Мендель о доходах: Мне удалось закрыть ипотеку. Купила в кредит недорогой автомобиль

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель получает зарплату на уровне 1,5 тыс. долларов - по ее словам, это меньше, чем она зарабатывала на предыдущем месте работы.

Об этом Мендель рассказала в интервью "Гордон", передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не поставила себя на уровень среднего бизнеса (по уровню доходов. - Ред.). У меня зарплата где-то 1,5 тысячи долларов сейчас. В принципе для Украины это довольно хорошая зарплата. У нас люди за тысячу долларов уезжают работать в Польшу, в другие страны. Я пришла (на должность пресс-секретаря главы государства. - Ред.) - это было 15 тыс. грн. Это было несоизмеримо… Мне удалось закрыть ипотеку, но это не благодаря этой работе. Но на предыдущей работе я больше зарабатывала", - сообщила Мендель.

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По ее словам, сейчас она приобрела в кредит машину: "Недорогую, это Suzuki… Раньше у меня был Fiat", - уточнила пресс-секретарь Президента.