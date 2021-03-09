У Зеленского нет врагов на улице, но Ермак, Татаров и Портнов ему активно их создают, - Шабунин

Не журналисты и активисты "расшатывают" улицу, это делает власть неадекватными решениями.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Отвечает ли Зеленский за то, что сегодня "штурмуют" тех, кто реально сажает? Да. Потому что он не уволил Татарова, не поставил в определенные рамки Венедиктову, его депутаты атакуют Сытника и голосуют ужасные законы. Список можно продолжать. Но, да, ответственный Зеленский", - отметил глава ЦПК.

"Революция 2004 года - не о Ющенко, а о несправедливости на выборах. 2013-2014 года - не об Ассоциации с ЕС, а о несправедливости во многих проявлениях. Не дай Бог, в нынешней истории может быть так же! Никто из вменяемых людей не хочет противостояния. Все понимают опасность. Но не журналисты и не активисты "шатают" улицу. Это делает власть неадекватными решениями - своими и коррумпированных правоохранительной и судебной систем. Еще раз: не мы "шатаем" улицу. Это делает Зеленский. У него нет врагов на улице. Но Ермак, Татаров и Портнов ему активно их создают. Зеленскому эти враги, правда, не надо", - подчеркнул Шабунин.

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В то же время глава ЦПК отметил, что Зеленского "загнали" в так называемую "ловушку владельца бизнеса".

"В чем она заключается? Если ты - владелец бизнеса, но у тебя недоброчестный менеджмент, то они делают так, чтобы у тебя не было времени смотреть, что вообще чудят. Поэтому они засыпают тебя кучей мелких и ненужных дел - открыть мост, записать видео. Эти задачи не оставляют тебе времени, здоровья и сил посмотреть, а чем же на самом деле занимается менеджмент? Такое впечатление, что Ермак и Татаров играют с Зеленским в эту игру. И Шефир с ними же", - добавил Шабунин.

Полный текст интервью с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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