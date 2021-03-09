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Закарпатский активист Павлов получил 6 лет за ДТП со смертельным исходом и сбежал из зала суда

Закарпатский активист Павлов получил 6 лет за ДТП со смертельным исходом и сбежал из зала суда

Павел Павлов произнес последнее слово и покинул зал суда, не дожидаясь приговора. Где он - неизвестно. Активиста объявят в розыск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Закарпатье онлайн".

Приговор Павлову вынес Ужгородский горрайонный суд. Судья Т. Деметрадзе объявил, что тот должен отправиться за решетку на 6 лет и еще на 3 года лишиться права управлять транспортными средствами.

Павлова должны были задержать в зале суда. Но тот, произнеся последнее слово, в котором отрицал свою вину, покинул заседание, не дожидаясь приговора.

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"Павлу плохо, где он, я не знаю, только что заседание суда закончилось. Мы не знали, что сегодня будет оглашение приговора", - пояснил адвокат Павлова Роман Бухтояров.

Теперь Павлова объявят в розыск.

ДТП, за которое осудили активиста, произошло 5 декабря 2017 года на объездной дороге Ужгорода, на пешеходном переходе возле ресторана "Киликия". Автомобиль Skoda нa иностранной регистрaции сбил 59-летнего ужгородца. Из-за полученных травм мужчина умер. Водитель скрылся с места происшествия.

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Таким же автомобилем пользовался активист Пaвлов. Ночью после ДТП Skoda Octavia Павлова сгорела во дворе у его отца.

О подозрении в совершении смертельного ДТП Павлову сообщили 11 февраля 2019 года. 13 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, отказавшись отпустить на поруки.

Автор: 

ДТП (7671) приговор (1209) смерть (9212) Ужгород (434) активист (630) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+36
А чо, так можно было??
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09.03.2021 19:32
+20
Москаль вимагає позбавити реєстрації скандальну громадську організацією, яка по своїй суті є організованим злочинним угрупованням
Голова Закарпатської облдержадміністрації вимагає в управління юстиції позбавити реєстрації громадську організацію «Доста», до складу якої входять засуджені за тяжкі злочини особи. Так, за інформацією, наданою правоохоронними органами, керівник цієї ГО Павло Павлов неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через кордон та нанесення тілесних ушкоджень. Його показушна боротьба із нелегальними рубками лісу чи автозаправками має на меті банальне заробляння грошей через шантаж та насильство.
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09.03.2021 19:55
+17
Прохаванный активист. И убил, и тачку сжёг, и свалил. Маладес! Активисты они такие...
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09.03.2021 19:41
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Правила форума Совет форумчан
А чо, так можно было??
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09.03.2021 19:32 Ответить
в наших судах-да
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09.03.2021 19:36 Ответить
ГО "ДОСТА УКРАЇНА"

Директор

Павлов Павло Павлович
сам себе активист
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09.03.2021 19:54 Ответить
Москаль вимагає позбавити реєстрації скандальну громадську організацією, яка по своїй суті є організованим злочинним угрупованням
Голова Закарпатської облдержадміністрації вимагає в управління юстиції позбавити реєстрації громадську організацію «Доста», до складу якої входять засуджені за тяжкі злочини особи. Так, за інформацією, наданою правоохоронними органами, керівник цієї ГО Павло Павлов неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через кордон та нанесення тілесних ушкоджень. Його показушна боротьба із нелегальними рубками лісу чи автозаправками має на меті банальне заробляння грошей через шантаж та насильство.
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09.03.2021 19:55 Ответить
походу в нас ще й не таке проходить...(((
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10.03.2021 00:36 Ответить
Правильний активіст
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09.03.2021 19:33 Ответить
Котовский?
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09.03.2021 19:34 Ответить
Где,где? На мадьярщине уже!
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09.03.2021 19:36 Ответить
Ні! Він серед русинів Словаччини
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09.03.2021 19:56 Ответить
Грохнути при затриманні та і по тому........
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09.03.2021 19:37 Ответить
Вот так бывает,был вроде хорошим человеком,а оказался ховном. Мусоров трусите,они в сговоре ,и дали ему возможность сбежать.
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09.03.2021 19:40 Ответить
Та никто ничего не дал. После последнего слова суд по закону удаляется в совещательную комнату. Делу пару лет, подсудимый под стражей не был. Пока судья был в совещательной комнате, он просто вышел из здания. Полиция не имела оснований его задерживать до того, как судья решил по результатам объявления приговора взять его под стражу в здании суда.
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09.03.2021 21:39 Ответить
ДТП произошло 5 декабря 2017. Подозрение объявлено 11 февраля 2019. Капец.
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09.03.2021 19:41 Ответить
суд в 21 ээээ
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09.03.2021 20:56 Ответить
Ласкаво просімо в цифрану ******* Україну! (с)
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09.03.2021 21:42 Ответить
А капец в чём ?

