Дело об убийстве Шеремета: на акции под Шевченковским райсудом произошли стычки, несколько участников задержаны. ВИДЕО

В Киеве произошли столкновения на акции протеста в поддержку фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета под Шевченковским районным судом. Правоохранители задержали несколько участников акции в поддержку фигурантов дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Правоохранители попытались расчистить от протестующих проезжую часть, чтобы обеспечить выезд автомобилей с территории райсуда. Между протестующими и правоохранителями завязались стычки, в ответ на что правоохранители начали задержания.

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Протестующие зажгли файеры, из-за чего под судом образовалась большая туча дыма.

Сегодня в Шевченковском районном суде должны были рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как известно, в причастности к его убийству подозревают врача Юлию Кузьменко, волонтера Яну Дугарь и военного Андрея Антоненко.

Как сообщает "5 канал", под зданием суда собралось до сотни митингующих, которые попытались не выпустить автомобиль, в котором, предположительно, перевозили Антоненко, вследствие чего произошли столкновения между ними и правоохранителями.

После столкновений акция протеста проходила спокойно, митингующие требовали проведения заседания. Один из участников держал в руках транспарант "Требование реформы судебной системы", другой – государственный флаг.

Правоохранители задержали нескольких активистов, однако впоследствии всех отпустили на месте событий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".