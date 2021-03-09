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Новости Убийство Шеремета
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Дело об убийстве Шеремета: на акции под Шевченковским райсудом произошли стычки, несколько участников задержаны. ВИДЕО

В Киеве произошли столкновения на акции протеста в поддержку фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета под Шевченковским районным судом. Правоохранители задержали несколько участников акции в поддержку фигурантов дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Правоохранители попытались расчистить от протестующих проезжую часть, чтобы обеспечить выезд автомобилей с территории райсуда. Между протестующими и правоохранителями завязались стычки, в ответ на что правоохранители начали задержания.

Видео PavlovskyNEWS

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Протестующие зажгли файеры, из-за чего под судом образовалась большая туча дыма.

Сегодня в Шевченковском районном суде должны были рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как известно, в причастности к его убийству подозревают врача Юлию Кузьменко, волонтера Яну Дугарь и военного Андрея Антоненко.

Как сообщает "5 канал", под зданием суда собралось до сотни митингующих, которые попытались не выпустить автомобиль, в котором, предположительно, перевозили Антоненко, вследствие чего произошли столкновения между ними и правоохранителями.

После столкновений акция протеста проходила спокойно, митингующие требовали проведения заседания. Один из участников держал в руках транспарант "Требование реформы судебной системы", другой – государственный флаг.

Правоохранители задержали нескольких активистов, однако впоследствии всех отпустили на месте событий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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задержание (6673) Нацполиция (16427) протест (5854) суд (25077)


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Топ комментарии
+21
Когда этих тварей, которые держат патриотов, а это Зеля, Собаков и Бенядиктова будут вести из суда на зону, протестующих не будет, а народ под стенками суда порвет 100 баянов и будут танцы до утра.
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09.03.2021 16:26
+14
Невинний військовий, захисник України, сидить без вироку уже більше року. Яка ганьба судам, прокурорам і преЗеденту, що призначив винним на своїй пресконференції бійця спецназу і відмазав перед світом російських, чи білоруських терористів, які здійснили теракт. Краще булоб і далі на сцені кривлятися, ніж робити гадості людям і країні.
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09.03.2021 16:41
+13
Раньше или позже процакапский гнойник прорвет, но тогда будет не митинг...
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09.03.2021 16:17
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https://zn.ua/POLITICS/medvedchuka-doprosi-v-sbu-smi.html Медведчука допроси в СБУ - Странно а почему его не передали в Военную комендатуру, ведь уже 7 год война идёт с оккупантом Расией
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09.03.2021 16:16 Ответить
С добрым утром.
Рада признала агрессию иностранного государства и рашку странной-агрессором. На этом уже десятки законов основаны.
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09.03.2021 16:36 Ответить
Если не ошибаюсь еще в 2015.
Так что хватит повторять про АТО и ССО, это совершенно другие понятия.
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09.03.2021 16:37 Ответить
касап, дай-но оригінал своєї методички, де сказано, що "ООН: на Востоке Украины внутренний вооруженный конфликт"
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09.03.2021 17:51 Ответить
В гугле забанили? То, что я сказал, общеизвестно. Ищи сам.
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09.03.2021 18:11 Ответить
"Общєізвєстно" для користувачів кацапських методичок?)))
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09.03.2021 18:59 Ответить
Та да, общеизвестно в узких кацапских кругах... Я тебя, возможно, сильно удивлю, но Гугл очень интересно работает. К примеру, не удивлюсь, если кацапам он предоставляет ссылки, которые подтверждают, что они властелины мира - не хотят они терять разочаровывать свинособак и терять бабки. Гугл выдает тебе ссылки в зависимости от твоего местонахождения, языка запроса и личных предпочтений. Прикинь, как это сложно? Так что если твои "общеизвестные факты" известны лишь кацапам, то причину нужно искать не в других, а в себе.
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09.03.2021 19:05 Ответить
де сказано, що "ООН: на Востоке Украины внутренний вооруженный конфликт"

----------------------------------------------
news.un.org/ru/story/2015/01/1256061

https://news.un.org/ru/ Новости ООН


...В результате вооруженного конфликта на востоке Украины более миллиона человек оказались перемещенными лицами. Почти 634 тысячи из них нашли приют внутри Украины, 594 тысячи человек - в соседних странах.

