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Граждане Украины и Польши арестованы в Дании по делу о контрабанде сигарет на 14 млн евро, - Европол

Граждане Украины и Польши арестованы в Дании по делу о контрабанде сигарет на 14 млн евро, - Европол

В Дании 13 граждан Украины и Польши арестовали за производство и контрабанду поддельных сигарет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Европола.

"Всего 13 человек были арестованы в Дании по подозрению в контрабанде поддельных сигарет, которые выпускались на подпольной фабрике и предназначались для сбыта в Великобритании. Среди арестованных - граждане Польши и Украины. Изъято 11 миллионов сигарет, 11 тонн сырья табака и полная линия производства. Продолжается судебная экспертиза, чтобы установить производственную мощность этой фабрики, которая предварительно оценивается в миллионы сигарет в неделю", - говорится в публикации.

Подозреваемые были задержаны в ходе операции датских, голландских и польских полицейских.

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В Европоле отметили, что на "черном рынке" Великобритании стоимость изъятых изделий достигает 13 миллионов евро. Кроме того, правоохранители задержали груз с контрабандой сигарет на 1 миллион евро в морском контейнере в Нидерландах.

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арест (10454) Дания (581) контрабанда (2408) сигареты (867)


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