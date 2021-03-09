Граждане Украины и Польши арестованы в Дании по делу о контрабанде сигарет на 14 млн евро, - Европол

В Дании 13 граждан Украины и Польши арестовали за производство и контрабанду поддельных сигарет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Европола.

"Всего 13 человек были арестованы в Дании по подозрению в контрабанде поддельных сигарет, которые выпускались на подпольной фабрике и предназначались для сбыта в Великобритании. Среди арестованных - граждане Польши и Украины. Изъято 11 миллионов сигарет, 11 тонн сырья табака и полная линия производства. Продолжается судебная экспертиза, чтобы установить производственную мощность этой фабрики, которая предварительно оценивается в миллионы сигарет в неделю", - говорится в публикации.

Подозреваемые были задержаны в ходе операции датских, голландских и польских полицейских.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пресечена попытка контрабанды в ЕС старинных монет XV-XVII веков на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Европоле отметили, что на "черном рынке" Великобритании стоимость изъятых изделий достигает 13 миллионов евро. Кроме того, правоохранители задержали груз с контрабандой сигарет на 1 миллион евро в морском контейнере в Нидерландах.