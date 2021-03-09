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У Зеленского нет врагов на улице, но Ермак, Татаров и Портнов ему активно их создают, - Шабунин

У Зеленского нет врагов на улице, но Ермак, Татаров и Портнов ему активно их создают, - Шабунин

Не журналисты и активисты "расшатывают" улицу, это делает власть неадекватными решениями.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Отвечает ли Зеленский за то, что сегодня "штурмуют" тех, кто реально сажает? Да. Потому что он не уволил Татарова, не поставил в определенные рамки Венедиктову, его депутаты атакуют Сытника и голосуют ужасные законы. Список можно продолжать. Но, да, ответственный Зеленский", - отметил глава ЦПК.

"Революция 2004 года - не о Ющенко, а о несправедливости на выборах. 2013-2014 года - не об Ассоциации с ЕС, а о несправедливости во многих проявлениях. Не дай Бог, в нынешней истории может быть так же! Никто из вменяемых людей не хочет противостояния. Все понимают опасность. Но не журналисты и не активисты "шатают" улицу. Это делает власть неадекватными решениями - своими и коррумпированных правоохранительной и судебной систем. Еще раз: не мы "шатаем" улицу. Это делает Зеленский. У него нет врагов на улице. Но Ермак, Татаров и Портнов ему активно их создают. Зеленскому эти враги, правда, не надо", - подчеркнул Шабунин.

Читайте также: Если Сытника уволят по политическим мотивам, то это будет началом "смерти" НАБУ, - Шабунин

В то же время глава ЦПК отметил, что Зеленского "загнали" в так называемую "ловушку владельца бизнеса".

"В чем она заключается? Если ты - владелец бизнеса, но у тебя недоброчестный менеджмент, то они делают так, чтобы у тебя не было времени смотреть, что вообще чудят. Поэтому они засыпают тебя кучей мелких и ненужных дел - открыть мост, записать видео. Эти задачи не оставляют тебе времени, здоровья и сил посмотреть, а чем же на самом деле занимается менеджмент? Такое впечатление, что Ермак и Татаров играют с Зеленским в эту игру. И Шефир с ними же", - добавил Шабунин.

