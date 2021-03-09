Владелец танкера Delfi, затонувшего у Одессы в 2019-м, должен компенсировать 2,7 млн грн за ликвидацию последствий аварии, - суд

Хозяйственный суд Одесской области под председательством Ирины Малярчук рассмотрел гражданское дело по иску Администрации морских портов Украины к владельцу танкера-бункеровщика Delfi о компенсации затрат.

Об этом говорится в Реестре хозяйственных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд решил удовлетворить полностью иск ГП "Администрация морских портов Украины" в лице Одесского филиала АМПУ о взыскании 2 млн 743 тыс. грн расходов, связанных с аварийным морским событием. Взыскать указанные средства с компании-судовладельца Miscter Drake PS, зарегистрированной в Великобритании", - говорится в решении суда.

Отмечается, что суд также обязал владельца судна Delfi оплатить 42 тыс. грн судебного сбора.

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Необходимо отметить, что суд признал необоснованными утверждения представителя компании Mister Drake PC о том, что капитан Одесского порта не предоставил судовладельцу достаточно времени для поднятия танкера с мели и отбуксирования своими силами в порт Черноморск.

В констатирующей части решения суда также указано, что после перемещения танкера Delfi в порт Черноморск Госэкоинспекция в Одесской области обратилась с письмом к ответчику с требованием осуществления обследования в районе одесского пляжа "Дельфин" и привести акваторию в надлежащее состояние путем уборки остатков судна, однако этого не было выполнено.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма. Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

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Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета. 16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно распространилось в сторону пляжа.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля. В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс. 26 августа судно удалось поставить на ровный киль. В сентябре Delfi отбуксировали в порт Черноморска, что в Одесской области.

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