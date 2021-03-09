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Сбор подписей за отставку Венедиктовой продвигается очень медленно: депутаты боятся, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Сбор подписей за отставку Венедиктовой продвигается очень медленно: депутаты боятся, - нардеп

Сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за приговора активисту Сергею Стерненко, инициированный фракцией "Голос", продвигается "очень медленно".

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на прошлую пятницу было около 20 подписей. Конечно, будем собирать до необходимого количества. Депутаты боятся, потому что генпрокурор подписывает подозрения для депутатов. Особенно эти страхи присутствуют у представителей большинства", - сказал Юрчишин.

В то же время, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии Радио Свобода, что бояться подозрений могут только те, "у кого не все в порядке с законом". И выразил надежду, что в его фракции таких парламентариев нет.

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Корниенко рассказал, что вопрос отставки Венедиктовой не поднимался на заседании фракции.

"А если и поднимут, не уверен, что найдут широкую поддержку. К работе госпожи Венедиктовой, как и к работе любого, могут быть и есть замечания. Но до отставки разговоры никогда не доходили. Госпожа генеральный прокурор реагирует на все замечания и пытается оперативно их исправлять ", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее депутатская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку Генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором активисту Сергею Стерненко.

отставка (3150) Юрчишин Ярослав (158) Венедиктова Ирина (726) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+9
Так рыла в помете там у большинства! Вот и бздят шалудивые!
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09.03.2021 16:38
+5
У ВР більшість депутатів це непотріб, маріонетки безхребетні.
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09.03.2021 16:48
+4
Руслан Рябошапка назвав Генпрокуроршу абсолютним русскім міром- Рандеву з Яніною Соколовою
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09.03.2021 18:22
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А чего бояться ? Благородное дело!
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09.03.2021 16:37 Ответить
Так рыла в помете там у большинства! Вот и бздят шалудивые!
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09.03.2021 16:38 Ответить
А чого бояться ці депеутати? Вони явно не ту і не те бояться, що їм би дійсно потрібно було боятися. Бо наступного разу вже смітєвих баків та зеленок не буде......
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09.03.2021 16:43 Ответить
народу
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09.03.2021 17:23 Ответить
У ВР більшість депутатів це непотріб, маріонетки безхребетні.
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09.03.2021 16:48 Ответить
результат отмены депутатской неприкосновенности ...
теперь ген.прокурор может сажать нардепов когда захочет..
Так простой и мудрый нарид захотел..

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09.03.2021 16:57 Ответить
піар-пук від Голосу. Очевидно що не набереться і близько 150 підписів, але понадуваємо шічки і пходимо межі ряди з підписними листами...
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09.03.2021 16:52 Ответить
Ну як йому ще і на чому засвітитися? Повні нулі!!!
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09.03.2021 17:53 Ответить
И это ПАРЛАМЕНТСКО-президентская страна.....А может не боятся , а кушать сладко хотят? А если боятся, то кого же мы там навыбирали? Одни жулики?
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09.03.2021 17:19 Ответить
Але тепер саме від генпрокурорші залежить депутатська недоторканість.Тому,щоб попробувати її зняти потрібно бути тупим,фартовим і відчайдушним одночасно.Разом ці якості у нардепів трапляються нечасто,тому Вєнєдіктова в сторону Ради і не дивиться.
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09.03.2021 17:26 Ответить
Руслан Рябошапка назвав Генпрокуроршу абсолютним русскім міром- Рандеву з Яніною Соколовою
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09.03.2021 18:22 Ответить
А ЦЕ ПРО ЇЇ ХАРЬКІВСЬКИХ ПОСІПАК
"Добкин все время хотел "ХНР", и Кернес хотел", - Фукс раскрыл, кто и как боролся за Харьков Украинский бизнесмен Павел Фукс рассказал, как в 2014 году ему удалось уговорить главу Харькова Геннадия Кернеса отказаться от создания "ХНР".

https://www.dialog.ua/ukraine/225282_1615238162
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09.03.2021 18:23 Ответить
Венедиктова - гібрид комсомолки та Павліка Морозова
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09.03.2021 18:54 Ответить
то есть либо вилами пузо и жопа проколоны,либо сидеть боится условно..походу выбирают вилы..к чему бы?
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09.03.2021 19:03 Ответить
То есть, боятся 400, у кого нелады с законом, кроме 20 настоящих людей. Просто спалил свою зелёную шоблу.
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11.03.2021 10:48 Ответить
 
 