Полный текст интервью с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: Порошенко уволил Гладковского через неделю после скандала, а Зеленский уже четвертый месяц "отмазывает" Татарова, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) протест (5857) Шабунин Виталий (535) Ермак Андрей (1256) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+13
шабунин один тапок уже переобул.
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09.03.2021 17:31
+13
є вороги чи немає можно легко перевірити ! просто зайти на якійсь базар без охорони і поцікавитись життям громадян ...
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09.03.2021 17:35
+12
А ты , откуда знаешь ? Иуда зеленский должен быть арестован за срыв 3-х спецопераций !
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09.03.2021 17:39
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Правила форума Совет форумчан
шабунин один тапок уже переобул.
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09.03.2021 17:31 Ответить
Уже на третью переобувку пошёл, профи
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09.03.2021 17:34 Ответить
И как всегда - в двух разных тапках. Проффесианал.
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09.03.2021 17:56 Ответить
Шабуня даже сейчас не может вытащить язык из жопы гринпоца. Пресмыкающееся- это судьба! Бояре плохие- сцарь хороший. Даже спаленный дом не помог образумить это тупое и продажное существо. Он же видит, как люди получают доступ к великим крадивныцтвам за мощное лизание господского очка, и ему тоже хочется! Ума нет, талантов тоже, зато пение дифирамб вяличайшему приносит свои дивиденды. На люсю арестович гляньте. Даешь продажной и пустобрехой шабуне доступ к корыту!
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09.03.2021 22:12 Ответить
Сам придумал, или в методичке от ************ прочитал?
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09.03.2021 18:25 Ответить
На бутылку 🐖🐕
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09.03.2021 18:36 Ответить
А может он не переобулся, а перековался.
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09.03.2021 18:25 Ответить
Сегодня на Цензоре баттл дня сметун Шабунин против зеленой потаскухи Мендель.
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09.03.2021 17:31 Ответить
А ты , откуда знаешь ? Иуда зеленский должен быть арестован за срыв 3-х спецопераций !
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09.03.2021 17:39 Ответить
А де він один на вулиці буває? З задоволенням жбурнув би в нього черевиком
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09.03.2021 17:32 Ответить
краще не свіжим яйцем !
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09.03.2021 17:36 Ответить
небезпечно яйцями-"папіреднік" ледь живий лишився...
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09.03.2021 18:04 Ответить
зате "терорист" в Укрзалізниці працює
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09.03.2021 18:06 Ответить
І на хорошій посаді. "Януковича в Франківську чуть яйце не вбило".
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09.03.2021 18:38 Ответить
В Івано-Франківську навіть пам'ятник є цьому яйцю
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09.03.2021 19:41 Ответить
Пізніше, якщо знову з*явиться (не дай бог) на сцені "Кварталу", бо зараз яйце бронепамперс не проб*є.
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09.03.2021 19:46 Ответить
Ваш черевик не заслужив такого відношення до нього.
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09.03.2021 19:42 Ответить
Что Шабуня, что Стерненко - оба зебобу отмазывают, как могут. У обоих цать хороший, только бояре вот плохие...
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09.03.2021 17:34 Ответить
є вороги чи немає можно легко перевірити ! просто зайти на якійсь базар без охорони і поцікавитись життям громадян ...
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09.03.2021 17:35 Ответить
Я бы сказал , что сегодня БЕНЕфис ЗеоманоЕмиратского , а точнее безсвязный , словесный понос , после двух белвх дорожек 🤣🤣🤣
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09.03.2021 17:35 Ответить
"шабунин, ну зачем тебе жужжать, если ты не пчела?"(c)Винни Пух - кто-то его мощно "пристимулировал".
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09.03.2021 17:36 Ответить
многовато жополизов нелоха как для вторника...
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09.03.2021 17:37 Ответить
Шабунін! Українців організувати нема кому! Інакше цей хриплявий чмирьок вже давно вилетів би з першого крісла країни!
_______________
Зєлю геть. Узгоджуєм нормального ЄДИНОГО канидата на дострокові.
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09.03.2021 17:37 Ответить
Юля?
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09.03.2021 17:40 Ответить
ведмідьдчука?
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09.03.2021 17:47 Ответить
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Безсмертний...
Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо!
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09.03.2021 17:50 Ответить
Ваню,щось я в твоєму списку Руслана не бачу ?
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09.03.2021 17:58 Ответить
Оніщенка? Його треба з хлопцями звільнити з катівні. А це станеться тільки тоді, коли Перше крісло посяде нормальна людина, а не українофоб, як було тричі підряд.
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09.03.2021 20:19 Ответить
Кошулинський
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09.03.2021 21:39 Ответить
Не обереться Руслан. Ні за яких обставин. Навіть не мрійте. Його відсоток буде до 5, не більше. Тобто це просто втрачені голоси патріотичного електорату. Навіщо це робиться? Мабуть за гроші фсб, як казав Манафорт на допиті у Мюлєра
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09.03.2021 22:56 Ответить
Ваня , питання хто з перерахованих тобою є учасником АТО ? я б проголосував з перерахованих тобою за Безсмертного професійний дипломат , патріот України .
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09.03.2021 23:28 Ответить
Порошенко
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09.03.2021 17:59 Ответить
Пан сам здогадується, що фігню запропонував?
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09.03.2021 20:23 Ответить
В том списке есть неплохие люди, но этого мало. Надо еще уметь что-то. Например, поговорить с Байденом и добиться нужного результата. Сейчас только это и имеет значение. Все остальные в помощь. Я уверен, что они вполне согласятся на роль помощников. На роль того, кто будет говорить с Байденом, они не годятся. До Пороха они не дотягивают даже близко. По крайней мере пока.
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09.03.2021 20:45 Ответить
З усією повагою, але щоб Петру обратись треба років 800 щоб пройшло. Щоб все забулось. Сьогоні він не обереться навіть, якщо навчиться ковтати своїх політичних недоброзичливців живцем
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09.03.2021 23:03 Ответить
Ну что ж. 800 лет так 800 лет. Сотни лет уже ждем, подождем еще.
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09.03.2021 23:10 Ответить
Лукашеску слил Белорусь Путлеру,Зеля сливает Украину следом...
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09.03.2021 17:41 Ответить
Там и сливать не надо, там почти все население ватное. То что там протестуют против лукашенко, не означает что они против рашки.
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09.03.2021 17:46 Ответить
Вот не пойму: санкции против Мертветчука --по указке США...Закрітие говноканалов --по указке США... А сливает рашке?
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09.03.2021 18:38 Ответить
Кароче: все плохие, одни Зеля с Шабуниным харошие.
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09.03.2021 17:46 Ответить
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09.03.2021 17:48 Ответить
Татаров та Єрмак утримавучі компромату на Вову , " связа-нии одной цепью..."
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09.03.2021 17:51 Ответить
короля играет свита. все более очевидным становится то что этого клоуна поставили только для того чтобы подписывать докуиенты и потом сгрузить на него(нелоха)всю ответсвенность.
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09.03.2021 17:52 Ответить
смелый, однака, вот шо значит использовать инструмент по прямому назначению, а не выстукивать им октавы на рояле
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09.03.2021 17:52 Ответить
Сейчас в Ютьюбе идет Стрим с Айдером Муждабаевым... Айдер красава,уже 102 000 подписчиков,Молодца Айдер!!! Ты крутой Украинец в отличие от некоторых ПОЦтриотов..
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09.03.2021 17:53 Ответить
Ну, ежели так, пусть распустит охрану и пересядет на велосипед. А там поглядим, может, всё-таки, брешет эта шабунин...
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09.03.2021 18:00 Ответить
Один Шабунін на сторожі! "...его депутаты атакуют Сытника и голосуют ужасные законы...". Що за закони?
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09.03.2021 18:06 Ответить
У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7116
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09.03.2021 18:06 Ответить
С апреля у Зелемойских начнется новая Жизнь,Джо Байденко вас крыс обнулит стадо баранов
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09.03.2021 18:09 Ответить
- У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет.
- Будут (С).
Это про врагов на улице.
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09.03.2021 18:10 Ответить
А фіг я буду по вулицям гав ловити!
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09.03.2021 20:25 Ответить
Вижу на ветке организованную босоту шоумена, весь этот сброд скопом он взял за три копейки..
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09.03.2021 18:16 Ответить
Чому б не зробити фонд, який заповнювався коштами від продажу корисних копалин - фонд де кожен українець мав би право отримати його частину. Помітили що за конституцією всі що в Україні, належить народу, але кошти отримані від продажу йому не передають?
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09.03.2021 18:20 Ответить
Прямо такой Бубочка хороший, овечка невинная...
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09.03.2021 18:21 Ответить
Походу у Шабунина появилась возможность закрыть ипотеку и купить недорогое авто!
А когда появится возможность купить дорогое авто, так совсем риторика поменяется!
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09.03.2021 18:23 Ответить
Так вот пусть Бубочка и занимается несколькими важніми делами, а не бегает на презентации, открітия и видосики!
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09.03.2021 18:42 Ответить
никто не сравнится с презентациями общественных сортиров и детских одесских крематориев с барыжным ********!
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09.03.2021 19:42 Ответить
я не знаю как там насчет врагов на улице, но вот в темном переулке.....
ну, короче, вы сами все поняли
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09.03.2021 19:19 Ответить
улица - не Майдан,
рашка - не Украина,
дорогой ты мой Шабунин
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09.03.2021 19:21 Ответить
кстати, Порох может свободно пройтись по улице и на митинге на Майдане.
а Зеленский ?
не факт, не факт....... заплюют
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09.03.2021 19:23 Ответить
ни барыга, ни кумедный ослик не могут, заплюют обоих. барыга уже это проверил на себе.
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09.03.2021 19:30 Ответить
Ага . .

