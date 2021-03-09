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Новости Коронавирус и карантин
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На Житомирщине фиксируют случаи, когда люди в третий раз инфицируются коронавирусом, - ОГА

На Житомирщине фиксируют случаи, когда люди в третий раз инфицируются коронавирусом, - ОГА

В Житомирской области фиксируют случаи, когда люди, дважды переболевшие COVID-19, инфицируются в третий раз.

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы фиксируем единичные случаи, когда люди третий раз заболели COVID-19", - отметила Остапченко.

По ее словам, в области не ведут статистику количества повторных заражений коронавирусом.

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Остапченко добавила, что нет особенностей течения COVID-19 второй раз, о чем сообщают врачи.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+5
Скоты из минздрава, включая главного скота степанова, прекрасно понимали что китайское и индийское барахло практически не будет пользоваться спросом среди украинского населения. Это могла предсказать даже консьержка в Бердичеве. Но эти твари намеренно выкинули государственные деньги в трубу, потому что на этом барахле можно было хорошо нагреть руки. Очередной распил бабла в государственных масштабах. Степанова четвертовать надо, а эта ублюдская власть даже увольнять его не собирается.
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09.03.2021 17:22
+2
чому люди не робили тести на сотні вірусів, яки викликають респіраторні хвороби, два чи три роки тому?
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09.03.2021 17:30
+2
Ви ці побрехеньки розповсюджуєте в унісон з Раша Тудей:
https://www.rt.com/op-ed/508383-fatal-flaws-covid-test/

Співпадіння?
До речі, а чому Вас не видно в жодній з тем про Спутнік -В? Ще одне співпадіння?
https://censor.net/ua/news/3251638/***********************************************************************
https://censor.net/ua/news/3251462/peregovory_pro_zakupivlyu_rosiyiskoyi_vaktsyny_sputnyk_v_ne_vedutsya_yevrokomisiya
https://censor.net/ua/news/3251216/uryad_slovachchyny_na_meji_rozpadu_cherez_prydbannya_rosiyiskoyi_vaktsyny_sputnyk_v
https://censor.net/ua/news/3250817/62_rosiyan_ne_hochut_robyty_scheplennya_rosiyiskoyu_vaktsynoyu_suputnyk_v_opytuvannya_levadatsentru
https://censor.net/ua/news/3250616/vaktsyna_sputnyk_v_dyvnyyi_instrument_u_rukah_putina_glava_mzs_lytvy_kategorychno_proty_vykorystannya
https://censor.net/ua/news/3249212/u_hersoni_reklamuvaly_poyizdky_v_moskvu_dlya_vaktsynatsiyi_suputnykom_v_zmi
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09.03.2021 17:52
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А Європу треба порівнювати з Європою
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/02/16/7119855/ В странах ЕС за март-ноябрь 2020 года умерло на 450 000 человек больше, чем обычно - вероятно, в связи с пандемией коронавируса. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Евростат. Так называемая "избыточная смертность" в марте-ноябре в целом для стран блока составила более 450 000 по сравнению с тем же периодом в 2016-2019 годах.
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09.03.2021 18:37 Ответить
"https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/02/16/7119855/ вероятно, в связи с пандемией коронавируса "

а може від того, що вони подавилися фіолетовою лапшою? спростуй
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09.03.2021 18:39 Ответить
Біжу аж падаю.
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09.03.2021 18:43 Ответить
Отож. Жодних доказів, що ці люди померли через ковід в тебе немає. Лише припущення, за які тобі платять гроші.
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09.03.2021 18:54 Ответить
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09.03.2021 19:20 Ответить
Це ви в мене запитуєте для чого? Питання до мого повідомлення не має ніякого відношення.
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09.03.2021 18:12 Ответить
Так, тебе. Поясни мені: навіщо робити тести? На що це впливає? Окрім відкриття можливості маніпулювання статистикою, якою можна виправдовувати будь-які карантинні заходм.

