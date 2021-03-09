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Новости Силовики
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На Николаевщине за шантаж и вымогательство 2 тыс. долл. у коллеги задержан полицейский

На Николаевщине за шантаж и вымогательство 2 тыс. долл. у коллеги задержан полицейский

В Николаевской области задержан полицейский, который шантажом вымогал деньги у своего коллеги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

37-летний старший оперуполномоченный одного из отделений Николаевского районного управления полиции, обладая информацией конфиденциального характера об одном из полицейских решил его шантажировать и получить "откупные". Сохранение "тайны" он оценил в 2 тысячи долларов.

После получения первой части указанной суммы - 28 тыс. гривен - на банковскую карту оперуполномоченного полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи ГБР квалифицировали действия полицейского как вымогательство, за что предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Автор: 

вымогательство (428) Николаевская область (2107) Нацполиция (16427) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) шантаж (89)


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Топ комментарии
+4
маладец ))) бей своих чтоб чужие боялись...
(а тому видать было что скрывать)
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09.03.2021 17:23
+1
Мент к успеху шел, не получилось, не фартануло
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09.03.2021 17:20
+1
как была мусарня так и осталась...может даже хуже сейчас воняет
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09.03.2021 17:58
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Мент к успеху шел, не получилось, не фартануло
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09.03.2021 17:20 Ответить
маладец ))) бей своих чтоб чужие боялись...
(а тому видать было что скрывать)
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09.03.2021 17:23 Ответить
срочно павысить мусарам зарплату! и выдавать в долларах! Бедолаги перебиваются кое-как...
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09.03.2021 18:09 Ответить
Панять, прастить, штраф 1365 грывень, на хлебовозке больше получают.
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09.03.2021 17:24 Ответить
а классно придумал с карточкой . если аудиофиксации нет то и ни хрена ему не будет . мало ли кто может кинуть на карту и рассказывать о шантаже
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09.03.2021 17:33 Ответить
терпила ему скидывал в присутствии понятых и оперов.
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09.03.2021 17:42 Ответить
Это вроде как два маньяка застряли, такого же плана новость.
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09.03.2021 17:51 Ответить
в лифте
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09.03.2021 17:51 Ответить
Узнал,что коллега ***** и решил пошантажировать а тот не понял темы ,зная что там типа все такие и с какого хера башлять ...
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09.03.2021 17:53 Ответить
как была мусарня так и осталась...может даже хуже сейчас воняет
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09.03.2021 17:58 Ответить
 
 