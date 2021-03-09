Россия пытается расширить свое пропагандистское вещание до Мариуполя и Новой Каховки, - Резников
Украина усилит информационное присутствие на территориях с осложненной возможностью вещания и обеспечит жителям лучший доступ к объективной информации. Соответствующие предложения уже прорабатываются.
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"И на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и на севере Крыма Россия направляет большие усилия на поддержку регионального вещания, которое транслирует нарративы общероссийских пропагандистских каналов. Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, Мариуполь Донецкой области и пространство до Новой Каховки в Херсонской области. Мы должны на это реагировать", - сказал Алексей Резников.
Обеспечить качественный информационный контент для Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Крыма могут только местные СМИ, считает министр. В частности, это могут быть телерадиокомпании-переселенцы. Государство должно поддержать их, отметил глава Минреинтеграции.
Предлагается разделить такую поддержку на институциональную и конкурентную, пояснил Алексей Резников. Институциональная - это финансирование доставки сигнала, полная или частичная оплата аренды и зарплат как гарантированный госзаказ на контент.
"Конкурентная поддержка должна распределяться на соревновательных принципах для усиления изготовления качественного контента определенного типа. Это может быть больше новостей, или новое ток-шоу, или больше дублированных мультиков на языке коренного народа", - рассказал глава Минреинтеграции.
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"Это может быть больше новостей, или новое ток-шоу, или больше дублированных мультиков на языке коренного (!!!) народа", - рассказал глава Минреинтеграции.
Интересно на языке какого коренного народа? как бы не оказалось все снова на языке страны оккупанта!
https://www.youtube.com/watch?v=gGW7lLbx8kE&list=RDgGW7lLbx8kE&start_radio=1
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https://www.youtube.com/watch?v=UBfsS1EGyWc Metallica (Symphony No. 40 - Enter Sandman : MOZART HEROES
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https://argumenti.ru/world/2021/03/712808