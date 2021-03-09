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Россия пытается расширить свое пропагандистское вещание до Мариуполя и Новой Каховки, - Резников

Россия пытается расширить свое пропагандистское вещание до Мариуполя и Новой Каховки, - Резников

Украина усилит информационное присутствие на территориях с осложненной возможностью вещания и обеспечит жителям лучший доступ к объективной информации. Соответствующие предложения уже прорабатываются.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"И на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и на севере Крыма Россия направляет большие усилия на поддержку регионального вещания, которое транслирует нарративы общероссийских пропагандистских каналов. Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, Мариуполь Донецкой области и пространство до Новой Каховки в Херсонской области. Мы должны на это реагировать", - сказал Алексей Резников.

Обеспечить качественный информационный контент для Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Крыма могут только местные СМИ, считает министр. В частности, это могут быть телерадиокомпании-переселенцы. Государство должно поддержать их, отметил глава Минреинтеграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пророссийские телеканалы в Украине работают как средства массового уничтожения, - Данилов

Предлагается разделить такую поддержку на институциональную и конкурентную, пояснил Алексей Резников. Институциональная - это финансирование доставки сигнала, полная или частичная оплата аренды и зарплат как гарантированный госзаказ на контент.

"Конкурентная поддержка должна распределяться на соревновательных принципах для усиления изготовления качественного контента определенного типа. Это может быть больше новостей, или новое ток-шоу, или больше дублированных мультиков на языке коренного народа", - рассказал глава Минреинтеграции.

Автор: 

Мариуполь (5706) Новая Каховка (154) пропаганда (3670) россия (95365) вещание (185) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+19
Ідіоти. Після кодування українських каналів вся Україна дивиться кацапське телебачення.
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09.03.2021 20:30
+13
Они реагитуют. Душат АТР.
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09.03.2021 20:30
+9
Там и так ватки полная сумка. В Марике точно
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09.03.2021 20:29
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Правила форума Совет форумчан
Блин, капец какой то
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09.03.2021 20:25 Ответить
А вы чего спите, почему не реагируете адекватно? Ну так реагируйте, а не рассказывайте.
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09.03.2021 20:28 Ответить
Они реагитуют. Душат АТР.
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09.03.2021 20:30 Ответить
Україна якась ялова, скільки можна говорити, але нічого не робити...
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09.03.2021 20:28 Ответить
власть предлагает ещё раз посмотреть сериал "Сваты"
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09.03.2021 20:58 Ответить
Там и так ватки полная сумка. В Марике точно
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09.03.2021 20:29 Ответить
Это лечится. Прижиганием.
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09.03.2021 23:07 Ответить
Ідіоти. Після кодування українських каналів вся Україна дивиться кацапське телебачення.
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09.03.2021 20:30 Ответить
слава Богу не вся .. але пенсіонери підсіли гарно , платить не можуть і не хочуть , нічого іншого не зостається ... РНБО зрозуміло в нас яке ..
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09.03.2021 20:38 Ответить
глушить слабо?
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09.03.2021 20:44 Ответить
Це питання не до мене.
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09.03.2021 20:54 Ответить
не сприймай як до себе і буде тобі щастя. в реалі воно риторичне.
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09.03.2021 20:56 Ответить
Тратить деньги и ресурсы на глушилки, вместо продвижения бесплатного Украинского информационного продукта ? СССР глушил западные станции и проиграл
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10.03.2021 09:16 Ответить
доступ к заглушенньім бьіл только у некоторьіх. єто большая разница, когда включил и вот, и когда еще нужно придумать, как включить. и часто такие люди не жрут все подряд, как те, которьіе просто включили и при недоступности больше не ищут как включить.
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10.03.2021 10:50 Ответить
После кодирования все перешли на Т2, думаю там проблем с приемом нет
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09.03.2021 21:47 Ответить
Есть. И зачем было кодировать? Чтобы на оккупированных территориях нельзя было смотреть?
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09.03.2021 21:55 Ответить
На спутнике остались международные версии и некоторые каналы, контент конечно не очень, но кацапские каналам вообще один шлак крутят, хотя ватным пенсионерам пофигу что смотреть, их уже не переубедить в любом случае, бесполезная трата денег, молодеж ТВ не смотрит))))
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09.03.2021 22:11 Ответить
Прямо в селах все смотрят Интернет ТВ. Аж десять раз. И для чего было кодировать? Чтобы на оккупированных территориях нельзя было смотреть? Или чтобы Бене с Ахметкой содрать с людей лишние 2 млрд.?
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09.03.2021 22:20 Ответить
За интернет речь не шла
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10.03.2021 08:47 Ответить
и шо за идиоты его закодувалы ?
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10.03.2021 02:43 Ответить
Россия пытается расширить свое пропагандистское вещание до Мариуполя и Новой Каховки, - Резников

