Граждане Украины и Польши арестованы в Дании по делу о контрабанде сигарет на 14 млн евро, - Европол
В Дании 13 граждан Украины и Польши арестовали за производство и контрабанду поддельных сигарет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Европола.
"Всего 13 человек были арестованы в Дании по подозрению в контрабанде поддельных сигарет, которые выпускались на подпольной фабрике и предназначались для сбыта в Великобритании. Среди арестованных - граждане Польши и Украины. Изъято 11 миллионов сигарет, 11 тонн сырья табака и полная линия производства. Продолжается судебная экспертиза, чтобы установить производственную мощность этой фабрики, которая предварительно оценивается в миллионы сигарет в неделю", - говорится в публикации.
Подозреваемые были задержаны в ходе операции датских, голландских и польских полицейских.
В Европоле отметили, что на "черном рынке" Великобритании стоимость изъятых изделий достигает 13 миллионов евро. Кроме того, правоохранители задержали груз с контрабандой сигарет на 1 миллион евро в морском контейнере в Нидерландах.
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