У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5714 .
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09.03.2021 19:40 Ответить
сходи к КНУ, там возле красного корпуса тебе прокомментируют "уважение" к барыге.
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09.03.2021 19:46 Ответить
Иметь исторический шанс и пр@срать его ради гешефта. Выборы показали место соевого олигарха.
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09.03.2021 20:21 Ответить
....Возлє красного, ух ти ..!! Ну можливо там .

А от біля синього , ЗЕльоного і фіолетового в крапинку, вже був . Там ніхто не хоче коментіровать . .
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09.03.2021 21:20 Ответить
У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3657
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09.03.2021 23:39 Ответить
У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4846
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09.03.2021 23:38 Ответить
Зеля лох, которого танцуют татаровы, дерьмаки и портновы! Вопрос один: "Вова, скажи же ведь недаром..., а если даром то дурак"!
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09.03.2021 19:27 Ответить
А яка різниця, даром, чи не даром? Попереду довічне з конфіскацією...
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09.03.2021 20:30 Ответить
Вороги можуть бути у особистості, а не у Зеленського.
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09.03.2021 19:50 Ответить
Кривий Зерог не знає шо робити з шабуніним? В лапоть ще йому - як найєму і лєщенці
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09.03.2021 20:59 Ответить
Порозительно! Этот чувачек, до сих пор повторяет мантру дегенерата-"Зеленский хороший парень-бояре у него профурсетки". Ау, Шабуня, хватит дурака играть,все уже давно поняли, шо твое мировозрение сформировал Квартал и лично Галабародька! Как такого недалекого типа взяли на работу в серьезную организацию?
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09.03.2021 23:24 Ответить
 
 