"Это может быть больше новостей, или новое ток-шоу, или больше дублированных мультиков на языке коренного (!!!) народа", - рассказал глава Минреинтеграции.

Интересно на языке какого коренного народа? как бы не оказалось все снова на языке страны оккупанта!
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09.03.2021 20:31 Ответить
...и вы в очередной раз хавлом молча прохлопаете !! .. а вернуть хоть на юге ВЕЩАНИЕ НА СВ слабо , иль жаба на бабло задавит ???
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09.03.2021 20:34 Ответить
Совкодрочеры и скреподрочеры могут свободно смотреть все кацапсячие помойки со спутника или набрав в поисковике Гугл тот или иной кацапсячий телеканал. Правда бабушки и дедуки в основной массе своей этого сделать не могут по причине отсутствия компьютера или смартАХВона.
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09.03.2021 20:37 Ответить
в мене сусід 74 роки навесні прошлого року купив смартфон, а влітку - ноутбук...
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09.03.2021 21:28 Ответить
Дай йому оцю ссилку, хай краще оце дивиться чим кацапів, йому сподобається
https://www.youtube.com/watch?v=gGW7lLbx8kE&list=RDgGW7lLbx8kE&start_radio=1
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09.03.2021 21:30 Ответить
не. Йому по приколу оттаке
https://www.youtube.com/watch?v=t9S5tsgzw7Y Amadeus (live performance)

