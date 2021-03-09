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Медики больницы в Днепре стабилизировали состояние раненого на Донбассе 5 марта военного, он пришел в сознание, - главврач Рыженко

Медики больницы в Днепре стабилизировали состояние раненого на Донбассе 5 марта военного, он пришел в сознание, - главврач Рыженко

Медикам Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова удалось стабилизировали состояние 32-летнего военного, которого 5 марта тяжело ранил вражеский снайпер возле Красногоровки.

Об этом сообщил в Facebook главный врач больницы Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу в реанимацию политравмы поступил раненый в голову боец. Владиславу - 32 года, он с Кировоградщины. Ранения получил 5 марта вблизи Красногоровки. Снайперская пуля прошила голову навылет. Входное отверстие в теменной, а выходное - в затылочной области", - отметил руководитель медучреждения.

По словам Рыженко, у бойца сильно повреждено левое полушарие мозга. В Мечникова он доставлен авиацией в состоянии комы. В больнице немедленно взяли в операционную, где нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга.

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"Все эти дни шла борьба за жизнь. На сегодня состояние удалось стабилизировать. К Владиславу вернулось сознание. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет", - подчеркнул Рыженко.

При этом вся правая половина тела у раненого остается парализованной. К счастью, центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока что удается спасти, поэтому раненый может разговаривать и понимает речь. Впереди его ждет длительное лечение и реабилитация.

На данный момент, сообщил Рыженко, в больницу везут еще одного бойца из Донецкой области - с пулевым ранением ноги.

Медики больницы в Днепре стабилизировали состояние раненого на Донбассе 5 марта военного, он пришел в сознание, - главврач Рыженко 01

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Автор: 

больница (1436) Днепр (4398) ранение (3375) Донбасс (26955) военнослужащие (6100)


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Молодці.
Дай Боже, щоб все було гоже.
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09.03.2021 17:18 Ответить
Одне чудо медики зробили, аби ще й друге зробити вдалося.
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09.03.2021 17:22 Ответить
Умнички!!!!
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09.03.2021 17:23 Ответить
Одужання нашому бійцю 😊

Смерть рашинським катам та донецьким гоблінам %!
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09.03.2021 17:28 Ответить
Медикам Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова удалось стабилизировали состояние 32-летнего военного, которого 5 марта тяжело ранил вражеский снайпер возле Красногоровки. Источник: https://censor.net/ru/n3252205

Хай одужує.
А всім кацапським і сєпарським снайперам на Добасі бажаю ОСЛІПЛЕННЯ.
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09.03.2021 17:58 Ответить
Одужуй і відновлюйся обов*язково !
Сил тобі та терпіння на реабілітацію !
Подяка лікарям.
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09.03.2021 22:05 Ответить
Молодцы, сделали чудо!
Обычно такое ранение когда снайпер прострелил голову без шансов, как в случае президента Кеннеди.
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10.03.2021 00:47 Ответить
 
 