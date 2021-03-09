Нужно найти золотую середину между свободой слова и защитой информационной безопасности Украины, - замглавы ОП Костюк
Стратегия информационной безопасности Украины должна быть совместно разработана представителями государственных органов в сотрудничестве со средствами массовой информации.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юрий Костюк в ходе выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Костюк напомнил, что в сентябре 2020 года Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, и на основе этого документа должны появиться еще 14 детализированных, специализированных стратегий, в том числе и по информационной безопасности.
"Сегодня основной вызов, основная задача – найти золотую середину между свободой слова, ее защитой и в то же время – защитой информационной безопасности, к тому же когда мы пребываем в стадии войны. Информация в современном мире получила новую роль, ее стало значительно больше, доступ к ней стал намного легче. Информация сегодня – это оружие", – отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.
Костюк обратил внимание, что сегодня главным критерием независимости и объективности того или иного СМИ почему-то стала его оппозиционность к власти.
"Но мне кажется, что интересы государства, общества и медиа не отличаются в очень многих вопросах, в частности в вопросе безопасности нашей страны. Поэтому нужно, на мой взгляд, взаимодействовать, искать, выстраивать определенные партнерские отношения, когда сохранена независимость СМИ, но мы все вместе работаем на интересы Украины", – сказал он.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь сообщил, что продолжается разработка Стратегии информационной безопасности страны, и в ближайшее время она будет представлена обществу.
Секретарь СНБО также отметил, что недавнее введение санкций в отношении ряда телеканалов было осуществлено на основании уголовного производства, начатого против их владельца за финансирование терроризма.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко добавил, что одним из шагов, который может помочь улучшить информационную безопасность Украины, является медиаграмотность граждан, и этим вопросом сейчас занимаются несколько украинских министерств.
"И еще я хотел бы дать один совет: когда вы сталкиваетесь с информацией, которая вызывает у вас смятение, страх или агрессию, то перед тем, как ее распространять, подумайте, сделайте один клик и проверьте первоисточник. Мир будет намного чище", – сказал Ткаченко.
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https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2139106682887307 Евгений Истребин: Главный колядник страны (мэр Ивано-Франковска), который не смотря на рост госпитализаций активно проводил колядки с громадой міста и смеялся над низким уровнем смертности, теперь в панике.
НЕ ХВАТАЕТ КОЙКОМЕСТ В БОЛЬНИЦАХ !!! СИТУАЦИЯ КРИТИЧЕСКАЯ !!!
А самое поразительное, что теперь его же секта которая все отрицала, теперь его же и поносит за создание паники, внедрение вакцинации, и нагоняния страха на людей. Ему еще и поведение христианина в укор ставят...
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1929693830529094 Семен Есилевский: По-моему это идеальный пример полного соответствия интеллектуальных уровней власти и народа.
Мэр, который демонстративно, системно и с особым цинизмом месяцами саботировал любые противоэпидемические меры, с удивлением обнаружил, что во ввереном ему городе наступил пушистый военно-морской песец.
Судя по всему, его это несказанно удивило - межушной ганглий сего примерного набожного христианина так и не выстроил причинно-следственной связи.
При этом народ-богоносец, избравший носителя этого несообразительного межушого ганглия, теперь усердно говнит своего избранника за нагнетание паники и пропаганду бесовской вакцины.
Есть в этом некая внутренняя красота и гармония, знаете ли.