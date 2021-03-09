РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10274 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
423 5

Прокуратура АРК расследует 270 дел, связанных с похищениями людей и пытками на полуострове за последние 7 лет

Прокуратура АРК расследует 270 дел, связанных с похищениями людей и пытками на полуострове за последние 7 лет

Прокуратура Крыма с 2014 года зафиксировала более 400 фактов нарушений на полуострове, расследуется 270 уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК и Севастополя.

В ведомстве уточнили, что речь идет о "нарушении права на жизнь и здоровье, насильственных исчезновениях, лишении свободы, похищениях людей, пытках и бесчеловечном обращении на территории Крымского полуострова с момента его оккупации".

"В подавляющем большинстве уголовных производств досудебным расследованием установлена причастность к совершению указанных преступлений представителей государства-оккупанта и его оккупационной администрации. Одним из ярких примеров беззакония, царящего на полуострове уже семь лет, стали события 9 марта 2014 года, когда на Симферопольском железнодорожном вокзале пособники государства-оккупанта похитили и подвергали пыткам и жестокому обращению координаторов и участников движения "евромайдан Крым", которые мирным путем противостояли попытке РФ оккупировать территорию полуострова", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы с вами!": в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

21 ноября 2013 года в Украине начался Евромайдан, напоминают Крым.Реалии. Он стал ответом на решение властей остановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Протесты приобрели большие масштабы после разгона 30 ноября и продолжались до февраля 2014 года. Силовики несколько раз пытались разогнать протестующих.

По данным украинской прокуратуры, всего во время Революции достоинства пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли – большинство в феврале 2014 года. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней. По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

Автор: 

Крым (26365) прокуратура (5005)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А так же - космічні зарплати, надбавки "за складність і напруженість", статуси держлужбовців, державне забезпечення, першочергове забезпечення житлом, державні (теж космічні) пенсії, т.з. "відпускні" (на що і ледве тягнуть своє "жебрацьке існування" прокурори, судді,набушники,сбу-шники, та ін. дармоїди).
Прокуратура АРК, кажете ... ну-ну.
показать весь комментарий
09.03.2021 19:10 Ответить
Как же они расследуют там, если даже расследовать наркомана в соседней квартире не в состоянии.
показать весь комментарий
09.03.2021 19:03 Ответить
и даже с выездом .... на место так сказать...
показать весь комментарий
09.03.2021 19:57 Ответить
 
 