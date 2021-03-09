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Новости Коронавирус и карантин
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"ЕС" требует закрыть курорт "Буковель": Именно он является причиной "красной" зоны карантина и роста количества заболевших

"Европейская Солидарность" требует от власти прекратить работу курорта "Буковель" на Прикарпатье из-за угрожающей эпидемической ситуации в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

В политсиле отмечают, что бизнес олигарха Коломойского, который является давним партнером Зеленского, имеет привилегированное положение в Украине, и это привело к новой волне коронавируса.

"Сегодня городская власть Ивано-Франковска уже бьет в набат, потому что не хватает койко мест, и просит область подключиться к решению этих вопросов. Почему так произошло в Ивано-Франковской области и почему сейчас там красная зона? Одной из основных причин является приезд Владимира Зеленского во всем известный горнолыжный курорт "Буковель", который часто связывают с Шевченко, который активно вступил в предвыборную кампанию. Так же это повлекло активизацию многих туристов, в том числе из-за рубежа. Всем известно, что сейчас новый штамм коронавируса - так называемый британский штамм, который имеет очень тяжелые последствия. И мы уже видим у себя в стране проявления этого штамма, в частности в Ивано-Франковской области", - отметил депутат Киевсовета, активист, участник войны против российской агрессии Александр Погребиский.

"Катастрофическая ситуация с ковидом на Западной Украине. Есть ограничительные меры для многих, малого и среднего бизнеса, но мы видим, как, к сожалению, эти ограничительные меры не касаются "Буковеля". И "Буковель" превратился в "Велюр" - 2", - подчеркнула нардеп Мария Ионова.

Во время пресс конференции были также предоставлены факты масштабного хищения бюджетных средств через так называемое "Большое строительство", которое на Прикарпатье реализует компания с орбиты олигарха Коломойского.

Также читайте: Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. Следует ожидать дальнейшее распространение вируса, - врач-инфекционист о вспышке на Ивано-Франковщине

По данным представительницы инициативы CoST Ukraine Нелли Стельмах, каждый километр дороги, который строит структура владельца "Буковеля" Александра Шевченко, обходится налогоплательщикам дороже на 1,2 миллиона гривен. Только на 5 проанализированных контрактах убытки государству составили 374 миллиона гривен.

"Мы видим дерибан "Зеленський- Коломойский". Если берем ситуацию в Ивано-Франковской области, то это фамилия Шевченко. Это торговля на крови или не торговля на крови? Мы услышали цифры. Сколько концентраторов могла закупить область, и сколько человеческих жизней могло быть сохранено?", - добавила Ионова.

"Мы требуем закрытия "Буковеля", поскольку именно "Буковель" является причиной тех последствий, тех красных зон, которые мы имеем в Ивано-Франковской области, и того количества заболевания среди людей, проживающих в области", - подчеркнул Погребиский.

Напомним, в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина.

Замглавы ОП Тимошенко заявил, что в вспышка COVID-19 произошла, в частности, из-за курорта "Буковель".

Также читайте: Вспышка СOVID-19 на Прикарпатье: на горнолыжном курорте "Буковель" закроют рестораны и усилят карантин

