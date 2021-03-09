Оккупанты могут готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения "российских миротворцев", - Гармаш
Представитель отдельных районов Донецкой области в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "российских миротворцев", что позволит "законсервировать конфликт".
Об этом он пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Недовольные ситуацией в Нормандской четвёрке и видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев"... Цель провокации и введения "миротворцев" – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" (подготовленным лидерами Нормандской четвёрки шагам по созданию дорожной карты прекращения военного конфликта. - Ред.) уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по Абхазскому образцу (с "гражданами РФ" на линии разграничения)", - пишет Гармаш.
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По его словам, "это позволит России переформатировать регион в военную базу под видом обезлюдевших "ДНР"-"ЛНР" и возможности возобновления военных действий в любой нужный Москве момент".
В то же время, Гармаш привёл альтернативный вариант возможного развития событий на фоне эскалации на Донбассе, который связан "с активной подготовкой оккупантов к обороне в случае, если их провокация вызовет контрнаступление ВСУ".
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"Либо Россия и незаконные вооружённые формирования в ОРДЛО действительно готовят провокацию, в которой уже заранее обвинили Украину, либо готовят оборонительные рубежи на случай успешной отдачи со стороны ООС", - сообщил он.
По словам Гармаша, сейчас "важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения "миротворцев".
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"Сєгодня на дамбасе палі смертью храбрих под гусєніцамі нацистських танков троє храбрих русскіх міротворца .."
Совсєм другоє настроєніє....😊
Вони на що сподіваються, що наші по "міротворцах" не будуть стріляти ?
Будуть, ще з більшим задоволенням !
Це вам, малята, буде не Приднєстровьє з Південною Осетією, де пограничні стовпи переносять. Отгрєбут кацапури по повній !
Много дураков с инициативой и любая инициатива может внезапно превратиться в главное событие и выйти из под контроля.
Поэтому на Донбассе возможен ЛЮБОЙ вариант. И не важно что этот вариант НЕ выгоден РФ или она не силах его потянуть. БОЛЬШАЯ Глупость часто происходит вне всякой логики и здравого смысла.
"Миротворцы" без мандата = оккупанты. А мандата у РФ нет, не было и не будет. Так что звучит сие странно.
Нет у членов безопасности ООН такого права и никогда не было. Только если это право им дадут общим согласием ВСЕХ членов безопасности ООН или все стороны конфликта.
Они влезли с согласия ОБЕИХ сторон в Карабахе. И Армения, и Азербайджан согласились на российских миротворцев. Украина на них никогда не согласится, мандат ООН им тоже никогда не получить - так что статуса миротворцев на Донбассе у них не будет.