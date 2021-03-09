Информация о вызове Порошенко на допрос в СБУ - фейк, - адвокат Головань

Информация о вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является фейком.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил адвокат Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

"Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе Президента и эскалации на фронте. Поэтому я обращаюсь к Службе безопасности с требованием опровергнуть эту дезинформацию, а к СМИ - ее не распространять", - написал Головань.

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