Об этом сообщается в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов о ситуации в Украине. Он охватывает период с 27 декабря 2014 года по 9 января 2015 года. Следующий доклад будет опубликован 23 января.
В докладе сообщается, что, по данным на 6 января, в результате конфликта в Украине было убито 4808 человек. В их числе 45 детей. 10 468 человек получили ранения. Среди раненых - 120 детей.
Сейчас в зонах, затронутых конфликтом, проживают 5, 2 миллиона человек. Многие из них находятся в бедственном положении.
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09.03.2021 22:52 Ответить
А может и не убивал его никто ,может оно как-то само-собой обернулось ...
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09.03.2021 16:16 Ответить
Раньше или позже процакапский гнойник прорвет, но тогда будет не митинг...
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09.03.2021 16:17 Ответить
Про присяжних, яких рекламує Аваков.

https://twitter.com/ValeryPavlenko
https://twitter.com/ValeryPavlenko @ValeryPavlenko

Судове засідання у справі Шеремета перенесли. Неочікувано?
А знаєте, чому? Бо один з присяжних задіяний у іншій справі.
Хм. Раніше цього ніхто не знав?

Поки він задіяний у іншому процесі - Антоненку та Кузьменко не можуть переглянути запобіжний.
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09.03.2021 16:23 Ответить
Когда этих тварей, которые держат патриотов, а это Зеля, Собаков и Бенядиктова будут вести из суда на зону, протестующих не будет, а народ под стенками суда порвет 100 баянов и будут танцы до утра.
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09.03.2021 16:26 Ответить
убийство опасным для окружающих способом. За это пожизненное надо давать. и гитару в камеру, чтоб песенки выдумывал на досуге
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09.03.2021 16:30 Ответить
А нах тебе в камере гитара или ты научиться мечтаешь , когда на пожизненно сядешь
Так тебе слон на ухо наступил 😏
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09.03.2021 17:31 Ответить
А где стерненковцы со своей бессрочной акцией номер 2? Обещали 9 марта.
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09.03.2021 16:30 Ответить
Об убийстве Шеремета рассказал Олег Макар в Киеве, кто его убрал, а это Лукашенко, и записи у него есть, все уже слышали.
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09.03.2021 16:31 Ответить
Игорь Макар.
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09.03.2021 16:33 Ответить
Накой Лукашенко Шеремет который давно уехал из Беларуси. Пытаются прикрыть кого-то этой сказкой.
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09.03.2021 16:36 Ответить
Кремль. Сами убили Шеремета, чтобы многоразово использовать убийство сначала против украинской власти, кошмаря ее через возмущение активистов, коллег по цеху, международное сообщество. А теперь используют убийство еще раз, уже против Луки, окончательно делая его изгоем для мира.
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09.03.2021 16:53 Ответить
Вот все протестующие, уже ознакомились с делом, и в силу своего юридического образования, вынесли свой вердикт. Я дело не читал, и в "народное судопроизводство" не верю. Что меня, мягко говоря, настораживает, тот факт, причем неопровержимый, что обвиняемые, аккупат после убийства, купили себе элитную недвижимость, автомобили... Наволонтерили? Там прибыльно?
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09.03.2021 16:36 Ответить
Так почитай, потом пиши. Про мотивы почитай, про цели, про доказательства.

Я вот знаю десятки людей, которые после убийства Шеремета купили элитную недвижимость. Некоторые даже больше по росту подходят и под культивацию идей величия арийской расы. Ну и под другую чепуху, которую менты лапшой вам на уши вешают. Но они почему-то не в СИЗО.
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09.03.2021 16:42 Ответить
С делом еще и обвиняемые не знакомились.Я говорю, что волонтер, физически не может купить себе дом под Киевом, и джип, причем все вместе, внезапно разбогатели. Пускай разбираются специалисты, а не активисты в балаклавах. И что, Антоненко, не прятал, перед обыском, распотрошенную мину МОН, с веществом, аналогичным во взрывном устройстве?. Пусть разбираются специалисты, имеющие полномочия
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09.03.2021 17:30 Ответить
Какой волонтер купил дом после убийства?
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09.03.2021 17:59 Ответить
Все, и дома и квартиры, и машины купили все. Гугли, это открытая информация. Причем сразу после убийства.
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09.03.2021 18:15 Ответить
Все трое купили дома, машины?
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09.03.2021 18:18 Ответить
Гугли. Одна купила квартиру, и джип, остальные дома. Гугли, чего спрашиваешь? Я не следователь.
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09.03.2021 18:20 Ответить
Не следователь, но утверждаешь, что купили кучу всего именно после убийства.
Показьівай свою информацию.
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09.03.2021 19:02 Ответить
І що? Це якось виправдовує Зєльцмана в своєму бажанні без суду та слідства оголосити їх винними та посадити у в'язницю? І, взагалі, не ознайомився - то чеши ознайомлюйся, "іксперд", мля, кацапський...
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09.03.2021 19:02 Ответить
Вы какую-то чепуху пишите.
Во-первых, "после", не значит "в следствие". Это даже не юристы должны понимать. И такие доказательства вообще ни о чем. Еще раз - сотни людей купили квартиры и дома после убийства Шеремета, и подходят под обвинение даже больше чем задержанные.

