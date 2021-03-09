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Информация о вызове Порошенко на допрос в СБУ - фейк, - адвокат Головань

Информация о вызове Порошенко на допрос в СБУ - фейк, - адвокат Головань

Информация о вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является фейком.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил адвокат Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

"Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе Президента и эскалации на фронте. Поэтому я обращаюсь к Службе безопасности с требованием опровергнуть эту дезинформацию, а к СМИ - ее не распространять", - написал Головань.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова"

Информация о вызове Порошенко на допрос в СБУ - фейк, - адвокат Головань 01

Автор: 

Порошенко Петр (19589) СБУ (19855) Головань Игорь (113)


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Топ комментарии
+27
Премьера фильма все ближе
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09.03.2021 19:16
+19
Вот и усе, зебилята.
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09.03.2021 19:13
+18
Головань знає, як їх, зебілів, і следаків по заказу, шикувати в ряд.
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09.03.2021 19:14
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Вот и усе, зебилята.
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09.03.2021 19:13 Ответить
Головань знає, як їх, зебілів, і следаків по заказу, шикувати в ряд.
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09.03.2021 19:14 Ответить
Премьера фильма все ближе
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09.03.2021 19:16 Ответить
Информация о вызове Порошенко на допрос в СБУ - фейк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3315
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09.03.2021 19:33 Ответить
Скорей бы вышел уже фильм Bellingcat.. тогда все всё узнают )) все ждут его с нетерпением, особенно Ермак и Зеленский
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09.03.2021 19:27 Ответить
Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет/Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским ./ Венедиктова давала задание "поймать"Порошенко!"/ По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58. Надрывается ФСБ, надрывается СБУ- а Порошенко предъявить нечего../ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019
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09.03.2021 19:28 Ответить
Сейчас эти ЗЕбанутые говноеды, всякие там Бенадиктовы, бубочки и другая срань с приходом Байдена тихонечко позакрывают все эти дела, высосаные Бенядиктовой из зеленой писи бубочки тихо закроют.
Вот что творит Байден животворящий.
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09.03.2021 20:03 Ответить
Тоді для чого Пороху адвокати?
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09.03.2021 19:29 Ответить
О, бачиш, у тебе нові турботи...😀
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09.03.2021 20:03 Ответить
Ставить раком ЗЕбанутых. Напомнить тебе, как убежала Бенядиктова из своего кабинета, когда к ней в ГПУ пришел Порох и его адвокаты?
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09.03.2021 20:05 Ответить
Не бачив, або пропустив, де це було на цензорі?
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09.03.2021 19:31 Ответить
Ось тут В СБУ также отметили, что в рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми "пленками" на допрос дважды вызывался П.А. Порошенко. Однако, он дважды не явился на допрос.Источник: https://censor.net/ru/n3252230
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09.03.2021 19:38 Ответить
В прямом эфире по ТВ)))
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09.03.2021 23:30 Ответить
Тут як гра в шахи. Порошенка кліка Коломойського тримає у якості заручника. Захід зробив крок проти Бені, безпосередньо проти США грати небезпечно, тому вони за Пороха взялися.
У заручниках іще НАБУ з САП.
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09.03.2021 19:46 Ответить
Вірю, вірю кожному твоєму слову... (с)
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09.03.2021 19:46 Ответить
А ЖАЛЬ...
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09.03.2021 19:50 Ответить
Бідненькі зебілятка, як багато у них попереду розчарувань...😀
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09.03.2021 20:00 Ответить
Кучма и Ведмедчук бизнес-партнеры 20 лет,при чем тут Порошенко дятлы Мавзолейные*?
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09.03.2021 19:55 Ответить
Чекаємо скоро в новинах:
На допит визивався 5-й Презиент по справі "бла-бла-бла" на підставі того, що він в цей час перебував на території України...
Другий рік поспіль ОПа з усілякими портновими та сєктою свідків міценацтва Бєні шукає компромат на Пороха... До цих пір нічого знайти не може, а лише поливає його лайном зфабрикованих новин та обсирається по повній програмі!
Сподіваюсь, що втекти не встигнуть - зроблю все, щоб цього не сталося!
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09.03.2021 19:55 Ответить
Когда вы научитесь мыслитьь логически? Стадо баранов,бизнес партнер Порошенко, Барон Ротшильд и его бизнес империя...и очень давно
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09.03.2021 19:57 Ответить
адвокат, на то и адвокат, чтобы врать и отмазывать. Профессия такая...
Даже у Чикатило был свой адвокат- "вы имеете право хранить молчание, вы имеете право на адвоката"...
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09.03.2021 20:13 Ответить
Даже у Стуса был "адвокат"...
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09.03.2021 20:17 Ответить
Не только у Стуса. Сейчас он адвокатирует уже у Порошенко.
О времена, о нравы....
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09.03.2021 20:22 Ответить
Он?
Так же как и Стусу?
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09.03.2021 20:28 Ответить
Нет. Не тот уже "старший брат" в наши времена. Сейчас он (старший советский брат)- это "слабая полудохлая кошка". Поэтому адвоката( в т.ч.), на этот раз, признают неправым и виновным во всех бедах....
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09.03.2021 20:35 Ответить
Вот теперь точно ничего не понял
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09.03.2021 20:39 Ответить
Козлом отпущения назначен- Медветчук. Потому что он изначально, выбрал сторону "слабой полудохлой кошки(рф)". Порошенко и Медведчук- это ночные любовники в укр.политике. Но принять яд должен отважиться кто-то один из них(или "Ромео" или "Джульетта").
Но фишка в том, что они в крепкой связке- любой из этих двух, потянет на дно второго(Шекспир лучше расскажет )...
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09.03.2021 20:49 Ответить
Медведчук не козёл отпущения, он - враг. Никакой стороны он не выбирал, Медведчук - это РФ.
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09.03.2021 20:57 Ответить
Чем вас там в Лахте-2 накуривают?
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09.03.2021 21:45 Ответить
Порошенко продался Госдепу в 2014 году.Ольга ********* говорила,Салавьев,Сикелев и даже ведущая 1 -го Крысиного канала Стриженова...
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09.03.2021 20:00 Ответить
ох, кому он только не продавался с тех пор, как приехал из молдавского пгт покорять стольный град киев)))
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09.03.2021 20:50 Ответить
Если бы Порошенко в 2014 продался госдепу, всё было бы в Украине намного лучше,но...не решился,а жаль
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10.03.2021 00:20 Ответить
Олигархи "бодаются". Что обсуждать?
Может, поговорим о том, который из них более достоин дерибанить Украину?