Объявление подозрения - это заключительный акт досудебного расследования. Пока попроходили все экспертизы, допросы, прочие следственные действия . . . А на экспертизы в НДЕКЦ очередь - дел же много, а экспертов не миллион, тем более по конкретному какому-то виду экспертизы. Следствие же должно сформировать доказательную базу, чтобы прокурору было достаточно оснований поддерживать обвинение в суде от имени государства. А тут ещё и подозреваемый смылся - это же надо восстанавливать хронологию событий (где был, кто видел, алиби есть или нету и так далее). Ну и не только экспертов не хватает, но и следователей - у каждого из них в производстве уголовных дел десятки и по каждому делу надо что-то делать. Поэтому некоторые вопросы решаются медленнее, чем если бы следователь работал только над одним "проектом". Люди же не железные, им иногда и банально спать надо. А ещё в полиции сумасшедшая текучка кадров. Уволился следак - дело передают кому-то другому и ему надо заново вчитываться . . .
Короче, как говорил Остап Ибрагимович Бендер : "Быстро только кошки родятся".
Если Вы хотите, чтобы приговор был обоснованным, за 5 минут подозрение сложно предъявить. Здесь 15 месяцев прошло. Ну да, можно бы и быстрее, конечно. Но и так неплохо - дошло до приговора уже.
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09.03.2021 22:27 Ответить
Прохаванный активист. И убил, и тачку сжёг, и свалил. Маладес! Активисты они такие...
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09.03.2021 19:41 Ответить
Активіст. У Ютубі його багато. Рух "Доста" (вистачить, діал.) Великий потивнк Петра Порошенка, а тепер і Зєлєнского.
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09.03.2021 19:50 Ответить
Убил и тачку сжёг это ментовская версия, которая появилась после его репортажа о ментах.
Даже по сгоревшей машине можно сделать экспертизу. Да и вообще в Закарпатье горящие машины активистов не редкость
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09.03.2021 19:55 Ответить
проясни , кто есть активист ? типо ентого персонажа , кто ему бабки на жизнь дает ?
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09.03.2021 21:21 Ответить
Правоохранительная система в Украине это цирк с клоунами .
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09.03.2021 19:41 Ответить
Активисты в Украине, к сожалению, не меньший цирк с клоунами.
Когда надо, то "активуют" за деньги так, что "аж гай шумить.
Я многих местных, в том числе из именно этой "команды борцунов за правду" лично знаю - одного из них, "активиста"-адвоката прямо спросил, мол не хочешь опубликовать, за счёт каких доходов ты живёшь ? Всё время в скандалах, в фейсбуке, на митингах, то видосики снимаешь, то голодовки объявляешь - но никогда не видел, чтобы ты работал. Зато ты постоянно против мэра, губернатора, судьи, прокурора, чиновника - любого, независимо от фамилии и срока пребывания на должности. Не успел человек отбыть неделю на должности, ты уже против него митингуешь. А злые языки говорят, что иногда "по заказу предыдущего", против которого ты митинговал ещё неделю назад, когда он был "действующим".
Но ведь надо за что-то покупать еду, заправлять и обслуживать машину (она у него есть), платить за коммуналку (тот же телефон с интернетом, например, чтобы стримить). Не говоря уже о том, что с ним на показательные судебные процессы целая толпа массовки ходит - и не верю, что все за зовом сердца, т. е. за бесплатно . . .
На вопрос, за счёт каких средств живёт, он не смог мне ответить, замялся. Интересно было бы налоговой получить доступ по решению суда к его банковским счетам и посмотреть, откуда же у него на карточке деньги появляются. Хотя, может и за наличные рассчитывается в магазинах, не знаю - но молодой больно, а Монобанк или Приват24 слишком удобная штука, чтобы избегать . . .
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09.03.2021 22:40 Ответить
Маразм зашкаливает...по ссылке он вообще то псевдоактивист...Но и там непонятно ЧЕГО,?!
Клуба "Бухаем до утра" ? Или кружка "Очумелые руки" ? Кто млять и за какие заслуги такие лейблы цепляет? Куда не плюнь или в активиста или в эксперта попадешь...
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09.03.2021 19:44 Ответить
О нем разное говорят, но он не псевдо. Просто, как говорится, скандальная слава идёт впереди его
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09.03.2021 19:52 Ответить
,,звание,, ахтивист-а присваивают всякие левые сайты и журнализды. А правильно подследственный до оглашение решения суда.
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09.03.2021 19:58 Ответить
активный "активист"...
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09.03.2021 19:45 Ответить
Павел решил не сидеть ...
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09.03.2021 19:47 Ответить
А якого роду в нього активізм? Він активіст-євробляхєр, активіст-ковідіот?
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09.03.2021 19:49 Ответить
активіст-контрабандист
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09.03.2021 21:02 Ответить
Почему в последние годы при слове активист сразу вспоминается "Свадьба в Малиновке" ?
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09.03.2021 19:50 Ответить
Да, до оглашения решения суда, если он не был под арестом , то может сбежать. Пока суд не огласил решение ничего сделать нельзя.
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09.03.2021 19:51 Ответить
Когда служил, тоже вызвали в суд , так как сообщили, что будет арест. Но кто-то прокололся и мы приехали до оглашения приговора судом. Обвиняемая вышла из суда в киоск за сигаретами, и мы не могли ее законно задерживать. И вот мы за ней, как идиоты ходили. Потом огласили решения и ее в наручники.
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09.03.2021 19:54 Ответить
активисты - они такие...активисты во всем)
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09.03.2021 19:55 Ответить
понимаем твои чувства, сиделец на бутылке, но не завидуй
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09.03.2021 21:04 Ответить
Реформа судова в дії. Мабуть в майбутньому можна буде суддю ногами вперед виносити.
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09.03.2021 20:00 Ответить
лихач ..... имел бы смелость признать содеянное может быть вышел через пару лет по удо..... а так человека сбил тачку кинул(спаливши) + побег из суда......
а судебным приставам респект совсем не рукожопы, хорошо работу выполняют......
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09.03.2021 20:07 Ответить
Одних садять за дрібничку, інших не садять за смерть... країна -задзеркалля...
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09.03.2021 20:13 Ответить
"на пешеходном переходе", "Водитель скрылся с места происшествия" Источник: https://censor.net/ru/n3252243