Тести роблять із інших причин: через туризм, на вимогу роботодавця, для госпіталізації, хіміотерапії чи гемодіалізу.
Окрім того для "видужання" треба отримати негативний результат. Багато хто до негативного отримує кілька поспіль позитивних, і всі вони йдуть в статистику, як "нові випадки захворювання"
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09.03.2021 18:14 Ответить
Може вам потрібно простими словами пояснити що ви від мене хочете, а то я не розумію.
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09.03.2021 18:57 Ответить
Повертайся до школи.
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09.03.2021 19:01 Ответить
Дуже по дорослому...
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09.03.2021 19:31 Ответить
На Житомирщині фіксують випадки, коли люди втретє інфікуються коронавірусом, - ОДА - Цензор.НЕТ 4478 https://censor.net/ua/user/483230 ПОЛКУ ДУРАНТИНОФІЛІВ ПРИБУЛО.


Так, тебе. Поясни мені: навіщо робити тести? На що це впливає? Окрім відкриття можливості маніпулювання статистикою, якою можна виправдовувати будь-які карантинні заходм.

ХОЧА Б ДЛЯ ТО ,ЩОБ ТЕБЕ НЕ ЛІКУВАТИ ВІД ДІАРЕЇ,АНДРІЙКУ,коли у тебе вірусна інфекція.
І щоб оптимістичні імбецили не заражали інших-їх за результатом тестів садять на карантин..
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10.03.2021 09:24 Ответить
https://rationalground.com/mask-charts/

ага, знайди тут, де твій дурантин спрацював

і чому в Швеції та Фінляндії з найслабшими карантинами в 2020 році була найменша надлишкова смертність серед країн Європи?
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10.03.2021 11:11 Ответить
Тести вони можуть робити тому що погано почуваються. Але зовсім не факт, що в чьому винан саме ковід. Чи всі інші хвороби зараз поставлені природою на паузу і тільки один ковід розгулює по світу? У ковіда взагалі то симптоми подібні до практично будь якогї ГРВІ.
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09.03.2021 17:33 Ответить
Тести роблять із інших причин: через туризм, на вимогу роботодавця, для госпіталізації, хіміотерапії чи гемодіалізу.
Окрім того для "видужання" треба отримати негативний результат. Багато хто до негативного отримує кілька поспіль позитивних, і всі вони йдуть в статистику, як "нові випадки захворювання".

"Чи всі інші хвороби зараз поставлені природою на паузу і тільки один ковід розгулює по світу? У ковіда взагалі то симптоми подібні до практично будь якогї ГРВІ."

Щира правда.
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09.03.2021 18:11 Ответить
Это как боцман в "Оптимистической трагедии": "Из-за таких как ты мы по три раза ковидом переболели".
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09.03.2021 17:03 Ответить
Боцман - это родственник Кульмана и Ватмана?
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09.03.2021 17:05 Ответить
Ні, боцман-лоцман-кацман. Це зі старого анекдоту. Єврей приходить на корабель, його знайомлять з екіпажем, - це боцман, штурман, мічман, лоцман. (Е) -Ба! Так тут же всі свої! А я - Кацман.
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09.03.2021 17:20 Ответить
Бергмана.
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09.03.2021 17:11 Ответить
Скоты из минздрава, включая главного скота степанова, прекрасно понимали что китайское и индийское барахло практически не будет пользоваться спросом среди украинского населения. Это могла предсказать даже консьержка в Бердичеве. Но эти твари намеренно выкинули государственные деньги в трубу, потому что на этом барахле можно было хорошо нагреть руки. Очередной распил бабла в государственных масштабах. Степанова четвертовать надо, а эта ублюдская власть даже увольнять его не собирается.
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09.03.2021 17:22 Ответить
Бессмертные .Не могут, как все нормальные старики ,с первого раза помереть.Шутка.
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09.03.2021 17:24 Ответить
Почти Высоцкий

Гражданин, купляя маски,
экономь, но не дурей.
И гляди, не выкинь фортель
- третий раз не заболей!
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09.03.2021 17:27 Ответить
Что и требовалось доказать! И после этого кто-то во вред нашему здоровью будет предланать вакцинироваться!?
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09.03.2021 17:40 Ответить
Сильно зависит от вакцины. Пфайзер - чудесная вакцина, черезвычайно эффективная. Спутник - говно, кроме вреда здоровью ничего не дает.
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09.03.2021 17:52 Ответить
С таким везением нужно играть в лотерею,вдруг как у ляшка получиться три раза подряд выйграть.🙂
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09.03.2021 17:54 Ответить
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09.03.2021 18:03 Ответить
Я перший раз ще цей коронавірус не пережила остаточно, а на другий мене точно не вистачить. Бережіть себе.
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09.03.2021 18:19 Ответить
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