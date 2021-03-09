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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ 18 раз обстреляли украинские позиции, в т.ч. из 120 и 82-мм минометов, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 18 раз обстреляли украинские позиции, в т.ч. из 120 и 82-мм минометов, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 9 марта, были зафиксированы 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденное противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Троицкое оккупанты открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было замечено обустройства противником инженерных позиций.

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На действия противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско - оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Автор: 

обстрел (26906) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Так не може продовжуватись Вічно , - Терпець може і Урватись.
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09.03.2021 18:58 Ответить
Так а режим "тиші" порушили чи ні ..??
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09.03.2021 18:59 Ответить
на Баноковой не стреляли (пока), значит тишина.
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09.03.2021 19:30 Ответить
Вогонь у відповідь з якої зброї?
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09.03.2021 19:01 Ответить
З рогаток, та ще й дулю показали на додачу.
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09.03.2021 19:02 Ответить
дві...
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09.03.2021 21:12 Ответить
ПЕРЕМИРИЕ!!!
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09.03.2021 19:30 Ответить
 
 