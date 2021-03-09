Дарницкий мост можно достроить до конца года, если ускорить все бюрократические процедуры, - "Укравтодор"

Дарницкий мост могут достроить уже в этом году, но все зависит от продолжительности прохождения подготовительных разрешительных процедур.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора", об этом заявил координатор Национальной программы восстановления мостов Андрей Ивко.

"Сейчас все процессы выстроены таким образом, чтобы максимально ускорить все бюрократические процедуры. Если у "УЗ" не будет осложнений при проведении закупок и получении разрешений - реалистично начать работы на Дарницком мосту уже летом в этом году", - сказал Ивко.

Отмечается, что успех реализации проекта зависит от тщательности и качества прохождения подготовительных разрешительных процедур. Сами же строительные работы занимают 3-5 месяцев.

В частности, "Укравтодор" привел несколько примеров достройки мостов в 2020 году.

"Буштынский мост" в Закарпатье. Проект нового моста был разработан в 2004 году, работы начались только в 2006 году, а в 2009 году строительство было заморожено. В ходе "Большой стройки" в течение первого полугодия прошлого года были пройдены все необходимые разрешительные, проектные и тендерные процедуры. Работы на объекте возобновились в июле и были завершены за 4 месяца.

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Еще один объект - мост "Софии" в селе Маршинцы (Черновицкая область), начатый и замороженный в 2008 году. В течение января-июля 2020 года были пройдены проектные и тендерные процедуры. Строительные работы начались только в августе и завершены в течение 4-5 месяцев.

По похожему сценарию проходило и восстановление моста через Чертомлык в Алексеевке (Днепропетровская область), одна из секций которого разрушилась в мае 2020 года.

Ивко отметил, что у "Укравтодора" есть опыт строительства сложных инфраструктурных объектов в формате 24/7, и этот объект не станет исключением.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году начнется строительство Кременчугского моста.

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