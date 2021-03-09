Мендель о доходах: Мне удалось закрыть ипотеку. Купила в кредит недорогой автомобиль
Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель получает зарплату на уровне 1,5 тыс. долларов - по ее словам, это меньше, чем она зарабатывала на предыдущем месте работы.
Об этом Мендель рассказала в интервью "Гордон", передает Цензор.НЕТ.
"Я бы не поставила себя на уровень среднего бизнеса (по уровню доходов. - Ред.). У меня зарплата где-то 1,5 тысячи долларов сейчас. В принципе для Украины это довольно хорошая зарплата. У нас люди за тысячу долларов уезжают работать в Польшу, в другие страны. Я пришла (на должность пресс-секретаря главы государства. - Ред.) - это было 15 тыс. грн. Это было несоизмеримо… Мне удалось закрыть ипотеку, но это не благодаря этой работе. Но на предыдущей работе я больше зарабатывала", - сообщила Мендель.
По ее словам, сейчас она приобрела в кредит машину: "Недорогую, это Suzuki… Раньше у меня был Fiat", - уточнила пресс-секретарь Президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В ОПУ это каждый подтвердит,
Как уткнувшись зелени в колени
Ты гасила вечером кредит ...
Из письма (от 27 августа 1811 г.) посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра (1753--1821). В этом письме граф писал своему правительству о новых законах, установленных императором Александром I.
Симптом Менделя - 1) Болезненность передней брюшной стенки при перкуссии; признак язвенной болезни; 2) Болезненность и болевая гримаса на половине лица при давлении на переднюю стенку наружного слухового прохода; признак менингита, локализованного в задней черепной ямке
Одразу видно - своєю головою заробила... )))0))0)))