Внезапно разбогатели - это ваши личные домыслы. Вы их декларации читали? Так какого черта туфту пишите? "Отличные доказательства". Дело не читал, но связь между покупками и убийством уже второй комментарий подряд приводишь как доказанную.

Еще раз - почитайте материалы публичные. Мотив - возможность - средство. Почему-то ни в одном пункте нет прямых доказательств, а должны быть во всех трех. Но у обвинения просто откровенная туфта - культ арийской расы, походка с левыми экспертизами, рост, несовпадения по времени и прочее. Тупо ничего нет прямого, кроме слов Авакангела и подвешенного им на крючок Бубочки на пресс-конференции.

Про мину с веществом, аналогичным - это вообще что за доказательство? Доказательство чего? Прятал, но использовал на публичных фото и в своем ФБ? Лол.

Ощущение что вы из тех прокуроров и ментов которые всю эту чушь на глобус натягивают?
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10.03.2021 12:07 Ответить
А під ідею величия неарийской расы?
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09.03.2021 21:11 Ответить
не подсказывайте прокурорам
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10.03.2021 12:07 Ответить
Секунду, если там все секретное и вы не читали, то почему вы утверждаете что там что-то есть стоящее? Оно надежное, но никто еще это не видел? А может потому и "надежное", что никто еще не видел? Лол же.

Простите, но по резонансному делу уже год ссылаться на секретные и супернадежные данные и доказательства, и при этом самим же выдавать в публичную плоскость только откровенную лажу - это полная чушь.
Можете в нее верить, конечно. Как и Авакову. Только никаких оснований для этого не вижу, если вы не участник этого действа со стороны тех, кто тянет сову на глобус или просто отмазываете криворуких ментов с прокурорами.
Опыт жизни в нашей стране показывает что верить ментам не стоит - они часто врут и просто не умеют расследовать. Такая реальность. А не вот это вот все про секретные и надежные доказательства на фоне полной лажи в несекретной части.
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10.03.2021 16:29 Ответить
Следопытище рома, представляешь и я, аккурат после убийства и второго ранения, нехило "прикупился"!!! Бяги к главчерту, отбарабань, что еще один фигурант(ученик Дяди Васи) доселе неизвестный нарисовался!
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09.03.2021 16:49 Ответить
Невинний військовий, захисник України, сидить без вироку уже більше року. Яка ганьба судам, прокурорам і преЗеденту, що призначив винним на своїй пресконференції бійця спецназу і відмазав перед світом російських, чи білоруських терористів, які здійснили теракт. Краще булоб і далі на сцені кривлятися, ніж робити гадості людям і країні.
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09.03.2021 16:41 Ответить
Свободу Антоненко ! Импичмент Зеленскому !
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09.03.2021 16:44 Ответить
камеру заленскому!
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09.03.2021 17:26 Ответить
Свободу СТЕРНЕНКО І ІНШИМ ПОЛІТВ'ЯЗНЯМ !😈
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09.03.2021 17:13 Ответить
Только за один этот позор зелю надо гнать в три шеи...
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09.03.2021 20:10 Ответить
Про суд і суддівку

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__cft__[0]=AZXNk5CQG6dVfjeYMSArjLE27W33yxwAWOy9zIjAvld0uZrt1-N7_I-3h73or1-zuELvHa_u3GfrRa0jNBen7Ke_eEMaxDhzBph5xsCb2ZZgT3zoukhmX40Rehmv3Y4U-******************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3642846289178505?__cft__[0]=AZXNk5CQG6dVfjeYMSArjLE27W33yxwAWOy9zIjAvld0uZrt1-N7_I-3h73or1-zuELvHa_u3GfrRa0jNBen7Ke_eEMaxDhzBph5xsCb2ZZgT3zoukhmX40Rehmv3Y4U-******************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 14 год ·

Останній "суд" по справі шеремета.

Суддівка (фемінитив) Голуб заслуховує поручителів за Ріффа. Говорить https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZXNk5CQG6dVfjeYMSArjLE27W33yxwAWOy9zIjAvld0uZrt1-N7_I-3h73or1-zuELvHa_u3GfrRa0jNBen7Ke_eEMaxDhzBph5xsCb2ZZgT3zoukhmX40Rehmv3Y4U-******************************************************************&__tn__=kK-R Оксана Корчинська , свій виступ завершує словами "Слава Україні!".

Суддівку аж пересмикує. Вона каже: це вам не Майдан!

Оксана відповідає: яка проблема? Це нині офіційне вітання Збройних сил України .

І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?! - кричить суддівка.

Судити патріотів навмисне підбирають суддів, які ненавидять Україну.

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3642846289178505
показать весь комментарий
24.03.2021 23:52 Ответить
 
 