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Буковель (45) карантин (16729) Европейская Солидарность (1051) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
в Украине - пандемия началась из за лыжных курортов в том числе, но клоун у нас точно какой то бедоносец
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09.03.2021 17:47
+16
это у вас на цапа тв показывали - и да враг цапов №1 в Украине - делами доказал
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09.03.2021 17:48
+13
та ні, це твої зебіли хочуть обрати Вірастюка в Радц; а беня - того самого Шевченка.
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09.03.2021 17:46
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ЄС хоче послати в Буковель зеленського з родичами і Хазяїном побухати й покататися, і там закрити. І зверху снігом привалити.
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09.03.2021 18:27 Ответить
А где же писькограйчик кататься будет ?
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09.03.2021 18:27 Ответить
Тю, вже подумав що ЄС хоче віджати Буковель, а це ПЕС шебуршиться....
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09.03.2021 18:36 Ответить
Європейському Союзу Буковель не потрібен, там своїх гірськолижних курортів досить. В Ясній або Штребському Плесі був?
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09.03.2021 18:51 Ответить
Ну ладно другая партия бы говорила. Да это нужно сделать, но вы то убогие евро ссыкуны три сраных канала не могли родить.
Где были ваши дЭпутаны когда ГОДАМИ по всей Украине работали игральные свинарники? В глаза тра..лись. Не видно было?
Сидите молча и обтекайте мрази. Сатанисты хреновы
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09.03.2021 18:42 Ответить
Вы страну зеленым гамном обосрали , а теперь из-за вас засранцев все обтекают. Вам бы в попу затычку с резьбой вкрутить и глюч потерять.
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09.03.2021 18:49 Ответить
Ты читать научись. ЕС не имеет морального права что-то вякать. бездари НИЧЕГО не сделали за 5 лет, только красть умеют. Пусть заткунуться и валят. Они ДНО, кусок тупого дна.
Я не за зе. НО, эти закрыли 3 гавноканала, закрыли игральные помойки. Что чабаны с ЕС не знали 5 лет? Или имели долю? Рыло они раскрыли. Только бабло умеют пилить
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09.03.2021 18:53 Ответить
Разве ПЕС может отвечать за БэПП? Это ж разные партеи
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09.03.2021 18:57 Ответить
"Апалитически рассуждаешь, слюшай... "
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09.03.2021 19:00 Ответить
Да не забудь что зеофилы и страну Украина фактически уничтожили . Плохие ЕС ее возродили , а зетвари просрали.
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09.03.2021 19:01 Ответить
Тут дело к концу лыжного сезона уже идёт, а они только проснулись. Пока то, да сё, прикроют курорт в аккурат под закрытие сезона. Шевченко с Коломойским только поржут.
Думаю, они все одна шайка-лейка. Просто дают друг другу заработать, а потом под видом заботы о стране, на публику начинают друг друга грязью поливать. Типа "честная политическая борьба".
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09.03.2021 18:44 Ответить
А вот здесь я согласен. Только раньше пеца, помнится, был не столь категоричен.
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09.03.2021 19:22 Ответить
А кто твоего согласия спрашивает ! Тебя предали , -ты в попе.
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09.03.2021 19:46 Ответить
Не расписывайся за всех. Не бери на себя то, что не сможешь поднять.
Меня никто не предал. Ибо за барыгу я не голосовал ни в 2014, ни в 2019.
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09.03.2021 20:05 Ответить
Вот поэтому ты и в попе.
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09.03.2021 22:25 Ответить
Ты антигирой анекдота , который по лоховски оказался не там куда хотел попасть.
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09.03.2021 22:32 Ответить
А разве Порох избирался в России?
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10.03.2021 05:12 Ответить
Требую закрыть брехливого барыжного кондома в его цукерне!
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09.03.2021 19:23 Ответить
Да всех твоих тезок без кондома всей страной воспитывать надо.
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09.03.2021 19:30 Ответить
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09.03.2021 20:05 Ответить
Вот запроданци, им бы всьо закрыть, а чим люды будут семьи кормить😁😁😁
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09.03.2021 19:27 Ответить
Чем вас писькограй кормит , тем и вы свои семьи кормите. Смотрите не заляпайтесь.
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09.03.2021 19:32 Ответить
Для лугандонцев - САРКААААААЗМ!!!!¡!!😁😁😁😁😁😁😁
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09.03.2021 21:41 Ответить
Ес может свистеть ,что угодно.Она не принимает ни одного положительного решения в жизни країни.Абслолютно лживая и популистская галерочная партейка свитунов его величества кремл'вского маняки.Партия золотарів.
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09.03.2021 19:40 Ответить
Зескот переволновался из-за Буковеля не по детски . Срывается операция заразить ковидом всю Украину. Писькограй старался-старался, заразу по всему миру собирал и в Украину тащил. Не помогло , -выжили ! Теперь операция " лыжник чих пук " проваливается. Беда ба и только.
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09.03.2021 19:43 Ответить
Охолонь в спаме. А то на Пецу ох как возбудился!
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09.03.2021 20:07 Ответить
В спаме лучше , чем тебе в попе. Хотя если тебе там уютно, значит ты родом из паРаши.
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09.03.2021 22:28 Ответить
Слабовата ботоферма зескота ! Им бы у пригожина поучиться . Хотя какой писькограй ,-такова и ботоферма.
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09.03.2021 19:49 Ответить
А шо, Буковель не закрыт?! Там же карантин, коллапс, все дела. НУ, думаю, как раз к концу сезона закроют и сделают лохдаун
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09.03.2021 20:47 Ответить
