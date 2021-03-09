"ЕС" требует закрыть курорт "Буковель": Именно он является причиной "красной" зоны карантина и роста количества заболевших
"Европейская Солидарность" требует от власти прекратить работу курорта "Буковель" на Прикарпатье из-за угрожающей эпидемической ситуации в регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
В политсиле отмечают, что бизнес олигарха Коломойского, который является давним партнером Зеленского, имеет привилегированное положение в Украине, и это привело к новой волне коронавируса.
"Сегодня городская власть Ивано-Франковска уже бьет в набат, потому что не хватает койко мест, и просит область подключиться к решению этих вопросов. Почему так произошло в Ивано-Франковской области и почему сейчас там красная зона? Одной из основных причин является приезд Владимира Зеленского во всем известный горнолыжный курорт "Буковель", который часто связывают с Шевченко, который активно вступил в предвыборную кампанию. Так же это повлекло активизацию многих туристов, в том числе из-за рубежа. Всем известно, что сейчас новый штамм коронавируса - так называемый британский штамм, который имеет очень тяжелые последствия. И мы уже видим у себя в стране проявления этого штамма, в частности в Ивано-Франковской области", - отметил депутат Киевсовета, активист, участник войны против российской агрессии Александр Погребиский.
"Катастрофическая ситуация с ковидом на Западной Украине. Есть ограничительные меры для многих, малого и среднего бизнеса, но мы видим, как, к сожалению, эти ограничительные меры не касаются "Буковеля". И "Буковель" превратился в "Велюр" - 2", - подчеркнула нардеп Мария Ионова.
Во время пресс конференции были также предоставлены факты масштабного хищения бюджетных средств через так называемое "Большое строительство", которое на Прикарпатье реализует компания с орбиты олигарха Коломойского.
По данным представительницы инициативы CoST Ukraine Нелли Стельмах, каждый километр дороги, который строит структура владельца "Буковеля" Александра Шевченко, обходится налогоплательщикам дороже на 1,2 миллиона гривен. Только на 5 проанализированных контрактах убытки государству составили 374 миллиона гривен.
"Мы видим дерибан "Зеленський- Коломойский". Если берем ситуацию в Ивано-Франковской области, то это фамилия Шевченко. Это торговля на крови или не торговля на крови? Мы услышали цифры. Сколько концентраторов могла закупить область, и сколько человеческих жизней могло быть сохранено?", - добавила Ионова.
"Мы требуем закрытия "Буковеля", поскольку именно "Буковель" является причиной тех последствий, тех красных зон, которые мы имеем в Ивано-Франковской области, и того количества заболевания среди людей, проживающих в области", - подчеркнул Погребиский.
Напомним, в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина.
Замглавы ОП Тимошенко заявил, что в вспышка COVID-19 произошла, в частности, из-за курорта "Буковель".
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Где были ваши дЭпутаны когда ГОДАМИ по всей Украине работали игральные свинарники? В глаза тра..лись. Не видно было?
Сидите молча и обтекайте мрази. Сатанисты хреновы
Я не за зе. НО, эти закрыли 3 гавноканала, закрыли игральные помойки. Что чабаны с ЕС не знали 5 лет? Или имели долю? Рыло они раскрыли. Только бабло умеют пилить
Думаю, они все одна шайка-лейка. Просто дают друг другу заработать, а потом под видом заботы о стране, на публику начинают друг друга грязью поливать. Типа "честная политическая борьба".
Меня никто не предал. Ибо за барыгу я не голосовал ни в 2014, ни в 2019.
Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3754614357959683?__cft__[0]=*********************************-2******************************************************************************-N9Z2-u0L9sCxBb4FecrXCSngfGzd8lBWrND3bR&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook пояснила, хто і в який спосіб насправді дискредитує процес вакцинації в Україні. За її словами, нинішня влада, яка розбазарила ковідний фонд і не забезпечила людей вчасним щепленням, тепер намагається перекласти відповідальність на опозицію. Фракція «Європейська Солідарність» має намір отримати відповіді на запити щодо зриву вакцинальної кампанії та нецільового використання бюджетних коштів - наголошує Геращенко.
