Россия пытается расширить свое пропагандистское вещание до Мариуполя и Новой Каховки, - Резников

Украина усилит информационное присутствие на территориях с осложненной возможностью вещания и обеспечит жителям лучший доступ к объективной информации. Соответствующие предложения уже прорабатываются.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"И на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и на севере Крыма Россия направляет большие усилия на поддержку регионального вещания, которое транслирует нарративы общероссийских пропагандистских каналов. Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, Мариуполь Донецкой области и пространство до Новой Каховки в Херсонской области. Мы должны на это реагировать", - сказал Алексей Резников.

Обеспечить качественный информационный контент для Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Крыма могут только местные СМИ, считает министр. В частности, это могут быть телерадиокомпании-переселенцы. Государство должно поддержать их, отметил глава Минреинтеграции.

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Предлагается разделить такую поддержку на институциональную и конкурентную, пояснил Алексей Резников. Институциональная - это финансирование доставки сигнала, полная или частичная оплата аренды и зарплат как гарантированный госзаказ на контент.

"Конкурентная поддержка должна распределяться на соревновательных принципах для усиления изготовления качественного контента определенного типа. Это может быть больше новостей, или новое ток-шоу, или больше дублированных мультиков на языке коренного народа", - рассказал глава Минреинтеграции.