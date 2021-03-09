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Мендель о доходах: Мне удалось закрыть ипотеку. Купила в кредит недорогой автомобиль

Мендель о доходах: Мне удалось закрыть ипотеку. Купила в кредит недорогой автомобиль

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель получает зарплату на уровне 1,5 тыс. долларов - по ее словам, это меньше, чем она зарабатывала на предыдущем месте работы.

Об этом Мендель рассказала в интервью "Гордон", передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не поставила себя на уровень среднего бизнеса (по уровню доходов. - Ред.). У меня зарплата где-то 1,5 тысячи долларов сейчас. В принципе для Украины это довольно хорошая зарплата. У нас люди за тысячу долларов уезжают работать в Польшу, в другие страны. Я пришла (на должность пресс-секретаря главы государства. - Ред.) - это было 15 тыс. грн. Это было несоизмеримо… Мне удалось закрыть ипотеку, но это не благодаря этой работе. Но на предыдущей работе я больше зарабатывала", - сообщила Мендель.

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По ее словам, сейчас она приобрела в кредит машину: "Недорогую, это Suzuki… Раньше у меня был Fiat", - уточнила пресс-секретарь Президента.

Автор: 

Мендель Юлия (232) Офис Президента (1795) заработная плата (2399)


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Топ комментарии
+29
супербрехуха с рашистской помойки , как не брихне , так не дихне !
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09.03.2021 16:58
+28
Такі новини хочеться скинути в "спам", як мінімум.
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09.03.2021 16:39
+27
Где мэндэль, а где честь?!!!
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09.03.2021 16:40
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Видать в ОП завхоз Ермак особенные айкосы на склад завёз. Прёт их там не по детски.
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09.03.2021 20:07 Ответить
Юлька, тебе точно можно верить,
В ОПУ это каждый подтвердит,
Как уткнувшись зелени в колени
Ты гасила вечером кредит ...
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09.03.2021 20:17 Ответить
уже было предложение помочь ей эсэмэсками по 5 гр?
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09.03.2021 20:17 Ответить
Удалось погасить ипотеку и купить новый автомобиль:а в это время-60%украинских пенсов выживают за чертой ниже уровня бедности.Но это совсем другая история.
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09.03.2021 20:29 Ответить
Это их проблема, чехи выбрали в 90х десидента Гавела,вот и живут,а украинские пенсионеры выбрали коммуниста Кравчука,вот и выживают. В корень зреть надо.
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09.03.2021 21:57 Ответить
Так что,их за это теперь надо выдушить голодом и холодом?
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09.03.2021 22:25 Ответить
Душить, конечно не надо, но последствия выбора прослеживаются непосредственно. Другое дело, что никто с них выводов не сделал и выбрал нового главнокомандующего, в страну которая воюет - писюаниста-уклониста
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10.03.2021 07:01 Ответить
"Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"

Из письма (от 27 августа 1811 г.) посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра (1753--1821). В этом письме граф писал своему правительству о новых законах, установленных императором Александром I.
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10.03.2021 12:32 Ответить
А скільки вона у конверті бере, якщо депутати із фракції СН ( за словами їхньої Скороход) отримують від 5 до 15 тисяч доларів за місяць. Мендель ще ближче до президента, тож має більше. Навчилася прибіднятися.
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10.03.2021 08:30 Ответить
И слеза скатилась по бедру, по бедру крутому секретарши.
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09.03.2021 20:32 Ответить
Хто це таке ?І чому воно в новинах ?
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09.03.2021 20:47 Ответить
Юлия - ммм, ну прямо персик
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09.03.2021 21:14 Ответить
Мендель про доходи: Мені вдалося закрити іпотеку. Купила в кредит недорогий автомобіль - Цензор.НЕТ 267
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09.03.2021 22:02 Ответить
ЭТО ЕЁ РЕАЛЬНО !?)
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09.03.2021 22:22 Ответить
Хз.может ее йо паря
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09.03.2021 22:27 Ответить
Що це так воняє?
Симптом Менделя - 1) Болезненность передней брюшной стенки при перкуссии; признак язвенной болезни; 2) Болезненность и болевая гримаса на половине лица при давлении на переднюю стенку наружного слухового прохода; признак менингита, локализованного в задней черепной ямке
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09.03.2021 22:41 Ответить
Явные признаки...
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09.03.2021 22:44 Ответить
Мендель про доходи: Мені вдалося закрити іпотеку. Купила в кредит недорогий автомобіль - Цензор.НЕТ 3841
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09.03.2021 23:05 Ответить
Мендель про доходи: Мені вдалося закрити іпотеку. Купила в кредит недорогий автомобіль - Цензор.НЕТ 5223
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09.03.2021 23:07 Ответить
Долго ещё будут продолжаться байки этой владелицы мира посредством постов в Фейсбуке?
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09.03.2021 23:26 Ответить
Юля, те что пишут неприятные посты - завистники!
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10.03.2021 03:24 Ответить
Наверное Запорожской сборки не дорого кули там просто дешево Bugatti ...
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09.03.2021 23:45 Ответить
дайте їй ще трохи грошей і хай їде кудись нафіг вже
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10.03.2021 00:44 Ответить
Ну и зачем, спрашивается, было лезть туда, где платят меньше и выставлять себя посмешищем перед всей страной? Видать хотела вписать своё имя в историю Украины, ну вот и вписала... дура.
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10.03.2021 02:34 Ответить
А по-моему хорошая, приятная молодая женщина. Искренняя, открытая.
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10.03.2021 03:18 Ответить
Що вона розумна, то цього не відбереш. Якби була дурепа, то відразу купила б собі "лексус".
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10.03.2021 08:40 Ответить
Юля, перелогинься.
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10.03.2021 09:53 Ответить
Мы привыкли что люди у власти врут. Они хитрые и изворотливые. Хочется верить, что эта симпатичная молодя дама исключение!
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10.03.2021 03:20 Ответить
,мандель, не прячься за никами - не пытайся изображать того, кем не есть...
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10.03.2021 07:30 Ответить
Право брехати, якщо це служить захисту ваших особистих інтересів -- річ доволі цінна і надзвичайно широко розповсюджена.
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10.03.2021 08:44 Ответить
"хорошая девочка".
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10.03.2021 06:56 Ответить
У богоизбранных "плохих" не бывает..
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10.03.2021 12:00 Ответить
Самая "дешевая" Сузуки у нас на рынке 16 тысяч $. В базовой комплектации. Но по сравнению с Ленд Крузерами до этого нищих депутатов от слуг за 80 тысяч $ да - недорогая.
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10.03.2021 07:42 Ответить
сучці все вдалося завдяки бубочці, а кажуть смоктати не корисно.
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10.03.2021 07:49 Ответить
Не хочется верить что эта приятная женщина, пробившаяся своими силами на достойную должность такая же тварь, как и другие. Хорошая семья, родители медики, выросла благодаря собственным талантам. Тогда кому же верить?
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10.03.2021 08:34 Ответить
мєндєль єто ты
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10.03.2021 08:44 Ответить
Жулі. Вона навіть свого житла не має))
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10.03.2021 08:48 Ответить
У-тю-тю, моя ж ти дівчинка. Моя ж ти вумничка.
Одразу видно - своєю головою заробила... )))0))0)))
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10.03.2021 15:50 Ответить
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