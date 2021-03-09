Зеленский слушает не тех, кто разбирается в международных отношениях, а Ермака, который "шарит" в "терках", - Шабунин

Нельзя говорить о том, что мы хотим жить в цивилизованном западном мире, получать их поддержку в войне с Россией и при этом вести себя, как в РФ.

Об этом глава ЦПК Виталий Шабунин заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, это несовместимые истории.

"Так не бывает. Поэтому рано или поздно Зеленскому все равно придется выбирать, в какой он парадигме. ... Очень простая история - с траншем МВФ. Есть разные оценки. В среднем, скорее всего, это будет сентябрь. Сейчас судебной реформой еще крепче "забетонируют" судебную мафию, по политическим мотивам "снесут" директора НАБУ, ВСП уволит судей Антикоррупционного суда, и МВФ нам принесет деньги, американцы дадут оружие, а ЕС будет очень помогать. Создается впечатление, что Зеленский не слушает тех, кто разбирается в международных отношениях. Ермак "шарит" в "терках". Но это не международные отношения. Вокруг президента есть люди, которые в этом разбираются. Даже на соответствующих должностях", - подчеркнул Шабунин.

Глава ЦПК отметил, что такие люди есть в МИД Украины, вице-премьер, а также в Офисе Президента.

"Но начните же их слушать! Цивилизованный взрослый мир действует по правилам. Смотрите, президент подписывает меморандум, где говорится о том, что мы обязуемся не увольнять директора НАБУ по политическим мотивам, а исключительно способом, предусмотренным законом. А его правительство подает законопроект с противоположным, депутаты его фракции собирают подписи на это голосование. Тогда цена слову президента в глазах взрослых людей в цивилизованном мире - ноль!" - считает Шабунин.

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