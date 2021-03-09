"ЕС" требует закрыть курорт "Буковель": Именно он является причиной "красной" зоны карантина и роста количества заболевших

"Европейская Солидарность" требует от власти прекратить работу курорта "Буковель" на Прикарпатье из-за угрожающей эпидемической ситуации в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

В политсиле отмечают, что бизнес олигарха Коломойского, который является давним партнером Зеленского, имеет привилегированное положение в Украине, и это привело к новой волне коронавируса.

"Сегодня городская власть Ивано-Франковска уже бьет в набат, потому что не хватает койко мест, и просит область подключиться к решению этих вопросов. Почему так произошло в Ивано-Франковской области и почему сейчас там красная зона? Одной из основных причин является приезд Владимира Зеленского во всем известный горнолыжный курорт "Буковель", который часто связывают с Шевченко, который активно вступил в предвыборную кампанию. Так же это повлекло активизацию многих туристов, в том числе из-за рубежа. Всем известно, что сейчас новый штамм коронавируса - так называемый британский штамм, который имеет очень тяжелые последствия. И мы уже видим у себя в стране проявления этого штамма, в частности в Ивано-Франковской области", - отметил депутат Киевсовета, активист, участник войны против российской агрессии Александр Погребиский.

"Катастрофическая ситуация с ковидом на Западной Украине. Есть ограничительные меры для многих, малого и среднего бизнеса, но мы видим, как, к сожалению, эти ограничительные меры не касаются "Буковеля". И "Буковель" превратился в "Велюр" - 2", - подчеркнула нардеп Мария Ионова.

Во время пресс конференции были также предоставлены факты масштабного хищения бюджетных средств через так называемое "Большое строительство", которое на Прикарпатье реализует компания с орбиты олигарха Коломойского.

Также читайте: Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. Следует ожидать дальнейшее распространение вируса, - врач-инфекционист о вспышке на Ивано-Франковщине

По данным представительницы инициативы CoST Ukraine Нелли Стельмах, каждый километр дороги, который строит структура владельца "Буковеля" Александра Шевченко, обходится налогоплательщикам дороже на 1,2 миллиона гривен. Только на 5 проанализированных контрактах убытки государству составили 374 миллиона гривен.

"Мы видим дерибан "Зеленський- Коломойский". Если берем ситуацию в Ивано-Франковской области, то это фамилия Шевченко. Это торговля на крови или не торговля на крови? Мы услышали цифры. Сколько концентраторов могла закупить область, и сколько человеческих жизней могло быть сохранено?", - добавила Ионова.

"Мы требуем закрытия "Буковеля", поскольку именно "Буковель" является причиной тех последствий, тех красных зон, которые мы имеем в Ивано-Франковской области, и того количества заболевания среди людей, проживающих в области", - подчеркнул Погребиский.

Напомним, в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина.

Замглавы ОП Тимошенко заявил, что в вспышка COVID-19 произошла, в частности, из-за курорта "Буковель".

Также читайте: Вспышка СOVID-19 на Прикарпатье: на горнолыжном курорте "Буковель" закроют рестораны и усилят карантин