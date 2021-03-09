Если Сытника уволят по политическим мотивам, то это будет началом "смерти" НАБУ, - Шабунин
Для МВФ и западного мира недопустимо увольнение Сытника по политическим мотивам. Потому что следующий глава НАБУ уже не будет независимым.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава ЦПК Виталий Шабунин.
"Уже есть "посадки". Недавно НАБУ разоблачило четырех судей (Окружного админсуда Киева. - Ред.). Смотрите, Антикоррупционному суду - чуть больше года. До этого дела просто "валялись". ... А сейчас дела нормально слушаются. Антикоррупционный суд закрыл эту вертикаль, и теперь чуть ли не еженедельно людей реально сажают в тюрьму. Именно поэтому такой страх. "Лавочка закрылась" - нельзя "отмазаться" в Антикоррупционном суде", - отметил он.
Шабунин подчеркивает, что политическое увольнения главы НАБУ недопустимо.
"Не имеет значения фамилия следующего руководителя, а как только он "рыпнется", его тоже смогут снять. ... Если предположить, что увольнение произойдет по политическим мотивам, это начало "смерти" НАБУ", - считает глава ЦПК.
"Вот в чем ошибка Зеленского, Ермака и Татарова? Они почему-то думают: если получат подконтрольного директора НАБУ, то Бюро будет беззаконно выполнять их решения. Не будет! Потому что НАБУ - это организация. Есть правила, процедуры, корпоративные ценности. Там есть люди с "хребтом". Все работает. Предположим, НАБУ возглавляет Татаров. Ему предстоит разрушить структуру "в ноль", построить новую (а они не умеют этого делать - посмотрите на ГБР) и только тогда эта организация будет работать "во имя зла". Правда, на благо не сможет", - добавил Шабунин.
По его словам, спасти эту историю может новый руководитель САП.
"Почему прокурор важнее, чем детектив НАБУ? Потому что первый является ключевой фигурой в уголовном процессе. Он дает указания детективам, а они выполняют. Прокурор решает: подписывать подозрение или нет, передает дело в суд или блокирует его. Поэтому если происходит "снос" директора НАБУ по политическим мотивам, а на руководителя САП выигрывает честный прокурор, то это хоть как-то останавливает катастрофу системы. Если у нас нет политического увольнения руководителя НАБУ, нормальный спецпрокурор - это вообще бомба-ракета! Поэтому задача номер один: не допустить политического увольнения директора НАБУ. Так же важно не дать сфальсифицировать конкурс на руководителя САП. Еще одно не менее важное - не дать Высшему совету правосудия "снести" честных судей Антикоррупционного суда, потому что одному уже "влепили" дисциплинарку, по другому - рассматривают. Сейчас ВСП "крышует" Вовка (голову ОАСК. - Ред.) и других "чудовищ", при этом "догоняет" судей Антикорсуда, которые честно выполняют свою работу", - подытожил глава ЦПК.
Полный текст интервью с главой Центра противодействия коррупции для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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А Європарламент
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
А корупціонери з Коломойським мають протилежну думку
чекаємо на фільм bellingcat.. зелі буде не до Ситника
Ви, що не розумієте цього?
Бо вважаю Віталія одним з ...
Безумовно візионером . Безумовно він щиро вірить в те що оприлюднює .
Але його вплив , особливо на думку західних посольств визива велику здивованність .
Хіба вони не бачать , що в свої 36 років Віталік не має достатнього досвіту й взагалом достатнього світоогляду , що б бути единим й нечим неперевіренним експертом по величезній низці (спектру) питань в яких він тупо й відверто дуб-дубом . Як той Лєщенко в залізниці .
Й той , й той розумово честні й порядні люди , але порядна людина з пасіонарним бажанням боротися з корупцією це йще не професія .
Ось звітки знає Віталік , що Ситник взагалом компітентний , що в того Ситника є здібності по керівництву й корегуванні т.з. "слідчих дій" ?!
Міліарди гривень кинуті на НАБУ , а як кажуть інженери -- вихлоп нульовий , або майже нульовий . Перший рік пройшов НАБУ казали -- дайте час ... 2 роки - знов мало часу .
Вже 7 років майже тому НАБУ ну й що ?!
Віталя - хотєлок й твоїх , й Сергія Лєщенко , й Артема Ситника -- дуже замало , щоб боротися з корупцією .
Правознавство це наука й вона не спиймає делетанство . Це активисту Стерненку можно зліпити справу на кшалт "по наколке его управдома" ... й суддя-шахтарь це зхаває й дасть вирок . А в управлінця "першої категорії" грошеняток стільки (в його троюрідної племінниці) , що умовний суддя , умовно Вовк навіть розглядати не стане .
Що б таких вовків прогинати доказами потрібні зубри юриспруденції . Такі , наприклад , як Віктор Шишкін . Або Давід Саквіралідзе ! А Ситник він не риба не м"ясо ... Вій йще виглядає студентом , якому соромно садити свої викладачів .
Хіба Ситник здібен посадити проректора - Сєрьогу Підрахуя ?
Або професора - Віталія Портнова ?!
Бо Портнов хоч й з Донбасу , хоч й лизав дупу проффесора з двума "фф" , сам він з одним "ф" , й докторську захищав не через політику .