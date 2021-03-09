С начала суток наемники РФ 18 раз обстреляли украинские позиции, в т.ч. из 120 и 82-мм минометов, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 9 марта, были зафиксированы 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденное противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Троицкое оккупанты открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было замечено обустройства противником инженерных позиций.

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На действия противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско - оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.