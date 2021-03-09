Украина не позволит ни одному государству влиять на законодательство в сфере нацменьшинств, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт МИД Украины, глава ведомства поздравил собеседника с назначением и обсудил вопросы прав национальных меньшинств в Украине.

Кулеба заверил, что Украина рассматривает разнообразие национальных меньшинств как свою особенность и национальное богатство. Он также подчеркнул, что намерен и впредь уделять приоритетное внимание сохранению и развитию национальной идентичности меньшинств в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами: "Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и одновременно на 100% быть гражданами Украины ".

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Глава МИД также отметил, что тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации. Комиссар согласился с таким подходом министра, необходимостью деполитизации и избежания чрезмерного международного контекста в вопросе национальных меньшинств.

Кулеба сообщил Кайрату Абдрахманову о разработке Верховной Радой Украины нового законодательства в сфере национальных меньшинств, которое должно отвечать современным мировым стандартам в этой сфере. В то же время, министр отметил, что Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на его содержание".

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Министр выразил уверенность, что Кайрату Абдрахманову удастся повысить эффективность реагирования ОБСЕ на серьезные вызовы в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, в частности во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.