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Новости Правосудие
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Владелец танкера Delfi, затонувшего у Одессы в 2019-м, должен компенсировать 2,7 млн грн за ликвидацию последствий аварии, - суд

Владелец танкера Delfi, затонувшего у Одессы в 2019-м, должен компенсировать 2,7 млн грн за ликвидацию последствий аварии, - суд

Хозяйственный суд Одесской области под председательством Ирины Малярчук рассмотрел гражданское дело по иску Администрации морских портов Украины к владельцу танкера-бункеровщика Delfi о компенсации затрат.

Об этом говорится в Реестре хозяйственных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд решил удовлетворить полностью иск ГП "Администрация морских портов Украины" в лице Одесского филиала АМПУ о взыскании 2 млн 743 тыс. грн расходов, связанных с аварийным морским событием. Взыскать указанные средства с компании-судовладельца Miscter Drake PS, зарегистрированной в Великобритании", - говорится в решении суда.

Отмечается, что суд также обязал владельца судна Delfi оплатить 42 тыс. грн судебного сбора.

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Необходимо отметить, что суд признал необоснованными утверждения представителя компании Mister Drake PC о том, что капитан Одесского порта не предоставил судовладельцу достаточно времени для поднятия танкера с мели и отбуксирования своими силами в порт Черноморск.

В констатирующей части решения суда также указано, что после перемещения танкера Delfi в порт Черноморск Госэкоинспекция в Одесской области обратилась с письмом к ответчику с требованием осуществления обследования в районе одесского пляжа "Дельфин" и привести акваторию в надлежащее состояние путем уборки остатков судна, однако этого не было выполнено.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма. Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

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Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета. 16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно распространилось в сторону пляжа.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля. В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс. 26 августа судно удалось поставить на ровный киль. В сентябре Delfi отбуксировали в порт Черноморска, что в Одесской области.

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Автор: 

Одесса (7868) суд (25077) юстиция (758) танкер (143)


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Очень старанно, что под новостью нет комментариев. Портовики, одесситьі где все? Мьі же знаем всю историю. Корьіто Делфи использовалось для дозаправки судов вне таможенной зоньі, Во время слабенького штоома судно потеряло плавучесть. Команда отказалась от помощи береговой охраньі, что бьі скрьіть свои мутки. НО КАПИТАН ПОРТА, должен бьіл наплевать на серьіе схемьі и вьізвать портобуксирьі и оттянуть судно в открьітую акваторию и не допустить вьіброс судна на берег.
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09.03.2021 20:30 Ответить
 
 