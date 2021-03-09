Нужно найти золотую середину между свободой слова и защитой информационной безопасности Украины, - замглавы ОП Костюк

Стратегия информационной безопасности Украины должна быть совместно разработана представителями государственных органов в сотрудничестве со средствами массовой информации.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юрий Костюк в ходе выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Костюк напомнил, что в сентябре 2020 года Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, и на основе этого документа должны появиться еще 14 детализированных, специализированных стратегий, в том числе и по информационной безопасности.

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"Сегодня основной вызов, основная задача – найти золотую середину между свободой слова, ее защитой и в то же время – защитой информационной безопасности, к тому же когда мы пребываем в стадии войны. Информация в современном мире получила новую роль, ее стало значительно больше, доступ к ней стал намного легче. Информация сегодня – это оружие", – отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Костюк обратил внимание, что сегодня главным критерием независимости и объективности того или иного СМИ почему-то стала его оппозиционность к власти.

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"Но мне кажется, что интересы государства, общества и медиа не отличаются в очень многих вопросах, в частности в вопросе безопасности нашей страны. Поэтому нужно, на мой взгляд, взаимодействовать, искать, выстраивать определенные партнерские отношения, когда сохранена независимость СМИ, но мы все вместе работаем на интересы Украины", – сказал он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь сообщил, что продолжается разработка Стратегии информационной безопасности страны, и в ближайшее время она будет представлена обществу.

Секретарь СНБО также отметил, что недавнее введение санкций в отношении ряда телеканалов было осуществлено на основании уголовного производства, начатого против их владельца за финансирование терроризма.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко добавил, что одним из шагов, который может помочь улучшить информационную безопасность Украины, является медиаграмотность граждан, и этим вопросом сейчас занимаются несколько украинских министерств.

"И еще я хотел бы дать один совет: когда вы сталкиваетесь с информацией, которая вызывает у вас смятение, страх или агрессию, то перед тем, как ее распространять, подумайте, сделайте один клик и проверьте первоисточник. Мир будет намного чище", – сказал Ткаченко.