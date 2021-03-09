РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10056 посетителей онлайн
Новости
3 926 9

Дарницкий мост можно достроить до конца года, если ускорить все бюрократические процедуры, - "Укравтодор"

Дарницкий мост можно достроить до конца года, если ускорить все бюрократические процедуры, -

Дарницкий мост могут достроить уже в этом году, но все зависит от продолжительности прохождения подготовительных разрешительных процедур.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора", об этом заявил координатор Национальной программы восстановления мостов Андрей Ивко.

"Сейчас все процессы выстроены таким образом, чтобы максимально ускорить все бюрократические процедуры. Если у "УЗ" не будет осложнений при проведении закупок и получении разрешений - реалистично начать работы на Дарницком мосту уже летом в этом году", - сказал Ивко.

Отмечается, что успех реализации проекта зависит от тщательности и качества прохождения подготовительных разрешительных процедур. Сами же строительные работы занимают 3-5 месяцев.

В частности, "Укравтодор" привел несколько примеров достройки мостов в 2020 году.

"Буштынский мост" в Закарпатье. Проект нового моста был разработан в 2004 году, работы начались только в 2006 году, а в 2009 году строительство было заморожено. В ходе "Большой стройки" в течение первого полугодия прошлого года были пройдены все необходимые разрешительные, проектные и тендерные процедуры. Работы на объекте возобновились в июле и были завершены за 4 месяца.

Также читайте: Строящиеся новые ТРЦ в Киеве будут иметь необходимые инклюзивные элементы, - Терентьев

Еще один объект - мост "Софии" в селе Маршинцы (Черновицкая область), начатый и замороженный в 2008 году. В течение января-июля 2020 года были пройдены проектные и тендерные процедуры. Строительные работы начались только в августе и завершены в течение 4-5 месяцев.

По похожему сценарию проходило и восстановление моста через Чертомлык в Алексеевке (Днепропетровская область), одна из секций которого разрушилась в мае 2020 года.

Ивко отметил, что у "Укравтодора" есть опыт строительства сложных инфраструктурных объектов в формате 24/7, и этот объект не станет исключением.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году начнется строительство Кременчугского моста.

Также читайте: На Печерске в Киеве на месте диспетчерской станции построили бизнес-центр, - Автомайдан. ФОТО

Автор: 

мост (1027) строительство (1997) Укравтодор (663)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потом можно взяться и за достройку Олимпийского стадиона
показать весь комментарий
09.03.2021 17:23 Ответить
так он же еще кирпой был достроен) за исключением пары съездов
показать весь комментарий
09.03.2021 17:35 Ответить
А Азаров на нем даже дважды перерезал красную ленточку.
показать весь комментарий
09.03.2021 17:39 Ответить
"Дайте ему еще стодней год!"
показать весь комментарий
09.03.2021 17:48 Ответить
а потом Майдан переделывать что бы не собирались)
показать весь комментарий
09.03.2021 17:52 Ответить
Барижна нечисть, корупціонери, крадуть і руйнують Україну, на нари цю сволоту.
показать весь комментарий
09.03.2021 18:30 Ответить
В Киеве дорог нет а они єтого не видят су..и
показать весь комментарий
09.03.2021 19:09 Ответить
Перш ніж добудувати Дарницький, Віталя побудує ще 5 скляних, 10 велодоріг та 20 разів відремонтує Шулявський....
показать весь комментарий
09.03.2021 19:10 Ответить
 
 