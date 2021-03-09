Дело об убийстве Шеремета: на акции под Шевченковским райсудом произошли стычки, несколько участников задержаны. ВИДЕО
В Киеве произошли столкновения на акции протеста в поддержку фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета под Шевченковским районным судом. Правоохранители задержали несколько участников акции в поддержку фигурантов дела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Правоохранители попытались расчистить от протестующих проезжую часть, чтобы обеспечить выезд автомобилей с территории райсуда. Между протестующими и правоохранителями завязались стычки, в ответ на что правоохранители начали задержания.
Видео PavlovskyNEWS
Протестующие зажгли файеры, из-за чего под судом образовалась большая туча дыма.
Сегодня в Шевченковском районном суде должны были рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как известно, в причастности к его убийству подозревают врача Юлию Кузьменко, волонтера Яну Дугарь и военного Андрея Антоненко.
Как сообщает "5 канал", под зданием суда собралось до сотни митингующих, которые попытались не выпустить автомобиль, в котором, предположительно, перевозили Антоненко, вследствие чего произошли столкновения между ними и правоохранителями.
После столкновений акция протеста проходила спокойно, митингующие требовали проведения заседания. Один из участников держал в руках транспарант "Требование реформы судебной системы", другой – государственный флаг.
Правоохранители задержали нескольких активистов, однако впоследствии всех отпустили на месте событий.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Рада признала агрессию иностранного государства и рашку странной-агрессором. На этом уже десятки законов основаны.
Так что хватит повторять про АТО и ССО, это совершенно другие понятия.
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news.un.org/ru/story/2015/01/1256061
https://news.un.org/ru/ Новости ООН
...В результате вооруженного конфликта на востоке Украины более миллиона человек оказались перемещенными лицами. Почти 634 тысячи из них нашли приют внутри Украины, 594 тысячи человек - в соседних странах.
Об этом сообщается в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов о ситуации в Украине. Он охватывает период с 27 декабря 2014 года по 9 января 2015 года. Следующий доклад будет опубликован 23 января.
В докладе сообщается, что, по данным на 6 января, в результате конфликта в Украине было убито 4808 человек. В их числе 45 детей. 10 468 человек получили ранения. Среди раненых - 120 детей.
Сейчас в зонах, затронутых конфликтом, проживают 5, 2 миллиона человек. Многие из них находятся в бедственном положении.
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Судове засідання у справі Шеремета перенесли. Неочікувано?
А знаєте, чому? Бо один з присяжних задіяний у іншій справі.
Хм. Раніше цього ніхто не знав?
Поки він задіяний у іншому процесі - Антоненку та Кузьменко не можуть переглянути запобіжний.
Так тебе слон на ухо наступил 😏
Я вот знаю десятки людей, которые после убийства Шеремета купили элитную недвижимость. Некоторые даже больше по росту подходят и под культивацию идей величия арийской расы. Ну и под другую чепуху, которую менты лапшой вам на уши вешают. Но они почему-то не в СИЗО.
Показьівай свою информацию.
Во-первых, "после", не значит "в следствие". Это даже не юристы должны понимать. И такие доказательства вообще ни о чем. Еще раз - сотни людей купили квартиры и дома после убийства Шеремета, и подходят под обвинение даже больше чем задержанные.
Внезапно разбогатели - это ваши личные домыслы. Вы их декларации читали? Так какого черта туфту пишите? "Отличные доказательства". Дело не читал, но связь между покупками и убийством уже второй комментарий подряд приводишь как доказанную.
Еще раз - почитайте материалы публичные. Мотив - возможность - средство. Почему-то ни в одном пункте нет прямых доказательств, а должны быть во всех трех. Но у обвинения просто откровенная туфта - культ арийской расы, походка с левыми экспертизами, рост, несовпадения по времени и прочее. Тупо ничего нет прямого, кроме слов Авакангела и подвешенного им на крючок Бубочки на пресс-конференции.
Про мину с веществом, аналогичным - это вообще что за доказательство? Доказательство чего? Прятал, но использовал на публичных фото и в своем ФБ? Лол.
Ощущение что вы из тех прокуроров и ментов которые всю эту чушь на глобус натягивают?
Простите, но по резонансному делу уже год ссылаться на секретные и супернадежные данные и доказательства, и при этом самим же выдавать в публичную плоскость только откровенную лажу - это полная чушь.
Можете в нее верить, конечно. Как и Авакову. Только никаких оснований для этого не вижу, если вы не участник этого действа со стороны тех, кто тянет сову на глобус или просто отмазываете криворуких ментов с прокурорами.
Опыт жизни в нашей стране показывает что верить ментам не стоит - они часто врут и просто не умеют расследовать. Такая реальность. А не вот это вот все про секретные и надежные доказательства на фоне полной лажи в несекретной части.
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__cft__[0]=AZXNk5CQG6dVfjeYMSArjLE27W33yxwAWOy9zIjAvld0uZrt1-N7_I-3h73or1-zuELvHa_u3GfrRa0jNBen7Ke_eEMaxDhzBph5xsCb2ZZgT3zoukhmX40Rehmv3Y4U-******************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
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Останній "суд" по справі шеремета.
Суддівка (фемінитив) Голуб заслуховує поручителів за Ріффа. Говорить https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZXNk5CQG6dVfjeYMSArjLE27W33yxwAWOy9zIjAvld0uZrt1-N7_I-3h73or1-zuELvHa_u3GfrRa0jNBen7Ke_eEMaxDhzBph5xsCb2ZZgT3zoukhmX40Rehmv3Y4U-******************************************************************&__tn__=kK-R Оксана Корчинська , свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
Суддівку аж пересмикує. Вона каже: це вам не Майдан!
Оксана відповідає: яка проблема? Це нині офіційне вітання Збройних сил України .
І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?! - кричить суддівка.
Судити патріотів навмисне підбирають суддів, які ненавидять Україну.
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3642846289178505