT7W9dfKSazhfSToVF2J6x_F84YKpLvL-C0ZVSCuRy78cZWPnG9gjI. Это ли не повод посмотреть на санкции под новым углом.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1614241926-kirill-sazonov-pinchuk-oberegal-marchenko-do-samogo-poslednego.html Кирилл Сазонов: Пинчук оберегал Марченко до самого последнего времени
- Импорт электроэнергии у Лукашенко. Пинчук пошел по пути Коломойского с паузой в год. В конце 2019 Коломойским первым начал импорт электроэнергии из России, а в начале 2021 тем же, но уже с построенной Россией Белорусской АЭС начал импорт Пинчук. Я неоднократно писал, что этот импорт - это преступная сдача интересов страны и план Кремля по разрушению последней не импортозависимой отрасли. Но заводы, те, которые зеленнометаллургические, получают демпинговые киловатты от Лукашенко/Путина. Обеспечивают такую возможность ручная комиссия по регулированию энергетики и ручной комитет по ТЭК в Раде. Здесь голос запада прозвучал с прямым намеком на санкции - Европарламент заявил, что https://censor.net/ru/news/3247542/evroparlament_potreboval_ostanovit_zapusk_belorusskoyi_aes?fbclid=IwAR0CkIGIzSz8t1rC77pmP6JAcFKeOSQ47yybA4MhsBJYOpBajyoYD-658wg.
Список можно дополнить еще рядом кричащих фактов. Все эти достижения получены от власти Зеленского и все они не подходят по форме и духу международным партнерам.
На что ты рассчитывал, шабунька?