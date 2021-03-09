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Если Сытника уволят по политическим мотивам, то это будет началом "смерти" НАБУ, - Шабунин

Если Сытника уволят по политическим мотивам, то это будет началом

Для МВФ и западного мира недопустимо увольнение Сытника по политическим мотивам. Потому что следующий глава НАБУ уже не будет независимым.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Уже есть "посадки". Недавно НАБУ разоблачило четырех судей (Окружного админсуда Киева. - Ред.). Смотрите, Антикоррупционному суду - чуть больше года. До этого дела просто "валялись". ... А сейчас дела нормально слушаются. Антикоррупционный суд закрыл эту вертикаль, и теперь чуть ли не еженедельно людей реально сажают в тюрьму. Именно поэтому такой страх. "Лавочка закрылась" - нельзя "отмазаться" в Антикоррупционном суде", - отметил он.

Шабунин подчеркивает, что политическое увольнения главы НАБУ недопустимо.

"Не имеет значения фамилия следующего руководителя, а как только он "рыпнется", его тоже смогут снять. ... Если предположить, что увольнение произойдет по политическим мотивам, это начало "смерти" НАБУ", - считает глава ЦПК.

Также читайте: Порошенко уволил Гладковского через неделю после скандала, а Зеленский уже четвертый месяц "отмазывает" Татарова, - Шабунин

"Вот в чем ошибка Зеленского, Ермака и Татарова? Они почему-то думают: если получат подконтрольного директора НАБУ, то Бюро будет беззаконно выполнять их решения. Не будет! Потому что НАБУ - это организация. Есть правила, процедуры, корпоративные ценности. Там есть люди с "хребтом". Все работает. Предположим, НАБУ возглавляет Татаров. Ему предстоит разрушить структуру "в ноль", построить новую (а они не умеют этого делать - посмотрите на ГБР) и только тогда эта организация будет работать "во имя зла". Правда, на благо не сможет", - добавил Шабунин.

По его словам, спасти эту историю может новый руководитель САП.

"Почему прокурор важнее, чем детектив НАБУ? Потому что первый является ключевой фигурой в уголовном процессе. Он дает указания детективам, а они выполняют. Прокурор решает: подписывать подозрение или нет, передает дело в суд или блокирует его. Поэтому если происходит "снос" директора НАБУ по политическим мотивам, а на руководителя САП выигрывает честный прокурор, то это хоть как-то останавливает катастрофу системы. Если у нас нет политического увольнения руководителя НАБУ, нормальный спецпрокурор - это вообще бомба-ракета! Поэтому задача номер один: не допустить политического увольнения директора НАБУ. Так же важно не дать сфальсифицировать конкурс на руководителя САП. Еще одно не менее важное - не дать Высшему совету правосудия "снести" честных судей Антикоррупционного суда, потому что одному уже "влепили" дисциплинарку, по другому - рассматривают. Сейчас ВСП "крышует" Вовка (голову ОАСК. - Ред.) и других "чудовищ", при этом "догоняет" судей Антикорсуда, которые честно выполняют свою работу", - подытожил глава ЦПК.

Полный текст интервью с главой Центра противодействия коррупции для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: Зеленский слушает не тех, кто разбирается в международных отношениях, а Ермака, который "шарит" в "терках", - Шабунин

Автор: 

НАБУ (4218) увольнение (2674) Сытник (958) Шабунин Виталий (535)


