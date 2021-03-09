Тела пяти погибших в аварии в Польше украинцев готовят к отправке в Украину, - генконсул Павлюк

Тела пятерых погибших в результате ДТП украинского автобуса на юге Польши готовят к отправке в Украину. Транспортировка тел троих женщин и двоих мужчин в возрасте от 29-ти до 61-го года может начаться в среду.

Об этом в комментарии корреспонденту УКРИНФОРМа сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Оформляются все документы на транспортировку тел в Украину. Перевозка может начаться в среду", - сообщил Павлюк.

Он уточнил, что погибшими являются женщины 1960, 1967 и 1988 г.р., а также мужчины 1968 и 1992 г.р. Они, в частности, являются жителями Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

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Украинский дипломат также сообщил, что в больницах Подкарпатского воеводства продолжают находиться 24 пассажира украинского автобуса, двое из которых - в тяжелом состоянии.

Генкосул подтвердил факт инцидента относительно нежелания в одной из больниц лечить двух пострадавших в ДТП из-за отсутствия у них медицинской страховки. После его вмешательства проблему удалось решить и людям оказана помощь, проведены необходимые операции.

Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.