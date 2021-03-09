Слушания по делу о "скифском золоте" в суде Амстердама пройдут 22 апреля, - пресс-секретарь Зейлстра

Апелляционный суд Амстердама запланировал проведение слушаний по "скифскому золоту" на конец апреля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Мелиссу Зейлстру, передает Цензор.НЕТ.

"Публичные слушания по делу запланированы на 22 апреля", - сказала она.

Напомним, в 2014 году коллекция "скифского золота" была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым был аннексирован Россией. С тех пор права на скифское золото оспаривается в суде.

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Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и оккупантов дополнительную информацию по спору.

Украинская сторона установила, что судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой". Юридическая фирма Bergh Stoop & Sanders, которая действует в интересах Украины, подавала запрос, поставив под сомнение независимость суда

Апелляционный суд Амстердама согласился с доводами и назначил нового судью для рассмотрения дела о "скифском золоте".

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Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

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