Или мене достоин, как вариант?
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09.03.2021 20:15 Ответить
Весь кайф зебілам поламали..
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09.03.2021 20:21 Ответить
слышь зебаран. я понимаю что вас по тревоге после зашкваров мандель и вавия подняли, но вы хоть бы старые методички меняли что ли. ну стыдно даже опровергать уже твое вранье
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09.03.2021 20:45 Ответить
Ну, а що зеленим робити?
- Европарламент встромляє;
- США встромляють;
- МВФ посилає;
- вакцинація в засаді;
- захворюваність зростає;
- з перемиррям дупа;
- Інфляція прискорилася в лютому до 7,5%

Про санкції проти трьох каналів уже усі забули, треба видовищ. Пороха знову у якості жертви обрали і будуть знову фігнею займатися.
Ну, було ж нещодавно про 100 млрд дол., які Порошенко разом з Байденом "вкрали". Вкакалися ж. Скільки можна?
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09.03.2021 20:31 Ответить
Забув про скандал з вагнеріцями.
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09.03.2021 20:34 Ответить
главное забыли - где за два года своим прокурором, своим дбр уголовные дела с доказательствами твоего бреда.
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09.03.2021 20:55 Ответить
для таких вкидів головне, щоб ім"ячко звучало.
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09.03.2021 20:35 Ответить
Поки гос.деп. США не вивиде олігархів ,кровосісів паразитуючих на тілі України. На чисту воду .Всі будуть в захваті від патріотичних олігархів таких як Каломокша , Пепа ... Які створюють робочі місця і ,,захищають""!😈
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09.03.2021 20:52 Ответить
Інформація про виклик Порошенка на допит в СБУ - фейк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 7026
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09.03.2021 21:57 Ответить
Інформація про виклик Порошенка на допит в СБУ - фейк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3904
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09.03.2021 23:32 Ответить
Це таким чином клоун реагує на санкції США проти Коломойського. ПреЗЕдент повинен з приводу санкцій щось сказати, бо Коломойський наближена до нього особа. Він повинен сказати схвалює чи не схвалює санкції, повинен дати вказівку розпочати кримінальне розслідування, але він мовчить, як тхір у норі. А щоб заглушити галас у ЗМІ по Коломойському, то він підкидає фейк проти Порошенка. Якщо фейки вкидаються, то це означає, що ніякої реальної кримінальної справи проти Порошенка не буде. Клоун насипле Порошенку на хвіст солі. Не більше.
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09.03.2021 23:33 Ответить
Кремлевский , подлый ублюдок никогда не простит Поршенка за то , что плюнул ему в его ботоксную харю , поэтому вся эта
прокремлёвская свора продолжает лить дерьмо на Пороха и попросту травить !
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10.03.2021 00:05 Ответить
 
 