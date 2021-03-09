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Украина не позволит ни одному государству влиять на законодательство в сфере нацменьшинств, - Кулеба

Украина не позволит ни одному государству влиять на законодательство в сфере нацменьшинств, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт МИД Украины, глава ведомства поздравил собеседника с назначением и обсудил вопросы прав национальных меньшинств в Украине.

Кулеба заверил, что Украина рассматривает разнообразие национальных меньшинств как свою особенность и национальное богатство. Он также подчеркнул, что намерен и впредь уделять приоритетное внимание сохранению и развитию национальной идентичности меньшинств в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами: "Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и одновременно на 100% быть гражданами Украины ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств

Глава МИД также отметил, что тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации. Комиссар согласился с таким подходом министра, необходимостью деполитизации и избежания чрезмерного международного контекста в вопросе национальных меньшинств.

Кулеба сообщил Кайрату Абдрахманову о разработке Верховной Радой Украины нового законодательства в сфере национальных меньшинств, которое должно отвечать современным мировым стандартам в этой сфере. В то же время, министр отметил, что Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на его содержание".

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Министр выразил уверенность, что Кайрату Абдрахманову удастся повысить эффективность реагирования ОБСЕ на серьезные вызовы в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, в частности во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

МИД (6935) нацменьшинства (231) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
евреи заполярья сомневаюся в искренности слов кулебы...да и киевские с днепровскими також...
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09.03.2021 18:36
+1
Так вже і не "дозволить"?...........
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09.03.2021 18:37
+1
главное что ты без лишнего пафоса кукарекаешь сидя на бутылке
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09.03.2021 18:48
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евреи заполярья сомневаюся в искренности слов кулебы...да и киевские с днепровскими також...
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09.03.2021 18:36 Ответить
Так вже і не "дозволить"?...........
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09.03.2021 18:37 Ответить
главное что ты без лишнего пафоса кукарекаешь сидя на бутылке
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09.03.2021 18:48 Ответить
о, гов..но снова всплыло...
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09.03.2021 19:59 Ответить
да мы и так видим засилье чурок , и без твоих слов
чурбанов бандитов и воров тож видим , одна надежда ( шаткая ) на байдена
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09.03.2021 21:24 Ответить
За нацменьшинства понятно,а как насчёт монобольшинства? ПО ЗАКОНУ О ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ меньшинство ПОДЧИНЯЕТСЯ большинству. А в Украине почему то наоборот. Нацменьшинства ТУПО игнорируют законы государства в котором живут. В Украине НИКОГДА( примеров НЕТ) не нарушались права нацменшин. Зато масса примеров когда ИГНОРИРУЮТСЯ права украинского БОЛЬШИНСТВА( 67,5%). В Украине БЬЮТ за украинский язык и культуру называют коровьей. И НИКОГО за ТАКУЮ дискриминацию украинцев не наказывают. Так ведь Куле ба? Как с этим быть? Или мы не демократическое большинство в государстве воля которого закон для ВСЕХ или это НЕ украинское государство!
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10.03.2021 02:00 Ответить
а разве Украина - это не моногосударство? раз уж живешь в Украине - ты украинец... а когда такой вопрос поднимает министр иностранных дел, то возникает вопрос - а его ли это место, дорос ли он до такой должности?
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10.03.2021 07:52 Ответить
 
 