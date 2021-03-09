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Нужно найти золотую середину между свободой слова и защитой информационной безопасности Украины, - замглавы ОП Костюк

Нужно найти золотую середину между свободой слова и защитой информационной безопасности Украины, - замглавы ОП Костюк

Стратегия информационной безопасности Украины должна быть совместно разработана представителями государственных органов в сотрудничестве со средствами массовой информации.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юрий Костюк в ходе выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства. 

Костюк напомнил, что в сентябре 2020 года Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, и на основе этого документа должны появиться еще 14 детализированных, специализированных стратегий, в том числе и по информационной безопасности.

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"Сегодня основной вызов, основная задача – найти золотую середину между свободой слова, ее защитой и в то же время – защитой информационной безопасности, к тому же когда мы пребываем в стадии войны. Информация в современном мире получила новую роль, ее стало значительно больше, доступ к ней стал намного легче. Информация сегодня – это оружие", – отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Костюк обратил внимание, что сегодня главным критерием независимости и объективности того или иного СМИ почему-то стала его оппозиционность к власти.

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"Но мне кажется, что интересы государства, общества и медиа не отличаются в очень многих вопросах, в частности в вопросе безопасности нашей страны. Поэтому нужно, на мой взгляд, взаимодействовать, искать, выстраивать определенные партнерские отношения, когда сохранена независимость СМИ, но мы все вместе работаем на интересы Украины", – сказал он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь сообщил, что продолжается разработка Стратегии информационной безопасности страны, и в ближайшее время она будет представлена обществу.

Секретарь СНБО также отметил, что недавнее введение санкций в отношении ряда телеканалов было осуществлено на основании уголовного производства, начатого против их владельца за финансирование терроризма.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко добавил, что одним из шагов, который может помочь улучшить информационную безопасность Украины, является медиаграмотность граждан, и этим вопросом сейчас занимаются несколько украинских министерств.

"И еще я хотел бы дать один совет: когда вы сталкиваетесь с информацией, которая вызывает у вас смятение, страх или агрессию, то перед тем, как ее распространять, подумайте, сделайте один клик и проверьте первоисточник. Мир будет намного чище", – сказал Ткаченко.

Источник: 
информационная война (679) свобода слова (1169) Костюк Юрий (14)


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Топ комментарии
+5
Будуть судити та саджати за пост в фейсбуці.
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09.03.2021 17:45
+3
Нужно найти золотую середину / Украиной правят предатели, воры и несмышлёныши.
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09.03.2021 17:43
+2
"Сегодня он играет джаз,а завтра Родину продаст!" !!!)))
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09.03.2021 17:38
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"Сегодня он играет джаз,а завтра Родину продаст!" !!!)))
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09.03.2021 17:38 Ответить
Зарахувати всі опозиційні до Зє ЗМІ в інформаційних агрєссорів,і на всіх здобутках карликової демократії в Україні можна ставити хрест.
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09.03.2021 17:47 Ответить
Шановний ,відкоригуйте текст,будь ласка !!)))
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09.03.2021 17:51 Ответить
Ожесточенные бои за подъемник ведутся в Буковели. Но вводить там ограничение свободы слова смерти подобно, поскольку есть риск быть сброшенным с подъемника. И это будет уже не золотая середина. Это будет больно.
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09.03.2021 17:42 Ответить
...От є колоніальна, поневолена нація, яка втратила будь-які атрибути державности, втратила власну інфраструктуру, будь-які свої інституції, навіть школу та церкву... Що їй лишилося? Кобзар! Це інституція, це комунікатор-посередник, який іде від села до села і "зшиває" націю на живу нитку своїми виступами. Він і ЗМІ - носій інформації, заміняє "свою" пресу, переказує актуальні новини. Він же й шоу-бізнес - Перебендя, згадайте, і до танцю приграє, і пожартує, такий собі стенд-апер, свій маскульт... І він же - інститут національної пам'яті: співаючи думи, кобзар здійснює трансмісію національної історії, він хранитель переказу. А головне - зв'язок: узяв кобзу й пішов далі, до наступного села. Він є дуже важливим тоді, коли всередині країни немає зв'язку, коли все розсипано, роздроблено на "бульбашки", коли йде ця дисперсність, медведчукова "федералізація" - один регіон відрізаний від іншого, нема доріг, у кожному своя преса й ТБ, і одним говорять, що десь там на Галичині бандєровци, другим - що Донбас хоче в Росію. - https://localhistory.org.ua/texts/interviu/oksana-zabuzhko-v-ievropi-todi-nikhto-shche-tak-ne-pisav/
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09.03.2021 17:42 Ответить
Нужно найти золотую середину / Украиной правят предатели, воры и несмышлёныши.
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09.03.2021 17:43 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!)))
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09.03.2021 17:54 Ответить
Будуть судити та саджати за пост в фейсбуці.
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09.03.2021 17:45 Ответить
Бандерівців,а гниди кремлівські, будут вільно себе почувати в Україні !!!)))
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09.03.2021 17:57 Ответить
це называется - рассмешите клоуна
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09.03.2021 17:49 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26381659.html Буковель головного мозга

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2139106682887307 Евгений Истребин: Главный колядник страны (мэр Ивано-Франковска), который не смотря на рост госпитализаций активно проводил колядки с громадой міста и смеялся над низким уровнем смертности, теперь в панике.

НЕ ХВАТАЕТ КОЙКОМЕСТ В БОЛЬНИЦАХ !!! СИТУАЦИЯ КРИТИЧЕСКАЯ !!!

А самое поразительное, что теперь его же секта которая все отрицала, теперь его же и поносит за создание паники, внедрение вакцинации, и нагоняния страха на людей. Ему еще и поведение христианина в укор ставят...
Треба знайти золоту середину між свободою слова і захистом інформаційної безпеки України, - заступник голови ОП Костюк - Цензор.НЕТ 7359

https://www.facebook.com/yesint4/posts/1929693830529094 Семен Есилевский: По-моему это идеальный пример полного соответствия интеллектуальных уровней власти и народа.

Мэр, который демонстративно, системно и с особым цинизмом месяцами саботировал любые противоэпидемические меры, с удивлением обнаружил, что во ввереном ему городе наступил пушистый военно-морской песец.

Судя по всему, его это несказанно удивило - межушной ганглий сего примерного набожного христианина так и не выстроил причинно-следственной связи.

При этом народ-богоносец, избравший носителя этого несообразительного межушого ганглия, теперь усердно говнит своего избранника за нагнетание паники и пропаганду бесовской вакцины.
Есть в этом некая внутренняя красота и гармония, знаете ли.

Треба знайти золоту середину між свободою слова і захистом інформаційної безпеки України, - заступник голови ОП Костюк - Цензор.НЕТ 4093
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09.03.2021 17:51 Ответить
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко добавил, что одним из шагов, который может помочь улучшить информационную безопасность Украины, является ликвидация Министерства культуры и информационной политики... Все эти готовящиеся законы о наказании за недостоверную информацию - это, фактически, законы о праве власти на брехню. Вот - упразднили наказания за брехню в декларациях... и это - паливо.
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09.03.2021 20:18 Ответить
А шо же ты, Костюк, за то имел свой язык в своей ОПе, когда Зеленский говном своим из ротовой своей полости Украину поливал где5 только мог и как мог?
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09.03.2021 20:28 Ответить
 
 