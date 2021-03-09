Сбор подписей за отставку Венедиктовой продвигается очень медленно: депутаты боятся, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за приговора активисту Сергею Стерненко, инициированный фракцией "Голос", продвигается "очень медленно".

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на прошлую пятницу было около 20 подписей. Конечно, будем собирать до необходимого количества. Депутаты боятся, потому что генпрокурор подписывает подозрения для депутатов. Особенно эти страхи присутствуют у представителей большинства", - сказал Юрчишин.

В то же время, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии Радио Свобода, что бояться подозрений могут только те, "у кого не все в порядке с законом". И выразил надежду, что в его фракции таких парламентариев нет.

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Корниенко рассказал, что вопрос отставки Венедиктовой не поднимался на заседании фракции.

"А если и поднимут, не уверен, что найдут широкую поддержку. К работе госпожи Венедиктовой, как и к работе любого, могут быть и есть замечания. Но до отставки разговоры никогда не доходили. Госпожа генеральный прокурор реагирует на все замечания и пытается оперативно их исправлять ", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее депутатская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку Генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором активисту Сергею Стерненко.