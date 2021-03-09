Если Сытника уволят по политическим мотивам, то это будет началом "смерти" НАБУ, - Шабунин

Для МВФ и западного мира недопустимо увольнение Сытника по политическим мотивам. Потому что следующий глава НАБУ уже не будет независимым.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Уже есть "посадки". Недавно НАБУ разоблачило четырех судей (Окружного админсуда Киева. - Ред.). Смотрите, Антикоррупционному суду - чуть больше года. До этого дела просто "валялись". ... А сейчас дела нормально слушаются. Антикоррупционный суд закрыл эту вертикаль, и теперь чуть ли не еженедельно людей реально сажают в тюрьму. Именно поэтому такой страх. "Лавочка закрылась" - нельзя "отмазаться" в Антикоррупционном суде", - отметил он.

Шабунин подчеркивает, что политическое увольнения главы НАБУ недопустимо.

"Не имеет значения фамилия следующего руководителя, а как только он "рыпнется", его тоже смогут снять. ... Если предположить, что увольнение произойдет по политическим мотивам, это начало "смерти" НАБУ", - считает глава ЦПК.

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"Вот в чем ошибка Зеленского, Ермака и Татарова? Они почему-то думают: если получат подконтрольного директора НАБУ, то Бюро будет беззаконно выполнять их решения. Не будет! Потому что НАБУ - это организация. Есть правила, процедуры, корпоративные ценности. Там есть люди с "хребтом". Все работает. Предположим, НАБУ возглавляет Татаров. Ему предстоит разрушить структуру "в ноль", построить новую (а они не умеют этого делать - посмотрите на ГБР) и только тогда эта организация будет работать "во имя зла". Правда, на благо не сможет", - добавил Шабунин.

По его словам, спасти эту историю может новый руководитель САП.

"Почему прокурор важнее, чем детектив НАБУ? Потому что первый является ключевой фигурой в уголовном процессе. Он дает указания детективам, а они выполняют. Прокурор решает: подписывать подозрение или нет, передает дело в суд или блокирует его. Поэтому если происходит "снос" директора НАБУ по политическим мотивам, а на руководителя САП выигрывает честный прокурор, то это хоть как-то останавливает катастрофу системы. Если у нас нет политического увольнения руководителя НАБУ, нормальный спецпрокурор - это вообще бомба-ракета! Поэтому задача номер один: не допустить политического увольнения директора НАБУ. Так же важно не дать сфальсифицировать конкурс на руководителя САП. Еще одно не менее важное - не дать Высшему совету правосудия "снести" честных судей Антикоррупционного суда, потому что одному уже "влепили" дисциплинарку, по другому - рассматривают. Сейчас ВСП "крышует" Вовка (голову ОАСК. - Ред.) и других "чудовищ", при этом "догоняет" судей Антикорсуда, которые честно выполняют свою работу", - подытожил глава ЦПК.

Полный текст интервью с главой Центра противодействия коррупции для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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