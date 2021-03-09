Закарпатский активист Павлов получил 6 лет за ДТП со смертельным исходом и сбежал из зала суда

Павел Павлов произнес последнее слово и покинул зал суда, не дожидаясь приговора. Где он - неизвестно. Активиста объявят в розыск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Закарпатье онлайн".

Приговор Павлову вынес Ужгородский горрайонный суд. Судья Т. Деметрадзе объявил, что тот должен отправиться за решетку на 6 лет и еще на 3 года лишиться права управлять транспортными средствами.

Павлова должны были задержать в зале суда. Но тот, произнеся последнее слово, в котором отрицал свою вину, покинул заседание, не дожидаясь приговора.

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"Павлу плохо, где он, я не знаю, только что заседание суда закончилось. Мы не знали, что сегодня будет оглашение приговора", - пояснил адвокат Павлова Роман Бухтояров.

Теперь Павлова объявят в розыск.

ДТП, за которое осудили активиста, произошло 5 декабря 2017 года на объездной дороге Ужгорода, на пешеходном переходе возле ресторана "Киликия". Автомобиль Skoda нa иностранной регистрaции сбил 59-летнего ужгородца. Из-за полученных травм мужчина умер. Водитель скрылся с места происшествия.

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Таким же автомобилем пользовался активист Пaвлов. Ночью после ДТП Skoda Octavia Павлова сгорела во дворе у его отца.

О подозрении в совершении смертельного ДТП Павлову сообщили 11 февраля 2019 года. 13 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, отказавшись отпустить на поруки.