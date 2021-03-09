Медики больницы в Днепре стабилизировали состояние раненого на Донбассе 5 марта военного, он пришел в сознание, - главврач Рыженко

Медикам Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова удалось стабилизировали состояние 32-летнего военного, которого 5 марта тяжело ранил вражеский снайпер возле Красногоровки.

Об этом сообщил в Facebook главный врач больницы Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу в реанимацию политравмы поступил раненый в голову боец. Владиславу - 32 года, он с Кировоградщины. Ранения получил 5 марта вблизи Красногоровки. Снайперская пуля прошила голову навылет. Входное отверстие в теменной, а выходное - в затылочной области", - отметил руководитель медучреждения.

По словам Рыженко, у бойца сильно повреждено левое полушарие мозга. В Мечникова он доставлен авиацией в состоянии комы. В больнице немедленно взяли в операционную, где нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга.

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"Все эти дни шла борьба за жизнь. На сегодня состояние удалось стабилизировать. К Владиславу вернулось сознание. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет", - подчеркнул Рыженко.

При этом вся правая половина тела у раненого остается парализованной. К счастью, центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока что удается спасти, поэтому раненый может разговаривать и понимает речь. Впереди его ждет длительное лечение и реабилитация.

На данный момент, сообщил Рыженко, в больницу везут еще одного бойца из Донецкой области - с пулевым ранением ноги.

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