https://www.youtube.com/watch?v=UBfsS1EGyWc Metallica (Symphony No. 40 - Enter Sandman : MOZART HEROES
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09.03.2021 22:06 Ответить
Це чудово звичайно, але ж нема того колориту яке є у Дахибрахи. І подруге на всіх інструментах вони грають на сцені, а не десть там за кадром чи з фонограми, там ударні та електрогітара. У Дахи немає електронних ефектів звуку, всі звуки природні, механічні.
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10.03.2021 10:44 Ответить
розумієте, "колорит" - це для "святкового" вживання. В мене дуже великі сумніви, що ви кожен день зранку до вечора слухаєте Дахубраху чи Гринжоли...Навідь у Ірландії та Шотландії фольком "користуються" чи то на фестівалях чи то щоби туристов розважати...
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10.03.2021 11:13 Ответить
Дахубраху чомусь для себе відкрив не так давно, вона мене вразила навіть не знаю чим. Може якимись підсвідомими почуттями які не проявлялись, а знаходились десь глибоко в генах. Не знаю, ала їх слухати треба через хорошу акустику, або через навушники з хорошими частотними характеристиками. А через стандартні колонки до компьютера чи штатні динаміки в моніторі, а тим більше в смартфоні навіть не намагайтесь. А гринжоли це звичайний шлак для наркоманів, або для отих хто влітку носить в'язану шапочку, думаю ви зрозуміли про кого я
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10.03.2021 11:23 Ответить
Поэтому закодировали каналы , этим усилили?
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09.03.2021 20:40 Ответить
ага ... количество повопить " путен введи вайска " . !!!!
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09.03.2021 20:43 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%96%D0%B7-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%B9-%D1%83%D1%81%D1%96-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Будучи за кордоном, залишив на стіні туалету відомий надпис із трьох літер. Хай усі знають, що тут був представник народу, який дав світу Толстого й Достоєвського!
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09.03.2021 20:43 Ответить
У цього Рєзнікова теж ефірна антена на хаті стоїть ?
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09.03.2021 20:44 Ответить
какой может быть "контент" если на побережье принимают в т2 только касабские телеканалы?
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09.03.2021 20:44 Ответить
Министер явно не в теме! Российские и ДНРовские каналы принимаются на обычные Т2 приставки на большой территории и вдали от побережья
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09.03.2021 21:01 Ответить
русское тв - это сливной бачок с соловьиным помётом каждый дом!....
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09.03.2021 20:53 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1393208857697866&set=p.1393208857697866&type=3&av=100010262946037&eav=AfZn1TGRVB7PugPcI70EajY5UzW_pUpsaaElZRH7HIBI7fjudp_uUSpEgAsGuaDI1ig&__cft__[0]=AZXnDeAdDIi0ahmXwGRkp-VMAK-zXe4jrlJKTUZF8hUq5AS7OmNYLpSwlIzecCx7N9-ZTwQgfWly-Zk0gnK3uo-pIxQ322c-aGDioorL4o2exyh9rG7x1RTLouj-kGQDDMu_tnnjvrN71BFNYEN854rhyhsU_ZLi-_fk9P-bN0EFGRA_lGwseFMxnkvEvlGBA8moTensmytJ-_cDs5NZnA9x&__tn__=R]-R Росія намагається розширити своє пропагандистське мовлення до Маріуполя і Нової Каховки, - Резніков - Цензор.НЕТ 167 .Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, МариупольИсточник: https://censor.net/ru/n3252249
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09.03.2021 21:02 Ответить
Москва грозит начать бомбежку Киева и уничтожить резиденцию президента Украины!

Глава Россотрудничества (филиал ФСБ) Примаков: армия РФ может ударить по центру Киева.

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/09/119698/russko-ukrainskaya-vojna--moskva-grozit-nachat-bombezhku-kieva-i-unichtozhit-rezidentsiyu-prezidenta-ukrainy.shtml

https://argumenti.ru/world/2021/03/712808
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09.03.2021 21:22 Ответить
Всегда перед захватом территории, на этой территории проводят психологическую войну, чтобы население не вело сопротивления. То, что РФ это делает, то это может лишь означать то, что скоро она попытается захватывать эти терртории.
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09.03.2021 21:31 Ответить
Из википедии - Психологическая война (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC син. психологические операции) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F психологическое воздействие на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войска (силы) противника и население с целью их https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) операций и/или в их ходе. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда.
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09.03.2021 21:32 Ответить
Росія намагається розширити своє пропагандистське мовлення до Маріуполя і Нової Каховки, - Резніков - Цензор.НЕТ 111
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09.03.2021 21:54 Ответить
ДА УБЕЙТЕ ВЫ ПУТИНА И ВСЕ !!!
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10.03.2021 02:39 Ответить
он ужо давно убитый валяеццо, это фсё его двойнеки !
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10.03.2021 02:45 Ответить
ЭТО ТВОЕ МНЕНИЕ !!! ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА !?
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10.03.2021 02:49 Ответить
вот же передасты, гнилое отребье деток партийно-комсомольского актива, 30 лет мучающие Украину и воющие... резников, ты бы не телку молодую разминал по утрам, а думал о том, как сделать вещание лучше кацапского... анализатор-катализатор хренов...
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10.03.2021 08:16 Ответить
В Волновахе сложнее увидеть украинский канал, чем в Горловке. Хотя правильная пропаганда и информирование население в приграничье крайне важны.
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10.03.2021 10:47 Ответить
 
 