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Топ комментарии
+5
Если сопоставить суммы, возвращённые в бюджет по расследованиям НАБУ, с расходами на содержание самого НАБУ, то "смерть" НАБУ - весьма доходное событие со значительным позитивным экономическим эффектом - сразу ликвидируется столько тёпленьких мест для благостного прогревания жоп на казённый счёт.
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09.03.2021 17:07
+4
Потрапив Віслючок між молотом та ковадлом !!! Запасаємось попкорном !!!)))
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09.03.2021 17:02
+3
Относительно НАБУ по результатам работы, со времени своего создания, становится очевидным тот факт, что этот орган был создан, для получения преференций запада и полностью доказал свою фиктивность относительно антикоррупционной борьбы...
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09.03.2021 17:11
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Правила форума Совет форумчан
Потрапив Віслючок між молотом та ковадлом !!! Запасаємось попкорном !!!)))
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09.03.2021 17:02 Ответить
Судя по словам Шабунина, вислючок и создал антикоррупционных суд, который всех сажает. А НАБУ, созданное гением, путиных валяло столько лет
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09.03.2021 17:07 Ответить
Ситник нині для України, як чемодан без ручки напханий бомжомськими знахідками. І кидати жаль, і нести далі здоровий глузд не позволяє.
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09.03.2021 17:22 Ответить
СОРОСНЯ ЗАДЕРГАЛАСЬ
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09.03.2021 18:33 Ответить
Шабунин , ты посадил зелёного Арлекино не в свои сани ! Можешь за локти и за хвост себя кусать
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09.03.2021 18:36 Ответить
НАБУ, очевидно, фіктивне. Вже ж і так видно, що окрім красти гроші Банкова нічого не робить. Що, Ситник в тому дійстві не приймає участі?
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09.03.2021 17:03 Ответить
У бота факти з висновками завжди не збігаються. Якщо Ситник свій то навіщо його звільняти.
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09.03.2021 17:41 Ответить
ти, ботова голова, не можеш зрозуміти, що НАБУ існує, а корупція нікуди не дівається. І Ситник там - так само як і НАБУ - для показухи. Тому його час від час лякають, щоб був слух яним і справжніх корупціонерів не ловив, а їм служив.
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09.03.2021 18:12 Ответить
То что умирает должно быть живым как минимум.
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09.03.2021 17:06 Ответить
Если сопоставить суммы, возвращённые в бюджет по расследованиям НАБУ, с расходами на содержание самого НАБУ, то "смерть" НАБУ - весьма доходное событие со значительным позитивным экономическим эффектом - сразу ликвидируется столько тёпленьких мест для благостного прогревания жоп на казённый счёт.
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09.03.2021 17:07 Ответить
порохоботи теж ненавидять НАБУ
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09.03.2021 17:16 Ответить
Що ви несете? Беніни казки щоб уникнути покарання.
А Європарламент
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"


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09.03.2021 17:40 Ответить
оно "мертвым" родилось.
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09.03.2021 17:11 Ответить
Його просто вбивають.
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09.03.2021 17:41 Ответить
Относительно НАБУ по результатам работы, со времени своего создания, становится очевидным тот факт, что этот орган был создан, для получения преференций запада и полностью доказал свою фиктивность относительно антикоррупционной борьбы...
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09.03.2021 17:11 Ответить
А Європарламент вважає НАБУ найефективнішою антикорупційною інституцією країни

А корупціонери з Коломойським мають протилежну думку
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09.03.2021 17:46 Ответить
Очевидно ви з нової ботоферми.
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09.03.2021 17:46 Ответить
Шабунин манипулирует .Сытник не политик ,поэтому не может быть политических мотивов.
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09.03.2021 17:12 Ответить
ню-ню.. справа ротердам+++, укрбуду чи приватбанку яких політиків зачіпає ?
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09.03.2021 17:19 Ответить
Швидше олігархів ,а відповідно і їх політичне лобі !!!)))
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09.03.2021 17:34 Ответить
ну, естественно! Не может же он признать в явном виде, что процедура и само назначение руководителя НАБУ предыдущим гетьманом было специально придумано так, чтобы в случае необходимости (или угрозы ) его можно было уволить через банальное решение КС!
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09.03.2021 17:58 Ответить
Труп не может умереть.
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09.03.2021 17:13 Ответить
звільняння Ситника буде началом кінця безвізу..

