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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты могут готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения "российских миротворцев", - Гармаш

Оккупанты могут готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "российских миротворцев", что позволит "законсервировать конфликт".

Об этом он пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Недовольные ситуацией в Нормандской четвёрке и видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев"... Цель провокации и введения "миротворцев" – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" (подготовленным лидерами Нормандской четвёрки шагам по созданию дорожной карты прекращения военного конфликта. - Ред.) уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по Абхазскому образцу (с "гражданами РФ" на линии разграничения)", - пишет Гармаш.

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По его словам, "это позволит России переформатировать регион в военную базу под видом обезлюдевших "ДНР"-"ЛНР" и возможности возобновления военных действий в любой нужный Москве момент".

В то же время, Гармаш привёл альтернативный вариант возможного развития событий на фоне эскалации на Донбассе, который связан "с активной подготовкой оккупантов к обороне в случае, если их провокация вызовет контрнаступление ВСУ".

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"Либо Россия и незаконные вооружённые формирования в ОРДЛО действительно готовят провокацию, в которой уже заранее обвинили Украину, либо готовят оборонительные рубежи на случай успешной отдачи со стороны ООС", - сообщил он.

По словам Гармаша, сейчас "важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения "миротворцев".

Оккупанты могут готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения российских миротворцев, - Гармаш 01
Оккупанты могут готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения российских миротворцев, - Гармаш 02
Оккупанты могут готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения российских миротворцев, - Гармаш 03

Автор: 

миротворцы (1146) провокация (1459) россия (95365) Донбасс (26955) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+15
То треба бити тих "миротворців",бо вони там з 2014 року.
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09.03.2021 20:19
+13
Русские свиньи начинают свои кровавые деяния против всех именно провокациями. Одна из них сорвалась, вместо своего росс пассажирского боинга они сбили малайзийский... твари кацапские
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09.03.2021 20:32
+13
Как мне кажется для ввода миротворцев должно быть соответствующее решение ООН. В противном случае любые вооруженный формирования, зашедшие на украинскую территорию не могут никак являться миротворцами, и должны трактоваться как вооруженная агрессия той страны, чьи войска будут заведены в Украину под видом якобы миротворцев.
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09.03.2021 20:35
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То треба бити тих "миротворців",бо вони там з 2014 року.
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09.03.2021 20:19 Ответить
Та то ж типа іхтамнєти, донецкіє шахтьори та трахторісти мєстниє мірниє украінскіє погібалі, а тепер буде:
"Сєгодня на дамбасе палі смертью храбрих под гусєніцамі нацистських танков троє храбрих русскіх міротворца .."

Совсєм другоє настроєніє....😊

Вони на що сподіваються, що наші по "міротворцах" не будуть стріляти ?
Будуть, ще з більшим задоволенням !
Це вам, малята, буде не Приднєстровьє з Південною Осетією, де пограничні стовпи переносять. Отгрєбут кацапури по повній !
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09.03.2021 23:26 Ответить
Да там деньги российские ходят ,какой конфликт, это обычная оккупация и отжатый угольный бассейн или освобождайте или отгораживайтесь и занимайтесь укреплением Украинской армии и поднятием экономики в государстве, задолбали эти ежедневные юморины 95 в годы войны
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09.03.2021 20:30 Ответить
Русские свиньи начинают свои кровавые деяния против всех именно провокациями. Одна из них сорвалась, вместо своего росс пассажирского боинга они сбили малайзийский... твари кацапские
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09.03.2021 20:32 Ответить
нада просто перестать стрелять и наживацца, все просто (с) зелох
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09.03.2021 20:35 Ответить
Как мне кажется для ввода миротворцев должно быть соответствующее решение ООН. В противном случае любые вооруженный формирования, зашедшие на украинскую территорию не могут никак являться миротворцами, и должны трактоваться как вооруженная агрессия той страны, чьи войска будут заведены в Украину под видом якобы миротворцев.
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09.03.2021 20:35 Ответить
Гармаш вечно какую-то пророссийскую ересь толкает.
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09.03.2021 20:58 Ответить
..а такие гармаши и арестовичи с кравчуками и сидят там... и мелют всякие дурилки... !!! Без мандата ООН кацапсины могут только соли себе на концы насыпать!! А вот стоит им дать мандат...как это было в Приднестровье, их оттуда не выковырять уже никогда. В Приднестровье все сроки нахождения этой мрази согласно мандата ООН давно вышли... а сидят!!!
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09.03.2021 21:05 Ответить
тогда перейти к плану Б- резко, внезапно и решительно отвести войска километров на 50, для начала.
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09.03.2021 20:37 Ответить
БРЕД ,они ничего не могут ,Украина сегодня это не Украина в 2014 ,году ,кацапы боятся, чтобы Украина на Кубани не занялась защитой этнических украинцев и ещё скажу пожалуй главное ,Кацапский ******** находится на пути полного распада и этот процесс будет только усиливаться ,наша же задача его ускорить .
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09.03.2021 20:37 Ответить
Наша задача (имхо) пока вооружаться, пользуясь полученной передышкой в виде этого недо "перемирия". Навряд за нас кто сегодня встрянет, все придется самим, и хорошо если мы к этому максимально подготовимся. Жаль что перевооружение идет медленно, тех же байкартаров бы пару сотен на вооружении, ПВО надо усилить серьезно...делается недостаточно.
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09.03.2021 21:02 Ответить
Та как бы мы не перевооружались нам не угнаться за ядерной недостраной ,на перевооружение нужно бабла как в Саудовской Аравии а у нас его нет и неизвестно когда появится ,нам нужна сильная дипломатия ,чтобы вступить в НАТО и это будет последний гвоздь в гроб ватного кубла .
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09.03.2021 21:20 Ответить
Нам и не угнаться. Но если цена захвата будет слишком высокой, это может его предотвратить. А дипломатия да, ее тоже у нас не хватает...и блин не купишь.
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09.03.2021 21:38 Ответить
Гармаш шо дурак , лаптей там и так как грязи
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09.03.2021 20:43 Ответить
Россияне могут сделать что угодно. Особенно если нифига не делать и ждать, чего это россиянцы удумают. Типа надо сначала получить в рыло, а потом лежать и думать, как бы это ответить.
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09.03.2021 20:53 Ответить
В Кремле желают на Донбассе Руського мира, многие ждут рюськой (советской) халявы, но Расия выдохлась на Крыме и халявы своим нехвата, могут потом пойти голодные бунты по Расии,а ещё санкции усиливаются
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09.03.2021 20:55 Ответить
Там уже 7 лет " российские миротворцы". Инициатива давно доллжна перейти к Украине.
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09.03.2021 20:56 Ответить
єто дебил и несет какой то бред
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09.03.2021 20:57 Ответить
Проблема в том что сейчас в РФ власть в разных руках и часто одни начинают одну операцию, а другие другую и потом полная чехорда.
Много дураков с инициативой и любая инициатива может внезапно превратиться в главное событие и выйти из под контроля.
Поэтому на Донбассе возможен ЛЮБОЙ вариант. И не важно что этот вариант НЕ выгоден РФ или она не силах его потянуть. БОЛЬШАЯ Глупость часто происходит вне всякой логики и здравого смысла.
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09.03.2021 21:06 Ответить
Если РФ введет туда войска "миротворцев", то это значит нужно начинать большую войну и проводить полную мобилизацию!!!
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09.03.2021 21:34 Ответить
Украина должна быстрее заключать больше военных союзов, чтобы Украина воевала плечом к плечу вместе с союзниками против РФ!!! и нужно еще создавать большие легионы наемников!!!
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09.03.2021 21:37 Ответить
"как повод для введения на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "российских миротворцев"

