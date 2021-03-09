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Элементы Крымской хартии презентовали послам иностранных государств: ждем их предложений, - МИД Украины

Элементы Крымской хартии презентовали послам иностранных государств: ждем их предложений, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины провели презентацию элементов Крымской хартии, которую планируется принять по результатам саммита Крымской платформы, для послов иностранных государств в Украине и ждет их предложений, что еще следует включить в этот документ.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас на этапе консультаций, мы разработали элементы Крымской хартии, то, что мы считаем необходимым включить в этот заключительный документ. На позапрошлой неделе у нас был первый раунд консультаций, несколько десятков послов были приглашены в МИД, где мы им презентовали элементы этой хартии", - сказала Джапарова на открытии выставки "Верность себе - не преступление" в МИД Украины во вторник.

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"Фактически, сейчас мы ожидаем от них не только фидбека по нашим элементам, но и предложения по тому, что страны предлагают включить в эту хартию, потому что мы считаем, что это совместный документ, над которым должны работать те страны, которые имеют активную позицию по защите интересов Украины и недопущению легитимизации статуса временной оккупации", - добавила она.

По словам замминистра, консультации ведутся с десятками стран и каждая страна может себе очертить уровень своего соучастия в Крымской платформе.

"Турция поддержала инициативу создания крымской платформы. Это зафиксировано в совместном заявлении президентов Эрдогана и Зеленского по результатам визита президента Зеленского в Турцию несколько месяцев назад, и, фактически, Турция вместе с нашими партнерами принимает активное участие в работе над заключительным документом саммита", - указала Джапарова.

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Крым (26365) деоккупация (847) Джапарова Эмине (174)


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