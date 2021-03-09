С начала суток наемники РФ 18 раз обстреляли украинские позиции, в т.ч. из 120 и 82-мм минометов, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 9 марта, были зафиксированы 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденное противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселка Троицкое оккупанты открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было замечено обустройства противником инженерных позиций.
На действия противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско - оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
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