Якщо це правда, то цього достатньо для звинувачувального вироку згідно ПДР.
А те, що "Из-за полученных травм мужчина умер" Источник: https://censor.net/ru/n3252243
Лише обставина, яка обтяжує провину винуваться. І тут най він буде хоть святим міценатом і янголом у людській подобі...
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09.03.2021 20:19 Ответить
В годы войны кидаться словами Активист убийца ,Волонтёр убийца и тд ,считаю провокацией, как смачно Портнов сказал за Нестеренко, наконец то свершилось правосудие без моего участия.
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09.03.2021 20:20 Ответить
пардон - Сергей Стерненко
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09.03.2021 21:11 Ответить
Закарпатский и не смог прославиться на "патриотической теме"????
Посредственность никчёмная. И нечего для таких пикеты перед судом устраивать!!!
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09.03.2021 20:20 Ответить
А по каким делам "активничал" сей тип? Под ВР требовал бесплатной растаможки для своего корыта? Тема абсолютно не раскрыта. Непорядок.
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09.03.2021 20:29 Ответить
Він пропонував не безкоштовної разтоможки, а такої, яка в цивілізованих країнах. Але так званим нашим мародерам це мало показалося. http://rionews.com.ua/newspaper/all/20210221/n16315181134 Так, що не потрібно людей вводити в оману. і дурити.
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10.03.2021 09:38 Ответить
В Беларуси за флаг БЧБ и Погоню на балконе, взламывают двери и в наручники, в суде держат в наручниках и в клетке. Вот что значит свободная страна и диктатура. Слава Украине!!!
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09.03.2021 20:29 Ответить
А в чем активен этот Павлов? Давайте с этого начинать...
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09.03.2021 20:32 Ответить
а баба юля з тобой активна чи пасивна?
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09.03.2021 21:05 Ответить
Ви вмієте читати свої літери???? Павлу плохо, где он, я не знаю, только что заседание суда закончилось. Мы не знали, что сегодня будет оглашение приговора", - пояснил адвокат Павлова Роман Бухтояров. Источник: https://censor.net/ru/n3252243
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09.03.2021 20:51 Ответить
Красава. Чомусь вірю, що було все обумовлено попередньо і проплачено. Винуваті будуть... умови суддівського приміщення. Тому ніяких коментарів, всі можуть йти додому, графік засідань висить на дверях. Все.
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09.03.2021 20:57 Ответить
Сподіваюсь, що в останньому слові він всіх послав на йух?
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09.03.2021 21:04 Ответить
Взял пример с судьи Вовка, а чего, одному можно, а другим нет?
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09.03.2021 20:59 Ответить
НУ ВЫ ПОНеЛИ.... (КАКОЙ ТЕКСТ КАРТИНКИ)

Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП зі смертельним результатом і втік із залу суду - Цензор.НЕТ 463
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09.03.2021 21:11 Ответить
Пля@ь цИрк на дроті...
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09.03.2021 21:16 Ответить
"Молоді роки Павлова пов'язують з організованим злочинним угрупованням "Копчі" - https://zakarpattya.net.ua/Zmi/191059-Cherez-vbyvstvo-u-Velykomu-Bereznomu-Volodymyra-Kopchu-sudytymut-povtorno-VIDEO місцевого кримінального авторитета . Спеціалізація - нелегальне переправляння людей через кордон. Але тренди змінилися. Після Революції Гідності Павло Павлов переосмислив свою громадянську позицію і став активістом. Не змінилася тільки сутність". https://zakarpattya.net.ua/News/194042-Aktyvist-v-zakoni-Pavlo-Pavlov "Активіст в законі" Павло Павлов Комменты под статьей от местных- огонь! А человека погибшего жалко. По нему два раз а автомобиль проехал.
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09.03.2021 21:26 Ответить
Ще невідомо, хто як помре. Але помрем усі.
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09.03.2021 21:46 Ответить
Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП зі смертельним результатом і втік із залу суду - Цензор.НЕТ 8139
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09.03.2021 21:33 Ответить
бляхерные активисты они такие)
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09.03.2021 21:45 Ответить
На мусора похож😁😁😁
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09.03.2021 21:50 Ответить
"Юрий Деточкин, конечно, виноват... Но он не виноват! "(С)
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09.03.2021 21:51 Ответить
цензор не треба принижувати поняття "активіст"- активіст чого Павло Павлов???
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09.03.2021 22:11 Ответить
Нормальний мужик. Виступав проти знищення лісів. І з ним мусора поступили так як з харківським Потоном.
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10.03.2021 09:33 Ответить
та так не бывает чушь собачья а где нгу конвойные..ахахха ска лоллство
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09.03.2021 22:36 Ответить
какие конвойные ? он до суда не был взят под стражу, не было по нему таких мер пресечения избрано. В самом начале был домашний арест и тот потом отменили, потому что следствие затягивалось по объективным причинам (экспертизы там всякие и т.п.) . . .
Так что он своими ногами пришёл в суд вместе с адвокатом, своими ушёл из суда, не было и не должно было быть никаких конвоиров в данном случае.
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09.03.2021 22:46 Ответить
СУДЬЯ ДЕМЕТРАДЗЕ В ЗАКАРАПАТЬЕ !?) А ГРУЗИИ ЕСТЬ СУДЬЯ ЯРЕМЧУК !!!???
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10.03.2021 02:43 Ответить
а в чем он АКТИВИСТ ?
Евробляхер Евросила ?
Так это долб..б, а не активист
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10.03.2021 06:26 Ответить
Ну не йовбаки!
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10.03.2021 06:54 Ответить
Просто нет слов. Одни маты. СКОТ скрылся с места проишествия !!! Затем начал уничтожать улики. НО, его отпустили под домашний арест. Покинул зал суда - шедеврально. ППЦ.
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10.03.2021 08:03 Ответить
Це версія мусорів.
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10.03.2021 09:31 Ответить
типичный евробляхер.
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10.03.2021 09:25 Ответить
Ще раз звертаюся до тих, хто так легко вірить мусорам, що поганого робив Павлов для людей. погугліть його діяльність протягом багатьох років. Вот одна з них http://rionews.com.ua/newspaper/all/20210221/n16315181134
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10.03.2021 09:42 Ответить
Душать маленького українця, вішають на нього різну фігню, щоб прибрати з дороги.

----------
Зєлю геть. Дострокові
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10.03.2021 10:24 Ответить
Мутна справа, дійсно.
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10.03.2021 22:49 Ответить
Кожна гнида корчить із себе "активіста"!
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10.03.2021 10:08 Ответить
 
 