Его надо не закрывать, а переделать в госпиталь для больных коронавирусом.
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09.03.2021 21:20 Ответить
Цікаво, під час весняно-літнього карантину ПЄС волали що не треба нічого закривати бо бізнес не витримає. Тепер волають що треба таки закривати. Коли цей ПЄС вже визначиться, врешті-решт?
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10.03.2021 10:45 Ответить
Через неделю-две сезон закончится и курорт торжественно закроют.
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10.03.2021 13:06 Ответить
Давно пора этот очаг инфекции потушить!
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10.03.2021 14:27 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/03/10/iryna-gerashhenko-cze-zelenskyj-a-ne-poroshenko-v-rozpal-epidemiyi-gasav-na-lyzhah-v-bukoveli-yakyj-stav-oseredkom-spalahu-hvoroby/ Це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав на лижах в Буковелі, який став осередком спалаху хвороби
Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3754614357959683?__cft__[0]=*********************************-2******************************************************************************-N9Z2-u0L9sCxBb4FecrXCSngfGzd8lBWrND3bR&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook пояснила, хто і в який спосіб насправді дискредитує процес вакцинації в Україні. За її словами, нинішня влада, яка розбазарила ковідний фонд і не забезпечила людей вчасним щепленням, тепер намагається перекласти відповідальність на опозицію. Фракція «Європейська Солідарність» має намір отримати відповіді на запити щодо зриву вакцинальної кампанії та нецільового використання бюджетних коштів - наголошує Геращенко.
«Невістка - улюблений і безпрограшний персонаж слуг. З подивом прочитала заяву правлячої партії, що це Порошенко і його команда винні у зриві вакцинації, недовірі до вакцини, й діють в унісон з РФ, аби просунути «Спутнік». Добре, хоч не «Новічок», бо і таке могли б вигадати», - іронізує Геращенко.
«Дискредитація кампанії по вакцинації розпочалася рівно рік тому, коли слуги призначили міністром охорони здоров'я Степанова. Який спочатку дозволив розпилити ковідні кошти на дороги, серіали, казна що, тільки не на кисень і допомогу лікарям. Коли в травні всі президенти і уряди світу засіли за телефон, аби напряму домовитися і законтрактувати найкращі вакцини - наші знімали недолугі видосики», - нагадала народна депутатка.
«Коли Зеленський і Шмигаль обіцяли країні Pfazer, AstraZeneka, китайську вакцину ще в січні, а потім привезли індійський аналог і не спромоглися домовитися на дружніх олігархічних каналах про просвітницьку кампанію популяризації і просування вакцини. Дискредитація боротьби з пандемією і досі продовжується в червоній зоні, на Франківщині, в «Буковелі». І це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав там на лижах, популяризуючи модний курорт і відпочинок, а не карантин і стриманість в контактах», - зауважила співголова фракції.
Окреме питання - бездарна кадрова політика Зеленського та Шмигаля, глави обладміністрацій, які не здатні забезпечити нормальну логістику, можуть тільки тиснути і погрожувати медикам, а не заохочувати їх до вакцинування, - пише Геращенко.
«Ще більш болюча тема - це нинішнє керівництво ЗСУ, яке погрязло у з'ясуванні стосунків і схематозах, яке дістало вже Армію своїми перевірками, склоками, проваленим ДОЗ, і яке апріорі не здатне провести кампанію популяризації вакцинування, бо вміють тільки тиснути, залякувати, погрожувати і штрафувати», - обурюється Ірина Геращенко.
«Не лише «Європейська Солідарність», а й Європейський Парламент в своїй останній резолюції відразу в кількох абзацах згадав корупцію в закупівлях ліків урядом Зеленського - Шмигаля, і закликав українську владу відмовитися від сумнівних оборудок, особливо коли мова йде про боротьбу з пандемією», - наголосила Геращенко.
«А пам'ятаєте, як партія «Слуга народу» рік тому заявила, що відмовляється від держфінансування і направляє ці кошти на боротьбу з пандемією? Потім дивним чином партія заявила, що фінансує 5 запитань від президента, а зараз НАЗК призупинила фінансування СН. Так коли ж слуги говорили правду про державні гроші? Вони хоч копійку таки направили на пандемію? І в скільки платникам податків обійшлися 5 питань? Бо відповіді ми так і не отримали», - зауважує Геращенко.
Вона також нагадала, що МОЗ засекретив інформацію вартості вакцини і вартості послуг посередників - корупційної прокладки, через яку йшли поставки.
«Звинувачення в зриві вакцинації - це серйозно. Тому наша фракція готує повторні запити до всіх компетентних органів з вимогою надати відповідь суспільству:
- коли відповідальні особи розпочали переговори з виробниками вакцин;- які саме домовленості досягла влада щодо закупівлі вакцин, про які кількості і які терміни йшлося;
- яка вартість закуплених вакцин;
- чому вакцина закупалася не напряму, а через посередників;
- хто стоїть за фірмою - посередником, і скільки на цьому нагріли руки ділки від медицини;
- чи направила «СН», як обіцяла, бюджетне фінансування на боротьбу з пандемією і про які суми йдеться;
- скільки коштів партія витратила на 5 запитань від президента?;
- коли Україні відкриють кордони? А це можливо тільки тоді, коли до української влади буде довіра у світі», - зазначає співголова фракції «Європейська Солідарність».
«Принагідно нагадаю, що це ваш міністр робив підробним тест для відрядження, чим шокував наших партнерів. Щодня, щотижня і щомісяця цього важкого року команда влади робила все, аби втратити довіру суспільства в питанні боротьби з пандемією. Коли прийшов час звітувати - замість роботи над помилками почали полювання на відьом», - резюмує Ірина Геращенко.
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10.03.2021 15:42 Ответить
"ЄС" вимагає закрити курорт "Буковель": Саме він є причиною "червоної" зони карантину та зростання кількості хворих - Цензор.НЕТ 832
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10.03.2021 18:13 Ответить
шмаркля та бородата баба каломойша- бариги на смертях вiд корони.



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10.03.2021 18:16 Ответить
правильно казали що Зе це не кіт у мішку ,а мішок... як виявилося з корупційним мотлохом..
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10.03.2021 18:37 Ответить
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