На Житомирщине фиксируют случаи, когда люди в третий раз инфицируются коронавирусом, - ОГА

В Житомирской области фиксируют случаи, когда люди, дважды переболевшие COVID-19, инфицируются в третий раз.

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы фиксируем единичные случаи, когда люди третий раз заболели COVID-19", - отметила Остапченко.

По ее словам, в области не ведут статистику количества повторных заражений коронавирусом.

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Остапченко добавила, что нет особенностей течения COVID-19 второй раз, о чем сообщают врачи.