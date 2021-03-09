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На Житомирщине фиксируют случаи, когда люди в третий раз инфицируются коронавирусом, - ОГА
В Житомирской области фиксируют случаи, когда люди, дважды переболевшие COVID-19, инфицируются в третий раз.
Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы фиксируем единичные случаи, когда люди третий раз заболели COVID-19", - отметила Остапченко.
По ее словам, в области не ведут статистику количества повторных заражений коронавирусом.
Остапченко добавила, что нет особенностей течения COVID-19 второй раз, о чем сообщают врачи.
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https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/02/16/7119855/ В странах ЕС за март-ноябрь 2020 года умерло на 450 000 человек больше, чем обычно - вероятно, в связи с пандемией коронавируса. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Евростат. Так называемая "избыточная смертность" в марте-ноябре в целом для стран блока составила более 450 000 по сравнению с тем же периодом в 2016-2019 годах.
а може від того, що вони подавилися фіолетовою лапшою? спростуй
Тести роблять із інших причин: через туризм, на вимогу роботодавця, для госпіталізації, хіміотерапії чи гемодіалізу.
Окрім того для "видужання" треба отримати негативний результат. Багато хто до негативного отримує кілька поспіль позитивних, і всі вони йдуть в статистику, як "нові випадки захворювання"
Так, тебе. Поясни мені: навіщо робити тести? На що це впливає? Окрім відкриття можливості маніпулювання статистикою, якою можна виправдовувати будь-які карантинні заходм.
ХОЧА Б ДЛЯ ТО ,ЩОБ ТЕБЕ НЕ ЛІКУВАТИ ВІД ДІАРЕЇ,АНДРІЙКУ,коли у тебе вірусна інфекція.
І щоб оптимістичні імбецили не заражали інших-їх за результатом тестів садять на карантин..
ага, знайди тут, де твій дурантин спрацював
і чому в Швеції та Фінляндії з найслабшими карантинами в 2020 році була найменша надлишкова смертність серед країн Європи?
Окрім того для "видужання" треба отримати негативний результат. Багато хто до негативного отримує кілька поспіль позитивних, і всі вони йдуть в статистику, як "нові випадки захворювання".
"Чи всі інші хвороби зараз поставлені природою на паузу і тільки один ковід розгулює по світу? У ковіда взагалі то симптоми подібні до практично будь якогї ГРВІ."
Щира правда.
Гражданин, купляя маски,
экономь, но не дурей.
И гляди, не выкинь фортель
- третий раз не заболей!