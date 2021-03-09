На Николаевщине за шантаж и вымогательство 2 тыс. долл. у коллеги задержан полицейский

В Николаевской области задержан полицейский, который шантажом вымогал деньги у своего коллеги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

37-летний старший оперуполномоченный одного из отделений Николаевского районного управления полиции, обладая информацией конфиденциального характера об одном из полицейских решил его шантажировать и получить "откупные". Сохранение "тайны" он оценил в 2 тысячи долларов.

После получения первой части указанной суммы - 28 тыс. гривен - на банковскую карту оперуполномоченного полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи ГБР квалифицировали действия полицейского как вымогательство, за что предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.