«Невістка - улюблений і безпрограшний персонаж слуг. З подивом прочитала заяву правлячої партії, що це Порошенко і його команда винні у зриві вакцинації, недовірі до вакцини, й діють в унісон з РФ, аби просунути «Спутнік». Добре, хоч не «Новічок», бо і таке могли б вигадати», - іронізує Геращенко.
«Дискредитація кампанії по вакцинації розпочалася рівно рік тому, коли слуги призначили міністром охорони здоров'я Степанова. Який спочатку дозволив розпилити ковідні кошти на дороги, серіали, казна що, тільки не на кисень і допомогу лікарям. Коли в травні всі президенти і уряди світу засіли за телефон, аби напряму домовитися і законтрактувати найкращі вакцини - наші знімали недолугі видосики», - нагадала народна депутатка.
«Коли Зеленський і Шмигаль обіцяли країні Pfazer, AstraZeneka, китайську вакцину ще в січні, а потім привезли індійський аналог і не спромоглися домовитися на дружніх олігархічних каналах про просвітницьку кампанію популяризації і просування вакцини. Дискредитація боротьби з пандемією і досі продовжується в червоній зоні, на Франківщині, в «Буковелі». І це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав там на лижах, популяризуючи модний курорт і відпочинок, а не карантин і стриманість в контактах», - зауважила співголова фракції.
Окреме питання - бездарна кадрова політика Зеленського та Шмигаля, глави обладміністрацій, які не здатні забезпечити нормальну логістику, можуть тільки тиснути і погрожувати медикам, а не заохочувати їх до вакцинування, - пише Геращенко.
«Ще більш болюча тема - це нинішнє керівництво ЗСУ, яке погрязло у з'ясуванні стосунків і схематозах, яке дістало вже Армію своїми перевірками, склоками, проваленим ДОЗ, і яке апріорі не здатне провести кампанію популяризації вакцинування, бо вміють тільки тиснути, залякувати, погрожувати і штрафувати», - обурюється Ірина Геращенко.
«Не лише «Європейська Солідарність», а й Європейський Парламент в своїй останній резолюції відразу в кількох абзацах згадав корупцію в закупівлях ліків урядом Зеленського - Шмигаля, і закликав українську владу відмовитися від сумнівних оборудок, особливо коли мова йде про боротьбу з пандемією», - наголосила Геращенко.
«А пам'ятаєте, як партія «Слуга народу» рік тому заявила, що відмовляється від держфінансування і направляє ці кошти на боротьбу з пандемією? Потім дивним чином партія заявила, що фінансує 5 запитань від президента, а зараз НАЗК призупинила фінансування СН. Так коли ж слуги говорили правду про державні гроші? Вони хоч копійку таки направили на пандемію? І в скільки платникам податків обійшлися 5 питань? Бо відповіді ми так і не отримали», - зауважує Геращенко.
Вона також нагадала, що МОЗ засекретив інформацію вартості вакцини і вартості послуг посередників - корупційної прокладки, через яку йшли поставки.
«Звинувачення в зриві вакцинації - це серйозно. Тому наша фракція готує повторні запити до всіх компетентних органів з вимогою надати відповідь суспільству:
- коли відповідальні особи розпочали переговори з виробниками вакцин;- які саме домовленості досягла влада щодо закупівлі вакцин, про які кількості і які терміни йшлося;
- яка вартість закуплених вакцин;
- чому вакцина закупалася не напряму, а через посередників;
- хто стоїть за фірмою - посередником, і скільки на цьому нагріли руки ділки від медицини;
- чи направила «СН», як обіцяла, бюджетне фінансування на боротьбу з пандемією і про які суми йдеться;
- скільки коштів партія витратила на 5 запитань від президента?;
- коли Україні відкриють кордони? А це можливо тільки тоді, коли до української влади буде довіра у світі», - зазначає співголова фракції «Європейська Солідарність».
«Принагідно нагадаю, що це ваш міністр робив підробним тест для відрядження, чим шокував наших партнерів. Щодня, щотижня і щомісяця цього важкого року команда влади робила все, аби втратити довіру суспільства в питанні боротьби з пандемією. Коли прийшов час звітувати - замість роботи над помилками почали полювання на відьом», - резюмує Ірина Геращенко.