чекаємо на фільм bellingcat.. зелі буде не до Ситника
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09.03.2021 17:15 Ответить
Чем занимается шабуня, кроме как интервью раздает?
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09.03.2021 17:20 Ответить
Правильно робить.
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09.03.2021 17:43 Ответить
беня нервничает....
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09.03.2021 17:23 Ответить
Пора бюро по инф. фейкам приступать к работе!
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09.03.2021 17:32 Ответить
Это будет началом твоего конца, дармоед шабунин.
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09.03.2021 17:41 Ответить
Не розхитуйте лодку з НАБУ, бо усі ми, окрім Бені і К, попадему у глибоку ду*у ...
Ви, що не розумієте цього?
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09.03.2021 17:49 Ответить
Ніколи не був а ні симпатиком Шабуніна , а ні його затятим критиком .
Бо вважаю Віталія одним з ...
Безумовно візионером . Безумовно він щиро вірить в те що оприлюднює .
Але його вплив , особливо на думку західних посольств визива велику здивованність .
Хіба вони не бачать , що в свої 36 років Віталік не має достатнього досвіту й взагалом достатнього світоогляду , що б бути единим й нечим неперевіренним експертом по величезній низці (спектру) питань в яких він тупо й відверто дуб-дубом . Як той Лєщенко в залізниці .
Й той , й той розумово честні й порядні люди , але порядна людина з пасіонарним бажанням боротися з корупцією це йще не професія .

Ось звітки знає Віталік , що Ситник взагалом компітентний , що в того Ситника є здібності по керівництву й корегуванні т.з. "слідчих дій" ?!
Міліарди гривень кинуті на НАБУ , а як кажуть інженери -- вихлоп нульовий , або майже нульовий . Перший рік пройшов НАБУ казали -- дайте час ... 2 роки - знов мало часу .
Вже 7 років майже тому НАБУ ну й що ?!

Віталя - хотєлок й твоїх , й Сергія Лєщенко , й Артема Ситника -- дуже замало , щоб боротися з корупцією .
Правознавство це наука й вона не спиймає делетанство . Це активисту Стерненку можно зліпити справу на кшалт "по наколке его управдома" ... й суддя-шахтарь це зхаває й дасть вирок . А в управлінця "першої категорії" грошеняток стільки (в його троюрідної племінниці) , що умовний суддя , умовно Вовк навіть розглядати не стане .
Що б таких вовків прогинати доказами потрібні зубри юриспруденції . Такі , наприклад , як Віктор Шишкін . Або Давід Саквіралідзе ! А Ситник він не риба не м"ясо ... Вій йще виглядає студентом , якому соромно садити свої викладачів .
Хіба Ситник здібен посадити проректора - Сєрьогу Підрахуя ?
Або професора - Віталія Портнова ?!
Бо Портнов хоч й з Донбасу , хоч й лизав дупу проффесора з двума "фф" , сам він з одним "ф" , й докторську захищав не через політику .
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09.03.2021 17:54 Ответить
СЫТНИК КОМУ-ТО ОЧЕНЬ НАСОЛИЛ,кОГО-ТО ОЧЕНЬ ПРИЖАЛ, ПЕРЕКРЫЛ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК!
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09.03.2021 18:02 Ответить
та багато кому, тільки не тим для чого НАБУ створена. Ну, та він не винен, що в таку корупційну систему задумали запихнути НАБУ.
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09.03.2021 18:14 Ответить
якщо будете слухати цього альбіносата вірити йому, то замість голови у вас буде дупа. )
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09.03.2021 18:19 Ответить
Вспомним,что НАБУ создавалась под безвиз по требованию ЕС.Вспомним,что у нас с головой хватает во всех силовых структурах органов,обязанных бороться с коррупцией.И наконец-то поймем-пока власть не отменит выход под залог-ничего не изменится,а будет только усугублятся с каждым годом...
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09.03.2021 18:33 Ответить
 
 