"Миротворцы" без мандата = оккупанты. А мандата у РФ нет, не было и не будет. Так что звучит сие странно.
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09.03.2021 23:21 Ответить
Здесь не просто всё для нас. Особенно после событий по Карабаху, где касабы вчистую профукали момент, конечно понимают повторение сюжета с нами такого. РФ член Совета Безопасности ООН, право ввести есть, нужен веский прецендент с кровью конечно. Организуют запросто---это для кгб не впервой. И заведут войска. Есть тут шанс у нас сразу на весь мир поднять шум. И срочно просится в НАТО. Что врядли быстро пройдёт. А вот ввести войска НАТО--ограниченый контингент, возможно и сразу. РФ сразу станет полным изгоем в мире. А нам лишний шанс ввести визовый режим с братанами северными. Очень давно пора---запросто с 2015 г. Те кто там остались, никогда уже не станут с нами вместе. Та и поколение чуть меняется уже. Те кто учился в 9-10 классах в 2014 г давно взрослые стали. Пора нам решать окончательно---ведь по той стороне местные уже всё решили.
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10.03.2021 00:18 Ответить
"РФ член Совета Безопасности ООН, право ввести есть"

Нет у членов безопасности ООН такого права и никогда не было. Только если это право им дадут общим согласием ВСЕХ членов безопасности ООН или все стороны конфликта.
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10.03.2021 08:55 Ответить
Да знакомо мне это когда ООН выдает мандат на ввод миротворцев в белых касках! Имелось ввиду что в Карабахе братаны северные собирались но по просьбе одной из сторон конфликта влезть в конфликт. Скорее всего по причине такого договора и дружбе прочей комедии с Арменией. И здесь тоже самое могут и запросто. Плюс изначальная борзость и наплевательство на все международные правила, законы и прочие договора что им подписать запросто как и запросто начхать же. Тут ведь беда в том что мы не при делах. Клятая внеблоковость кравчуковская боком уже вылазит 25 лет. Скорее всего и полезут как подсохнет, просто на неподконтрольные нам места. И стоять там будут как в Приднестровье. И даже без провокаций. В воскресенье сбацают референдум---а в понедельник попрут. И хлеб соль на каждом углу в присутствии сми. Если сумеем--то выжмем здесь пользу.
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10.03.2021 20:58 Ответить
"Имелось ввиду что в Карабахе братаны северные собирались но по просьбе одной из сторон конфликта влезть в конфликт."

Они влезли с согласия ОБЕИХ сторон в Карабахе. И Армения, и Азербайджан согласились на российских миротворцев. Украина на них никогда не согласится, мандат ООН им тоже никогда не получить - так что статуса миротворцев на Донбассе у них не будет.
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10.03.2021 21:06 Ответить
Я очевидно профукал что обе стороны согласились. От Алиева как бы чуть не логично. Каковы там были истинные причины конечно не узнаем. Да и нам врядли поможет это. Братаны северные абсолютно непредсказуемы+ 2 тыс. км границы с такими. Сложный момент всё таки.
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10.03.2021 21:12 Ответить
ДА УБЕЙТЕ ВЫ ПУТИНА И ВСЕ !)
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10.03.2021 02:40 Ответить
 
 